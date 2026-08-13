13.08.2026 17:34:39

WOCHENVORSCHAU: Termine bis 27. August 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 27. August

^

---------------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 14. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: SFC Energy, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Nagarro, Q2-Zahlen (13.00 Analystencall)

07:30 DEU: Talanx, Q2-Zahlen (8.30 Pk)

08:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Aviva, Halbjahreszahlen

18:00 DEU: Flatexdegiro, Halbjahreszahlen (detailliert)

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Verbraucherpreise 7/26

08:00 DEU: Großhandelspreise 7/26

08:00 ROU: BIP Q2/26 (vorläufig)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)

09:30 POL: BIP Q2/26 (vorläufig)

11:00 EUR: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Handelsbilanz 6/26

11:00 EUR: Beschäftigung Q2/26 (vorläufig)

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 7/26

15:00 RUS: Leistungsbilanz Q2/26 (vorläufig)

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/26 (vorläufig)

16:00 USA: Lagerbestände 6/26

SONSTIGE TERMINE

--

---------------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 17. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: Wüstenrot & Württembergische, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung)

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 7/26

04:00 CHN: Industrieprodukten 7/26

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 6/26

06:30 JPN: Industrieproduktion 6/26 (endgültig)

10:00 BGL: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)

14:30 USA: Empire State Index 8/26

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarktindex 8/26

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Pk Tennet zum symbolischen Tunneldurchschlag der SuedLink-Elbquerung, Wischhafen

HINWEIS

KOR: Feiertag, Börse geschlossen

---------------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 18. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 AUS: BHP Group, Jahreszahlen

08:00 GBR: Klarna Group, Q2-Zahlen

08:30 DEU: Einhell, Q2-Zahlen

10:00 DEU: Elmos Semiconductor, Hauptversammlung (außerordentlich)

10:30 DEU: Verband der Sparda-Banken, Jahrespressegespräch, Frankfurt/M.

12:00 USA: Home Depot, Q2-Zahlen

DEU: Mutares, Call zu den Halbjahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 6/26

14:15 USA: ADP Beschäftigung

14:30 USA: Im- und Exportpreise 7/26

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 7/26

15:15 USA: Industrieproduktion 7/26

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 7/26

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 7/26

SONSTIGE TERMINE

--

---------------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 19. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Straumann Holding, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Sunrise Communications, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Geberit, Q2-Zahlen

07:00 NLD: DocMorris, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q1-Zahlen (11.00 Pk)

08:00 DNK: Carlsberg, Halbjahreszahlen

13:00 USA: Analog Devices, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 6/26

08:00 GBR: Verbraucherpreise 7/26

10:00 BGL: Leistungsbilanz 6/26

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 6/26

11:00 EUR: Arbeitskosten Q2/26 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 29.7.26

---------------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 20. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: Aegon, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Tonies, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Hays, Jahreszahlen

10:00 DEU: BayernLB, Halbjahreszahlen

13:00 USA: Walmart, Q2-Zahlen

17:45 DEU: CTS Eventim, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Deere & Co, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handelsbilanz 7/26

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 7/26

08:00 DEU: Erzeugerpreise 7/26

08:00 DNK: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Im- und Exporte 7/26

09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid

09:30 POL: Industrieproduktion 7/26

09:30 POL: Erzeugerpreise 7/26

11:00 EUR: Bauproduktion 6/26

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 8/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Frühindikator 7/26

SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Jahrespressekonferenz des Verbands für Schiffbau und Meerestechnik (VSM), Hamburg

---------------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 21. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Siegfried Holding, Halbjahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 8/26

01:30 JPN: Verbraucherpreise 7/26

02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 7/26

08:45 FRA: Geschäftsklima 8/26

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 8/26

09:15 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung)

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung)

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 8/26 (vorläufig)

---------------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 24. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: Deutz, außerordentliche Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 7/26

14:30 USA: CFNA-Index 7/26

SONSTIGE TERMINE

12:00 DEU: Branchentag Erneuerbare Energien & Energie-Sommerfest mit Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies und Energieminister Christian Meyer, Hannover

13:00 DEU: Preiserhöhungen bei Fernwärme: Mündliche Verhandlung im Fall der Sammelklage des Verbraucherzentrale Bundesverbandes gegen Eon

---------------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 25. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q2-Zahlen

09:30 DEU: VW-Betriebsversammlung mit Konzernchef Oliver Blume zu Plänen für weitere Sparmaßnahmen, Wolfsburg

10:00 DEU: DZ Bank, Pressegespräch anlässlich Veröffentlichung der Halbjahreszahlen, Frankfurt/M.

22:00 USA: Zoom Video Communications, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Dekabank, Halbjahreszahlen

USA: Intuit, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 6/26 (endgültig)

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 7/26

08:00 DEU: Staatsausgaben Q2/26

08:00 DEU: BiP Q2/26 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Privatkonsum Q2/26

08:45 FRA: Verbauchervertrauen 8/26

09:30 POL: Arbeitslosenquote 7/26

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 8/26

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheidung

14:15 USA: ADP Beschäftigung

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 6/26

15:00 BEL: Geschäftsklima 8/26

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 8/26

16:00 USA: Neubauverkäufe 7/26

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 8/26

---------------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 26. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 LUX: Aroundtown S. A., Q2-Zahlen

07:00 AUT: Vienna Insurance Group, Q2-Zahlen

09:30 DEU: VW-Betriebsversammlung mit Konzernchef Oliver Blume zu Plänen für weitere Sparmaßnahmen, Emden

10:00 NLD: Prosus, Hauptversammlung

13:30 USA: Abercrombie & Fitch, Q2-Zahlen

14:00 NOR: Equinor, Globaler Lieferantentag 2026

22:00 USA: HP Inc., Q3-Zahlen

22:00 USA: Salesforce, Q2-Zahlen

22:20 USA: Nvidia, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Agilent Technologies, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 SWE: Erzeugerpreise 7/26

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 7/26

14:30 USA: Realeinkommen 7/26

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 7/26 (vorläufig)

14:30 USA: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q2/26 (2. Veröffentlichung)

18:00 RUS: Industrieproduktion 7/26

SONSTIGE TERMINE

DEU: Gamescom, (bis 30.08.2026) Köln

10:00 DEU: Online-Talk des Bundesverbands Windenergie Offshore zu Auswirkungen der geplanten Änderungen des EU-Emissionshandels auf die Stahlindustrie, Berlin

10:30 DEU: Forschungspressekonferenz Chemieverband VCI, Frankfurt/M.

10:30 DEU: Hybrid-Pk Vorstellung des «Bau-Monitor 2026» zum Bau und Wohnungsmarkt (mit Länder-Zahlen), Berlin

---------------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 27. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Fielmann, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Delivery Hero, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Pernod Ricard, Jahreszahlen

10:00 DEU: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Halbjahreszahlen

10:00 CHE: Givaudan, Summer Investor Conference

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Asta Energy Solutions, Halbjahreszahlen

USA: Autodesk, Q2-Zahlen

USA: Best Buy, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Industriegewinne 7/26

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 7/26 (endgültig)

08:00 NOR: BIP Q2/26

08:00 SWE: Handelsbilanz 7/26

08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 9/26

08:45 FRA: Erzeugerpreise 7/26

14:00 POL: Zentralbank, Zinsentscheidung

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 7/26 (vorläufig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin

17:30 DEU: Zukunftsforum der EWR Aktiengesellschaft 2026 mit dem rheinland-pfälzischen Wirtschaftsminister Michael Ebling (SPD), Worms

---------------------------------------------------------------------------------------

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX in Grün -- Wall Street stabil -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. An der Wall Street herrscht wenig Bewegung. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen