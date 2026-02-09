|
09.02.2026 06:04:39
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 20. Februar 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 20. Februar 2026
^
---------------------------------------------------------------------------------------
MONTAG, DEN 9. FEBRUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 ITA: UniCredit, Jahreszahlen
08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Jahreszahlen
18:00 DEU: Aumovio, Pre-Close Call 2025
USA: Loews, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 12/25
00:50 JPN: Handelsbilanz 12/25
08:00 NOR: BIP Q4/25
09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen 1/26
10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 2/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: 14. Führungstreffen Energie, Essen
Branchentreff mit wirtschaftspolitischem Fokus. Perspektiven für die Energiewelt von morgen.
DEU: Vierte Tarifverhandlungsrunde bei der Deutschen Bahn mit der Lokführergewerkschaft GDL, Berlin
---------------------------------------------------------------------------------------
DIENSTAG, DEN 10. FEBRUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
06:30 JPN: Mazda Motor, Q3-zahlen
06:45 AUT: AMS Osram AG, Jahreszahlen
07:00 DEU: Tui, Jahreszahlen (und Hauptversammlung 11.00 Uhr)
07:00 DEU: Teamviewer AG, Jahreszahlen (detailliert)
07:00 NLD: Philips, Jahreszahlen und Capital Markets Day (11.55 Uhr)
07:30 DEU: Talanx, vorläufige Jahreszahlen
08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Jahreszahlen
08:00 GBR: Barclays, Jahreszahlen
08:00 GBR: AstraZeneca, Jahreszahlen
08:00 GBR: BP, Jahreszahlen
08:00 JPN: Honda Motor, Q3-zahlen
11:00 OLG: Verkündungstermin im Streit zwischen Aldi Süd und Tchibo
12:00 USA: DuPont de Nemours, Q4-Zahlen
12:00 USA: Spotify, Q4-Zahlen
12:55 USA: Coca-Cola, Q4-Zahlen
13:00 ITA: Ferrari, Q4-Zahlen
13:00 USA: Marriott International, Q4-Zahlen
14:00 USA: Lyft, Q4-Zahlen
18:00 FRA: Kering, Jahreszahlen
22:00 USA: American International Group, Q4-Zahlen
22:05 USA: Ford Motor Co, Q4-Zahlen
USA: Hasbro, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: Geldmenge M2 1/26
00:50 JPN: Geldmenge M3 1/26
07:00 FIN: Industrieproduktion 12/25
08:00 DNK: Verbraucherpreise 1/26
08:00 NOR: Verbraucherpreise 1/26
09:00 AUS: Industrieproduktion 12/25
11:00 GRC: Industrieproduktion 12/25
14:30 USA: Im- und Exportpreise 12/25
14:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q4/25
14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 12/25
16:00 USA: Lagerbestände 11/25
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Vorstellung des Frühjahrsgutachtens der "Immobilienweisen": Wachstum, Wohnen, Wettbewerbsfähigkeit - Welche Impulse Politik und Immobilienwirtschaft setzen können, Berlin
DEU: Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel «Biofach» unter dem Motto «Growing Tomorrow - Young Voices, Bold Visions», Nürnberg
DEU: E-World - Energy & Water - Internationale Fachmesse und Kongress der Energie-und Wasserwirtschaft, Essen
---------------------------------------------------------------------------------------
MITTWOCH, DEN 11. FEBRUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 NOR: Aker ASA, Jahreszahlen
06:30 CHE: SGS, Jahreszahlen
07:00 DEU: Commerzbank, Jahreszahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Pk)
07:00 DEU: Siemens Energy, Q1-Zahlen (8.30 Pk)
07:00 DEU: Schott Pharma AG & Co KGaA, Q1-Zahlen
07:00 DEU: TKMS, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Q1-Zahlen (9.00 Pk und Analystencall)
07:00 CHE: Schindler, Jahreszahlen
07:00 NLD: ABN Amro, Jahreszahlen
07:00 NLD: Randstad, Jahreszahlen
07:00 NLD: Heineken, Jahreszahlen
07:00 AUT: Bawag Group, Jahreszahlen
07:00 FRA: Rexel, Jahreszahlen
07:30 AUT: Voestalpine, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Douglas, Q1-Zahlen (detailliert) (11.00 Analystencall)
07:30 FRA: Totalenergies, Jahreszahlen
07:30 FRA: Dassault Systemes, Jahreszahlen
07:30 NOR: Storebrand, Jahreszahlen
07:30 NLD: Ahold Delhaize, Jahreszahlen
08:00 NOR: Yara, Jahreszahlen
13:00 USA: McDonald's, Q4-Zahlen
13:00 USA: Kraft Heinz, Q4-Zahlen
13:35 USA: T-Mobile US, Q4-Zahlen (14.30 Uhr Capital Markets Day Update)
17:45 FRA: Michelin, Jahreszahlen
17:45 FRA: EssilorLuxottica, Jahreszahlen
19:00 DEU: Deutsche Börse, Jahreszahlen
ITA: Banca Generali, Jahreszahlen
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 CHN: Erzeugerpreise 1/26
02:30 CHN: Verbraucherpreise 1/26
10:00 ITA: Industrieproduktion 12/25
12:00 PRT: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 01/26
14:30 USA: Realeinkommen 1/26
16:30 RUS: EIA Ölbericht (Woche)
17:00 RUS: Arbeitslosenquote 12/25
SONSTIGE TERMINE
08:00 DEU: Pk Société Générale: Marktausblick 2026, Frankfurt/M.
BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel
---------------------------------------------------------------------------------------
DONNERSTAG, DEN 12. FEBRUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: DSM-Firmenich, Jahreszahlen
07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 12/24
07:00 DEU: Siemens, Q1-Zahlen und 10.00 Hauptversammlung
07:00 DEU: Mercedes-Benz-Group, Jahreszahlen (10.45 Call für Medien und Analysten)
07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q1-Zahlen (11.00 Analystencall und Pk)
07:00 DEU: KWS Saat, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q1-Zahlen (detailliert)
07:00 BEL: KBC Group, Jahreszahlen
07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Jahreszahlen
07:15 CHE: Swisscom, Jahreszahlen
07:30 FRA: Legrand, Jahreszahlen
07:30 NLD: Adyen, Jahreszahlen
07:30 JPN: Softbank, Q3-Zahlen
08:00 DEU: Cancom, Jahreszahlen
08:00 DEU: Verbio, Q2-Zahlen
08:00 FRA: Hermes, Jahreszahlen
08:00 GBR: British American Tobacco, Jahreszahlen
08:00 GBR: Unilever, Jahreszahlen
08:00 GBR: Relx, Jahreszahlen
09:00 DEU: Hamburg Commercial Bank, Jahreszahlen
09:25 JPN: Nissan Motor, Q3-Zahlen
10:00 DEU: Deutsche Börse, Bilanz-Pk (hybrid)
10:00 DEU: Aurubis, Hauptversammlung
11:00 GBR: Easyjet, Hauptversammlung
12:00 FIN: Outokumpu, Jahreszahlen
17:45 FRA: L' Oréal, Jahreszahlen
22:00 USA: Expedia, Q4-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Birkenstock, Q1-Zahlen
FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Jahreszahlen
USA: FedEx, Investor Day
USA: PG&E, Q4-Zahlen
USA: Baxter International, Q4-Zahlen
USA: Coinbase Global, Q4-Zahlen
USA: Applied Materials, Q1-Zahlen
USA: AirBnB, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
DEU: Leistungsbilanz 12/25
00:50 JPN: Erzeugerpreise 1/26
06:30 NLD: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
08:00 GBR: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Privatkonsum Q4/25 (1. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Staatsausgaben Q4/25 (1. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Im- und Exporte Q4/25 (1. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Industrieproduktion 12/25
08:00 GBR: Handelsbilanz 12/25
08:30 HUN: Verbraucherpreise 1/25
11:00 POL: Verbraucherpreise 1/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 1/26
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Pk des Verbandes der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie zum Geschäftsjahr 2025 und Ausblick 2026, Frankfurt/M.
10:00 DEU: Jahres-Pk Verbände der Chemie- und Pharmaindustrie Baden-Württemberg (ChemieBW), Stuttgart
11:00 DEU: Frosta, Bilanz-Pk, Bremerhaven
18:30 DEU: Münchner Europakonferenz 2026 mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), München
BEL: Nato-Verteidigungsministertreffen, Brüssel
BEL: EU-Sondergipfel zu Wettbewerbsfähigkeit, Brüssel
CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für Arbeits- und Sozialpolitik - Auftakt-Abendessen, Nikosia
---------------------------------------------------------------------------------------
FREITAG, DEN 13. FEBRUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 FRA: Capgemini, Jahreszahlen
07:00 FRA: Safran, Jahreszahlen
07:00 NOR: Norsk Hydro, Q4-Zahlen
07:30 DEU: Jenoptik, Q4-Umsatz
08:00 GBR: Natwest, Jahreszahlen
11:00 DEU: Borussia Dortmund, Q2-Zahlen
12:30 USA: Moderna, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 ROU: Industrieproduktion 12/25
08:00 ROU: BIP Q4/25 (vorab)
08:30 CHE: Verbraucherpreise 1/26
09:00 ESP: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
10:00 BGR: Verbraucherpreise 1/26
11:00 EUR: Handelsbilanz 12/25
11:00 EUR: BIP Q4/25 (zweite Veröffentlichung)
11:00 EUR: Beschäftigung Q4/25 (vorab)
11:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid
14:00 POL: Leistungsbilanz 12/25
14:00 POL: Handelsbilanz 12/25
14:30 USA: Verbraucherpreise 1/26
SONSTIGE TERMINE
CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für Arbeits- und Sozialpolitik, Nikosia
---------------------------------------------------------------------------------------
MONTAG, DEN 16. FEBRUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
DEU: Sartorius, Geschäftsbericht 2025
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
05:30 JPN: Industrieproduktion 12/25 (endgültig)
05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 12/25
08:00 ROU: Verbraucherpreise 1/26
11:00 EUR: Industrieproduktion 12/25
SONSTIGE TERMINE
EUR: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel
HINWEIS
USA: Feiertag, Börse geschlossen
---------------------------------------------------------------------------------------
DIENSTAG, DEN 17. FEBRUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: InterContinental Hotels, Jahreszahlen
08:00 IRL: Medtronic, Q3-Zahlen
08:00 IRL: Kerry Group, Jahreszahlen
17:45 FRA: Carrefour, Jahreszahlen
TERMINE KONJUNKTUR
ROU: Zentralbank, Zinsentscheid
08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 1/26
08:00 DEU: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 2/26
12:00 IRL: Handelsbilanz 12/25
14:30 USA: Empire State Bericht 2/26
14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 1/26
16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 2/26
SONSTIGE TERMINE
BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel
---------------------------------------------------------------------------------------
MITTWOCH, DEN 18. FEBRUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Straumann Holding, Jahreszahlen
07:00 LUX: SAF Holland, Q4-Umsatz
07:30 FRA: Orange, Jahreszahlen
08:00 CHE: Glencore, Jahreszahlen
08:00 GBR: BAE Systems, Jahreszahlen
13:00 USA: Analog Devices, Q1-Zahlen
17:45 FRA: Vinci, Q4-Umsatz
18:00 NLD: Euronext, Jahreszahlen
22:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Jahreszahlen
22:00 USA: Booking Holdings, Q4-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
FRA: Carrefour, Capital Markets Day
USA: Edison International, Q4-Zahlen
USA: Moody's, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: Handelsbilanz 1/26
08:00 GBR: Verbraucherpreise 1/26
08:45 FRA: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter12/25 (vorläufig)
14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 12/25
15:15 USA: Industrieproduktion 1/26
15:15 USA: Kapazitätsauslastung 1/26
16:00 USA: Frühindikator 1/26
20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokolle 28.1.26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Dritte Verhandlungsrunde in der laufenden Tarifauseinandersetzung bei der BVG, Berlin
---------------------------------------------------------------------------------------
DONNERSTAG, DEN 19. FEBRUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 NLD: Airbus, Jahreszahlen (9.00 Jahres-Pk)
06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Jahreszahlen
07:00 DEU: Krones, Jahreszahlen
07:00 DEU: Knorr Bremse, Jahreszahlen (9.00 Uhr Jahres-Pk)
07:00 CHE: Nestle, Jahreszahlen
07:00 FRA: Nexans, Jahreszahlen
07:00 FRA: Renault, Jahreszahlen
07:00 NLD: Aegon, Jahreszahlen
07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Jahreszahlen
07:00 SWE: Verve Group, Jahreszahlen
07:15 FRA: Air France-KLM, Jahreszahlen
07:30 FRA: Accor, Jahreszahlen
08:00 DEU: Jost Werke, Q4-Zahlen
08:00 GBR: Rio Tinto, Jahreszahlen
08:00 GBR: Mondi, Jahreszahlen
08:00 GBR: Centrica, Jahreszahlen
08:00 ESP: Repsol, Jahreszahlen
09:00 FRA: Pernod Ricard, Halbjahreszahlen
10:00 DEU: Infineon, Hauptversammlung
13:00 USA: Walmart, Q4-Zahlen
13:30 USA: Southern Company, Q4-Zahlen
14:00 DEU: Hochtief, Jahreszahlen
17:45 FRA: Kleppiere, Jahreszahlen
18:00 FRA: Imerys, Jahreszahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
CHE: Transocean, Q4-Zahlen
FRA: Orange, Capital Markets Day
USA: Deere & Co, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 12/25
06:30 NLD: Arbeitslosenquote 1/26
07:00 FIN: Verbraucherpreise 1/26
08:00 CHE: Im- und Exporte 1/26
10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 12/25
10:00 POL: Industrieproduktion 1/26
10:00 POL: Erzeugerpreise 1/26
10:00 ITA: Leistungsbilanz 12/25
11:00 EUR: Bauproduktion 12/25
12:00 IRL: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 12/25 (vorläufig)
14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 2/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Handelsbilanz 12/25
16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 1/26
16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 2/26 (vorläufig)
SONSTIGE TERMINE
DEU: Prozessbeginn Lidl/Verbraucherzentrale Hamburg wegen Rabattaktion, Heilbronn
15:00 DEU: Pressekonferenz: Jahresbilanz Einzelhandel NRW 2025 und Ausblick 2026, Düsseldorf
CYP: Informelles Treffen der Handelsminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Nikosia
---------------------------------------------------------------------------------------
FREITAG, DEN 20. FEBRUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 BEL: Umicore, Jahreszahlen
07:00 CHE: Sika AG, Jahreszahlen
07:20 FRA: Air Liquide, Jahreszahlen
07:30 FRA: Danone, Jahreszahlen
08:00 GBR: Anglo American, Jahreszahlen
TERMINE KONJUNKTUR
00:30 JPN: Verbraucherpreise 1/26
01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Einzelhandelsumsätze 1/26
08:00 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung)
08:00 SWE: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
08:00 DEU: Erzeugerpreise 1/26
08:00 DNK: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung)
09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung)
10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung)
14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 12/25
14:30 USA: BIP Q4/25 (vorab)
14:30 USA: Privater Konsum Q4/25 (vorab)
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung)
16:00 USA: Neubauverkäufe 12/25
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 2/26 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: BGH verhandelt zu Streit um Balkonsanierung in einer Wohnungseigentümer-Gemeinschaft, Karlsruhe
CYP: Informelles Treffen der Handelsminister der EU-Staaten, Nikosia
---------------------------------------------------------------------------------------
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.