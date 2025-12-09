|
09.12.2025 06:04:39
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 22. Dezember 2025
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 22. Dezember 2025
DIENSTAG, DEN 9. DEZEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Thyssenkrupp, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Uhr Bilanz-Pk, 12.30 Uhr Analystenkonferenz, Essen)
08:00 GBR: British American Tobacco, Jahresumsatz
10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA, Jahres-Pk, Frankfurt/M.
17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 11/25
18:30 GBR: Anglo American, außerordentliche Hauptversammlung
22:30 USA: GE Vernova, Investor Day
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Home Depot, Investor Day
TERMINE KONJUNKTUR
06:30 NLD: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
08:00 DEU: Handelsbilanz 10/25
08:00 DEU: Arbeitskosentenindex Q3/25
08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 11/25
08:30 HUN: Verbraucherpreise 11/25
11:00 GRC: Verbraucherpreise 11/25
15:45 CDN: Zentralbank, Zinsentscheid
SONSTIGE TERMINE
DEU: Cyber Defence Conference 2025, Bonn
08:30 CHE: Weltluftfahrtverband IATA Global Media Day mit Finanzprognosen für 2025 und 2026
09:00 DEU: Fachkonferenz Deutsche Bundesbank: «AI and the Future of Central Banking» u.a. mit einer Rede von Bundesbank-Präsident Joachim Nagel
09:00 DEU: Läuten Börsenglocke (Bell Ringing Ceremony) anlässlich 25 Jahre Börsenjubiläum Borussia Dortmund
09:30 DEU: Internationaler Branchentreff der Biogasbranche «Biogas Convention & Trade Fair»
11:15 DEU: DIW 100 Lecture mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil, Berlin
14:00 DEU: Konferenz Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft e.?V. (BDE) zu Verpackungsrecycling
14:30 DEU: Tag der Metall- und Elektro-Industrie «Soziale Marktwirtschaft - Von der Krise zur Reform» u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz, SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf und FDP-Bundesvorsitzenden Christian Dürr, Berlin
18:30 DEU: Bankendialog «Künstliche Intelligenz im Finanzsektor - zwischen Regulierung und Realität» Bundesverband deutscher Banken e.V., Frankfurt/M.
BEL: Fortsetzung des Treffens der Innen- und Justizminister der EU
MITTWOCH, DEN 10. DEZEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 DEU: Tui, Jahreszahlen (detailliert)
08:30 SWE: Husqvarna, Capital Markets Day
10:30 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Jahres-Pk, Frankfurt/M.
13:00 NLD: Aegon, Capital Markets Day
14:00 DEU: Deutsche Börse, Capital Markets Day
22:00 USA: Adobe, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: Erzeugerpreise 11/25
02:30 CHN: Erzeugerpreise 11/25
02:30 CHN: Verbraucherpreise 1/25
07:00 FIN: Industrieproduktion 10/25
08:00 NOR: Verbraucherpreise 11/25
09:00 CZS: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
09:00 AUT: Industrieproduktion 10/25
10:00 ITA: Industrieproduktion 10/25
11:00 GRC: Industrieproduktion 10/25
14:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q3/25
16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)
17:00 RUS: Verbraucherpreise 11/25
20:00 USA: Fed Zinsentscheid
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: BGH prüft Klausel in Riester-Rentenverträgen, Karlsruhe
10:00 DEU: Bundesfinanzhof verkündet Entscheidungen über neues Grundsteuer-Gesetz, München
18:00 DEU: Pressegespräch des familiengeführten Versicherungskonzerns ARAG, Düsseldorf
Der Vorstand der ARAG SE will einen ersten Einblick in das laufende Geschäftsjahr geben und über wesentliche Entwicklungen im Konzern informieren.
BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Vorschläge zum Verbrenner-Aus vor, Brüssel
BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Paket für eine umweltfreundliche Industrie vor, Brüssel
BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission präsentiert Vorschlag für neue Vorschriften für Europas Stromnetze, Brüssel
CHN: EU-Handelskammer in China veröffentlicht Bericht zu Lieferketten, Peking
DONNERSTAG, DEN 11. DEZEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 11/24
07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q1-Zahlen
08:00 DEU: Munich Re, Vorstellung Strategie für die nächsten Jahre
09:00 DEU: Schott Pharma, Pk zum Geschäftsjahr 2025, Mainz
10:00 DEU: MVV Energie AG, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.
15:00 DEU: Digitales BASF Research Press Briefing zu den neuesten Entwicklungen und Forschungsaktivitäten des Unternehmens, Ludwigshafen
15:00 GBR: Smith & Nephew, Capital Markets Day
15:00 USA: Weyerhaeuser, Investor Day
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
FRA: BNP Paribas, Capital Markets Day
FRA: Schneider Electric, Capital Markets Day
CHE: Givaudan, Pre-Close Jahres-Roundtable
INT: Broadcom, Q4-Zahlen
USA: Ciena Corporation, Q4-Zahlen
USA: Costco Wholesale, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 10/25
08:00 SWE: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
09:30 CHE: Zentralbank, Zinsentscheid
10:00 ITA: Arbeitslosenquote Q3/25
10:00 FRA: IEA, Monatsbericht Ölmarkt
10:00 DEU: Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), Konjunkturprognose
10:30 DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Winter-Konjunkturprognose
11:00 DEU: RWI Konjunkturprognose
12:00 IRL: Verbraucherpreise 11/25
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Handelsbilanz 9/25
16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 9/25 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
12:00 DEU: Pressegespräch Berenberg: Ausblick auf Wirtschaft, Politik und Finanzmärkte in den USA, Europa und Deutschland für das erste Halbjahr 2026 mit Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding
BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel
FREITAG, DEN 12. DEZEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
TERMINE KONJUNKTUR
05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 10/25
05:30 JPN: Industrieproduktion 10/25 (endgültig)
08:00 GBR: BIP 10/25
08:00 GBR: Industrieproduktion 10/25
08:00 GBR: Handelsbilanz 10/25
08:00 ROU: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
08:00 DEU: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
08:00 DEU: Insolvenzen 9/25 + Schnellindikator 11/25
08:30 DEU: DIW, Konjunkturprognose Winter 2025
08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
09:00 ESP: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
12:00 PRT: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
14:00 RUS: Handelsbilanz 10/25
17:00 RUS: BIP Q3/25 (1. Schätzung)
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: BGH verhandelt über Pflicht der Wohnungseigentümer zum Bau von Sondereigentum bei steckengebliebenem Bau
09:00 DEU: Online-Diskussionsveranstaltung Agentur für Erneuerbare Energien e. V. «Bundesländerkonferenz Föderale Energiewende 2025»
BEL: Treffen der EU-Finanzminister
MONTAG, DEN 15. DEZEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: Tankan Bericht Q4/25
03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 11/25
03:00 CHN: Industrieproduktion 11/25
07:00 FIN: Verbraucherpreise 11/25
08:30 CHE: Erzeuger-& Importpreise 11/25
11:00 EUR: Industrieproduktion 10/25
14:30 USA: Empire State Index 12/25
16:00 USA: NAHB-Index 12/25
SONSTIGE TERMINE
11:00 DEU: BGH verhandelt über Haftung eines Impfstoff-Herstellers für angebliche Impfschäden
BEL: Treffen der EU-Außenminister
BEL: Treffen der EU-Minister für Energie
DIENSTAG, DEN 16. DEZEMBER
TERMINE UNTERNEHEN
17:00 USA: Cisco Systems, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 11/25
09:00 ESP: Arbeitskosten Q3/25
09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung)
09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung)
10:00 ITA: Verbaucherpreise 11/25 (endgültig)
10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung)
11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 12/25
11:00 EUR: Handelsbilanz 10/25
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 11/25
14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 10/25
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung)
SONSTIGE TERMINE
13:00 DEU: Diskussionsveranstaltung des Bundesverbands deutscher Banken e.V. «Team Deutschland - Strategische Außenwirtschaftspolitik neu denken»
EUR: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Plan für bezahlbares Wohnen vor
FIN: Staats- und Regierungsspitzen der EU-Ostflanke treffen sich in Finnland
BEL: Treffen der EU-Umweltminister
MITTWOCH, DEN 17. DEZEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Ceconomy, Jahreszahlen
07:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk)
USA: General Mills, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: Handelsbilanz 11/25
00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 10/25
08:00 GBR: Verbraucherpreise 11/25
08:00 GBR: Erzeugerpreise 11/25
09:00 AUT: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 12/25
11:00 EUR: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
11:00 EUR: Arbeitskosten Q3/25
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Hybrid-Pk Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft zum Jahresabschluss, Berlin
DONNERSTAG, DEN 18. DEZEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 DEU: Douglas, Jahreszahlen
17:00 CHE: STMicroelectronics, Hauptversammlung
22:00 USA: FedEx, Q2-Zahlen
22:15 USA: Nike, Q2-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Birkenstock, Q4-Zahlen
GBR: Accenture, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
06:30 NLD: Arbeitslosenquote 11/25
08:00 CHE: Im- und Exporte 11/25
08:00 DEU: Baugenehmigungen 10/25
08:45 FRA: Produzentenvertrauen 12/25
08:45 FRA: Geschäftsklima 12/25
09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid
10:00 POL: Industrieproduktion 11/25
10:00 POL: Erzeugerpreise 11/25
10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid
11:00 EUR: Bauproduktion 10/25
13:30 GBR: BoE, Zinsentscheid
14:15 EUR: EZB, Zinsentscheid (14.45 Pk mit Notenbank-Präsidentin Christine Lagarde)
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Verbraucherpreise 11/25
14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 12/25
SONSTIGE TERMINE
11:00 DEU: Pk Ifo Institut Dresden zu Wirtschaftsperspektiven und Konjunkturentwicklung in Ostdeutschland sowie Sachsen im Winter 2025
SONSTIGE TERMINE
BEL: EU-Gipfel, Brüssel
FREITAG, DEN 19. DEZEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Hornbach, Q3-Zahlen
DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers
DEU: Großer Verfallstag an der Börse
TERMINE KONJUNKTUR
JPN: BoJ, Zinsentscheid
00:30 JPN: Verbraucherpreise 11/25
01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 12/25
08:00 NOR: Arbeitslosenquote 12/25
08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 11/25
08:00 DEU: Erzeugerpreise 11/25
08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 1/26
08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 11/25
10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 10/25
10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 12/25
10:00 ITA: Produzentenvertrauen 12/25
11:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid
15:00 BEL: Geschäftsklima 12/25
16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 12/25 (vorläufig)
16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 11/25
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/25 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
RUS: Putins Jahrespressekonferenz und Fernsehaudienz für das Volk
MONTAG, DEN 22. DEZEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 FIN: Erzeugerpreise 11/25
08:00 GBR: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Im- und Exporte Q3/25 (endgültig)
08:00 GBR: Leistungsbilanz Q3/25
10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 11/25
10:00 ITA: Erzeugerpreie 11/25
12:00 IRL: Erzeugerpreise 11/25
14:30 USA: CFNA-Index 11/25
