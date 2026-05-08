08.05.2026 06:04:38
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 21. Mai 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 21. Mai
FREITAG, DEN 8. MAI
TERMINE UNTERNEHMEN
05:00 JPN: Sony, Jahreszahlen und Update Strategie
06:25 JPN: Toyota, Jahreszahlen
06:00 NOR: Aker ASA, Q1-Zahlen
06:45 DEU: Krones, Q1-Zahlen (13.00 Analystenkonferenz)
07:00 DEU: Commerzbank, Q1-Zahlen und Strategie (9.00 Analystenkonferenz, 10.45 Pk)
07:00 DEU: Evonik, Q1-Zahlen (11.00 Call)
07:00 CHE: Clariant, Q1-Zahlen
07:00 CHE: Lonza, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Bechtle, Q1-Zahlen (10.30 Pk)
07:45 ESP: Amadeus IT, Q1-Zahlen
08:00 GBR: International Consolidated Air, Q1-Zahlen
08:30 JPN: Nintendo, Jahreszahlen
10:00 DEU: Siltronic, Hauptversammlung
10:00 DEU: Sto, Q1-Zahlen
10:00 NLD: Philips, Hauptversammlung
11:00 GBR: HSBC Holdings, Hauptversammlung
11:00 DEU: Villeroy & Boch, Hauptversammlung
12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Q1-Zahlen
12:00 ESP: ACS, Hauptversammlung
13:00 DEU: Drägerwerk, Hauptversammlung
16:00 USA: Colgate-Palmolive, Hauptversammlung
16:00 USA: AbbVie, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 JPN: S&P Global Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung)
08:00 DEU: Handelsbilanz 3/26
08:00 DEU: Industrieproduktion 3/26
08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, April 2026
08:00 FIN: Handelsbilanz 3/26 (vorläufig)
08:30 HUN: Verbraucherpreise 4/26
09:00 AUT: Industrieproduktion 3/26
09:00 ESP: Industrieproduktion 3/26
09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen 4/26
11:00 GRC: Verbraucherpreise 4/26
14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 4/26
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 5/26 (vorläufig)
16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 3/26 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
12:00 DEU: Online-Gespräch OECD Berlin Centre mit Ökonom Sebastian Dullien u.a. zu möglichen Reformen in Deutschland und Europa zum Wirtschaftswachstum
DEU: Antrittsbesuch von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) in Kanada
USA: US-Außenminister Marco Rubio in Italien
PHL: Fortsetzung Gipfeltreffen der Asean-Staaten, Cebu
SAMSTAG, DEN 9. MAI
TERMINE KONJUNKTUR
CHN: Im- und Exporte 4/26
MONTAG, DEN 11. MAI
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Aurubis, Q2-Zahlen
07:00 DEU: K+S, Q1-Zahlen (detailliert)
07:00 DEU: TKMS, Q2-Zahlen (9.30 Pk)
07:15 DEU: Hypoport, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Gea Group, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Hannover Rück, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Adesso, Q1-Zahlen
07:45 DEU: Patrizia, Q1-Zahlen
08:00 GBR: Compass Group, Halbjahreszahlen
14:00 DEU: Hochtief, Q1-Zahlen
14:00 NLD: ASM International, Hauptversammlung
14:00 USA: Fox Corp, Q3-Zahlen
20:30 BGR: Shelly, Q1-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Mosaic, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
03:30 CHN: Erzeugerpreise 4/26
03:30 CHN: Verbraucherpreise 4/26
08:00 DNK: Verbraucherpreise 4/26
08:00 NOR: Verbraucherpreise 4/26
11:00 GRC: Industrieproduktion 3/26
16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 4/26
SONSTIGE TERMINE
08:00 DEU: Verband deutscher Pfandbriefbanken legt Zahlen zu Immobilienpreisen im ersten Quartal vor
BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel
CYP: Informelles Treffen der Minister für allgemeine Angelegenheiten der EU-Staaten, Nikosia
HINWEIS
RUS: Feiertag, Börse geschlossen
DIENSTAG, DEN 12. MAI
TERMINE UNTERNEHMEN
06:30 JPN: Mazda Motor, Jahreszahlen
06:45 LUX: Grand City Properties, Q1-Zahlen
06:55 DEU: TAG Immobilien, Q1-Zahlen (10.00 Analystenkonferenz)
07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q2-Zahlen
07:00 DEU: KWS Saat, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Ströer, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q2-Zahlen (11.00 Presse- und Analystenkonferenz)
07:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Q2-Zahlen (9.00 Presse- und Analystenkonferenz)
07:00 DEU: Siemens Energy, Q2-Zahlen (8.30 Pk, 10.30 Analystencall)
07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q1-Zahlen
07:00 BEL: KBC Group, Q1-Zahlen
07:00 FIN: Outokumpu, Q1-Zahlen
07:25 DEU: Medios, Q1-Zahlen
07:30 DEU: United Internet, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Douglas, Q2-Zahlen (11.00 Call)
07:30 DEU: Indus Holding, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Munich Re, Q1-Zahlen (9.00 Pk, 11.00 Analystenkonferenz)
07:30 DEU: Ionos, Q1-Zahlen
07:30 DEU: 1&1, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Uniper, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Dürr AG, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Salzgitter, Q1-Zahlen (detailliert)
07:30 DEU: Bayer, Q1-Zahlen (10.00 Pk, 14.00 Analystenkonferenz)
07:30 DEU: Jenoptik, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Friedrich Vorwerk, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Scout24, Capital Market Day
07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q1-Zahlen
07:50 DEU: MBB, Q1-Zahlen
08:00 DEU: Singulus, Jahreszahlen und Q1-Zahlen
08:00 GBR: Vodafone Group, Jahreszahlen
08:00 GBR: Imperial Brands, Halbjahreszahlen
09:00 DEU: EnBW, Q1-Zahlen (14.00 Analystenkonferenz)
10:00 DEU: Rheinmetall, Hauptversammlung
10:00 DEU: K+S, Hauptversammlung
10:00 DEU: Zalando, Hauptversammlung
10:00 DEU: Fraport, Hauptversammlung
10:00 DEU: Washtec, Hauptversammlung
10:00 DEU: Deutsche Real Estate, Hauptversammlung
10:00 DEU: ElringKlinger, Hauptversammlung
10:00 DEU: Mensch und Maschine Software, Hauptversammlung
10:00 DEU: Lufthansa, Hauptversammlung, Frankfurt/M.
10:00 CHE: Swatch Group, Hauptversammlung
10:00 FRA: BNP Paribas, Hauptversammlung und außerordentliche Hauptversammlung
10:00 FRA: Thales, Hauptversammlung
10:30 BEL: Solvay, Hauptversammlung
13:00 CHE: Roche, Diagnose Day 2026
14:00 ITA: Enel, Hauptversammlung
15:30 USA: 3M, Hauptversammlung
17:00 NLD: DocMorris, Hauptversammlung
18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q1-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
ITA: De Longhi, Q1-Zahlen
USA: Boeing, Auslieferungen 4/26
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 3/26 (vorab)
08:00 DEU: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)
08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 4/26
10:00 ITA: Industrieproduktion 3/26
11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 5/26
14:30 USA: Verbraucherpreise 4/26
14:30 USA: Realeinkommen 4/26
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet zu Schadenersatz-Klage gegen Lkw-Kartell, Karlsruhe
09:30 LUX: Mündliche Verhandlung vor dem EuGH zur EU- Einstufung von TikTok als Torwächter
10:00 DEU: Konjunktur-Pk der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft mit Vorstellung des «Weißbier-Index» für das Frühjahr 2026, München
10:00 DEU: Jahres-Pk Finanzaufsicht Bafin, Frankfurt/M.
11:00 DEU: Jahres-Pk Dussmann Group, Berlin
14:00 DEU: Bilanz-Pk Wirtschafts- und Strukturbank Hessen (WIBank), Frankfurt/M.
BEL: Treffen der EU-Verteidigungsminister, Brüssel
CYP: Informelles Treffen der Energieminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Nikosia
MITTWOCH, DEN 13. MAI
TERMINE UNTERNEHMEN
06:45 CHE: Adecco, Q1-Zahlen
06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Q1-Zahlen
06:55 DEU: Bertrandt AG Q1-Zahlen und Capital Market Day
07:00 DEU: Brenntag, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Tui, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q1-Zahlen (10.00 Pk)
07:00 DEU: Eon, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Merck KGaA, Q1-Zahlen (9.30 Pk)
07:00 DEU: Allianz, Q1-Zahlen (9.30 Pk)
07:00 DEU: Ceconomy, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Siemens, Q2-Zahlen (8.00 Bilanz-Pk, 9.30 Analystenkonferenz)
07:00 DEU: LEG Immobilien, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Grenke, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Init, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Bilfinger, Q1-Zahlen (10.00 Pk)
07:00 DEU: SMA Solar, Q1-Zahlen
07:00 DEU: RWE Q1-Zahlen (10.00 Pk, 13.00 Analystenkonferenz)
07:00 DEU: Schott Pharma AG & Co KGaA, Halbjahreszahlen
07:00 AUT: Wienerberger, Q1-Zahlen
07:00 NLD: ABN Amro, Q1-Zahlen
07:30 DEU: MLP, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Energiekontor, Q1-Zahlen
07:30 DEU: SFC Energy, Q1-Zahlen
07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Auto1 Group, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Tonies, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Dermapharm, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Talanx, Q1-Zahlen (detailliert)
07:30 DEU: HHLA, Q1-Zahlen
07:30 FRA: Alstom, Jahreszahlen
07:30 FRA: Vallourec, Q1-Zahlen
08:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q1-Zahlen und HV (10.00 Uhr)
08:00 DEU: Verbio, Q3-Zahlen
08:00 DEU: Cancom, Q1-Zahlen
08:00 DEU: Jost Werke, Q1-Zahlen
08:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Q1-Zahlen
08:00 DEU: PNE, Q1-Zahlen
08:00 AUT: Verbund, Q1-Zahlen
08:00 LUX: RTL, Q1-Zahlen
08:30 DEU: Bertelsmann, Q1-Zahlen
08:30 JPN: Softbank, Jahreszahlen
09:00 CHE: Holcim, Hauptversammlung
09:25 JPN: Nissan Motor, Jahreszahlen
10:00 DEU: Wacker Neuson, Hauptversammlung
10:00 DEU: BMW, Hauptversammlung
10:00 DEU: Aixtron, Hauptversammlung
10:00 DEU: Deutsche Börse, Hauptversammlung
10:00 DEU: DMG Mori, Hauptversammlung
10:00 DEU: Heidelberg Materials, Hauptversammlung
10:00 DEU: Deutz, Hauptversammlung
10:00 DEU: Freenet, Hauptversammlung
10:00 DEU: Aumovio, Hauptversammlung
10:30 DEU: Uzin Utz, Hauptversammlung
11:00 DEU: Birkenstock, Q2-Zahlen
11:30 CHE: Temenos Group, Hauptversammlung
11:30 CHN: Alibaba, Jahreszahlen und Q1-Zahlen
12:00 ESP: Repsol, Hauptversammlung
18:00 USA: AMD, Hauptversammlung
18:00 USA: Intel, Hauptversammlung
22:30 USA: Cisco Systems, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Einhell, Q1-Zahlen
NLD: Mediaforeurope (MFE), Q1-Zahlen
DEU: SAP-SAPPHIRE, Finanzanalystenkonferenz in Orlando, Florida
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 3/26
06:30 NLD: Verbraucherpreise 4/26
07:00 FIN: Verbraucherpreise 4/26
08:00 SWE: Verbraucherpreise 4/26
08:00 ROU: Verbraucherpreise 4/26
08:00 ROU: BIP Q1/26 (vorab)
08:45 FRA: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)
09:00 CZS: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)
11:00 EUR: Verbraucherpreise 4/26 (2. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Industrieproduktion 3/26
12:00 PRT: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)
14:30 USA: Erzeugerpreise 4/26
16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)
SONSTIGE TERMINE
FRA: Internationale Energieagentur (IEA) legt Ölmarkt- Bericht für Mai vor
10:00 DEU: Sitzung Wirtschaftsausschuss mit Bericht der Bundesbank zum digitalen Euro, Kiel
10:00 DEU: Entscheidung im Verfahren zur «Milka»-Schokoladentafel, Bremen
CYP: Informelles Treffen der Energieminister der EU-Staaten, Nikosia
DONNERSTAG, DEN 14. MAI
TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 ESP: Telefonica, Q1-Zahlen
08:00 GBR: Aviva, Q1-Umsatz
08:00 GBR: 3i Group, Jahreszahlen
08:00 GBR: Land Securities, Jahreszahlen
08:00 GBR: Burberry, Jahreszahlen
08:00 GBR: National Grid, Jahreszahlen
08:00 JPN: Honda Motor, Jahreszahlen
08:00 JPN: Suzuki Motor, Jahreszahlen
08:30 TWN: Foxconn Technology, Q1-Zahlen
11:00 GBR: Helios Towers, Hauptversammlung
13:00 GBR: Lloyds Banking Group, Hauptversammlung
14:00 USA: Morgan Stanley, Hauptversammlung
14:30 USA: Ford Motor Co, Hauptversammlung
17:00 USA: Kraft Heinz, Hauptversammlung
18:00 DEU: Freenet, Q1-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Applied Materials, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 GBR: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Privatkonsum Q1/26 (1. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Staatsausgaben Q1/26 (1. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Im- und Exporte Q1/26 ((1. Veröffentlichung)
08:00 GBR: BIP 3/26
08:00 GBR: Industrieproduktion 3/26
08:00 GBR: Handelsbilanz 3/26
09:00 ESP: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)
09:30 POL: BIP Q1/26 (vorläufig)
12:00 IRL: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)
14:30 USA: Im- und Exportpreise 4/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 4/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Beginn Messe Tuning World Bodensee 2026 (14.-17.5.2026), Friedrichshafen
USA/CHN: US-Präsident Donald Trump reist nach Peking zu Staatschef Xi
HINWEIS
DEU: Feiertag, Börse geöffnet
DNK; FIN, NOR, SWE, CHE Feiertag, Börsen geschlossen
FREITAG, DEN 15. MAI
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 4/26
07:30 DEU: Nagarro, Q1-Zahlen
10:00 DEU: Freenet, Q1 Presse- und Anaylstenkonferenz
11:00 DEU: Borussia Dortmund, Q3-Zahlen (detailliert)
14:00 DEU: Biontech, Hauptversammlung
14:30 USA: Intercontinental Exchange, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
ROU: Zentralbank, Zinsentscheid
01:50 JPN: Erzeugerpreise 4/26
09:30 POL: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)
10:00 ITA: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)
14:30 USA: Empire State Mfg Bericht 5/26
15:15 USA: Industrieproduktion 4/26
15:15 USA: Kapazitätsauslastung 4/26
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: OLG Köln: Verfahren von Verbraucherschützern gegen Penny wird in zweiter Instanz verhandelt, Köln
MONTAG, DEN 18. MAI
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 IRL: Ryanair, Jahreszahlen
16:00 SWE: Tele2 AB, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
03:30 CHN: Einzelhandelsumsatz 4/26
04:00 CHN: Industrieproduktion 4/26
09:00 CHE: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung)
16:00 USA: NAHB-Index 5/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Zweite Runde der Tarifverhandlungen für etwa 9.000 Beschäftigte der Postbank, Frankfurt/M.
BEL: Treffen der EU-Minister für Entwicklungshilfe, Brüssel
FRA: Finanzminister-Treffen der G7 in Frankreich geplant, Paris
FRA: Plenarsitzung des Europäischen Parlaments, Straßburg
DIENSTAG, DEN 19. MAI
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Hornbach, Jahreszahlen
10:00 DEU: Jungheinrich, Hauptversammlung
10:00 DEU: PNE, Hauptversammlung
10:00 DEU: Ottobock, Hauptversammlung
10:00 DEU: Covestro, Hauptversammlung
10:00 DEU: Deutsche Wohnen, Hauptversammlung
10:00 DEU: Intershop, Hauptversammlung
11:00 DEU: Ionos, Hauptversammlung
12:00 GBR: Shell, Hauptversammlung
14:30 USA: PayPal, Hauptversammlung
15:00 USA: Home Depot, Hauptversammlung
16:00 USA: United Airlines, Hauptversammlung
16:00 USA: JPMorgan Chase & Co, Hauptversammlung
18:00 NLD: Euronext, Q1-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
GBR: Standard Chartered, Investor Day
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: BIP Q1/26
06:30 JPN: Industrieproduktion 3/26 (endgültig)
06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 3/26 (endgültig)
08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 3/26
10:00 ESP: Handelsbilanz 3/26
11:00 EUR: Handeslbilanz 3/26
14:15 USA: ADP Beschäftigung
16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 4/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: 27. Tourismusgipfel des Bundesverbandes der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW), Berlin
10:00 DEU: KfW legt Gründermonitor vor mit KfW-Chefvolkswirt Dirk Schumacher, Frankfurt/M.
FRA: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Vorschlag für Düngemittelplan vor, Straßburg
USA: Entwicklerkonferenz Google I/O, Mountain View
MITTWOCH, DEN 20. MAI
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: British Land Company, Jahreszahlen
08:00 GBR: Marks & Spencer, Jahreszahlen
10:00 DEU: Bankhaus Metzler, Jahres-Pk, Frankfurt/M.
10:00 DEU: SGL Carbon, Hauptversammlung
10:00 DEU: Takkt, Hauptversammlung
10:00 DEU: ProSiebenSat.1, Hauptversammlung
10:00 DEU: SFC Energy, Hauptversammlung
10:00 DEU: Bilfinger, Hauptversammlung
10:00 DEU: Uniper, Hauptversammlung
10:00 DEU: Brenntag, Hauptversammlung
10:00 DEU: Stihl, Bilanz-Pk, Waiblingen
10:00 DEU: Commerzbank, Hauptversammlung
10:00 DEU: Arag, Jahreszahlen, Düsseldorf
10:30 DEU: Klöckner & Co, Hauptversammlung
10:30 DEU: Hapag-Lloyd, Hauptversammlung
10:30 NLD: Euronext, Hauptversammlung
11:00 DEU: TAG Immobilien, Hauptversammlung
11:00 DEU: 1&1, Hauptversammlung
11:00 DEU: SMS group, Jahreszahlen, Mönchengladbach
12:30 USA: Hasbro, Q1-Zahlen
13:00 USA: Analog Devices, Q2-Zahlen
14:00 FRA: Capgemini, Hauptversammlung
14:00 USA: Blackrock, Hauptversammlung
14:00 USA: GE Vernova, Hauptversammlung
15:00 USA: Travelers, Hauptversammlung
16:00 USA: Halliburton, Hauptversammlung
16:00 USA: Mondelez International, Hauptversammlung
17:00 USA: McDonald's, Hauptversammlung
18:00 USA: Amazon, Hauptversammlung
20:00 USA: Citigroup Inc, Hauptversammlung
22:20 USA: Nvidia, Q1-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Target, Q1-Zahlen
USA: Intuit, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 GBR: Verbraucherpreise 4/26
08:00 DEU: Erzeugerpreise 4/26
09:00 AUT: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)
11:00 EUR: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)
20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 29.4.26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Beginn Energieministerkonferenz mit Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche (CDU), Norderney
09:00 DEU: Bundesfinanzhof verkündet Entscheidungen über baden-württembergische Landesgrundsteuer, München
DONNERSTAG, DEN 21. MAI
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 AUT: Strabag, Q1-Umsatz
07:00 AUT: AT&S, Jahreszahlen
07:00 ITA: Generali Group, Q1-Zahlen
08:00 GBR: BT Group, Jahreszahlen
08:00 GBR: Tate & Lyle, Jahreszahlen
08:00 GBR: Easyjet, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Sage Group, Halbjahreszahlen
09:00 CHE: Swiss Life, Q1-Umsatz
10:00 DEU: Init, Hauptversammlung
10:00 DEU: q.beyond, Hauptversammlung
10:00 DEU: FMC, Hauptversammlung
10:00 DEU: Lanxess, Hauptversammlung
10:00 DEU: Hugo Boss, Hauptversammlung
10:00 DEU: Nemetschek, Hauptversammlung
10:00 DEU: Vonovia, Hauptversammlung
10:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Hauptversammlung
10:00 DEU: Osram, Hauptversammlung
10:00 LUX: SAF Holland, Hauptversammlung
10:00 NLD: Wolters Kluwer, Hauptversammlung
11:00 DEU: United Internet, Hauptversammlung
12:00 IRL: Bank of Ireland, Hauptversammlung
13:00 USA: Walmart, Q1-Zahlen
14:00 DEU: Homag, Hauptversammlung
14:00 DEU: PWO, Hauptversammlung
14:00 DEU: Demire Deutsche Mittelstand Real Estate, Hauptversammlung
14:00 FRA: Safran, Hauptversammlung
15:00 USA: Home Depot, Hauptversammlung
15:00 USA: Cummins, Capital Markets Day
19:00 USA: DuPont de Nemours, Hauptversammlung
22:00 USA: Zoom Video Communications, Q1-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Südzucker, Bilanz-Pk
NLD: Stellantis, Investor Day
USA: Deere & Co, Q2-Zahlen
USA: Spotify, Investor Day
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Handelsbilanz 4/26
01:50 JPN: Kernrate Maschinenbau 3/26
02:40 jPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung)
06:30 NLD: Verbrauchervertrauen 5/26
08:30 CHE: Industrieproduktion Q1/26
09:15 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung)
09:30 POL: Industrieproduktion 4/26
09:30 POL: Erzeugerpreise 4/26
09:30 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung)
10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Bauproduktion 3/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 5/26
14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 4/26
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung)
16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 5/26 (vorläufig)
SONSTIGE TERMINE
EU-Kommission legt Frühjahrsprognose für die Wirtschaft vor
SWE: Nato-Außenministertreffen, Helsingborg
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
