EURO STOXX 50
|
6 236,20
|
-86,70
|
-1,37 %
|
18.09.2026 17:34:39
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 2. Oktober 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 2. Oktober
^
---------------------------------------------------------------------------------------
MONTAG, DEN 21. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 ITA: Unicredit, außerordentliche Hauptversammlung
FRA: Societe Generale, Kapitalmarkttag
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 SPA: Erzeugerpreise 8/26
12:30 USA: Fed-Vertreter Goolsbee hält eine Rede
14:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 8/26
SONSTIGE TERMINE
AUS: Börse Wien, Änderung im ATX
CHE: Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx, Index-Änderungen beim EuroStoxx und MDax
EuroStoxx 50: Engie und Nokia ersetzen Volkswagen und Wolters Kluwer
MDax: Ströer ersetzt Hugo Boss
SDax: Hugo Boss ersetzt Ströer
Stoxx 50: Barclays ersetzt Prosus
TecDax: OHB ersetzt Cancom
CHE: Schweizer Börse, Änderung im SMI
DEU: Bundesweiter Automobil-Aktionstag der IG Metall
IRL: Informelles Treffen der Verkehrsminister der EU-Staaten
---------------------------------------------------------------------------------------
DIENSTAG, DEN 22. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 DEU: Tui, Buchungs-Update
08:00 GBR: Kingfisher, Halbjahreszahlen
09:00 DEU: Pressekonferenz zur Eröffnung der Fachmesse WindEnergy Hamburg 2026 (22. bis 25. Sept.)
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 GBR: Nettostaatsverschuldung 8/26
08:45 FRA: Einzelhandelsumsatz 7/26
10:00 SPA: Handelsbilanz 7/26
11:00 BEL: Index Verbrauchervertrauen 9/26
14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht
14:30 USA: Philadelphia Fed Dienstleistungsaktivität 9/26
16:00 EUR: Index Verbrauchervertrauen 9/26
16:00 USA: Richmond-Herstellerindex
SONSTIGE TERMINE
---
---------------------------------------------------------------------------------------
MITTWOCH, DEN 23. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: KWS Saat, Jahreszahlen
10:30 DEU: Bosch, Halbjahreszahlen
19:00 USA: Meta, Entwicklerkonferenz Connect
DEU: Adidas, Home of Innovation - Investor and Analyst Edition
USA: McDonald's, Investor Day
TERMINE KONJUNKTUR
09:15 FRA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26
09:30 DEU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26
10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26
10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26
13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
15:45 USA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26
SONSTIGE TERMINE
10:30 DEU: Beginn Prozess gegen die Drogeriemarktkette dm wegen Online-Apotheke
12:30 DEU: Versicherungstag Gesamtverband der Versicherer (GDV) u.a. mit Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD)
DEU: Agrarministerkonferenz (AMK) (bis 25.09.)
DEU: Beginn Messe Interboot 2026 (bis 27.09.)
DEU: Pressekonferenz zum Programm des Ostdeutschen Energieforums unter dem Thema «Sicherheit in unsicheren Zeiten» (30. September/1. Oktober 2026)
---------------------------------------------------------------------------------------
DONNERSTAG, DEN 24. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 EUR: Acea, KfZ-Erstzulassungen 8/26
08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q3-Zahlen
22:15 USA: Costco Wholesale, Q4-Zahlen
DEU: Verbio, Jahreszahlen
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 JPN: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26
08:45 FRA: Produzenten- und Verbrauchervertrauen 9/26
09:00 SPA: Erzeugerpreise 8/26
10:00 DEU: Ifo-Index 9/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
14:30 USA: Leistungsbilanz Q2/26
15:00 BEL: Geschäftsklima 9/26
16:00 USA: Neubauverkäufe
17:00 USA: Kansas City Fed Verarbeitende Industrie
USA: Baugenehmigungen
SONSTIGE TERMINE
10:00 EUR: Treffen der EU-Minister zu Binnenmarkt und zur Industrie
11:00 DEU: Online-Diskussionsveranstaltung Rueckerconsult zu Vorstellung Studienergebnisse zum Anlageverhalten institutioneller Investoren
12:00 DEU: Pressekonferenz zur Immobilienmesse Expo Real (5. bis 7. Okt.)
18:30 DEU: Der Axel Springer Award 2026 wird an den US-Investor und Unternehmer Peter Thiel verliehen
---------------------------------------------------------------------------------------
FREITAG, DEN 25. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
---
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: GfK-Verbrauchertrauen 10/26
08:45 FRA: Löhne Q2/26 (detailliert)
09:00 SPA: BIP Q2/26 (detailliert)
10:00 EUR: Geldmenge M3 8/26
14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 8/26
16:00 USA: Universität Michigan Stimmungsindex 9/26
17:00 USA: Kansas City Fed Services Activity 9/26
SONSTIGE TERMINE
10:00 EUR: Treffen der EU-Minister für Forschung und Weltraum
---------------------------------------------------------------------------------------
MONTAG, DEN 28. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 CHE: Roche, Pharma Day
15:00 USA: FedEx, Hauptversammlung
FRA: Totalenergies, Investor Day
TERMINE KONJUNKTUR
16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 9/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Beginn der dreitägigen Start-up-Messe «Bits & Pretzels»
EUR: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister (bis 29.09.). EU-Agrarkommissar Christophe Hansen will mit den Ministerinnen und Ministern unter anderem über die Dürre sprechen.
EUR: Informelles Treffen der Energieminister der EU-Staaten
FRA: Prozess gegen Ex-Autoboss Ghosn und ehemalige französische Ministerin Dati um Korruption soll enden
---------------------------------------------------------------------------------------
DIENSTAG, DEN 29. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
CHN: BYD, außerordentliche Hauptversammlung
DEU: BMW, Capital Markets Day
GBR: British American Tobacco (BAT), Capital Markets Dax
FRA: General Mills, Hauptversammlung
USA: Carnival, Q3-Zahlen
USA: General Mills, Hauptversammlung
USA: Jefferies, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
09:00 SPA: Verbraucherpreise 9/26
10:00 ITA: Industrieumsatz 7/26
10:30 GBR: Konsumentenkredite 8/26
10:30 GBR: Geldmenge M4 8/26
11:00 EUR: Industrievertrauen 9/26
11:00 ITA: Erzeugerpreise 8/26
15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 7/26
16:00 USA: Conference Board Verbrauchervertrauen 9/26
16:00 USA: JOLTS-Bericht zum Arbeitsmarkt
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Bundesgerichtshof prüft Streit um Corona-Masken-Lieferungen
Der Bundesgerichtshof verhandelt über vier Verfahren, in denen es um die Lieferung von Schutzmasken zu Beginn der Corona-Pandemie geht.
11:00 DEU: Fest zum 40-jährigen Bestehen der Hexal AG mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Landtagspräsidentin Ilse Aigner
13:30 FRA: Ex-Autoboss Ghosn in Korruptionsaffäre in Frankreich vor Gericht (bis 28.09.)
14:00 DEU: Online-Diskussionsveranstaltung zu Auswirkungen des digitalen Omnibus auf die europäische Digitalregulierung von Weizenbaum-Institut und Bertelsmann Stiftung, unter dem Titel «Nach dem digitalen Omnibus: Was bleibt, was verändert sich, wie geht es weiter?»
17:30 DEU: Veranstaltung Bundesverband deutscher Banken e.V. zu «Demografie, Sozialstaat und Finanzen - welche Reformen brauchen wir?»
CHE: WEF-Bericht über globale Geschlechterkluft. Die Stiftung Weltwirtschaftsforum schaut jedes Jahr, wie es um die Gleichstellung von Frauen und Männern weltweit bestellt ist.
DEU: BaFin Konferenz zur Proportionalität in der Bankenaufsicht und -regulierung
Wissenschaft und Finanzaufsicht beschäftigen sich mit der künftigen Entwicklung der weniger bedeutenden Institute (Less Significant Institutions - LSIs) in Deutschland.
DEU: «Big Bang KI Festival 2026» mit Digitalminister Karsten Wildberger, Umweltminister Carsten Schneider und Grünen-Co-Chefin Franziska Brantner (bis 17.09.)
DEU: Verkündung in Berufungsverhandlung im Streit um Produktnamen der veganen Spirituose «Likör ohne Ei»
---------------------------------------------------------------------------------------
MITTWOCH, DEN 30. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
17:30 USA: Hewlett Packard Enterprise (HPE), Investor Day
22:00 USA: Micron, Q4-Zahlen
DEU: BMW, Kapitalmarkttag (zweiter Tag)
FRA: Air Liquide, Hauptversammlung
FRA: L' Oréal, außerordentliche Hauptversammlung
FRA: Totalenergies, Hauptversammlung
GBR: British American Tobacco, Kapitalmarkttag (zweiter Tag)
USA: Factset Research Systems, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 8/26
01:50 JPN: Industrieproduktion 8/26
03:30 CHN: staatlicher Einkaufsmangerindex Dienste und Industrie 9/26
03:45 CHN: RatingDog-Einkaufsmanager Dienste und Industrie 9/26
08:45 FRA: Erzeugerpreise 9/26
08:45 FRA: Konsumausgaben 8/26
08:45 FRA: Verbraucherpreise 9/26
09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 9/26
10:00 DEU: Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen 9/26
10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 9/26
11:00 ITA: Verbraucherpreise 9/26
13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
14:00 DEU: Verbraucherpreise 9/26
14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht
14:30 USA: BIP Q2/26 (3. Schätzung)
14:30 USA: Handelsbilanz 8/26
14:30 USA: Konsumausgaben 8/26
14:30 USA: Lagerbestände Einzel- und Großhandel 8/26
14:30 USA: Private Einkommen 8/26
15:45 USA: MNI Chicago PMI
SONSTIGE TERMINE
DEU: Ostdeutsches Energieforum unter dem Thema «Sicherheit in unsicheren Zeiten» (bis 01.10.)
DEU: Letzter Tag der Start-up-Messe «Bits & Pretzels»
---------------------------------------------------------------------------------------
DONNERSTAG, DEN 1. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
10:15 DEU: Produktionsbeginn im BMW-Batteriewerk Irlbach-Straßkirchen
22:00 USA: Nike, Q1-Zahlen
CHE: Sika AG, Investor Day
DEU: Vierte Verhandlungsrunde zwischen Verdi und Bundesverband Druck und Medien (BVDM)
GBR: Accenture, Q4-Zahlen
SWE: SKF, außerordentliche Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Tankan-Bericht
02:30 JPN: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 (2. Veröffentlichung)
09:15 SPA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26
09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26
09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 ITA: Arbeitslosenquote 8/26
10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 (2. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Arbeitslosenquote 8/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
15:45 USA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 (2. Veröffentlichung)
16:00 USA: Bauinvestitionen 8/26
16:00 USA: ISM-Index 9/26
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt zu Preisanpassungsklausel vom Amazon Prime
---------------------------------------------------------------------------------------
FREITAG, DEN 2. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
EUR: EU-Kommission, Ende der Frist für die genaue Prüfung der Übernahme von MediaMarktSaturn-Mutter Ceconomy durch JD.com
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: Arbeitsmarktdaten 8/26
01:30 JPN: Verbraucherpreise Großraum Tokio 9/26
09:00 SPA: Arbeitsmarktdaten 9/26
10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 8/26
11:00 EUR: Verbraucherpreise 9/26
14:30 USA: Arbeitsmarktbericht
16:00 USA: Auftragseingang Industrie 8/26
16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 8/26 (2. Veröffentlichung)
SONSTIGE TERMINE
--
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 236,20
|-1,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.