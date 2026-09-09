09.09.2026 06:04:38

WOCHENVORSCHAU: Termine bis 22. September 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 22. September

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MITTWOCH, DEN 9. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 ESP: Inditex, Halbjahreszahlen

10:00 CHE: Richemont, Hauptversammlung

13:30 GBR: Legal & General, außerordentliche Hauptversammlung

19:00 USA: Apple, Special Event zur Vorstellung neuer Produkte

21:00 GBR: ARM Holding, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

03:30 CHN: Verbraucherpreise 8/26

03:30 CHN: Erzeugerpreise 8/26

08:45 FRA: Industrieproduktion 7/26

11:00 GRC: Verbraucherpreise 8/26

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:15 USA: ADP Beschäftigungsindex

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über "Werkstattrisiko" in der Kfz-Kaskoversicherung

10:00 DEU: Immobilien-Forum Die deutschen Pfandbriefbanken (vdp) zu ein Jahr Bau-Turbo und Wohnimmobilienmarkt

11:00 DEU: Online-Veranstaltung Bundesverband deutscher Banken e.V. zu «Digitale Souveränität in der Cloud - brauchen wir mehr Europa?»

DEU: Bundestag - Fortsetzung Haushaltswoche mit Generalaussprache

+ Generalaussprache zu Regierungspolitik, Einzeletats Auswärtiges, Verteidigung, Entwicklungspolitik

BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Vorschläge zu öffentlicher Beschaffung und Innovationsförderung vor

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DONNERSTAG, DEN 10. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Associated British Foods, Q4 Trading Update

10:00 IRL: Ryanair, Hauptversammlung

10:00 ITA: Intesa Sanpaolo (außerordentliche Hauptversammlung)

22:05 USA: Adobe, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Macy's, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Industrieproduktion 7/26

08:00 NOR: Verbraucherpreise 8/26

08:00 DNK: Verbraucherpreise 8/26

08:00 DEU: Verbraucherpreise 8/26 (endgültig)

09:00 ESP: Industrieproduktion 7/26

09:00 AUT: Industrieproduktion 7/26

09:00 ESP: Industrieproduktion 7/26

10:00 ITA: Industrieproduktion 7/26

11:00 GRC: Industrieproduktion 7/26

14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 Pk)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Erzeugerpreise 8/26

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 8/26

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 7/26 (endgültig)

16:00 USA: Großhandelsumsatz 7/26

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundestag - Fortsetzung Haushaltswoche, Berlin

11:30 DEU: Online-Pk Zentraler Immobilienausschuss e.V. (ZIA) und EY Parthenon zu Vorstellung der ZIA/EY-Digitalisierungsstudie, Berlin

17:00 DEU: Auftakt Dialogformat EXPO 2035 Berlin GMBH «Deutschland 2035 - Das Zukunftsforum» u.a. mit SPD-Bundesvorsitzenden Lars Klingbeil (SPD), Berlin

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FREITAG, DEN 11. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 8/26

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 8/26

07:00 FIN: Leistungsbilanz 7/26

08:00 ROU: Verbraucherpreise 8/26

08:00 GBR: Industrieproduktion 7/26

08:00 GBR: Handelsbilanz 7/26

09:00 CHE: SECO Verbrauchervertrauen 8/26

12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Verbraucherpreise 8/26

14:30 USA: Realeinkommen 8/26

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 9/26 (vorläufig)

18:00 RUS: Verbraucherpreise 8/26

18:00 RUS: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundestag - Abschluss Haushaltswoche

+ Einzeletats Arbeit/Soziales, Forschung, dann Schlussrunde zum Haushaltsgesetz 2027

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MONTAG, DEN 14. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

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TERMINE KONJUNKTUR

06:30 JPN: Industrieproduktion 7/26 (endgültig)

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 7/26

07:00 FIN: Verbraucherpreise 8/26

08:00 SWE: Verbraucherpreise 8/26 (endgültig)

08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 8/26

14:00 POL: Leistungsbilanz 7/26

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Eröffnung 2. KI-Kongress «Brains on Silicon»

Erwartet werden mehr als 1500 Entscheider, Innovationsverantwortliche, Gründer und Fachkräfte aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Im Mittelpunkt soll die konkrete Umsetzung von KI-Anwendungen stehen.

IRL: Informelles Treffen der Minister für allgemeine Angelegenheiten der EU-Staaten

AUT: Generalkonferenz der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Wien

USA: US-Senat tagt erstmals nach der Sommerpause

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DIENSTAG, DEN 15. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

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TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 8/26

04:00 CHN: Industrieproduktion 8/26

04:00 CHN: Sachinvestitionen bis 8/26

08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 7/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 8/26 (2. Schätzung)

09:00 SPA: Verbraucherpreise 8/26 (2. Schätzung)

10:00 ITA: Handelsbilanz 7/26

11:00 DEU: ZEW-Index 9/26

11:00 EUR: Handelsbilanz 7/26

14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht (wöchentlich)

14:30 USA: Empire-State-Mfg-Bericht

SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: Auftakt im Prozess wegen Millionenbetruges mit betrügerischer Finanzplattform, u.a. gegen verantwortliche Betreiber

11:00 DEU: Online-Pk Deutscher Sparkassen- und Giroverband zu «Zukunft Mittelstand»

13:00 DEU: Unternehmertag des Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V. (BGA) u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)

17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zu Erzeugerorganisationen im Obst- und Gemüsesektor in der EU

DEU: Deutscher Apothekertag (bis 17.09.)

DEU: Prozessbeginn der Verbraucherzentrale-Klage gegen Lidl, weil Discounter einen Rabatt nur bei Verwendung der App gewährt hatte

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MITTWOCH, DEN 16. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

11:00 DEU: Fest zum 40-jährigen Bestehen der Hexal AG mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Landtagspräsidentin Ilse Aigner

USA: Salesforce, Investor Day

USA: On Semiconductor, Financial Analyst Day

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handelsbilanz 8/26

08:00 GBR: Erzeugerpreise 8/26

08:00 GBR: Verbraucherpreise 8/26

10:00 ITA: Verbraucherpreise 8/26 (2. Schätzung)

11:00 EUR: Arbeitskosten Q2/26 (2. Schätzung)

11:00 EUR: Industrieproduktion 7/26

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 8/26

14:30 USA: Export- und Importpreise 8/26

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index

16:00 USA: Lagerbestände 7/26

20:00 USA: Notenbank-Entscheidung

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Verkündung in Berufungsverhandlung im Streit um Produktnamen der veganen Spirituose «Likör ohne Ei»

10:00 DEU: Bundesgerichtshof (BGH) prüft Streit um Corona-Masken-Lieferungen

13:30 FRA: Ex-Autoboss Ghosn in Korruptionsaffäre in Frankreich vor Gericht (bis 28.09.)

17:30 DEU: Veranstaltung Bundesverband deutscher Banken e.V. zu «Demografie, Sozialstaat und Finanzen - welche Reformen brauchen wir?»

DEU: BaFin Konferenz zur Proportionalität in der Bankenaufsicht und -regulierung

DEU: «Big Bang KI Festival 2026» mit Digitalminister Karsten Wildberger, Umweltminister Carsten Schneider und Grünen-Co-Chefin Franziska Brantner (bis 17.09.)

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DONNERSTAG, DEN 17. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Next, Halbjahreszahlen

10:00 AUT: Kontron, Kapitalmarkttag zur Strategie 2030

15:00 DEU: Eröffnung einer neuen Gigawatt Factory von SMA Solar mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD)

16:00 DEU: DHL, Kapitalmarkttag in London

17:00 USA: Intuit, Investor Day

DEU: Bechtle, Kapitalmarkttag

DEU: Wacker Chemie, Kapitalmarkttag

NLD: Argenx, außerordentliche Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

11:00 EUR: Erzeugerpreise 8/26 (2. Schätzung)

13:00 GBR: Notenbank-Entscheidung

14:30 USA: Baubeginne und Baugenehmigungen 8/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

16:00 USA: Hausverkäufe 8/26

SONSTIGE TERMINE

08:45 DEU: Bundesgerichtshof urteilt im Baumarkt-Streit um Markenschutz für die Farbe Orange

10:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt Leitverfahren zu Erstattung von Verlusten aus unerlaubten Sportwetten

10:30 DEU: Hybrid-Pk Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) zur Lage im Gastgewerbe

12:00 DEU: Internationaler Cradle to Cradle Congress 2026 (bis 18.09.)

14:30 DEU: Eröffnung des Offshore-Windparks He Dreiht mit Umweltminister Carsten Schneider (SPD)

DEU: Fortsetzung «Big Bang KI Festival 2026»

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FREITAG, DEN 18. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

11:00 DEU: Verbandstag der Sparda-Banken

TERMINE KONJUNKTUR

01:00 GBR: Verbrauchervertrauen 9/26

01:30 JPN: Verbraucherpreise 8/26

08:00 DEU: Erzeugerpreise 8/26

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 8/26

10:00 ITA: Leistungsbilanz 7/26

11:00 EUR: Bauproduktion 7/26

15:15 USA: Industrieproduktion 8/26

16:00 USA: Frühindikator 8/26

JPN: Notenbank-Entscheidung

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Fortsetzung und Abschluss Internationaler Cradle to Cradle Congress 2026

10:00 DEU: Eröffnung des Tags der Schiene u.a. mit Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU)

EUR: Treffen der Euro-Gruppe und informelles Treffen der Finanzminister der EU-Staaten

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MONTAG, DEN 21. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 ITA: Unicredit, außerordentliche Hauptversammlung

FRA: Societe Generale, Kapitalmarkttag

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 SPA: Erzeugerpreise 8/26

12:30 USA: Fed-Vertreter Goolsbee hält eine Rede

14:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 8/26

SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundesweiter Automobil-Aktionstag der IG Metall

IRL: Informelles Treffen der Verkehrsminister der EU-Staaten

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DIENSTAG, DEN 22. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 DEU: Tui, Buchungs-Update

08:00 GBR: Kingfisher, Halbjahreszahlen

09:00 DEU: Pressekonferenz zur Eröffnung der Fachmesse WindEnergy Hamburg 2026 (22. bis 25. Sept.)

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Nettostaatsverschuldung 8/26

08:45 FRA: Einzelhandelsumsatz 7/26

10:00 SPA: Handelsbilanz 7/26

11:00 BEL: Index Verbrauchervertrauen 9/26

14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht

14:30 USA: Philadelphia Fed Dienstleistungsaktivität 9/26

16:00 EUR: Index Verbrauchervertrauen 9/26

16:00 USA: Richmond-Herstellerindex

SONSTIGE TERMINE

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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