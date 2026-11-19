|
19.11.2026 06:04:38
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 2. Dezember 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 2. Dezember
^
---------------------------------------------------------------------------------------
DONNERSTAG, DEN 19. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: Sage Group, Jahreszahlen
10:00 DEU: Sto, Q4-Zahlen
11:00 CHE: Schindler, Capital Markets Day
13:00 USA: Walmart, Q3-Zahlen
14:00 DEU: Rational, Capital Markets Day 2026
16:30 DEU: Mutares, Investor Day
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Procter & Gamble, Investor Day
USA: Anthropic, voaussichtlich Börsengang Nasdaq
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 9/26
06:30 NLD: Arbeitslosenzahlen 10/26
08:00 GBR: Erzeugerpreise 10/26
08:00 GBR: Verbraucherpreise 10/26
08:00 CHE: Handelsbilanz 10/26
10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 9/26
11:00 EUR: Bauproduktion 9/26
11:00 EUR: Arbeitskosten Q3/26 (vorläufig)
12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht
14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 11/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
16:00 USA: Frühindikator 10/26
16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: BGH verhandelt zu Impfschäden nach Corona-Schutzimpfung und der Frage, gegen wen Amtshaftungsansprüche geltend zu machen sind, Karlsruhe
11:00 DEU: Hybride Pk EZB-Bankenaufsicht zum Stand der Kapitalanforderungen für Banken («SREP»), Frankfurt/M.
11:00 DEU: BGH verhandelt zu hälftiger Teilung der Maklerprovision zwischen Käufer und Verkäufer bei Mietervorkaufsrecht, Karlsruhe
12:00 DEU: Presselunch Bundesverband Breitbandkommunikation e.V. (Breko) zu aktuellen Entwicklungen in der Telekommunikationsbranche, Berlin
12:00 DEU: Deutsch-Türkischer Automobilgipfel, u.a. mit dem türkischen Handelsminister Ömer Bolat und Bundeswirtschaftsministern Katherina Reiche, Berlin
BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel
CHN: Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) endet, Shenzhen
IRL: Informelles Treffen der EU-Minister zuständig für Verbraucherfragen
---------------------------------------------------------------------------------------
FREITAG, DEN 20. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
14:00 FRA: Pernod Ricard, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
00:30 JPN: Verbraucherpreise 10/26
01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen11/26
08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 10/26
08:00 DEU: Erzeugerpreise 10/26
08:00 DNK: BIP Q3/26 (vorläufig)
08:45 FRA: Geschäftsklima 11/26
08:45 FRA: Produzentenvertrauen 11/26
09:30 POL: Industrieproduktion 10/26
16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/26 (vorab)
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/26 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: «Frankfurt European Banking Congress» u.a. mit einer Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde, Frankfurt/M.
BEL: Zweiter EU-UK-Gipfel, Brüssel
TUR: Geplanter Abschlusstag der UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya
---------------------------------------------------------------------------------------
MONTAG, DEN 23. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Julius Bär, Q3-Umsatz
11:00 DEU: Borussia Dortmund, Hauptversammlung, Dortmund
22:00 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q4-zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: BASF, Capital Markets Day
USA: Zoom Video Communications, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
09:15 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/26 (1. Veröffentlichung)
09:30 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/26 (1. Veröffentlichung)
09:30 POL: Erzeugerpreise 10/26
10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/26 (1. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/26 (1. Veröffentlichung)
14:30 USA: CFNA-Index 10/26
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/26 (1. Veröffentlichung)
SONSTIGE TERMINE
DEU: Dritte Runde Tarifverhandlungen private Banken, Berlin
BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel
---------------------------------------------------------------------------------------
DIENSTAG, DEN 24. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 EUR: Acea Kfz-Neuzulassungen 10/26
08:00 GBR: Kingfisher, Q3-Umsatz
12:45 USA: Medtronic, Q2-Zahlen
13:00 USA: Analog Devices, Q4-Zahlen
13:00 USA: Best Buy, Q3-Zahlen
15:00 CHE: Transocean, Hauptversammlung (außerordentlich)
17:00 DEU: BASF, Capital Markets Day (Tag 2 von 2)
22:00 USA: HP Inc., Q4-Zahlen
22:00 USA: Dell, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/26 (1. Veröffentlichung)
07:00 FIN: Arbeitslosenquote 10/26
09:00 ESP: Erzeugerpreise 10/26
09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 10/26
10:00 DEU: Ifo-Geschäftklima 11/26
14:15 USA: ADP Beschäftigung (Woche)
15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 9/26
15:00 BEL: Geschäftsklima 1/26
16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 11/26
16:00 USA: Verbrauchervertrauen 11/26
SONSTIGE TERMINE
FRA: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Herbstpaket des sogenannten Europäischen Semesters vor, Straßburg
---------------------------------------------------------------------------------------
MITTWOCH, DEN 25. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
06:45 LUX: Aroundtown, Q3-Zahlen
07:30 FRA: Remy Cointreau, Halbjahreszahlen
07:30 NLD: Prosus, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Easyjet, Jahreszahlen
10:00 NOR: Norsk Hydro, Investor Day
10:00 DEU: Hannover Rück, Investorentag
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Deere & Co, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/26 (endgültig)
08:00 SWE: Erzeugerpreise 10/26
08:00 DEU: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung)
08:00 DEU: Privatkonsum Q3/26
08:00 DEU: Staatsausgaben Q3/26
08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 11/26
09:30 POL: Arbeitslosenquote 10/26
14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 10/26
14:30 USA: Realeinkommen 10/26
14:30 USA: PCE Preisindex 10/26
14:30 USA: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung)
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/26 (vorab)
16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 10/26
16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)
17:00 RUS: Industrieproduktion 10/26
20:00 USA: Beige Book
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Weihnachtspressekonferenz Handelsverband Hessen, Frankfurt/M.
BEL: EU-Westbalkangipfel, Brüssel
---------------------------------------------------------------------------------------
DONNERSTAG, DEN 26. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
DEU: Rheinmetall, Capital Markets Day (bis 27.11.26)
TERMINE KONJUNKTUR
DEU: DIW-Konjunkturbarometer
02:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid
08:00 NOR: BIP Q3/26
08:00 DNK: Einzelhandelsumsatz 10/26
08:00 DEU: NIM-Konsumklima 12/26
08:45 FRA: Erzeugerpreise 10/26
10:00 EUR: Geldmenge M3 10/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Chemie- und Pharma-Summit, Berlin
Auf der Konferenz soll u.a. Covestro-Chef Markus Steilemann als Präsident des VCI wiedergewählt werden. Steilemann gehört seit März 2020 dem VCI-Vorstand an. Seit 30. September 2022 führt er den Verband als Präsident.
09:00 DEU: European Defence Capital Summit 2026, Frankfurt/M.
10:00 DEU: Pressegespräch Deutsche Bank: Kapitalmarktausblick 2027, Frankfurt/M.
11:00 DEU: Pressegespräch Dekabank: Kapitalmarkt- und Konjunkturausblick, Frankfurt/M.
14:00 DEU: Urteil erwartet im Prozess gegen die Drogeriemarktkette dm wegen des Angebots von Augenscreening in den Filialen, Karlsruhe
16:00 DEU: Verkündungstermin Oberlandesgericht Frankfurt zu Unterlassungsklage gegen Fluggesellschaft wegen Regelungen zum Handgepäck, Frankfurt/M.
BEL: EU-Sondergipfel zur langfristigen Finanzplanung und zur weiteren finanziellen Unterstützung der Ukraine, Brüssel
HINWEIS
USA: Feiertag, Börse geschlossen
---------------------------------------------------------------------------------------
FREITAG, DEN 27. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 BEL: Elia Group, Q3-Zahlen
DEU: Rheinmetall, Capital Markets Day (bis 27.11.26)
TERMINE KONJUNKTUR
00:30 JPN: Tokio Verbraucherpreise 11/26
07:00 FIN: BIP Q3/26
08:00 NOR: Arbeitslosenquote 11/26
08:00 SWE: Handelsbilanz 10/26
08:00 SWE: BIP Q3/26
08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig)
08:45 FRA: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung)
09:00 ESP: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig)
09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 10/26
09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 11/26
11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 11/26
11:00 EUR: Industrievertrauen 11/26
11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/26 (endgültig)
11:30 BEL: Verbraucherpreise 11/26
14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 10/26 (vorab)
SONSTIGE TERMINE
10:30 DEU: Bayerischer Bankentag 2026, München
Unter dem Motto «Verantwortung für wirtschaftliche Stärke und Wettbewerbsfähigkeit - Perspektiven aus Sicht von Finanzaufsicht und Wirtschaftswissenschaft».
U.a. mit Keynote von Mark Branson, Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), zum Thema «Wettbewerbsfähigkeit braucht Stabilität: Die Rolle der Finanzaufsicht».
BEL: EU-Sondergipfel zur langfristigen Finanzplanung und zur weiteren finanziellen Unterstützung der Ukraine - zweiter und letzter Tag, Brüssel
HINWEIS
USA: Verkürzter US-Handel Aktien und Anleihen
---------------------------------------------------------------------------------------
MONTAG, DEN 30. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
10:30 DEU: MTU Aero Engines, Capital Markets Day
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
GBR: Standard Life, Capital Markets Day
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 10/26
00:50 JPN: Industrieproduktion 10/26 (vorläufig)
02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/26
06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 10/26
08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 10/26
09:00 CHE: BIP Q3/26
09:00 CHE: KOF Frühindikator 11/26
09:00 AUT: Erzeugerpreise 10/26
09:30 POL: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig)
09:30 POL: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 11/26
10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 11/26
10:00 ITA: Produzentenvertrauen 11/26
10:30 GBR: Hypothekenzusagen 10/26
11:00 BEL: BIP Q3/26 (endgültig)
11:00 ITA: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig)
12:00 PRT: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung)
12:00 PRT: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig)
12:00 IRL: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig)
14:00 DEU: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig)
15:45 USA: MNI Chicago PMI 11/26
16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitendes Industrie 11/26
SONSTIGE TERMINE
BEL: Treffen der Verkehrsminister der EU, Brüssel
BEL: EU-Handelsministertreffen, Brüssel
---------------------------------------------------------------------------------------
DIENSTAG, DEN 1. DEZEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 DEU: KWS Saat, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
00:30 JPN: Arbeitslosenquote 10/26
00:50 JPN: Investitionen Q3/26
01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/26 (2. Veröffentlichung)
02:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/26
06:30 NLD: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig)
08:00 TUR: BIP Q3/26
08:30 HUN: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung)
09:00 AUT: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig)
09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/26
09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/26
09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/26
09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 ITA: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/26 (2. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/26 (2. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig)
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/26 (2. Veröffentlichung)
16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 11/26
16:00 USA: Bauinvestitionen 10/26
SONSTIGE TERMINE
14:00 DEU: Konferenz des Bundesverbands der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft e. V. (BDE) zu Verpackungsrecycling, Berlin
BEL: Treffen der EU-Minister für Telekommunikation, Brüssel
BEL: Treffen der für Entwicklungshilfe zuständigen EU-Minister, Brüssel
---------------------------------------------------------------------------------------
MITTWOCH, DEN 2. DEZEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Aurubis, Jahreszahlen
22:00 USA: Salesforce, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Snowflake, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
POL: Zentralbank, Zinsentscheid
08:30 CHE: Verbraucherpreise 11/26
09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 11/26
10:00 ITA: Arbeislosenquote 10/26
11:00 EUR: Arbeitslosenquote 10/26
12:00 IRL: Arbeitslosenquote 11/26
12:00 PRT: Industrieproduktion 10/26
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
14:15 USA: ADP Beschäftigung 11/26
17:00 RUS: Arbeitslosenquote 10/26
SONSTIGE TERMINE
11:00 DEU: Pk der Spielwarenbranche 2026, Nürnberg
11:00 DEU: Hybride Jahrespressekonferenz Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller mit Präsidentin Labbé, Frankfurt am Main
---------------------------------------------------------------------------------------
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAugen auf Anthropic-IPO: Verkäufer an den US-Börsen in der Überzahl -- ATX fällt zum Handelsschluss ins Minus -- DAX schließt niedriger -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt konnte seine freundliche Tendenz am Donnerstag letztlich nicht verteidigen. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich abwärts. An der Wall Street gibt es unterschiedliche Tendenzen. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.