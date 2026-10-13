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13.10.2026 06:04:38
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 26. Oktober 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 26. Oktober
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DIENSTAG, DEN 13. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Givaudan, Q3-Umsatz
07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen, 9/26
10:00 NLD: Ahold, außerordentliche Hauptversammlung
12:00 USA: UnitedHealth, Q3-Zahlen
12:20 USA: Johnson & Johnson, Q3-Zahlen
12:45 USA: JPMorgan, Q3-Zahlen
13:00 USA: Wells Fargo, Q3-Zahlen
13:25 USA: Goldman Sachs, Q3-Zahlen
15:00 USA: Procter & Gamble, Hauptversammlung
23:30 GBR: Rio Tinto, Q3-Produktionsbericht
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: BMW, Pre-Close-Call Q3/26
CHE: Lonza, Kapitalmarkttag
USA: Applied Materials, Investorentag
USA: Workday, Investorentag
USA: Apple, Vorstellung einer neuen Produktkategorie
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Erzeugerpreise 9/26
01:50 JPN: Kreditvergabe 9/26
08:00 DEU: Verbraucherpreise 9/26 (2. Schätzung)
14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht
16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 9/26
USA: IWF, Wirtschaftsausblick und globaler Finanzstabilitätsbericht
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: BGH verhandelt zu Ausschlussklausel für Kraftfahrzeugrennen in der Unfallversicherung
DEU: Deutscher Arbeitgebertag u.a. mit Kanzler Merz. Veranstaltet von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Berlin
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MITTWOCH, DEN 14. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
06:30 CHE: Lonza, Q3-Umsatz
07:00 NLD: ASML, Q3-Zahlen
07:00 NLD: ABN Amro, Pre-Close Note Q3/265
10:00 NLD: Redcare Pharmacy, außerordentliche Hauptversammlung zur Berufung des neuen Konzernchefs Peter Schmid
12:00 USA: Blackrock, Q3-Zahlen
12:45 USA: Bank of America, Q3-Zahlen
13:30 USA: State Street, Q3-Zahlen
13:30 USA: Morgan Stanley, Q3-Zahlen
18:00 DEU: Schaeffler, Pre-Close-Call Q3/26
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
NLD: Airbus, Pre-Close-Call Q3/26
USA: Accenture, Investorentag
TERMINE KONJUNKTUR
über Nacht CHN: Handelsbilanz 9/26
03:30 CHN: Erzeuger-und Verbraucherpreise 9/26
08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 8/26
08:00 DEU: Großhandelspreise 9/26
09:00 SPA: Verbraucherpreise 9/26 (2. Veröffentlichung)
13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
14:30 USA: Durchschnittlicher Stundenlohn 9/26
14:30 USA: Verbraucherpreise 9/26
20:00 USA: Fed Beige-Book
SONSTIGE TERMINE
14:00 DEU: Internationales ADFC-Symposium
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DONNERSTAG, DEN 15. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 AUS: VAT Group, Q3-Umsatz
07:00 CHE: DocMorris, Q3-Umsatz
07:00 SWE: EQT, Q3-Umsatz
07:30 TWN: TSMC, Q3-Zahlen
07:30 FRA: Pernod Ricard, Q1-Umsatz
08:00 FRA: Totalenergies, Q3-Produktionsbericht
10:30 DEU: Trumpf SE, Jahres-Pk
13:00 USA: Bank of New York Mellon, Q3-Zahlen
13:30 USA: Abbott Laboratories, Q3-Zahlen
22:00 USA: Alcoa, Q3-Zahlen
22:00 USA: United Airlines, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
06:30 JPN: Industrieproduktion 8/26 (detailliert)
08:00 GBR: BIP 8/26
08:45 FRA: Verbraucherpreise 9/26 (2. Schätzung)
11:00 EUR: Industrieproduktion 8/26
14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 9/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
14:30 USA: Erzeugerpreise 9/26
14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 10/26
16:00 USA: Lagerbestände 8/26
18:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)
SONSTIGE TERMINE
10:30 DEU: Oberlandesgericht verhandelt über Berufung von Ritter Sport gegen Hersteller von quadratischem Haferriegel aus Mannheim
11:00 DEU: TransVer Day des Gesamtverbandes der Versicherer (GDV)
12:00 DEU: Fortsetzung Streit vor Arbeitsgericht um Zahlung von Mindestlohn in einer Werkstatt für Behinderte
GBR: German British Business Summit 2026 - Gipfeltreffen in London
BEL: EU-Gipfel bis 16.10.26
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FREITAG, DEN 16. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 SWE: Investor, Q3-Zahlen
07:30 FRA: Schneider Electric, Q3-Umsatz
13:00 USA: Travelers Cos, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Baugenehmigungen 8/26
11:00 EUR: Handelsbilanz 8/26
11:00 EUR: Verbraucherpreise 9/26 (2. Veröffentlichung)
11:00 ITA: Verbraucherpreise 9/26 (2. Veröffentlichung)
14:30 USA: Export- und Importpreise 9/26
15:15 USA: Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung 9/26
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Hybrid-Vorstellung eines Gutachtens der Grüne-Bundestagsfraktion zur Förderung des genossenschaftlichen Wohnens
BEL: EU-Gipfel, zweiter und letzter Tag
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MONTAG, DEN 19. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 AUT: Bawag, Q3-Zahlen
08:00 DEU: Norma Group, Update Strategie
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
CHE: DSM-Firmenich, außerordentliche Hauptversammlung
USA: Jefferies, Investorentag
USA: Trade Desk, außerordentliche Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
04:00 CHN: BIP Q3/26
04:00 CHN: Industrieproduktion 9/26
04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 9/26
04:00 CHN: Investitionen in Sachanlagen und Immobilien bis 9/26
08:00 DEU: Auftragseingang Verarbeitendes Gewerbe 8/26
16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 10/16
SONSTIGE TERMINE
08:00 DEU: Pressefrühstück Bundesverband Beteiligungskapital e.V. (BVK) und Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) zum Investitionsstandort Deutschland
LUX: Treffen der Arbeits- und Sozialminister der EU
HINWEIS
HKG: Feiertag, Börse geschlossen
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DIENSTAG, DEN 20. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
00:30 GBR: BHP, Produktionsbericht Q1
07:00 SWE: Tele2 AB, Q3-Zahlen
07:00 CHE: ABB, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Anglo American, Produktionsbericht Q3
12:30 USA: Hasbro, Q3-Zahlen
12:30 USA: GE Aerospace, Q3-Zahlen
12:30 USA: General Motors, Q3-Zahlen
12:30 USA: Northrop Grumman, Q3-Zahlen
12:30 USA: KeyCorp, Q3-Zahlen
12:45 USA: Halliburton, Q3-Zahlen
12:55 USA: RTX, Q3-Zahlen
13:30 USA: Ally Financial, Q3-Zahlen
13:45 DEU: Pressegespräch Fraport mit Fluggesellschaft Air Arabia, Frankfurt/M.
15:00 CHE: Givaudan, Investor Day
17:00 USA: Goldman Sachs, Hauptversammlung (außerordentliche)
17:30 FRA: Carrefour, Q3-Umsatz
17:30 FRA: Vivendi, Q3-Umsatz
17:45 FRA: Michelin, Q3-Umsatz
18:00 FRA: EssilorLuxottica, Q3-Umsatz
19:00 DEU: Deutsche Börse, Q3-Zahlen
22:01 USA: Netflix, Q3-Zahlen
22:05 USA: United Airlines, Q3-Zahlen
22:05 USA: Capital One Financial, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Zoom Video Communications (Investor Day)
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 CHE: Im- und Exporte 9/26
08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 8/26
08:00 DEU: Erzeugerpreise 9/26
09:30 POL: Industrieproduktion 9/26
09:30 POL: Erzeugerpreise 9/26
10:00 ESP: Handelsbilanz 8/26
10:00 EUR: EZB Leistungsbilaz 8/26
11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 10/26
11:00 EUR: Bauproduktion 8/26
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
14:15 USA: ADP Bericht (Woche)
14:30 USA: Philadelphia Fed Index 10/26
14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 9/26 (vorläufig)
16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 9/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Investorengipfel u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Berlin
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MITTWOCH, DEN 21. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 FIN: Elisa, Q3-Zahlen
07:00 LUX: Eurofins Scientific, Q3-Umsatz
07:00 NLD: Randstad, Q3-Zahlen
07:00 NLD: Akzo Nobel, Q3-Zahlen
07:00 NOR: DNB ASA, Q3-Zahlen
07:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Q3-Zahlen
07:00 SWE: SKF, Q3-Zahlen
07:00 SWE: Husqvarna, Q3-Zahlen
07:30 FRA: Atos, Q3-Umsatz
07:30 NOR: Storebrand, Q3-Zahlen
08:30 ESP: Iberdrola, Q3-Zahlen
12:00 USA: Danaher, Q3-Zahlen
12:30 USA: AT&T, Q3-Zahlen
12:30 USA: GE Vernova, Q3-Zahlen
13:00 USA: Philip Morris International, Q3-Zahlen
13:00 USA: CME Group, Q3-Zahlen
13:30 USA: Abbott Laboratories, Q3-Zahlen
14:00 DEU: Deutsche Börse, Analystenkonferenz zu den Q3-Zahlen
18:00 DEU: Flatexdegiro, Q3-Zahlen
18:00 FRA: Kleppiere, Q3-Umsatz
22:00 USA: IBM, Q3-Zahlen
22:00 USA: Lam Research, Q1-Zahlen
22:00 USA: Texas Instruments, Q3-Zahlen
22:00 USA: Southwest Airlines, Q3-Zahlen
22:05 DEU: SAP, Q3-Zahlen
22:05 USA: Tesla, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Intershop, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Handelsbilanz 9/26
08:00 GBR: Verbraucherpreise 9/26
08:00 GBR: Preisindex Einzelhandel 9/26
11:00 EUR: Staatsschuld/BIP-Verhältnis 2026 (endgültig)
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
SONSTIGE TERMINE
DEU: Frankfurt Finance & Future Summit, Frankfurt/M.
08:45 DEU: BGH entscheidet über Auskunftsanspruch gegen Schufa, Karlsruhe
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DONNERSTAG, DEN 22. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 EUR: Acea Kfz-Erstzulassungen 9/26
07:00 CHE: STMicro, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Sartorius, Q3-Zahlen
07:00 BEL: Argenx, Q3-Zahlen
07:00 CHE: Kuehne & Nagel, Q3-Zahlen
07:00 CHE: Roche, Q3-Umsatz (14.00 Uhr Call)
07:00 CHE: Nestle, Q3-Zahlen
07:00 CHE: Schindler, Q3-Zahlen
07:00 CHE: Galderma, Q3 Trading Update
07:00 FIN: Nokia, Q3-Zahlen
07:00 FRA: Rexel, Q3-Umsatz
07:00 FRA: Nexans, Q3-Umsatz
07:00 FRA: Thales, Q3-Umsatz
07:00 FRA: Nexans, Q3-Umsatz
07:00 ITA: Unicredit, Q3-Zahlen
07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Q3-Zahlen
07:00 NOR: Nordic Semiconductor, Q3-Zahlen
07:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q3-Zahlen
07:00 SWE: Telia Company AB, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Vossloh, Q3-Zahlen
08:00 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q3-Zahlen
08:00 FRA: Hermes, Q3-Umsatz
08:00 GBR: Pearson Group, Q3-Umsatz
08:00 GBR: InterContinental Hotels, Q3-Umsatz
08:00 GBR: Barclays, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Rentokil Initial, Q3-Umsatz
08:00 GBR: Sainsbury, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: LSE, Q3-Umsatz
08:00 IRL: Kerry Group, Q3-Umsatz
08:00 NOR: Yara, Q3-Zahlen
12:00 USA: Comcast, Q3-Zahlen
12:00 USA: Spotify, Q3-Zahlen
12:00 USA: Dow, Q3-Zahlen
12:30 USA: Honeywell International, Q3-Zahlen
12:30 USA: Valero Energy, Q3-Zahlen
13:00 USA: Procter & Gamble, Q1-Zahlen
13:00 USA: American International Group, Q3-Zahlen
13:00 USA: Nasdaq, Q3-Zahlen
13:30 USA: Lockheed Martin, Q3-Zahlen
14:00 USA: Norfolk Southern, Q3-Zahlen
17:45 FRA: Vinci, Q3-Umsatz
17:45 FRA: Accor, Q3-Umsatz
17:45 FRA: Kering, Q3-Umsatz
18:00 FRA: Valeo, Q3-Umsatz
18:00 FRA: L' Oréal, Q3-Umsatz
22:00 USA: Intel, Q3-Zahlen
22:05 USA: Verisign Inc., Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
ITA: Prada, Q3-Zahlen
USA: PG&E, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 9/26 (endgültig)
08:45 FRA: Geschäftsklima 19/26
08:45 FRA: Produzentenvertrauen 10/26
09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 9/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
16:00 USA: Frühindikator 9/26
16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/26 (vorläufig)
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Jahrestagung des Forum for Macroeconomics and Macroeconomic Policies (FMM) der Hans-Böckler-Stiftung (bis 24.10.), Berlin
10:00 DEU: Pk Förderbank KfW zum aktuellen Mittelstandspanel, Frankfurt/M.
11:00 DEU: Online-Pk Bankenverband VÖB: Kapitalmarktprognose
10:00 DEU: Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder, Berlin
11:00 DEU: Online-Pk des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) Baden-Württemberg, Stuttgart
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FREITAG, DEN 23. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Atoss Software, Q3-Zahlen
07:00 CHE: Sika AG, Q3-Zahlen
07:00 CHE: SGS, Q3-Umsatz
07:00 CHE: Holcim, Q3-Zahlen
07:00 FRA: Sodexo, Jahreszahlen
07:00 NOR: Norsk Hydro, Q3-Zahlen
07:00 SWE: Volvo Cars, Q3-Zahlen
07:00 SWE: Electrolux, Q3-Zahlen
07:20 SWE: Volvo AB, Q3-Zahlen
07:30 SWE: Saab, Q3-Zahlen
07:45 ITA: Eni, Q3-Zahlen
08:00 SWE: Securitas AB, Q3-Zahlen
08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q3-Zahlen
08:30 FRA: Safran, Q3-Umsatz
10:30 FIN: Konecranes Oyj, Q3-Zahlen
12:00 SWE: Autoliv, Q3-Zahlen
13:00 USA: American Express, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
LUX: Eurofins Scientific, Europe Investor Day
TERMINE KONJUNKTUR
01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 10/26
01:30 JPN: Verbraucherpreise 9/26
02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 9/26
09:15 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung)
09:30 POL: Arbeitslosenquote 9/26
09:30 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung)
10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung)
12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid
15:00 BEL: Geschäftsklima 10/26
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung)
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/26 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
DEU: EU-Kommission prüft Übernahme von MediaMarktSaturn-Mutter Ceconomy durch JD.com genauer - Ende der Frist, Düsseldorf
DEU: BGH verhandelt zur möglichen Pflicht des Immobilienverkäufers zur Aufklärung über eine Mangelbeseitigung in Eigenleistung, Karlsruhe
IRL: Informelles Treffen der Handelsminister der EU-Staaten
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MONTAG, DEN 26. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
12:00 USA: Verizon Communications, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
06:00 JPN: Frühindikatoren 8/26 (endgültig)
07:00 FIN: Erzeugerpreise 9/26
08:00 SWE: Erzeugerpreise 9/26
10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 10/26
13:30 USA: CFNA-Index 9/26
15:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 10/26
SONSTIGE TERMINE
CHN: Beginn des Fünften Plenums der Kommunistischen Partei China, Peking
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