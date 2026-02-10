|
10.02.2026 17:37:38
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 24. Februar 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 24. Februar 2026
--------------------------------------------------------------------------------------
MITTWOCH, DEN 11. FEBRUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 NOR: Aker ASA, Jahreszahlen
06:30 CHE: SGS, Jahreszahlen
07:00 DEU: Commerzbank, Jahreszahlen (detailliert) (9.00 Analystencall, 10.30 Pk)
07:00 DEU: Siemens Energy, Q1-Zahlen (8.30 Pk)
07:00 DEU: Schott Pharma AG & Co KGaA, Q1-Zahlen
07:00 DEU: TKMS, Q1-Zahlen (9.30 Pk)
07:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Q1-Zahlen (9.00 Pk und Analystencall)
07:00 CHE: Schindler, Jahreszahlen
07:00 NLD: ABN Amro, Jahreszahlen
07:00 NLD: Randstad, Jahreszahlen
07:00 NLD: Heineken, Jahreszahlen
07:00 AUT: Bawag Group, Jahreszahlen
07:00 FRA: Rexel, Jahreszahlen
07:30 AUT: Voestalpine, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Douglas, Q1-Zahlen (detailliert) (11.00 Analystencall)
07:30 FRA: Totalenergies, Jahreszahlen
07:30 FRA: Dassault Systemes, Jahreszahlen
07:30 NOR: Storebrand, Jahreszahlen
07:30 NLD: Ahold Delhaize, Jahreszahlen
08:00 NOR: Yara, Jahreszahlen
13:00 USA: McDonald's, Q4-Zahlen
13:00 USA: Kraft Heinz, Q4-Zahlen
13:35 USA: T-Mobile US, Q4-Zahlen (14.30 Uhr Capital Markets Day Update)
17:45 FRA: Michelin, Jahreszahlen
17:45 FRA: EssilorLuxottica, Jahreszahlen
19:00 DEU: Deutsche Börse, Jahreszahlen
ITA: Banca Generali, Jahreszahlen
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 CHN: Erzeugerpreise 1/26
02:30 CHN: Verbraucherpreise 1/26
10:00 ITA: Industrieproduktion 12/25
12:00 PRT: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 1/26
14:30 USA: Realeinkommen 1/26
16:30 RUS: EIA Ölbericht (Woche)
17:00 RUS: Arbeitslosenquote 12/25
SONSTIGE TERMINE
08:00 DEU: Pk Société Générale: Marktausblick 2026, Frankfurt/M.
09:30 DEU: Zweitägige «Frankfurt Digital Finance» Konferenz der europäischen Finanzindustrie
09:30 DEU: «Factory of the Future» - GEA eröffnet Pharma- und Kompetenzzentrum Gefriertrocknung u.a. mit Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne), Elsdorf
10:00 DEU: Online-Pk Bitkom e.V. «Hybride Angriffe: Wie gut vorbereitet ist die deutsche Wirtschaft»
BEL: Gipfeltreffen der europäischen Industrie mit Staats- und Regierungschefs der EU
+ 13.15 Eröffnungsstatements (u.a. von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen)
+ ca. 14.10 Doorstep mit Wopke Hoekstra, EU-Kommissar für Klima, Netto-Null-Emmissionen und sauberes Wachstum
+ ca. 15.00 Schlussbemerkungen vom belgischen Premierminister Bart De Wever
+ 17.30 Rede Bundeskanzler Friedrich Merz mit Q+A vor Industrievertretern
BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel
HINWEIS
JPN: Feiertag, Börse geschlossen
---------------------------------------------------------------------------------------
DONNERSTAG, DEN 12. FEBRUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: DSM-Firmenich, Jahreszahlen
07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 12/24
07:00 DEU: Siemens, Q1-Zahlen und 10.00 Hauptversammlung
07:00 DEU: Mercedes-Benz-Group, Jahreszahlen (10.45 Call für Medien und Analysten)
07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q1-Zahlen (11.00 Analystencall und Pk)
07:00 DEU: KWS Saat, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q1-Zahlen (detailliert)
07:00 BEL: KBC Group, Jahreszahlen
07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Jahreszahlen
07:15 CHE: Swisscom, Jahreszahlen
07:30 FRA: Legrand, Jahreszahlen
07:30 NLD: Adyen, Jahreszahlen
07:30 JPN: Softbank, Q3-Zahlen
08:00 DEU: Cancom, Jahreszahlen
08:00 DEU: Verbio, Q2-Zahlen
08:00 FRA: Hermes, Jahreszahlen
08:00 GBR: British American Tobacco, Jahreszahlen
08:00 GBR: Unilever, Jahreszahlen
08:00 GBR: Relx, Jahreszahlen
09:00 DEU: Hamburg Commercial Bank, Jahreszahlen
09:25 JPN: Nissan Motor, Q3-Zahlen
10:00 DEU: Deutsche Börse, Bilanz-Pk (hybrid)
10:00 DEU: Aurubis, Hauptversammlung
11:00 GBR: Easyjet, Hauptversammlung
12:00 FIN: Outokumpu, Jahreszahlen
17:45 FRA: L' Oréal, Jahreszahlen
22:00 USA: AirBnB, Q4-Zahlen
22:00 USA: Expedia, Q4-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Birkenstock, Q1-Zahlen
FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Jahreszahlen
USA: FedEx, Investor Day
USA: PG&E, Q4-Zahlen
USA: Baxter International, Q4-Zahlen
USA: Coinbase Global, Q4-Zahlen
USA: Applied Materials, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
DEU: Leistungsbilanz 12/25
00:50 JPN: Erzeugerpreise 1/26
06:30 NLD: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
08:00 GBR: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Privatkonsum Q4/25 (1. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Staatsausgaben Q4/25 (1. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Im- und Exporte Q4/25 (1. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Industrieproduktion 12/25
08:00 GBR: Handelsbilanz 12/25
08:30 HUN: Verbraucherpreise 1/25
11:00 POL: Verbraucherpreise 1/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 1/26
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Pk des Verbandes der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie zum Geschäftsjahr 2025 und Ausblick 2026, Frankfurt/M.
10:00 DEU: Jahres-Pk Verbände der Chemie- und Pharmaindustrie Baden-Württemberg (ChemieBW), Stuttgart
11:00 DEU: Frosta, Bilanz-Pk, Bremerhaven
18:30 DEU: Münchner Europakonferenz 2026 mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), München
BEL: Nato-Verteidigungsministertreffen, Brüssel
BEL: EU-Sondergipfel zu Wettbewerbsfähigkeit, Brüssel
CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für Arbeits- und Sozialpolitik - Auftakt-Abendessen, Nikosia
---------------------------------------------------------------------------------------
FREITAG, DEN 13. FEBRUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 FRA: Capgemini, Jahreszahlen
07:00 FRA: Safran, Jahreszahlen
07:00 NOR: Norsk Hydro, Q4-Zahlen
07:30 DEU: Jenoptik, Q4-Umsatz
08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Jahreszahlen (endgültig)
08:00 GBR: Natwest, Jahreszahlen
11:00 DEU: Borussia Dortmund, Q2-Zahlen
12:30 USA: Moderna, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 12/25 und Jahr 2025
08:00 DEU: Großhandelspreise 1/26
08:00 DEU: Insolvenzen 11/25
08:00 ROU: Industrieproduktion 12/25
08:00 ROU: BIP Q4/25 (vorab)
08:30 CHE: Verbraucherpreise 1/26
09:00 ESP: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
10:00 BGR: Verbraucherpreise 1/26
11:00 EUR: Handelsbilanz 12/25
11:00 EUR: BIP Q4/25 (zweite Veröffentlichung)
11:00 EUR: Beschäftigung Q4/25 (vorab)
11:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid
14:00 POL: Leistungsbilanz 12/25
14:00 POL: Handelsbilanz 12/25
14:30 USA: Verbraucherpreise 1/26
SONSTIGE TERMINE
CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für Arbeits- und Sozialpolitik, Nikosia
---------------------------------------------------------------------------------------
MONTAG, DEN 16. FEBRUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
DEU: Sartorius, Geschäftsbericht 2025
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
05:30 JPN: Industrieproduktion 12/25 (endgültig)
05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 12/25
08:00 ROU: Verbraucherpreise 1/26
11:00 EUR: Industrieproduktion 12/25
SONSTIGE TERMINE
EUR: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel
HINWEIS
USA / CHN / KOR: Feiertag, Börsen geschlossen
---------------------------------------------------------------------------------------
DIENSTAG, DEN 17. FEBRUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Norma, Jahreszahlen
08:00 GBR: InterContinental Hotels, Jahreszahlen
08:00 IRL: Medtronic, Q3-Zahlen
08:00 IRL: Kerry Group, Jahreszahlen
17:45 FRA: Carrefour, Jahreszahlen
22:00 AUS: BHP Group, Halbjahreszahlen
TERMINE KONJUNKTUR
ROU: Zentralbank, Zinsentscheid
08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 1/26
08:00 DEU: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 2/26
12:00 IRL: Handelsbilanz 12/25
14:30 USA: Empire State Bericht 2/26
16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 2/26
SONSTIGE TERMINE
BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel
HINWEIS
CHN / KOR / SGP: Feiertag, Börsen geschlossen
---------------------------------------------------------------------------------------
MITTWOCH, DEN 18. FEBRUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Straumann Holding, Jahreszahlen
07:00 LUX: SAF Holland, Q4-Umsatz
07:00 AUT: Wienerberger, Jahreszahlen
07:30 FRA: Orange, Jahreszahlen
08:00 CHE: Glencore, Jahreszahlen
08:00 GBR: BAE Systems, Jahreszahlen
13:00 USA: Analog Devices, Q1-Zahlen
17:45 FRA: Vinci, Q4-Umsatz
18:00 NLD: Euronext, Jahreszahlen
22:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Jahreszahlen
22:00 USA: Booking Holdings, Q4-Zahlen
22:05 USA: Ebay, Q4-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
FRA: Carrefour, Capital Markets Day
USA: Edison International, Q4-Zahlen
USA: Moody's, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: Handelsbilanz 1/26
08:00 GBR: Verbraucherpreise 1/26
08:00 GBR: Erzeugerpreise 1/26
08:45 FRA: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter12/25 (vorläufig)
14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 12/25
15:15 USA: Industrieproduktion 1/26
15:15 USA: Kapazitätsauslastung 1/26
20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokolle 28.1.26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Dritte Verhandlungsrunde in der laufenden Tarifauseinandersetzung bei der BVG, Berlin
HINWEIS
SGP / CHN / KOR: Feiertag, Börsen geschlossen
---------------------------------------------------------------------------------------
DONNERSTAG, DEN 19. FEBRUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 NLD: Airbus, Jahreszahlen (9.00 Jahres-Pk)
06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Jahreszahlen
07:00 DEU: Krones, Jahreszahlen (14.30 Analystencall)
07:00 DEU: Knorr Bremse, Jahreszahlen (9.00 Uhr Jahres-Pk)
07:00 CHE: Nestle, Jahreszahlen
07:00 FRA: Nexans, Jahreszahlen
07:00 FRA: Renault, Jahreszahlen
07:00 NLD: Aegon, Jahreszahlen
07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Jahreszahlen
07:00 SWE: Verve Group, Jahreszahlen
07:15 FRA: Air France-KLM, Jahreszahlen
07:30 FRA: Accor, Jahreszahlen
08:00 DEU: Jost Werke, Q4-Zahlen
08:00 GBR: Rio Tinto, Jahreszahlen
08:00 GBR: Mondi, Jahreszahlen
08:00 GBR: Centrica, Jahreszahlen
08:00 ESP: Repsol, Jahreszahlen
09:00 FRA: Pernod Ricard, Halbjahreszahlen
10:00 DEU: Infineon, Hauptversammlung
13:00 USA: Walmart, Q4-Zahlen
13:30 USA: Southern Company, Q4-Zahlen
14:00 DEU: Hochtief, Jahreszahlen
17:45 FRA: Kleppiere, Jahreszahlen
18:00 FRA: Imerys, Jahreszahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
CHE: Transocean, Q4-Zahlen
FRA: Orange, Capital Markets Day
USA: Deere & Co, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 12/25
06:30 NLD: Arbeitslosenquote 1/26
07:00 FIN: Verbraucherpreise 1/26
08:00 CHE: Im- und Exporte 1/26
10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 12/25
10:00 POL: Industrieproduktion 1/26
10:00 POL: Erzeugerpreise 1/26
10:00 ITA: Leistungsbilanz 12/25
11:00 EUR: Bauproduktion 12/25
12:00 IRL: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 2/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Handelsbilanz 12/25
16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 2/26 (vorläufig)
18:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)
SONSTIGE TERMINE
DEU: Prozessbeginn Lidl/Verbraucherzentrale Hamburg wegen Rabattaktion, Heilbronn
15:00 DEU: Pressekonferenz: Jahresbilanz Einzelhandel NRW 2025 und Ausblick 2026, Düsseldorf
CYP: Informelles Treffen der Handelsminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Nikosia
HINWEIS
CHN: Feiertag, Börse geschlossen
---------------------------------------------------------------------------------------
FREITAG, DEN 20. FEBRUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 BEL: Umicore, Jahreszahlen
07:00 CHE: Sika AG, Jahreszahlen
07:20 FRA: Air Liquide, Jahreszahlen
07:30 FRA: Danone, Jahreszahlen
08:00 GBR: Anglo American, Jahreszahlen
TERMINE KONJUNKTUR
00:30 JPN: Verbraucherpreise 1/26
01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Einzelhandelsumsätze 1/26
08:00 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung)
08:00 SWE: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
08:00 DEU: Erzeugerpreise 1/26
08:00 DNK: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung)
09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung)
10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung)
14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 12/25
14:30 USA: BIP Q4/25 (vorab)
14:30 USA: Privater Konsum Q4/25 (vorab)
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung)
16:00 USA: Neubauverkäufe 12/25
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 2/26 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: BGH verhandelt zu Streit um Balkonsanierung in einer Wohnungseigentümer-Gemeinschaft, Karlsruhe
CYP: Informelles Treffen der Handelsminister der EU-Staaten, Nikosia
HINWEIS
CHN: Feiertag, Börse geschlossen
---------------------------------------------------------------------------------------
MONTAG, DEN 23. FEBRUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Hella, Q4-Umsatz
08:00 GBR: Tate & Lyle, Q3-Umsatz
TERMINE KONJUNKTUR
08:30 CHE: Erzeugerpreise 1/26
10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 2/26
10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 1/26
10:00 ITA: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
15:00 BEL. Geschäftsklima 2/26
16:00 USA: Auftragseingang Industrie 12/25
16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 12/25 (endgültig)
16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 2/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Fünfte Tarifverhandlungsrunde bei der Deutschen Bahn mit der Lokführergewerkschaft GDL, Berlin
DEU: Zweite Tarifrunde auf Bundesebene für die 585.000 Beschäftigten der Chemie- und Pharmaindustrie,Wiesbaden
BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel
BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel
HINWEIS
JPN/CHN: Feiertag, Börsen geschlossen
---------------------------------------------------------------------------------------
DIENSTAG, DEN 24. FEBRUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 1/26
07:00 CHE: Temenos Group, Jahreszahlen
07:00 AUT: Wienerberger, Capital Markets Day und Call zu den Jahreszahlen
07:00 BEL: Solvay, Jahreszahlen
07:00 DEU: FMC, Jahreszahlen
07:30 DEU: SFC Energy, Q4-Umsatz
07:30 DEU: Indus Holding, Q4-Umsatz
07:30 DEU: Elmos Semiconductor, Jahreszahlen (14.30 Capital Markets Day)
07:30 ESP: Telefonica, Jahreszahlen
07:30 FRA: Forvia, Jahreszahlen
08:00 DEU: MTU Aero Engines, Jahreszahlen
08:00 GBR: Standard Chartered, Jahreszahlen
09:00 ESP: Endesa, Jahreszahlen
13:00 USA: American Tower, Q4-Zahlen
15:00 USA: Home Depot, Q4-Zahlen
17:00 USA: Apple, Hauptversammlung
17:00 USA: Texas Instruments, Capital Markets Day
17:45 ITA: Saipem, Jahreszahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: First Solar, Q4-Zahlen
USA: Mosaic, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 FIN: Arbeitslosenquote 1/26
08:45 FRA: Geschäftsklima 2/26
08:45 FRA: Produzentenvertrauen 2/26
10:00 POL: Arbeitslosenquote 1/26
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
14:30 USA: Philadelphia Fed Non-Manufacturing Activity 2/26
15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 12/25
16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 2/26
16:00 USA: Verbrauchervertrauen 2/26
16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 12/25 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
10:30 DEU: Jahres-Pk Union Asset Management Holding AG, Frankfurt/M.
11:00 DEU: Jahres-Pk des Bundesfinanzhofs, München
09:00 FRA: Wirtschaftsausblick der Deutsch-französischen Industrie- und Handelskammer (AHK), Paris
---------------------------------------------------------------------------------------
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi
