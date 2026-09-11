|
11.09.2026 17:34:38
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 25. September 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 25. September
^
---------------------------------------------------------------------------------------
MONTAG, DEN 14. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
--
TERMINE KONJUNKTUR
06:30 JPN: Industrieproduktion 7/26 (endgültig)
06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 7/26
07:00 FIN: Verbraucherpreise 8/26
08:00 SWE: Verbraucherpreise 8/26 (endgültig)
08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 8/26
14:00 POL: Leistungsbilanz 7/26
SONSTIGE TERMINE
09:30 DEU: Eröffnung 2. KI-Kongress «Brains on Silicon»
Erwartet werden mehr als 1500 Entscheider, Innovationsverantwortliche, Gründer und Fachkräfte aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Im Mittelpunkt soll die konkrete Umsetzung von KI-Anwendungen stehen.
IRL: Informelles Treffen der Minister für allgemeine Angelegenheiten der EU-Staaten
AUT: Generalkonferenz der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Wien
USA: US-Senat tagt erstmals nach der Sommerpause
---------------------------------------------------------------------------------------
DIENSTAG, DEN 15. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
--
TERMINE KONJUNKTUR
04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 8/26
04:00 CHN: Industrieproduktion 8/26
04:00 CHN: Sachinvestitionen bis 8/26
08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 7/26
08:45 FRA: Verbraucherpreise 8/26 (2. Schätzung)
09:00 SPA: Verbraucherpreise 8/26 (2. Schätzung)
10:00 ITA: Handelsbilanz 7/26
11:00 DEU: ZEW-Index 9/26
11:00 EUR: Handelsbilanz 7/26
14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht (wöchentlich)
14:30 USA: Empire-State-Mfg-Bericht
SONSTIGE TERMINE
09:15 DEU: Auftakt im Prozess wegen Millionenbetruges mit betrügerischer Finanzplattform, u.a. gegen verantwortliche Betreiber
11:00 DEU: Online-Pk Deutscher Sparkassen- und Giroverband zu «Zukunft Mittelstand»
13:00 DEU: Unternehmertag des Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V. (BGA) u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)
17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zu Erzeugerorganisationen im Obst- und Gemüsesektor in der EU
DEU: Deutscher Apothekertag (bis 17.09.)
DEU: Prozessbeginn der Verbraucherzentrale-Klage gegen Lidl, weil Discounter einen Rabatt nur bei Verwendung der App gewährt hatte
---------------------------------------------------------------------------------------
MITTWOCH, DEN 16. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
11:00 DEU: Fest zum 40-jährigen Bestehen der Hexal AG mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Landtagspräsidentin Ilse Aigner
USA: Salesforce, Investor Day
USA: On Semiconductor, Financial Analyst Day
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Handelsbilanz 8/26
08:00 GBR: Erzeugerpreise 8/26
08:00 GBR: Verbraucherpreise 8/26
10:00 ITA: Verbraucherpreise 8/26 (2. Schätzung)
11:00 EUR: Arbeitskosten Q2/26 (2. Schätzung)
11:00 EUR: Industrieproduktion 7/26
13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 8/26
14:30 USA: Export- und Importpreise 8/26
16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index
16:00 USA: Lagerbestände 7/26
20:00 USA: Notenbank-Entscheidung
SONSTIGE TERMINE
09:30 DEU: Verkündung in Berufungsverhandlung im Streit um Produktnamen der veganen Spirituose «Likör ohne Ei»
10:00 DEU: Bundesgerichtshof (BGH) prüft Streit um Corona-Masken-Lieferungen
13:30 FRA: Ex-Autoboss Ghosn in Korruptionsaffäre in Frankreich vor Gericht (bis 28.09.)
17:30 DEU: Veranstaltung Bundesverband deutscher Banken e.V. zu «Demografie, Sozialstaat und Finanzen - welche Reformen brauchen wir?»
DEU: BaFin Konferenz zur Proportionalität in der Bankenaufsicht und -regulierung
DEU: «Big Bang KI Festival 2026» mit Digitalminister Karsten Wildberger, Umweltminister Carsten Schneider und Grünen-Co-Chefin Franziska Brantner (bis 17.09.)
---------------------------------------------------------------------------------------
DONNERSTAG, DEN 17. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: Next, Halbjahreszahlen
10:00 AUT: Kontron, Kapitalmarkttag zur Strategie 2030
15:00 DEU: Eröffnung einer neuen Gigawatt Factory von SMA Solar mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD)
16:00 DEU: DHL, Kapitalmarkttag in London
17:00 USA: Intuit, Investor Day
DEU: Bechtle, Kapitalmarkttag
DEU: Wacker Chemie, Kapitalmarkttag
NLD: Argenx, außerordentliche Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
11:00 EUR: Erzeugerpreise 8/26 (2. Schätzung)
13:00 GBR: Notenbank-Entscheidung
14:30 USA: Baubeginne und Baugenehmigungen 8/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
16:00 USA: Hausverkäufe 8/26
SONSTIGE TERMINE
08:45 DEU: Bundesgerichtshof urteilt im Baumarkt-Streit um Markenschutz für die Farbe Orange
10:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt Leitverfahren zu Erstattung von Verlusten aus unerlaubten Sportwetten
10:30 DEU: Hybrid-Pk Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) zur Lage im Gastgewerbe
12:00 DEU: Internationaler Cradle to Cradle Congress 2026 (bis 18.09.)
14:30 DEU: Eröffnung des Offshore-Windparks He Dreiht mit Umweltminister Carsten Schneider (SPD)
DEU: Fortsetzung «Big Bang KI Festival 2026»
---------------------------------------------------------------------------------------
FREITAG, DEN 18. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
11:00 DEU: Verbandstag der Sparda-Banken
TERMINE KONJUNKTUR
01:00 GBR: Verbrauchervertrauen 9/26
01:30 JPN: Verbraucherpreise 8/26
08:00 DEU: Erzeugerpreise 8/26
08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 8/26
10:00 ITA: Leistungsbilanz 7/26
11:00 EUR: Bauproduktion 7/26
15:15 USA: Industrieproduktion 8/26
16:00 USA: Frühindikator 8/26
JPN: Notenbank-Entscheidung
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Fortsetzung und Abschluss Internationaler Cradle to Cradle Congress 2026
10:00 DEU: Eröffnung des Tags der Schiene u.a. mit Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU)
EUR: Treffen der Euro-Gruppe und informelles Treffen der Finanzminister der EU-Staaten
---------------------------------------------------------------------------------------
MONTAG, DEN 21. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 ITA: Unicredit, außerordentliche Hauptversammlung
FRA: Societe Generale, Kapitalmarkttag
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 SPA: Erzeugerpreise 8/26
12:30 USA: Fed-Vertreter Goolsbee hält eine Rede
14:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 8/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Bundesweiter Automobil-Aktionstag der IG Metall
IRL: Informelles Treffen der Verkehrsminister der EU-Staaten
---------------------------------------------------------------------------------------
DIENSTAG, DEN 22. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 DEU: Tui, Buchungs-Update
08:00 GBR: Kingfisher, Halbjahreszahlen
09:00 DEU: Pressekonferenz zur Eröffnung der Fachmesse WindEnergy Hamburg 2026 (22. bis 25. Sept.)
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 GBR: Nettostaatsverschuldung 8/26
08:45 FRA: Einzelhandelsumsatz 7/26
10:00 SPA: Handelsbilanz 7/26
11:00 BEL: Index Verbrauchervertrauen 9/26
14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht
14:30 USA: Philadelphia Fed Dienstleistungsaktivität 9/26
16:00 EUR: Index Verbrauchervertrauen 9/26
16:00 USA: Richmond-Herstellerindex
SONSTIGE TERMINE
---
---------------------------------------------------------------------------------------
MITTWOCH, DEN 23. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: KWS Saat, Jahreszahlen
10:30 DEU: Bosch, Halbjahreszahlen
19:00 USA: Meta, Entwicklerkonferenz Connect
DEU: Adidas, Home of Innovation - Investor and Analyst Edition
USA: McDonald's, Investor Day
TERMINE KONJUNKTUR
09:15 FRA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26
09:30 DEU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26
10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26
10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26
13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
15:45 USA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26
SONSTIGE TERMINE
10:30 DEU: Beginn Prozess gegen die Drogeriemarktkette dm wegen Online-Apotheke
12:30 DEU: Versicherungstag Gesamtverband der Versicherer (GDV) u.a. mit Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD)
DEU: Agrarministerkonferenz (AMK) (bis 25.09.)
DEU: Beginn Messe Interboot 2026 (bis 27.09.)
DEU: Pressekonferenz zum Programm des Ostdeutschen Energieforums unter dem Thema «Sicherheit in unsicheren Zeiten» (30. September/1. Oktober 2026)
---------------------------------------------------------------------------------------
DONNERSTAG, DEN 24. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 EUR: Acea, KfZ-Erstzulassungen 8/26
08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q3-Zahlen
22:15 USA: Costco Wholesale, Q4-Zahlen
DEU: Verbio, Jahreszahlen
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 JPN: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26
08:45 FRA: Produzenten- und Verbrauchervertrauen 9/26
09:00 SPA: Erzeugerpreise 8/26
10:00 DEU: Ifo-Index 9/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
14:30 USA: Leistungsbilanz Q2/26
15:00 BEL: Geschäftsklima 9/26
16:00 USA: Neubauverkäufe
17:00 USA: Kansas City Fed Verarbeitende Industrie
USA: Baugenehmigungen
SONSTIGE TERMINE
10:00 EUR: Treffen der EU-Minister zu Binnenmarkt und zur Industrie
11:00 DEU: Online-Diskussionsveranstaltung Rueckerconsult zu Vorstellung Studienergebnisse zum Anlageverhalten institutioneller Investoren
12:00 DEU: Pressekonferenz zur Immobilienmesse Expo Real (5. bis 7. Okt.)
18:30 DEU: Der Axel Springer Award 2026 wird an den US-Investor und Unternehmer Peter Thiel verliehen
---------------------------------------------------------------------------------------
FREITAG, DEN 25. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
---
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: GfK-Verbrauchertrauen 10/26
08:45 FRA: Löhne Q2/26 (detailliert)
09:00 SPA: BIP Q2/26 (detailliert)
10:00 EUR: Geldmenge M3 8/26
14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 8/26
16:00 USA: Universität Michigan Stimmungsindex 9/26
17:00 USA: Kansas City Fed Services Activity 9/26
SONSTIGE TERMINE
10:00 EUR: Treffen der EU-Minister für Forschung und Weltraum
---------------------------------------------------------------------------------------
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.