13.10.2026 06:04:38

WOCHENVORSCHAU: Termine bis 26. Oktober 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 26. Oktober

^

---------------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 13. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Givaudan, Q3-Umsatz

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen, 9/26

10:00 NLD: Ahold, außerordentliche Hauptversammlung

12:00 USA: UnitedHealth, Q3-Zahlen

12:20 USA: Johnson & Johnson, Q3-Zahlen

12:45 USA: JPMorgan, Q3-Zahlen

13:00 USA: Wells Fargo, Q3-Zahlen

13:25 USA: Goldman Sachs, Q3-Zahlen

15:00 USA: Procter & Gamble, Hauptversammlung

23:30 GBR: Rio Tinto, Q3-Produktionsbericht

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: BMW, Pre-Close-Call Q3/26

CHE: Lonza, Kapitalmarkttag

USA: Applied Materials, Investorentag

USA: Workday, Investorentag

USA: Apple, Vorstellung einer neuen Produktkategorie

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 9/26

01:50 JPN: Kreditvergabe 9/26

08:00 DEU: Verbraucherpreise 9/26 (2. Schätzung)

14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 9/26

USA: IWF, Wirtschaftsausblick und globaler Finanzstabilitätsbericht

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH verhandelt zu Ausschlussklausel für Kraftfahrzeugrennen in der Unfallversicherung

DEU: Deutscher Arbeitgebertag u.a. mit Kanzler Merz. Veranstaltet von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Berlin

---------------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 14. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Lonza, Q3-Umsatz

07:00 NLD: ASML, Q3-Zahlen

07:00 NLD: ABN Amro, Pre-Close Note Q3/265

10:00 NLD: Redcare Pharmacy, außerordentliche Hauptversammlung zur Berufung des neuen Konzernchefs Peter Schmid

12:00 USA: Blackrock, Q3-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q3-Zahlen

13:30 USA: State Street, Q3-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q3-Zahlen

18:00 DEU: Schaeffler, Pre-Close-Call Q3/26

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NLD: Airbus, Pre-Close-Call Q3/26

USA: Accenture, Investorentag

TERMINE KONJUNKTUR

über Nacht CHN: Handelsbilanz 9/26

03:30 CHN: Erzeuger-und Verbraucherpreise 9/26

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 8/26

08:00 DEU: Großhandelspreise 9/26

09:00 SPA: Verbraucherpreise 9/26 (2. Veröffentlichung)

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

14:30 USA: Durchschnittlicher Stundenlohn 9/26

14:30 USA: Verbraucherpreise 9/26

20:00 USA: Fed Beige-Book

SONSTIGE TERMINE

14:00 DEU: Internationales ADFC-Symposium

---------------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 15. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 AUS: VAT Group, Q3-Umsatz

07:00 CHE: DocMorris, Q3-Umsatz

07:00 SWE: EQT, Q3-Umsatz

07:30 TWN: TSMC, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Pernod Ricard, Q1-Umsatz

08:00 FRA: Totalenergies, Q3-Produktionsbericht

10:30 DEU: Trumpf SE, Jahres-Pk

13:00 USA: Bank of New York Mellon, Q3-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q3-Zahlen

22:00 USA: Alcoa, Q3-Zahlen

22:00 USA: United Airlines, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 JPN: Industrieproduktion 8/26 (detailliert)

08:00 GBR: BIP 8/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 9/26 (2. Schätzung)

11:00 EUR: Industrieproduktion 8/26

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 9/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

14:30 USA: Erzeugerpreise 9/26

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 10/26

16:00 USA: Lagerbestände 8/26

18:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Oberlandesgericht verhandelt über Berufung von Ritter Sport gegen Hersteller von quadratischem Haferriegel aus Mannheim

11:00 DEU: TransVer Day des Gesamtverbandes der Versicherer (GDV)

12:00 DEU: Fortsetzung Streit vor Arbeitsgericht um Zahlung von Mindestlohn in einer Werkstatt für Behinderte

GBR: German British Business Summit 2026 - Gipfeltreffen in London

BEL: EU-Gipfel bis 16.10.26

---------------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 16. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 SWE: Investor, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Schneider Electric, Q3-Umsatz

13:00 USA: Travelers Cos, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Baugenehmigungen 8/26

11:00 EUR: Handelsbilanz 8/26

11:00 EUR: Verbraucherpreise 9/26 (2. Veröffentlichung)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 9/26 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Export- und Importpreise 9/26

15:15 USA: Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung 9/26

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Hybrid-Vorstellung eines Gutachtens der Grüne-Bundestagsfraktion zur Förderung des genossenschaftlichen Wohnens

BEL: EU-Gipfel, zweiter und letzter Tag

---------------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 19. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 AUT: Bawag, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Norma Group, Update Strategie

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: DSM-Firmenich, außerordentliche Hauptversammlung

USA: Jefferies, Investorentag

USA: Trade Desk, außerordentliche Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: BIP Q3/26

04:00 CHN: Industrieproduktion 9/26

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 9/26

04:00 CHN: Investitionen in Sachanlagen und Immobilien bis 9/26

08:00 DEU: Auftragseingang Verarbeitendes Gewerbe 8/26

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 10/16

SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Pressefrühstück Bundesverband Beteiligungskapital e.V. (BVK) und Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) zum Investitionsstandort Deutschland

LUX: Treffen der Arbeits- und Sozialminister der EU

HINWEIS

HKG: Feiertag, Börse geschlossen

---------------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 20. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 GBR: BHP, Produktionsbericht Q1

07:00 SWE: Tele2 AB, Q3-Zahlen

07:00 CHE: ABB, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Anglo American, Produktionsbericht Q3

12:30 USA: Hasbro, Q3-Zahlen

12:30 USA: GE Aerospace, Q3-Zahlen

12:30 USA: General Motors, Q3-Zahlen

12:30 USA: Northrop Grumman, Q3-Zahlen

12:30 USA: KeyCorp, Q3-Zahlen

12:45 USA: Halliburton, Q3-Zahlen

12:55 USA: RTX, Q3-Zahlen

13:30 USA: Ally Financial, Q3-Zahlen

13:45 DEU: Pressegespräch Fraport mit Fluggesellschaft Air Arabia, Frankfurt/M.

15:00 CHE: Givaudan, Investor Day

17:00 USA: Goldman Sachs, Hauptversammlung (außerordentliche)

17:30 FRA: Carrefour, Q3-Umsatz

17:30 FRA: Vivendi, Q3-Umsatz

17:45 FRA: Michelin, Q3-Umsatz

18:00 FRA: EssilorLuxottica, Q3-Umsatz

19:00 DEU: Deutsche Börse, Q3-Zahlen

22:01 USA: Netflix, Q3-Zahlen

22:05 USA: United Airlines, Q3-Zahlen

22:05 USA: Capital One Financial, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Zoom Video Communications (Investor Day)

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 CHE: Im- und Exporte 9/26

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 8/26

08:00 DEU: Erzeugerpreise 9/26

09:30 POL: Industrieproduktion 9/26

09:30 POL: Erzeugerpreise 9/26

10:00 ESP: Handelsbilanz 8/26

10:00 EUR: EZB Leistungsbilaz 8/26

11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 10/26

11:00 EUR: Bauproduktion 8/26

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:15 USA: ADP Bericht (Woche)

14:30 USA: Philadelphia Fed Index 10/26

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 9/26 (vorläufig)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 9/26

SONSTIGE TERMINE

DEU: Investorengipfel u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Berlin

---------------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 21. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 FIN: Elisa, Q3-Zahlen

07:00 LUX: Eurofins Scientific, Q3-Umsatz

07:00 NLD: Randstad, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Akzo Nobel, Q3-Zahlen

07:00 NOR: DNB ASA, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Q3-Zahlen

07:00 SWE: SKF, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Husqvarna, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Atos, Q3-Umsatz

07:30 NOR: Storebrand, Q3-Zahlen

08:30 ESP: Iberdrola, Q3-Zahlen

12:00 USA: Danaher, Q3-Zahlen

12:30 USA: AT&T, Q3-Zahlen

12:30 USA: GE Vernova, Q3-Zahlen

13:00 USA: Philip Morris International, Q3-Zahlen

13:00 USA: CME Group, Q3-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q3-Zahlen

14:00 DEU: Deutsche Börse, Analystenkonferenz zu den Q3-Zahlen

18:00 DEU: Flatexdegiro, Q3-Zahlen

18:00 FRA: Kleppiere, Q3-Umsatz

22:00 USA: IBM, Q3-Zahlen

22:00 USA: Lam Research, Q1-Zahlen

22:00 USA: Texas Instruments, Q3-Zahlen

22:00 USA: Southwest Airlines, Q3-Zahlen

22:05 DEU: SAP, Q3-Zahlen

22:05 USA: Tesla, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Intershop, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handelsbilanz 9/26

08:00 GBR: Verbraucherpreise 9/26

08:00 GBR: Preisindex Einzelhandel 9/26

11:00 EUR: Staatsschuld/BIP-Verhältnis 2026 (endgültig)

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Frankfurt Finance & Future Summit, Frankfurt/M.

08:45 DEU: BGH entscheidet über Auskunftsanspruch gegen Schufa, Karlsruhe

---------------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 22. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 EUR: Acea Kfz-Erstzulassungen 9/26

07:00 CHE: STMicro, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Sartorius, Q3-Zahlen

07:00 BEL: Argenx, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Kuehne & Nagel, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Roche, Q3-Umsatz (14.00 Uhr Call)

07:00 CHE: Nestle, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Schindler, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Galderma, Q3 Trading Update

07:00 FIN: Nokia, Q3-Zahlen

07:00 FRA: Rexel, Q3-Umsatz

07:00 FRA: Nexans, Q3-Umsatz

07:00 FRA: Thales, Q3-Umsatz

07:00 FRA: Nexans, Q3-Umsatz

07:00 ITA: Unicredit, Q3-Zahlen

07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Q3-Zahlen

07:00 NOR: Nordic Semiconductor, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Telia Company AB, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Vossloh, Q3-Zahlen

08:00 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q3-Zahlen

08:00 FRA: Hermes, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Pearson Group, Q3-Umsatz

08:00 GBR: InterContinental Hotels, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Barclays, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Rentokil Initial, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Sainsbury, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: LSE, Q3-Umsatz

08:00 IRL: Kerry Group, Q3-Umsatz

08:00 NOR: Yara, Q3-Zahlen

12:00 USA: Comcast, Q3-Zahlen

12:00 USA: Spotify, Q3-Zahlen

12:00 USA: Dow, Q3-Zahlen

12:30 USA: Honeywell International, Q3-Zahlen

12:30 USA: Valero Energy, Q3-Zahlen

13:00 USA: Procter & Gamble, Q1-Zahlen

13:00 USA: American International Group, Q3-Zahlen

13:00 USA: Nasdaq, Q3-Zahlen

13:30 USA: Lockheed Martin, Q3-Zahlen

14:00 USA: Norfolk Southern, Q3-Zahlen

17:45 FRA: Vinci, Q3-Umsatz

17:45 FRA: Accor, Q3-Umsatz

17:45 FRA: Kering, Q3-Umsatz

18:00 FRA: Valeo, Q3-Umsatz

18:00 FRA: L' Oréal, Q3-Umsatz

22:00 USA: Intel, Q3-Zahlen

22:05 USA: Verisign Inc., Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: Prada, Q3-Zahlen

USA: PG&E, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 9/26 (endgültig)

08:45 FRA: Geschäftsklima 19/26

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 10/26

09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 9/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Frühindikator 9/26

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/26 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Jahrestagung des Forum for Macroeconomics and Macroeconomic Policies (FMM) der Hans-Böckler-Stiftung (bis 24.10.), Berlin

10:00 DEU: Pk Förderbank KfW zum aktuellen Mittelstandspanel, Frankfurt/M.

11:00 DEU: Online-Pk Bankenverband VÖB: Kapitalmarktprognose

10:00 DEU: Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder, Berlin

11:00 DEU: Online-Pk des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) Baden-Württemberg, Stuttgart

---------------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 23. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Atoss Software, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Sika AG, Q3-Zahlen

07:00 CHE: SGS, Q3-Umsatz

07:00 CHE: Holcim, Q3-Zahlen

07:00 FRA: Sodexo, Jahreszahlen

07:00 NOR: Norsk Hydro, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Volvo Cars, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Electrolux, Q3-Zahlen

07:20 SWE: Volvo AB, Q3-Zahlen

07:30 SWE: Saab, Q3-Zahlen

07:45 ITA: Eni, Q3-Zahlen

08:00 SWE: Securitas AB, Q3-Zahlen

08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q3-Zahlen

08:30 FRA: Safran, Q3-Umsatz

10:30 FIN: Konecranes Oyj, Q3-Zahlen

12:00 SWE: Autoliv, Q3-Zahlen

13:00 USA: American Express, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

LUX: Eurofins Scientific, Europe Investor Day

TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 10/26

01:30 JPN: Verbraucherpreise 9/26

02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 9/26

09:15 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung)

09:30 POL: Arbeitslosenquote 9/26

09:30 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung)

12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

15:00 BEL: Geschäftsklima 10/26

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung)

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/26 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

DEU: EU-Kommission prüft Übernahme von MediaMarktSaturn-Mutter Ceconomy durch JD.com genauer - Ende der Frist, Düsseldorf

DEU: BGH verhandelt zur möglichen Pflicht des Immobilienverkäufers zur Aufklärung über eine Mangelbeseitigung in Eigenleistung, Karlsruhe

IRL: Informelles Treffen der Handelsminister der EU-Staaten

---------------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 26. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

12:00 USA: Verizon Communications, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: Frühindikatoren 8/26 (endgültig)

07:00 FIN: Erzeugerpreise 9/26

08:00 SWE: Erzeugerpreise 9/26

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 10/26

13:30 USA: CFNA-Index 9/26

15:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 10/26

SONSTIGE TERMINE

CHN: Beginn des Fünften Plenums der Kommunistischen Partei China, Peking

---------------------------------------------------------------------------------------

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:05 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14:41 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41

Börse aktuell - Live Ticker

Nachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen