|
20.01.2026 06:04:38
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 2. Februar 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 2. Februar 2026
^
---------------------------------------------------------------------------------------
DIENSTAG, DEN 20. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 NLD: DocMorris, Q4-Umsatz
08:00 FRA: Totalenergies, Trading Statement
10:30 DEU: Schott, Jahreszahlen
11:00 DEU: Volkswagen Group, German Corporate Conference mit Veröffentlichung der detaillierten Absatzzahlen nach Marken, Frankfurt
12:30 USA: 3M, Q4-Zahlen
12:30 USA: KeyCorp, Q4-Zahlen
12:30 USA: U.S. Bancorp, Q4-Zahlen
17:30 DEU: Porsche, Pre-close call
17:30 DEU: Mercedes, Pre-close call
17:45 FRA: Vinci, Q4-Umsatz
22:01 USA: Netflix, Q4-Zahlen
22:30 GBR: Rio Tinto, Q4-Umsatz
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Destatis: Handelsbilanz mit den USA (Detailergebnisse Außenhandel November 2025), Januar-November 2025
08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe, 11/25 und Jahresschätzung 2025
08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 11/25
08:00 DEU: Erzeugerpreise 12/25
08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 11/25
08:30 CHE: Erzeugerpreise 12/25
08:30 CHE: Importpreise 12/25
11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 1/26
SONSTIGE TERMINE
BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel
CHE: Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos
+ 10.50 Rede EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen
+ 11.30 Rede He Lifeng, Vizepremierminister Chinas
---------------------------------------------------------------------------------------
MITTWOCH, DEN 21. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Barry Callebaut, Q1-Umsatz
07:30 FRA: Alstom, Q3-Umsatz
08:00 GBR: Burberry, Q3-Umsatz
12:45 USA: Halliburton, Q4-Zahlen
12:45 USA: Johnson & Johnson, Q4-Zahlen
13:00 USA: Travelers, Q4-Zahlen
16:00 USA: United Airlines, Q4-Zahlen
17:45 FRA: Atos, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Kommunen), 3.
Quartal 2025
08:00 GBR: Verbraucherpreise 12/25
08:00 GBR: Erzeugerpreise 12/25
14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 11/25 (vorläufig)
16:00 USA: Frühindikator 12/25
16:00 USA: Bauinvestitionen 10/25
16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 12/25
SONSTIGE TERMINE
CHE: Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos
+14.30 Davos: Rede von US-Präsident Donald Trump beim Weltwirtschaftsforum
---------------------------------------------------------------------------------------
DONNERSTAG, DEN 22. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 DNK: Tryg, Jahreszahlen
08:00 GBR: Associated British Foods (ABF), Trading Update
08:00 SWE: Investor, Jahreszahlen
12:30 USA: GE Aerospace, Q4-Zahlen
13:00 USA: Procter & Gamble, Q2-Zahlen
13:30 USA: Abbott Laboratories, Q4-Zahlen
17:00 USA: Intuit, Hauptversammlung
22:00 USA: Alcoa, Q4-Zahlen
22:00 USA: Intel, Q4-Zahlen
22:05 USA: Capital One Financial, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: Handelsbilanz 12/25
10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid
10:00 POL: Industrieproduktion 12/25
10:00 POL: Erzeugerpreise 12/25
11:00 EUR: Öffentlicher Schuldenstand Q3/25
12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht
12:00 TUR: Zentralbank, Zinsentscheid
13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll vom 17./18.12.25
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: BIP Q3/25 (3. Veröffentlichung)
16:00 USA: Persönliche Einkommen und Ausgaben 11/25
16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 1/26 (vorab)
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
SONSTIGE TERMINE
11:00 DEU: Pressegespräch BNP Paribas Real Estate zu Marktdaten Gewerbeimmobilien Frankfurt Jahr 2025, Frankfurt/M.
CHE/USA: US-Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird wirksam, Genf/Washington
CHE: Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos
---------------------------------------------------------------------------------------
FREITAG, DEN 23. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 SWE: Ericsson, Jahreszahlen
TERMINE KONJUNKTUR
JPN: BoJ, Zinsentscheid
01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 1/26
00:30 JPN: Verbraucherpreise 12/25
01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung)
08:00 DEU: Bauhauptgewerbe 11/25
08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 12/25
08:45 FRA: Produzentenvertrauen 1/26
08:45 FRA: Geschäftsklima 1/26
09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung)
09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung)
10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung)
14:00 RUS: Handelsbilanz 11/25
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung)
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 1/26 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
10:30 DEU: Jahresauftakt-Pk Sparkassenverband Rheinland-Pfalz und Wiedereröffnungsfeier von Schloss Waldthausen, Budenheim
CHE: Abschluss der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos
---------------------------------------------------------------------------------------
MONTAG, DEN 26. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 IRL: Ryanair, Q3-Zahlen
07:00 LUX: Stabilus, Q1-Zahlen
22:30 USA: Nucor, Q4-Zahlen
USA: Steel Dynamics, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
06:00 JPN: CI-Index Frühindikatoren 11/25 (endgültig)
07:00 FIN: Erzeugerpreise 12/25
10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 12/25
10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 1/26
14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 11/25 (vorläufig)
15:00 BEL: Geschäftsklima 1/26
16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 1/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Gipfeltreffen der Nordsee-Anrainerstaaten, Hamburg
10:00 DEU: Jahresauftakt-Pk ZVEI Verband der Elektro- und Digitalindustrie, Frankfurt/M.
14:00 DEU: Das OLG verkündet seine Entscheidung im Prozess gegen Astrazeneca um Schmerzensgeld nach Corona-Impfung, Bamberg
---------------------------------------------------------------------------------------
DIENSTAG, DEN 27. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 12/25
08:00 GBR: Sage Group, Q1-Umsatz
08:00 SWE: Sandvik, Jahreszahlen
09:00 GBR: Reckitt Benckiser, außerordentliche Hauptversammlung
12:00 SWE: Atlas Copco, Jahreszahlen
12:00 USA: UPS, Q4-Zahlen
12:00 USA: UnitedHealth Group, Q4-Zahlen
12:30 USA: Kimberly-Clark, Q4-Zahlen
12:30 USA: General Motors, Q4-Zahlen
12:55 USA: RTX (vormals Raytheon), Q4-Zahlen
13:00 DEU: Invesco, Q4-Zahlen
13:00 USA: American Airlines, Q4-Zahlen
13:30 USA: Boeing, Q4-Zahlen
13:45 USA: Union Pacific, Q4-Zahlen
22:00 CHE: Logitech, Q3-Zahlen
22:00 USA: Texas Instruments, Q4-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Northrop Grumman, Q4-Zahlen
USA: Paccar, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26
02:45 CHN: Rating China PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26
07:00 CHN: Maschinenwerkzeugaufträge 12/25 (endgültig)
07:00 FIN: Arbeitslosenquote 12/25
08:00 SWE: Erzeugerpreise 12/25
08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 1/26
09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q4/25
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 11/25
16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 1/26
16:00 USA: Verbrauchervertrauen 1/26
SONSTIGE TERMINE
09:30 DEU: «Handelsblatt»-Energiegipfel u.a. mit Wirtschaftsministerin Reiche, Berlin
+9.40 Uhr Keynote Wirtschafts- und Energieministerin Katherina Reiche
+ 10:05 Uhr: Energieversorgung im Wandel, u.a. mit RWE-Chef Markus Krebber und Klaus Müller, Präsident Bundesnetzagentur
11:00 DEU: Online-Pk der Stiftung Offshore Windenergie «Status des Offshore-Windenergieausbaus in Deutschland 2025», Hamburg
11:00 DEU: Online-Pk Bilanz nach 15 Jahren erster deutscher Offshore-Windpark Alpha Ventus, Bremerhaven
15:00 DEU: Neujahrsgipfel des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) und Report der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) 2026, Berlin
u.a. mit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU)
-------------------------------------------------------------------------------------
MITTWOCH, DEN 28. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Lonza, Jahreszahlen
07:00 SWE: Tele2 AB, Jahreszahlen
07:00 NLD: ASML Holding, Jahreszahlen
07:20 SWE: Volvo AB, Jahreszahlen
07:30 NLD: KPN, Jahreszahlen
10:30 GBR: Imperial Brands, Hauptversammlung
12:30 USA: GE Vernova, Q4-Zahlen
12:00 USA: Danaher, Q4-Zahlen
13:00 USA: AT&T, Q4-Zahlen
22:00 USA: Starbucks, Q1-Zahlen
22:00 USA: IBM, Q4-Zahlen
22:00 USA: Lam Research, Q2-Zahlen
22:05 USA: Microsoft, Q2-Zahlen
22:05 USA: Tesla, Q4-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Birkenstock, Capital Markets Day
USA: Southwest Airlines, Q4-Zahlen
USA: General Dynamics, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
DEU: DIW-Konjunkturbarometer
08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 1/26
10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 1/26
10:00 ITA: Economic Sentiment 1/26
10:00 ITA: Produzentenvertrauen 1/26
12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 12/25
15:45 CAN: Zentralbank, Zinsentscheid
16:00 USA: Baugenehmigungen 11/25 (endgültig)
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
20:00 USA: Fed-Zinsentscheid (20.30 Pk mit Fed-Chef Jerome Powell)
SONSTIGE TERMINE
DEU: Dritte Tarifverhandlungsrunde bei der Deutschen Bahn mit der Lokführergewerkschaft GDL, Berlin
DEU: Fortsetzung «Handelsblatt»-Energiegipfel, Berlin
14.30 Uhr Rede Bundesumweltminister Carsten Schneider
10:00 DEU: Pk Finanzaufsicht Bafin: «Risiken im Fokus 2026», Frankfurt/M.
12:00 DEU: Bundesgerichtshof urteilt zur Frage, ob eine gewinnbringende Untervermietung einer Wohnung zulässig ist, Karlsruhe
15:00 DEU: Lufthansa-Tochter Discover stellt neue Kabinenausstattung (ab 2027) für die Langstrecken-Flugzeuge vor - hybrid mit CEO Ulrich Lindner, Frankfurt
---------------------------------------------------------------------------------------
DONNERSTAG, DEN 29. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
02:00 KOR: Samsung, Q4-Zahlen (detailliet)
06:00 DEU: SAP, Jahreszahlen (7.00 Analystenkonferenz, 10.00 Pressekonferenz)
06:00 CHE: Bucher, Q4-Umsatz
06:30 SWE: Nordea Bank, Jahreszahlen
06:30 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Jahreszahlen
06:45 CHE: ABB, Jahreszahlen
07:00 DEU: Deutsche Bank, Jahreszahlen (9.00 Pressekonferenz, 11.00 Analystenkonferenz)
07:00 DEU: DWS, Jahreszahlen
07:00 CHE: STMicroelectronics, Jahreszahlen
07:00 CHE: Roche, Jahreszahlen
07:00 CHE: Givaudan, Jahreszahlen (11.00 Analystenkonferenz)
07:00 CHE: Glencore, Q4-Umsatz
07:00 FIN: Nokia, Jahreszahlen
07:00 LUX: Eurofins Scientific, Jahreszahlen
07:30 NLD: ING Groep, Jahreszahlen
07:30 FRA: Sanofi, Jahreszahlen (14.30 Analystenkonferenz)
07:30 FRA: Remy Cointreau, Q3-Umsatz
08:00 DEU: Secunet Security, vorläufige Jahreszahlen
08:00 GBR: 3i Group, Q3-Umsatz
08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Jahreszahlen
08:00 GBR: Easyjet, Q1-Zahlen
08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Jahreszahlen
08:00 SWE: Telia Company AB, Jahreszahlen
12:00 USA: Dow, Q4-Zahlen
12:30 USA: Valero Energy, Q4-Zahlen
12:30 USA: International Paper, Q4-Zahlen
12:30 USA: Caterpillar, Q4-Zahlen
12:30 USA: Honeywell International, Q4-Zahlen
13:00 USA: Sherwin-Williams, Q4-Zahlen
13:00 USA: Mastercard, Q4-Zahlen
13:00 USA: Nasdaq, Q4-Zahlen
13:00 USA: Blackstone, Q4-Zahlen
13:00 USA: Comcast, Q4-Zahlen
13:30 USA: Lockheed Martin, Q4-Zahlen
14:00 USA: Norfolk Southern, Q4-Zahlen
18:00 DEU: Schaeffler, Pre-close call
22:00 USA: ResMed, Q2-Zahlen
22:00 USA: Weyerhaeuser Co, Q4-Zahlen
22:05 USA: Visa, Q1-Zahlen
22:05 USA: Stryker, Q4-Zahlen
22:30 USA: Apple, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 CHE: Handelsbilanz 12/25
08:30 HUN: Handelsbilanz 12/25
09:00 SWE: Wirtschaftstendenz - Umfrage 1/26
09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 12/25
09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid
10:00 EUR: Geldmenge M3, 12/25
11:00 BEL: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
11:00 GRC: Einzelhandelsumsatz 11/25
11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 1/26
11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 1/26 (endgültig)
11:30 BEL. Verbraucherpreise 1/26
14:30 USA: Produktivität ex Agrar Q3/25 (endgültig)
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Handelsbilanz 11/25
16:00 USA: Auftragseingang Industrie 11/25
16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 11/25 (endgültig)
16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 11/25
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Konferenz der Versicherungsaufsicht EIOPA, Frankfurt/M.
10:30 BEL: Jahrespressekonferenz der Europäischen Investitionsbank, Brüssel
BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission veröffentlicht den Jahresbericht über Binnenmarkt und Wettbewerbsfähigkeit 2026, Brüssel
BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Strategie für Asly- und Migrationspolitik vor, Brüssel
BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission präsentiert Vorschlag für Industrie-Beschleunigungsgesetz, Brüssel
BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel
---------------------------------------------------------------------------------------
FREITAG, DEN 30. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 FIN: Elisa, Jahreszahlen
07:00 NLD: Signify, Jahreszahlen
07:30 AUT: Raiffeisen International, Jahreszahlen
07:30 DEU: Atoss Software, Jahreszahlen (14.00 Telefonkonferenz)
07:30 SWE: SKF, Jahreszahlen
07:30 SWE: Svenska Cellulosa, Jahreszahlen
07:30 SWE: Autoliv, Q4-Zahlen
07:30 SWE: Electrolux, Jahreszahlen
09:00 ESP: CaixaBank, Jahreszahlen
10:00 DEU: Thyssenkrupp, Hauptversammlung, Bochum
11:00 DEU: Bosch, vorläufige Zahlen Geschäftsjahr 2025
11:30 USA: Exxon Mobil, Q4-Zahlen
12:00 USA: Verizon Communications, Q4-Zahlen
12:45 USA: Chevron Corporation, Q4-Zahlen
13:00 USA: American Express, Q4-Zahlen
13:00 USA: Colgate-Palmolive, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland
00:30 JPN: Verbraucherpreise 1/26
00:30 JPN: Arbeitslosenquote 12/25
00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 12/25
00:50 JPN: Industrieproduktion 12/25 (vorab)
06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 12/25
07:30 FRA: Konsumausgaben 12/25
07:30 FRA: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
08:00 NOR: Arbeitslosenquote 1/26
08:00 DNK: Arbeitslosenquote 12/25
08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 12/25
09:00 CHE: KOF Frühindikator 1/26
08:30 HUN: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
08:45 FRA: Erzeugerpreise 12/25
09:00 CZS: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
09:00 AUS: Erzeugerpreise 12/25
09:00 AUS: BIP Q4/25
09:00 ESP: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)
09:00 ESP: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
09:30 NLD: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 1/26
10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 1/26
10:00 ITA: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
10:30 PRT: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
11:00 BEL: Arbeitslosenquote 12/25
11:00 ITA: Arbeitslosenquote 12/25
11:00 EUR: BIP Q4/25 (vorab)
11:00 EUR: Arbeitslosenquote 12/25
12:00 IRL: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
12:00 IRL: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)
12:00 PRT: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)
12:00 ITA: Erzeugerpreise 12/25
14:00 DEU: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)
14:30 USA: Erzeugerpreise 12/25
14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 12/25 (vorläufig)
15:45 USA: MNI Chicago PMI 1/26
SONSTIGE TERMINE
13:00 DEU: Humboldt-Rede zu Europa mit dem Präsidenten des Europäischen Gerichtshofes, Koen Lenaerts, zu «Citizenship in Motion: Striking the balance between Union and Nation», Berlin
---------------------------------------------------------------------------------------
MONTAG, DEN 2. FEBRUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Julius Bär, Jahreszahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
ITA: Intesa Sanpaolo, Jahreszahlen
NLD: NXP Semiconductors, Q4-Zahlen
USA: Palantir, Q4-Zahlen
USA: Tyson Foods, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe (1/26) 2. Veröffentlichung)
06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 12/25
09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung)
09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26
09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung)
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung)
16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 1/26
16:00 USA: Bauinvestitionen 12/25
SONSTIGE TERMINE
DEU: Eröffnung Niedax Technologie Campus mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Neustadt (Wied)
Die Niedax Group ist nach eigenen Angaben einer der weltweit führenden Hersteller für Kabelverlegesysteme.
+ 14.45 Eröffnungsfeier mit Gästen aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Vortrag von Schnieder und Rede Merz
BEL: Informelles Treffen der Wettbewerbsminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Brüssel
18:00 DEU: Jahresempfang Wirtschaft Industrie- und Handelskammer Rheinhessen u.a. mit dem ehemaligen EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker als Gast
Auch der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Alexander Schweitzer (SPD), wird erwartet.
19:00 DEU: Neujahrsempfang Deutsche Börse, Frankfurt
Als Gastredner wird Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erwartet.
---------------------------------------------------------------------------------------
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX vorbörslich kaum verändert -- DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen leichter
Während der heimische Aktienmarkt vorbörslich ohne klare Richtung erwartet wird, dürfte der deutsche Leitindex im roten Bereich eröffnen. Am Dienstag geht es an den Märkten in Fernost abwärts.