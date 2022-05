WOCHENVORSCHAU: Termine bis 20. Mai 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 20. Mai

^

-------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 09. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Hypoport, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Infineon, Q2-Zahlen (9.30 h Analysten-Call, 11.00 h Presse-Call)

12:00 DEU: Biontech, Q1-Zahlen (14.00 h Call)

14:00 DEU: Hochtief, Q1-Zahlen

22:05 USA: Zynga, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NLD: PostNL, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 04/22

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 04/22 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex (Deutschland, Bundesländer und

grenzüberschreitende Fahrten), 04/22

08:45 FRA: Handelsbilanz 03/22

09:00 HUN: Handelsbilanz 03/22 (vorab)

10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 05/22

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 03/22 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Entwicklung nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein und vor der Abstimmung am Sonntag in Nordrhein-Westfalen

BERLIN/Gremiensitzungen:

+ 09.00 CDU-Präsidiumssitzung und 1100 CDU-Bundesvorstandssitzung

+ 10.00 SPD-Hybrid-Präsidiumssitzung

+ 10.00 FDP-Präsidiumssitzung und 12.00 FDP-Bundesvorstand

+ 10.15 AfD-Vorsitzender Tino Chrupalla und Jörg Nobis, AfD-Spitzenkandidat

+ 11.00 Pk FDP-Vorsitzenden Christian Lindner und Spitzenkandidaten in Schleswig-Holstein, Bernd Buchholz

+ 11.30 Pk SPD mit dem Vorsitzenden Lars Klingbeil und dem Spitzenkandidaten der Landtagswahl in Schleswig-Holstein Thomas Losse-Müller

+ 12.30 Pk CDU-Parteivorsitzender Friedrich Merz und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther

+ 13.00 Pk mit Janine Wissler, Vorsitzende der Partei Die Linke, und den schleswig-holsteinischen Spitzenkandidatinnen Susanne Spethmann und Johann Knigge-Blietschau

+ 14.00 Pk Grünen-Bundesvorsitzende Ricarda Lang, Monika Heinold, Spitzenkandidatin Schleswig-Holstein, und Aminata Touré, Spitzenkandidatin Schleswig-Holstein

SCHLESWIG-HOLSTEIN/Gremiensitzungen:

+ 17.00 Landesvorstand CDU (Hotel Maritim in Kiel)

+ 17.00 Geschäftsführender Landesvorstand SPD, 19.00 Landesvorstand SPD

+ 17.30 Landesvorstand FDP und 1900 Landeshauptausschuss FDP

+ 18.00 interne Sitzung des SSW-Landesvorstands

+ 19.00 interne Online-Sitzung des Parteirats Grüne

DEU: Fortsetzung 22. Ordentlicher Bundeskongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) mit Neuwahl der Vorsitzenden

+ ca. 13.15 Pk des neuen Vorstands

+ 14.00 Rede Bundeskanzler Olaf Scholz

DEU: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) reist nach Schwedt und besucht die Raffinerie PCK

16:00 DEU: Rede des belgischen Premierministers Alexander De Croo zum Thema "Ein Kampf für die Freiheit". Anlässlich des Europatages wird der belgische Premierminister Alexander De Croo wichtige Themen adressieren und mit den Gästen diskutieren.

DEU/FRA: Besuch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD)

+ 18.00 Ankunft Macrons

+ 18.25 gemeinsame Pk

+ 18.50 Gespräch unter vier Augen

+ 19.35 Arbeitsessen

HINWEIS

HKG / RUS: Feiertag, Börsen geschlossen

-------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 10. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Aurubis, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Siltronic, Q1-Zahlen

07:00 DEU: SAF-Holland, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Dic Asset, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Wacker Neuson, Q1-Zahlen

07:00 LUX: Corestate Capital, Q1-Zahlen

07:00 JPN: Sony, Q4-Zahlen

07:30 DEU: Munich Re, Q1-Zahlen (9.00 Presse-Call)

07:30 DEU: Bayer, Q1-Zahlen (14.00 h Analysten-Call)

07:30 DEU: Dürr, Q1-Zahlen (14.30 h Call)

08:00 DEU: Schaeffler, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Secunet Security Networks, Q1-Zahlen

09:00 ESP: Endesa, Q1-Zahlen

09:00 JPN: Nintendo, Jahreszahlen

10:00 DEU: Lufthansa, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Jungheinrich, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Delticom, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: SHW, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Osram, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Rheinmetall, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Intershop Communications AG, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: PWO, Hauptversammlung (online)

15:30 DEU: SAP, Sapphire-Konferenz, Rede von CEO Klein (17.30 h Presse- und Analystenkonferenz)

17:50 ITA: Pirelli, Q1-Zahlen

22:30 CHE: Alcon, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Diebold Nixdorf, Q1-Zahlen

DEU: Porsche Automobil Holding, Q1-Zahlen

FRA: Renault, Capital Markets Day

USA: Hyatt, Q1-Zahlen

USA: Intel, "Intel Vision"

USA: Warner Music Group, Q2-Zahlen

USA: Electronic Arts, Inc, Q4-Zahlen

USA: Coinbase Global, Q1-Zahlen

TERINE KONJUNKTUR

ROU: Notenbank, Zinsentscheid

06:30 NLD: Verbraucherpreise 04/22

07:00 FIN: Industrieproduktion 03/22

09:00 CZE: Verbraucherpreise 04/22

09:00 AUT: Industrieproduktion 03/22

10:00 ITA: Industrieproduktion 03/22

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 05/22

11:00 GRC: Verbraucherpreise 04/22

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

08:50 DEU: DZ Bank: "Sustainable Finance Day" (Teilnahme in Präsenz oder online möglich) u.a. diskutieren Vertreter von EnBW, Evonik, Mercedes-Benz, HeidelbergCement und der Union Investment, wie der Wandel hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft gelingt - und wie der teilweise noch weite Weg dorthin finanziert werden kann.

09:30 DEU: Mündliche EuGH-Verhandlung zum Rechtsstreit zwischen dem Facebook-Mutterkonzern Meta und dem Bundeskartellamt

10:00 DEU: Spatenstich für das neue Bahnwerk Cottbus u.a. mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bahnvorstandschef Richard Lutz

10:00 DEU: Jahres-Pk Verband für Schiffbau und Meerestechnik 2022 mit Präsident Harald Fassmer und Hauptgeschäftsführer Reinhard Lüken

DEU: Besuch des Ministerpräsidenten von Belgien, Alexander De Croo

+ 12.15 Empfang mit militärischen Ehren durch Bundeskanzler Olaf Scholz

+ 13.45 gemeinsame Pk nach dem Gespräch

DEU: Beginn der zweitägigen G7-Digitalministerkonferenz mit Bundesminister Volker Wissing (FDP), Düsseldorf

GBR: Queen's Speech: Eröffnung des britischen Parlaments, London

-------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 11. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Aareal Bank, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Demire Deutsche Mittelstand Real Estate, Q1-Zahlen

07:00 DEU: K+S, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Siemens Energy, Q2-Zahlen (detailliert) (8.30 h Call)

07:00 DEU: Brenntag, Q1-Zahlen (10.00 h Call)

07:00 DEU: SMA Solar, Q1-Zahlen (13.00 h Analysten-Call)

07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q2-Zahlen (9.00 Presse-Call, 14.00 h Analysten-Call)

07:00 DEU: Evotec, Q1-Zahlen

07:00 DEU: LEG Immobilien, Q1-Zahlen

07:00 DEU: HeidelbergCement, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Eon, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Leoni, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Rational, Q1-Zahlen (15.00 h Call)

07:00 DEU: Bilfinger, Q1-Zahlen und Hauptversammlung (online) 10.00 Uhr

07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q1-Zahlen

07:25 DEU: Indus Holding, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Jenoptik, Q1-Zahlen (9.30 h Call)

07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Q1-Zahlen (8.30 h Call, 10.00 h Analysten-Call))

07:30 DEU: Auto1 Group, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Home24, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Alstom, Jahreszahlen

07:45 NLD: Ahold Delhaize, Q1-Zahlen

07:55 DEU: Stemmer Imaging, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Tui, Q2-Zahlen (9.00h Presse-Call)

08:00 DEU: Westwing, Q1-Zahlen (10.00 h Call)

08:00 DEU: PNE, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Hawesko Holding, Q1-Zahlen

08:00 DEU: OHB, Q1-Zahlen

08:00 JPN: Suzuki Motor, Jahreszahlen

08:10 DEU: Leifheit, Q1-Zahlen (detailliert)

08:30 DEU: Continental, Q1-Zahlen (detailliert)

10:00 DEU: VÖB, Pk zur Kapitalmarktprognose (online)

10:00 DEU: Kion, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: BMW, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Elmos, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Commerzbank, Hauptversammlung (online)

10:30 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Puma, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Würth-Gruppe, Bilanz-Pk, München

13:00 SWE: Volvo AB, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Mensch und Maschine, Hauptversammlung (online)

17:45 DEU: Patrizia Immobilien, Q1-Zahlen

18:30 DEU: Metro AG, Halbjahreszahlen (detailliert)

22:05 USA: Walt Disney, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: KfW, Q1-Zahlen

DEU: Evonik, Capital Markets Day

CHE: Swiss Life, Q1-Umsatz

USA: Google I/O, Entwicklerkonferenz, Mountain View

TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Erzeugerpreise 04/22

03:30 CHN: Verbraucherpreise 04/22

07:00 JPN: Frühindikatoren 03/22 (vorab)

08:00 DEU: Verbraucherpreise 04/22 (endgültig)

08:00 DEU: Insolvenzen 02/22 + Trendindikator für April 2022

11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 10 Jahre, Volumen 4 Mrd EUR

12:00 PRT: Verbraucherpreise 04/22 (endgültig)

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Verbraucherpreise 04/22

14:30 USA: Realeinkommen 04/22

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: DZ Bank, Capital Markets Conference 2022 u.a. Rede von Bundesbank-Präsident Nagel (9.15 h)

10:00 DEU: KfW-Pressegespräch zu aktuellen Fragen und Zahlen der Entwicklungsfinanzierung, Frankfurt

10:45 DEU: Pk Bundesverband Solarwirtschaft im Rahmen der Messe "The Smarter E Europe". Solarbranche unter Strom: Aktuelle Marktdaten und Branchenausblick

11:00 DEU: Pressegespräch Berenberg Bank: "Wie verändert die aktuelle Situation die Zukunft des nachhaltigen Investierens?"

11:00 LUX: Urteil des Europäischen Gerichts zur Rettungsbeihilfe für Condor

11:00 LUX: Urteil des Europäischen Gerichts zu einer Beteiligung des früheren italienischen Ministerpräsident Silvio Berlusconi an einer Bank

DEU: Besuch des argentinischen Präsidenten Alberto Ángel Fernández

+ 15.30 gemeinsame Pk Bundeskanzler Olaf Scholz und Fernández

11:30 DEU: Verhandlung im Streit zwischen dem Waffenhersteller C.G.Haenel und dem Bund. Die Thüringer Firma will durchsetzen, dass sie wieder an einem Vergabeverfahren über 120 000 Sturmgewehre für die Bundeswehr teilnehmen darf. Das Bundeskartellamt hat das abgelehnt, nun kommt das Oberlandesgericht Düsseldorf (OLG) als letzte Instanz zum Zug.

-------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 12. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Merck KGaA, Q1-Zahlen (9.30 h Presse-Call, 14.00 h Analysten-Call)

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 04/22

07:00 DEU: Allianz, Q1-Zahlen (11.00 h Presse-Call, 14.30 h Analysten-Call)

07:00 DEU: Commerzbank, Q1-Zahlen (detailliert) (10.30 h Call)

07:00 DEU: RWE, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Knorr Bremse, Q1-Zahlen

07:00 DEU: KWS Saat, 9Monatszahlen

07:00 DEU: Ströer, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Siemens, Q2-Zahlen (8.00 h Presse-Call, 9.30 h Analysten-Call)

07:00 DEU: Varta, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Bauer, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Procredit Holding, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Grenke, Q1-Zahlen (detailliert) (10.00 h Call)

07:00 DEU: Encavis, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 BEL: KBC Group, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Synlab, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Salzgitter, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: MLP, Q1-Zahlen (Call 10.00 h)

07:30 DEU: GFT, Q1-Zahlen

07:30 DEU: United Internet, Q1-Zahlen

07:30 DEU: 1&1, Q1-Zahlen

07:30 ESP: Telefonica, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Bouygues, Q1-Zahlen

07:30 NLD: Aegon, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Bechtle, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Sixt SE, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Zeal Network, Q1-Zahlen (Call 10.00 h)

07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q1-Zahlen

07:30 DEU: HHLA, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Instone Real Estate, Q1-Zahlen

07:30 FIN: Multitude, Q1-Zahlen

07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Jost Werke, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Verbio, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Cancom, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Rhön-Klinikum, Q1-Zahlen

08:00 AUT: Verbund, Q1-Zahlen

08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Q1-Zahlen

08:00 FIN: Fortum, Q1-Zahlen

08:00 GBR: BT Group, Halbjahreszahlen

08:10 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q2-Zahlen

08:45 DEU: Metro AG, Analysenkonferenz zu den Halbjahreszahlen

09:00 CHE: STMicroelectronics, Capital Markets Day

10:00 DEU: Adidas, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Volkswagen, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: CTS Eventim, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: HelloFresh, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: FMC, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Nemetschek, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Heidelbergcement, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: K+S, Hauptversammlung (online)

10:00 FRA: EdF, Hauptversammlung

12:00 DEU: Eon, Hauptversammlung (online)

12:00 GBR: Lloyds Banking Group, Hauptversammlung

12:00 DEU: Borussia Dortmund, Q3-Zahlen (detailliert)

14:00 GBR: BP, Hauptversammlung

18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q1-Zahlen

18:00 DEU: Freenet, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: BayernLB, Q1-Zahlen

DEU: SMA Solar, Capital Markets Day

DEU: Hapag-Lloyd, Q1-Zahlen

AUT: Wienerberger, Q1-Zahlen

ESP: ACS, Q1-Zahlen

FRA: Veolia Environnement, Q1-Zahlen

GBR: 3i Group, Jahreszahlen

ITA: Buzzi Unicem, Q1-Umsatz

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 03/22

08:00 GBR: BIP Q1/22

08:00 GBR: Industrieproduktion 03/22

08:00 GBR: Handelsbilanz non-EU 03/22

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 03/22

08:00 DEU: Außenhandel (detaillierte Ergebnisse) 03/22

08:00 SWE: Verbraucherpreise 04/22

12:00 IRL: Verbraucherpreise 04/22

14:30 USA: Erzeugerpreise 04/22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Voraussichtlich Urteil im Prozess um Windkraftbetrugsvorwürfe in Millionenhöhe, Osnabrück

15:00 DEU: Pk Bundesfinanzminister Christian Lindner zu 162. Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzung

USA/DEU: Zweiter internationaler Video-Gipfel zur Corona-Pandemie, Washington/Berlin

DEU: Gipfeltreffen der Außenminister der G7-Gruppe der führende demokratischen Wirtschaftsmächte, Weissenhäuser Strand

USA: US-Asean-Sondergipfel in Washington, Washington

-------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 13. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q1-Zahlen (10.00 h Call)

07:00 DEU: Ceconomy, Q2-Zahlen (11.00 h Call)

07:00 DEU: Vitesco Technologies, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q2-Zahlen

07:30 DEU: MVV Energie, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Aumann, Q1-Zahlen

08:00 DEU: MBB, Q1-Zahlen

08:00 DEU: PWO, Q1-Zahlen

08:15 DEU: Nagarro, Q1-Zahlen

09:00 DEU: EnBW, Q1-Zahlen

09:15 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Fresenius, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Hensoldt AG, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: Grenke, Capital Markets Day

11:00 DEU: Dürr AG, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: TAG Immobilien, Hauptversammlung (online)

12:00 DEU: Porsche Automobil Holding SE, Hauptversammlung (online)

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 05/22

07:00 FIN: Verbraucherpreise 04/22

08:00 NOR: BIP Q1/22

08:45 FRA: Verbraucherpreise 04/22 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 04/22 (endgültig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 04/22 (endgültig)

11:00 EUR: Industrieproduktion 03/22

14:30 USA: Im- und Exportpreise 04/22

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 05/22 (vorläufig)

EUR: S&P Ratingergebnis Island

EUR: Moody's Ratingergebnis Kroatien, Lettland

EUR: Fitch Ratingergebnis Malta, Schweiz

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt zur Wärmedämmung von Gebäuden an der Grundstücksgrenze, Karlsruhe

18:00 DEU: Nürnberger Sicherheitstagung 2022: "Eine Zeitenwende in Deutschlands Sicherheitsstrategie?", Nürnberg

DEU: Fortsetzung Gipfeltreffen der Außenminister der G7-Gruppe der führende demokratischen Wirtschaftsmächte

USA: US-Asean-Sondergipfel in Washington

-------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 16. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 IRL: Ryanair, Jahreszahlen

07:30 DEU: Adesso, Q1-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: Vantage Towers, Jahreszahlen

10:00 DEU: Washtec, Hauptversammlung (online)

13:00 DEU: Synlab, Hauptversammlung (online)

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 04/22

04:00 CHN: Industrieproduktion 04/22

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 04/22

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 04/22 (vorab)

11:00 EUR: Handelsbilanz 03/22

11:00 EUR: EU-Kommission Wirtschaftsausblick

14:30 USA: Empire State Index 05/22

SONSTIGE TERMINE

BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel

BEL: EU-Kommission präsentiert Frühlingsprognose für die Wirtschaft, Brüssel

-------------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 17. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

06:50 LUX: Grand City Properties, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Daimler Truck, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Pharma SGP Holding, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Imperial Brands, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Vodafone Group, Jahreszahlen

09:30 DEU: ad pepper media, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: SGL Carbon, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Kuka, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Software, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: bet-at-home, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Norma, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: SLM Solutions, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Teamviewer AG, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Hornbach-Gruppe, Bilanz-Pk, Frankfurt

11:00 DEU: Webasto, Jahres-Pk (online)

12:00 USA: Home Depot, Q1-Zahlen

13:00 USA: Walmart, Q1-Zahlen

14:00 DEU: Flatexdegiro, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Engie, Q1-Zahlen

LUX: Corestate Capital, Hauptversammlung

NLD: Euronext, Q1-Zahlen

USA: Moderna, Science & Technology Day

USA: Caterpillar, Investor Day

TERMINE KONJUNKTUR

07:30 FRA: ILO-Arbeitslosenquote Q1/22

08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 04/22

10:00 ITA: Handelsbilanz 03/22

11:00 EUR: Beschäftigung Q1/22

11:00 EUR: BIP Q1/22 (1. Veröffentlichung)

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 04/22

15:15 USA: Industrieproduktion 04/22

15:15 USA: Kapazitätsauslastung

16:00 USA: Lagerbestände 03/22

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 05/22

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Jahreskongress des Verbandes der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI)

18:30 DEU: Veranstaltung VIK Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft e.V. und MAN Energy Solution SE

19:00 DEU: EZB-Präsidentin Christine Legarde spricht bei Benefizveranstaltung von Soroptimist International

-------------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 18. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Ströer, Q1-Zahlen

07:00 NLD: ABN Amro, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Elior Group, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q1-Zahlen

08:00 GBR: British Land Company, Jahreszahlen

08:00 GBR: Aviva, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Burberry, Jahreszahlen (online)

09:00 DEU: Westwing, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Uniper, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Zalando, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: SAP, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Grammer, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Deutsche Börse, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Init, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Vossloh, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: PNE WIND, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Takkt, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: 1&1, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Berentzen, Hauptversammlung (online)

10:00 AUT: Erste Group Bank, Hauptversammlung

10:00 FRA: Scor, Hauptversammlung

10:30 ITA: Pirelli, Hauptversammlung

10:30 NLD: Euronext, Hauptversammlung

10:30 DEU: Cropenergies, Bilanz-Pk via Telefonkonferenz

11:00 DEU: Medigene, Hauptversammlung (online)

13:00 USA: Analog Devices, Q2-Zahlen

14:00 DEU: Demire Deutsche Mittelstand Real Estate, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Morphosys, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Adva Optical, Hauptversammlung (online)

22:05 USA: Cisco Systems, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Traton SE, Capital Markets Day

USA: Target, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BIP Q1/22 (1. Schätzung)

06:30 JPN: Industrieproduktion 03/22

08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 04/22

08:00 GBR: Verbraucherpreise 04/22

08:00 DEU: Auftragsbestand und -reichweite Verarbeitendes Gewerbe 03/22

11:00 EUR: Verbraucherpreise HVPI 04/22 (2. Veröffentlichung)

11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 30 Jahre, Volumen: 1,5 Mrd EUR

14:30 USA: Baubeginne und -genehmigungen 04/22

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Treffen der G7-Finanzminister und Notenbankchefs unter der deutschen G7-Präsidentschaft, Bonn/Königswinter

DEU: Weltverkehrsforum zum Thema "Transport for Inclusive Societies", Leipzig

DEU: Treffen der G7 Entwicklungsminister, Berlin

10:00 DEU: Jahres-Pk des Verbandes der Bahnindustrie in Deutschland (VDB), Berlin

14:00 FRA: Gerichtsentscheid zum Vorwurf der Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit gegen französischen Zementhersteller Lafarge in Syrien, Paris

-------------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 19. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

06:55 DEU: Bertrandt, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Julius Bär, Q1-Umsatz

07:30 ITA: Assicurazioni Generali, Q1-Zahlen

08:00 GBR: National Grid, Jahreszahlen

08:00 GBR: Easyjet, Halbjahreszahlen (detailliert)

09:00 DEU: Deutsche Bank, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Südzucker, Bilanz-Pk, Mannheim

10:00 DEU: PSI, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: LEG Immobilien, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Pfeiffer Vacuum, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: ElringKlinger, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Deutsche Real Estate, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: LPKF, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Hauptversammlung (online)

10:00 LUX: SAF Holland, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Amadeus Fire, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: United Internet, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Compugroup Medical, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Encavis, Hauptversammlung (online)

13:00 DEU: Mercedes-Benz Group AG, Strategy Update "The Economics of Desire"

15:00 DEU: Zooplus, Hauptversammlung (online)

19:00 DEU: Telefonica Deutschland, Hauptversammlung (online)

22:00 USA: AT&T, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Vallourec, Q1-Zahlen

USA: Applied Materials, Q2-Zahlen

USA: Palo Alto Networks, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 03/22

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 04/22

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 03/22

13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 14.4.22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Philadelphia Fed Index 05/22

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 04/22

16:00 USA: Frühindikator 04/22

SONSTIGE TERMINE

12:00 DEU: Tag der deutschen Bauindustrie (hybrid)

Unter dem Motto "Digital. Grün. Für Sie» werden die ökonomischen, ökologischen und sozialen Schlüsselthemen der Branche im Fokus stehen.

mit Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD), Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (GRÜNE), Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD)

DEU: Treffen der G7 Gesundheitsministerinnen und -minister

+ 13.30 Statement Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze

+ 14.30 Pk Schulze zu Ergebnissen des Treffens der G7 Entwicklungsminister

-------------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 20. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 CHE: Richemont, Jahreszahlen

09:00 FRA: Accor, Hauptversammlung

10:00 DEU: Wacker Chemie, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: BMW Festveranstaltung 100 Jahre Werk München, München

11:00 GBR: Deliveroo plc, Hauptversammlung

13:00 DEU: Stratec, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Deere & Co, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:01 DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 05/22

01:01 GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 05/22

01:30 JPN: Verbraucherpreise 04/22

06:30 NLD: Verbrauchervertrauen 05/22

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 04/22

08:00 CHE: Industrieproduktion Q1/22

08:00 DEU: Erzeugerpreise 04/22

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 05/22

14:00 ROU: Nationalbank, Zinsentscheid

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 05/22 (vorab)

EUR: S&P Ratingergebnis Irland, Slowakei

EUR: Moody's Ratingergebnis Portugal, Malta

EUR: Fitch Ratingergebnis Slowenien

SONSTIGE TERMINE

DEU: Abschluss Treffen der G7 Gesundheitsminister, Berlin

-------------------------------------------------------------------------------------

°

