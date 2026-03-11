|
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 24. März 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 24. März
MITTWOCH, DEN 11. MÄRZ
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Henkel, Jahreszahlen (9.00 Analystenkonferenz, 11.00 Pk)
07:00 DEU: Klöckner & Co, Jahreszahlen (9.30 Bilanz-Pk)
07:00 DEU: Wacker Chemie, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 Pk)
07:20 ITA: Telecom Italia, Jahreszahlen
07:30 DEU: Rheinmetall, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 14.00 Analystenkonferenz)
07:30 ESP: Inditex, Jahreszahlen
07:30 DEU: Uniper, Jahreszahlen (11.00 Pk)
07:30 DEU: Porsche AG, Jahreszahlen (8.00 Analystenkonferenz, 10.00 Bilanz-Pk)
08:00 GBR: Legal + General Group, Jahreszahlen
08:00 NLD: ABN Amro, Jahreszahlen
14:00 USA: Analog Devices, Hauptversammlung
NLD: Wolters Kluwer, Geschäftsbericht
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: Erzeugerpreise 2/26
08:00 DEU: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig)
08:00 DEU: Arbeitskostenindex Q4/25
09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 1/26
09:30 DEU: DIW-Konjunkturbarometer
12:00 PRT: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig)
13:30 USA: Verbraucherpreise 2/26
13:30 USA: Realeinkommen 2/26
15:30 USA: EIA-Ölbericht
SONSTIGE TERMINE
08:45 DEU: BGH entscheidet zu Altersüberprüfung beim Kauf von Ersatztanks für E-Zigaretten, Karlsruhe
09:30 DEU: Online-Pk Bitkom zur «Digitalisierung der Wirtschaft» mit Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst
10:00 DEU: Online-Pk Präsentation Marktdaten der Fahrradwirtschaftsverbände, Berlin
15:00 CHE: UN-Nothilfekoordinator stellt Finanzbedarf für Krisen weltweit vor
AUT: Opec Ölmarktbericht Monat
CYP: Informelles Treffen der Verteidigungsminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Nikosia
DEU: Circular Valley Convention 2026 - Treffen für internationale Experten und Entscheider aus der industriellen Kreislaufwirtschaft, Düsseldorf
+10.00 Keynote des Umweltministers Carsten Schneider (SPD)
CHN: Fortsetzung des chinesischen Volkskongresses
DONNERSTAG, DEN 12. MÄRZ
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 2/26
07:00 DEU: Grenke, Jahreszahlen
07:00 DEU: Zalando, Jahreszahlen
07:00 DEU: Brenntag, Jahreszahlen
07:00 DEU: K+S, Jahreszahlen und Geschäftsbericht
07:00 DEU: RWE, Jahreszahlen
07:00 DEU: Siltronic, Jahreszahlen
07:00 CHE: Swiss Life, Jahreszahlen
07:00 CHE: Geberit, Jahreszahlen
07:00 ITA: Generali Group, Jahreszahlen
07:30 DEU: MLP, Jahreszahlen
07:30 DEU: BMW, Jahreszahlen
07:30 DEU: Daimler Truck, Q4-Zahlen
07:30 DEU: Hannover Rück, Jahreszahlen
08:00 GBR: Helios Towers, Q4-Zahlen
08:00 LUX: RTL, Jahreszahlen
10:00 DEU: Volkswagen Kernmarke, Jahres-Pk (online)
18:00 FRA: Vivendi, Jahreszahlen
19:00 USA: Applied Materials, Hauptversammlung
22:00 USA: Adobe, Q1-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Deutsche Bank, Geschäftsbericht
CHE: DSM-Firmenich, Investor Day
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 SWE: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig)
12:00 PRT: Handelsbilanz 2/26 (endgültig)
12:00 IRL: Verbraucherpreise 2/26
13:30 USA: Handelsbilanz 1/26
13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
SONSTIGE TERMINE
CYP: Informelles Treffen der Verteidigungsminister der EU-Staaten, Nikosia
18:30 DEU: Pressegespräch Chemieverband VCI zu wirtschaftlicher Lage der Branche im vierten Quartal 2025, Frankfurt/M.
FREITAG, DEN 13. MÄRZ
TERMINE UNTERNEHMEN
08:30 DEU: Chemieverband VCI, Jahreszahlen 2025, Frankfurt/M.
ITA: De Longhi, Jahreszahlen
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 FIN: Verbraucherpreise 2/26
08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 1/26
08:00 DEU: Großhandelspreise 2/26
08:00 DEU: Insolvenzen, Dezember und Jahr 2025
08:00 GBR: Industrieproduktion 1/26
08:00 GBR: Handelsbilanz 1/26
08:00 GBR: Bauproduktion 1/26
08:00 ROU: Verbraucherpreise 2/26
08:45 FRA: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig)
09:00 ESP: Verbrauchderpreise 2/26 (endgültig)
10:00 ITA: Industrieproduktion 1/26
10:00 POL: Verbraucherpreise 2/26
11:00 EUR: Industrieproduktion 1/26
13:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 1/26
13:30 USA: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
14:00 RUS: Handelsbilanz 1/26
15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 3/26 (vorläufig)
15:00 USA: JOLTS Offene Stellen 1/26
17:00 RUS: Verbraucherpreise 2/26
SONSTIGE TERMINE
CHN: Ende des chinesischen Volkskongresses, Peking
MONTAG, DEN 16. MÄRZ
TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 CHE: Tecan, Jahreszahlen
08:00 GBR: Standard Life, Jahreszahlen
07:15 DEU: Hypoport, Jahreszahlen
10:30 DEU: Frankfurter Volksbank, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.
11:00 DEU: Digitale Jahres-Pk des Geschäftsbereichs der Volkswagen Group Mobility, Braunschweig
16:00 DNK: Carlsberg, Hauptversammlung
CHE: Tecan, Capital Markets Day
TERMINE KONJUNKTUR
03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 2/26
03:00 CHN: Industrieproduktion 2/26
10:00 BGR: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig)
14:00 POL: Handelsbilanz 1/26
13:30 USA: Empire State Bericht 3/26
14:15 USA: Industrieproduktion 2/26
14:15 USA: Kapazitätsauslastung 2/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Industry Strategy Meeting (WEF), München
Eine Initiative des Weltwirtschaftsforums, um über die Entwicklungen durch die Globalisierung zu diskutieren und ihre Folgen für die weltweite Wirtschaft. Neue Strategien für Industrie und Wirtschaft - Globalization 4.0.
BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel
BEL: Treffen der EU-Energieminister, Brüssel
DIENSTAG, DEN 17. MÄRZ
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Fraport, Jahreszahlen
07:00 DEU: Springer Nature, Jahreszahlen
07:30 DEU: Dermapharm, Jahreszahlen
07:30 DEU: Instone Real Estate, Jahreszahlen
17:45 FRA: Vinci, Februar-Umsatz
22:00 USA: Docusign, Jahreszahlen
23:00 GBR: Prudential, Jahreszahlen
DEU: Mensch und Maschinen Jahreszahlen
DEU: VW-Tochter Audi, Jahrespressekonferenz
USA: Qualcomm, Hauptversammlung
USA: Nvidia, Investor Day
TERMINE KONJUNKTUR
10:00 ITA: Erzeugerpreise 2/26 (2. Veröffentlichung)
11:00 DEU: ZEW-Index 3/26
15:00 USA: Frühindikator 2/26
15:00 USA: Hausverkäufe 2/26
SONSTIGE TERMINE
08:00 DEU: Wirtschaftspressekonferenz 2026 von Plastics Europe Deutschland
mit Analyse das zurückliegenden Geschäftsjahrs 2025, Einordnung der aktuellen Entwicklungen und Einblick in die industriepolitischen Prioritäten der Kunststofferzeuger in Deutschland
DEU: Konferenz «EUROPE 2026» von DIE ZEIT, Handelsblatt, Tagesspiegel und WirtschaftsWoche (bis 18.03.) u.a. mit Präsidentin des Europäischen Parlaments Roberta Metsola, Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) und Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU)
DEU: Cyber-Security-Messe «SecIT by Heise» in Hannover (bis 19.3.)
MITTWOCH, DEN 18. MÄRZ
TERMINE UNTERNEHMEN
01:00 KOR: Samsung, Hauptversammlung
07:00 DEU: Aumovio, Jahreszahlen (9.30 Pk)
07:00 DEU: Hellofresh, Jahreszahlen (detailliert), Ausblick 2026
07:00 DEU: Tag Immobilien, Jahreszahlen
07:30 DEU: Talanx, Jahreszahlen (detailliert)
08:00 AUT: Verbund AG, fJahreszahlen
09:30 HKG: Tencent, Jahreszahlen
10:00 DEU: Agravis Raiffeisen AG, Bilanz-Pressekonferenz
18:00 USA: Walt Disney, Hauptversammlung
21:00 USA: Micron, Q2-Zahlen
USA: Macy's, Q4-Zahlen
USA: General Mills, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: Handelsbilanz 2/26
11:00 EUR: Verbraucherpreise 2/26 (2. Veröffentlichung)
12:00 USA: MBA Hypothekenanträge
13:30 USA: Erzeugerpreise 2/26
15:00 USA: Auftragseingang Industrie 1/26
19:00 USA: Zinsentscheidung (19.30 Pk)
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt zu Stornoabzug bei Lebens- und Rentenversicherungen
09:30 DEU: Handelsblatt-Konferenz Bankenaufsicht 2026 (bis 19.03.)
DEU: Beginn Agrarministerkonferenz (AMK) (bis 20.03.)
DEU: Fortsetzung Konferenz «EUROPE 2026» von DIE ZEIT, Handelsblatt, Tagesspiegel und WirtschaftsWoche (bis 18.03.)
DEU: Oberlandesgericht verhandelt Klage Bundesverband Verbraucherzentralen gegen Netto
DONNERSTAG, DEN 19. MÄRZ
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Hella, Jahreszahlen (detailliert)
07:00 DEU: Init Innovation, Jahreszahlen
07:00 DEU: Lanxess, Jahreszahlen
07:00 DEU: Nemetschek, Jahreszahlen (detailliert)
07:00 DEU: Vossloh, Jahreszahlen
07:00 DEU: Procredit, Jahreszahlen
07:00 DEU: PVA Tepla, Jahreszahlen (detailliert)
07:00 DEU: Rational, Jahreszahlen (detailliert)
07:00 DEU: SAF-Holland, Jahreszahlen (detailliert)
07:00 DEU: Vonovia, Jahreszahlen
07:30 DEU: SGL, Jahreszahlen
07:30 DEU: United Internet, Jahreszahlen
07:30 DEU: United Internet-Tochter Ionos, Jahreszahlen
07:30 DEU: United-Internet-Tochter 1&1, Jahreszahlen
10:00 CHE: ABB, Hauptversammlung
21:00 USA: Fedex, Q3-Zahlen
CHE: Givaudan, Hauptversammlung
DEU: Villeroy & Boch, Jahreszahlen
DEU: Exasol, Jahreszahlen
DEU: OHB, Jahreszahlen
DEU: NordLB, Jahreszahlen
DEU: Paul Hartmann, Jahreszahlen
DEU: Fair Value REIT, Jahreszahlen
DEU: DMG Mori, Jahreszahlen
DEU: Carl Zeiss Meditec, Capital Markets Day
DEU: Merkur Privatbank, Jahreszahlen
DEU: Nordwest Hande, Jahreszahlen
DEU: Demire, Jahreszahlen
GBR: Accenture, Q2-Zahlen
ITA: Eni, Kapitalmarkttag und Strategie 2026-2029
ITA: Enel, Jahreszahlen (detailliert)
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 1/26
11:00 EUR: Arbeitskosten Q4/25
11:00 EUR: Bauproduktion
13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
13:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 3/26
14:15 EUR: EZB-Zinsentscheidung (14.45 Pk)
15:00 USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 1/26
15:00 USA: Neubauverkäufe 1/26
SONSTIGE TERMINE
09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zu Streit um unerlaubte Sportwetten
FREITAG, DEN 20. MÄRZ
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Fuchs, Jahreszahlen
07:30 DEU: Bechtle, Jahreszahlen (detailliert)
DEU: Deutsche Real Estate, Jahreszahlen
DEU: Ludwig Beck am Rathauseck, Jahreszahlen
DEU: Max Automation, Jahreszahlen
DEU: Quirin Privatbank, Jahreszahlen
DEU: Tradegate AG, Jahreszahlen
DEU: Westag, Jahreszahlen
DEU: ZF Friedrichshafen, Jahreszahlen
USA: Carnival, Q1-Zahlen
USA: Warner Bros Discovery, außerordentliche Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Erzeugerpreise 2/26
08:00 GBR: Nettoverschuldung Staatssektor
08:45 FRA: Löhne Q4/25
10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 1/26
10:00 ITA: Handelsbilanz 1/26
11:00 EUR: Handelsbilanz 1/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Fortsetzung und Pk zum Abschluss der Frühjahrs-Agrarministerkonferenz
MONTAG, DEN 23. MÄRZ
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Salzgitter, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Pk)
DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Geschäftsbericht
DEU: Pro DV, Jahreszahlen
DEU: q.beyond, Investorenkonferenz zu Strategie 2028
TERMINE KONJUNKTUR
10:00 ESP: Handelsbilanz 1/26
13:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 2/26
15:00 USA: Bauinvestitionen 1/26
16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 3/26
SONSTIGE TERMINE
11:00 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet über Klimaklagen für Verbrenner-Aus bei BMW und Mercedes
DEU: Beginn Munich Space Summit 2026 (bis 27.03.)
DIENSTAG, DEN 24. MÄRZ
TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 DEU: Drägerwerk, Jahreszahlen
08:00 GBR: Kingfisher, Jahreszahlen
08:00 GBR: Bellway, Halbjahreszahlen
10:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Hauptversammlung
10:00 DEU: Bilanz-Pk der bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken, München
TERMINE KONJUNKTUR
00:30 JPN: Verbraucherpreise 2/26
01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung)
06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 2/26
07:00 FIN: Erzeugerpreise 2/26
07:00 FIN: Arbeitslosenquote 2/26
09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung)
09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung)
10:00 POL: Arbeitslosenquote 2/26
10:00 EUR: HCOB PMI Verabeitendes Gewerbe und Dienste 3/36 (1. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung)
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
14:30 USA: Lohnstückkosten Q4/26 (endgültig)
14:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung)
15:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 3/26
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Online-Diskussionsveranstaltung zu einer Studie zur Preisbildung beim öffentlichen Laden von Elektroautos
DEU: Dritte Tarifrunde auf Bundesebene für die 585.000 Beschäftigten der Chemie- und Pharmaindustrie
DEU: Munich Space Summit 2026 (bis 27.03.)
