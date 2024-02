WOCHENVORSCHAU: Termine bis 29. Februar 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 29. Februar 2024

FREITAG, 16. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Sika AG, Jahreszahlen

07:00 DEU: Sartorius, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht

07:00 CHE: Swiss Re, Jahreszahlen

07:00 CHE: BB Biotech , Jahreszahlen

07:00 DEU: Hella, Jahreszahlen (8.15 h Analystencall)

07:30 FRA: EDF, Jahreszahlen

07:30 BEL: Umicore, Jahreszahlen

07:45 ITA: Eni, Jahreszahlen

08:00 GBR: Natwest, Jahreszahlen

11:00 DEU: Volkswagen Group, Auslieferungen 1/24

TERMINE KONJUNKTUR

05:30 JPN: Dienstleistungsindex 12/23

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 1/24

08:00 DEU: Großhandelspreise 1/24

08:00 DEU: Insolvenzen 11/23

08:30 CHE: BFS: Industrie- und Bauproduktion Q4/23

08:45 FRA: Verbraucherpreise 1/24 (endgültig)

11:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 1/24

14:30 USA: Erzeugerpreise 1/24

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 2/24 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Auftakt 60. Münchner Sicherheitskonferenz (MSC), München

+ 10.30 Impulsvortrag Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger im Rahmen des Panels «Conversation on Research Security»

+ 11.00 Presseclub-Forum zur Münchner Sicherheitskonferenz

+ 13.00 Eröffnung

+ 16.30 Diskussionsveranstaltung mit Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze zum Thema «Partnerships Deserted: Resetting Strategies for a Stable Sahel»

+ 18.30 Townhall mit Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze zum Thema «Build to Last: Towards a Comprehensive Recovery Plan for Ukraine»

09:30 DEU: Wirtschaftsforum zur Münchner Sicherheitskonferenz mit Siegfried Russwurm (Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie), Carsten Breuer (Generalinspekteur der Bundeswehr ), Manfred Hader (Senior Partner Roland Berger), Sara Nanni (Grünen-Obfrau Verteidigungsausschuss), Prof. Carlo Masala (Universität der Bundeswehr), Florian Seibel (CEO Quantum-Systems), Celia Pelaz (CDO Hensoldt AG), Wolfram Hatz (Präsident der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft)

11:30 DEU: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) eröffnet den Neubau in der Produktion von Daiichi Sankyo, Pfaffenhofen an der Ilm

DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz trifft den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Berlin

DEU: Verdi ruft bundesweit zu Warnstreiks im Handel auf

DEU: Beginn Streik bei französischer Bahn - Behinderungen in Verkehr nach Deutschland erwartet

19:30 FRA: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron empfängt den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Es soll ein bilaterales Sicherheitsabkommen unterzeichnet werden.

HINWEIS

CHN: China, Feiertag Börse geschlossen

MONTAG, 19. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 DEU: PWO, Jahreszahlen

17:45 CHE: Temenos Group, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 12/23

07:00 FIN: Verbraucherpreise 1/24

08:00 SWE: Verbraucherpreise 1/24

10:00 ESP: Handelsbilanz 12/23

12:00 DEU: Deutsche Bundesbank, Monatsbericht 2/24

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Wirtschafts-Pk Verband Lack- und Druckfarbenindustrie, Frankfurt/M.

12:00 DEU: Online-Wirtschaftsgipfel der Leibniz -Gemeinschaft «Wie krank ist die deutsche Wirtschaft - und was muss passieren, damit sie sich erholt?»

13:30 DEU: Erörterungstermin in Verfahren gegen Impfstoffhersteller Astrazeneca wegen Schadenersatzes, Bamberg

19:00 DEU: Grußwort Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir zum 50-jährigen Bestehen des Deutschen Instituts für Gemeinschaftsgastronomie, Berlin

BEL: EU-Außenministertreffen, Brüssel

HINWEIS

USA: Feiertag, Börse geschlossen

DIENSTAG, 20. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 AUS: BHP Group, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: FMC, Jahreszahlen (10.00 Pk)

07:00 FRA: Air Liquide, Jahreszahlen

07:15 DEU: Jost Werke, Jahreszahlen

08:00 GBR: Barclays, Jahreszahlen

08:00 IRL: Medtronic, Q3-Zahlen

12:00 USA: Home Depot, Q4-Zahlen

13:00 USA: Walmart, Q4-Zahlen

13:30 GBR: InterContinental Hotels, Jahreszahlen

17:45 FRA: Carrefour, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:15 CHN: Zentralbank, Zinsentscheid

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 1/24

08:00 DEU: Auftragsbestand und -reichweite Verarbeitendes Gewerbe 12/23

08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 1/23

08:00 CHE BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte 1/24

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 12/23

10:00 POL: Industrieproduktion 1/24

10:00 POL: Erzeugerpreise 1/24

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 2/24

11:00 EUR: Bauproduktion 12/23

16:00 USA: Frühindikator 1/24

SONSTIGE TERMINE

14:00 DEU: Mitgliederversammlung der Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands

MITTWOCH, 21. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

05:00 GBR: HSBC Holdings, Jahreszahlen

06:30 FRA: Imerys, Jahreszahlen

06:30 GBR: Rio Tinto, Jahreszahlen

07:00 AUT: Wienerberger, Jahreszahlen

07:00 DEU: Fresenius, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Knaus-Tabbert, Jahreszahlen

07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Jahreszahlen

08:00 CHE: Glencore, Jahreszahlen

08:00 GBR: BAE Systems, Jahreszahlen

08:00 GBR: Tate & Lyle, Jahreszahlen

08:00 NLD: Wolters Kluwer, Jahreszahlen

10:30 DEU: Bertrandt, Hauptversammlung

13:00 USA: Analog Devices, Q1-Zahlen

22:20 USA: Nvidia Corporation, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Handelsbilanz 1/24

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 1/24

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 2/24 (vorläufig)

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 31.1.24

SONSTIGE TERMINE

LUX: Urteil des EU-Gerichts zum Streit um die geschützte Ursprungsbezeichnung «Halloumi»

DONNERSTAG, 22. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

05:00 HKG: Lenovo, Q3-Zahlen

06:30 FRA: Danone, Jahreszahlen

06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Jahreszaheln

07:00 CHE: Kudelski, Jahreszahlen

07:00 DEU: Heidelberg Materials (10.00 Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Gerresheimer, Jahreszahlen (10.00 h Pk)

07:00 FRA: Axa, Jahreszahlen und Investor Day mit Vorstellung Strategieplan

07:00 NLD: BE Semiconductor, Jahreszahlen

07:15 CHE: Nestle, Jahreszahlen

07:30 DEU: Indus Holding, Jahreszahlen

07:30 DEU: Knorr-Bremse Jahreszahlen, München (9.00 Pk)

07:30 DEU: SFC Energy, Jahreszahlen

07:30 DEU: Mercedes-Benz, Jahreszahlen (11.45 h Pk, 10.30 h Analystenkonferenz)

07:30 ESP: Telefonica, Jahreszahlen

07:30 FRA: Accor, Jahreszahlen

07:30 AUT: Raiffeisen Bank International, Jahresazahlen

08:00 DEU: Wintershall Dea, Jahreszahlen (13.30 h Call)

08:00 ESP: Repsol, Jahreszahlen

08:00 GBR: Anglo American, Jahreszahlen

08:00 GBR: Rolls-Royce, Jahreszahlen

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Jahreszahlen

08:05 FRA: Engie, Jahreszahlen

08:15 ESP: Iberdrola, Jahreszahlen

10:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Hauptversammlung

13:00 USA: Moderna, Q4-Zahlen

14:00 DEU: Hochtief, Jahreszahlen

22:00 USA: Edison International, Q4-Zahlen

22:00 USA: Intuit, Q2-Zahlen

22:30 USA: Booking Holdings, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:01 DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 2/24

01:30 JPN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/24 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/24 (1. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 2/24

08:45 FRA: Geschäftsklima 2/24

09:00 AUT: Verbraucherpreise 1/24 (vorläufig)

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/24 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/24 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/24 (1. Veröffentlichung)

10:00 ITA: Verbraucherpreise 1/24 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 1/24 (endgültig)

12:00 TRK: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: CFNA-Index 1/24

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:00 BEL: Geschäftsklima 2/24

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/24 (1. Veröffentlichung)

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 1/24

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: EU-Medienworkshop: Strukturfonds, Regionalförderung und Europawahl 2024 mit Experten, Europaabgeordneten und EU-Korrespondenten, Hannover

09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zum Verkauf einer Datenbank

11:00 DEU: Landgericht München I verhandelt im Wirecard-Skandal Zivilklage des Insolvenzverwalters gegen frühere Vorstände und Aufsichtsräte

11:30 DEU: Zentralverband des deutschen Handwerks zur Lage der Branche

14:00 DEU: Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs über die bayerische Düngeverordnung erwartet

19:00 DEU: PresseClub-Gespräch mit Siemens-Vorstandschef Roland Busch, Nürnberg

DEU: Auftakt Tarifverhandlungen Bauhauptgewerbe

FREITAG, 23. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Allianz, Jahreszahlen (11.00 h Pk, 14.30 h Analystenkonferenz)

07:00 DEU: BASF, Jahreszahlen

07:00 DEU: Deutsche Telekom, Jahreszahlen

07:00 DEU: Hensoldt Jahreszahlen

07:00 DEU: Vitesco, vorläufige Jahreszahlen

08:00 GBR: Standard Chartered, Jahreszahlen

10:00 DEU: Infineon, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 2/24

08:00 DEU: BIP Q4/23 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Privatkonsum Q4/23

08:00 DEU: Staatsausgaben Q4/23

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 2/24

15:00 BEL: Geschäftsklima 2/24

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Pk Deutsche Bundesbank zum Geschäftsbericht für das Jahr 2023, Frankfurt/M.

EUR: Informelles Treffen der Euro-Gruppe und der Euro-Finanzminister (bis 24.02.)

HINWEIS

JPN/RUS: Feiertag, Börse geschlossen

MONTAG, 26. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 IRL: Bank of Ireland, Jahreszahlen

10:00 DEU: Siemens Energy Hauptversammlung (online), München

12:05 USA: Domino's Pizza, Q4-Zahlen

22:00 CHE: Alcon, Jahreszahlen

22:30 USA: iRobot, Q4-Zahlen

USA: Adtran, Q4-Zahlen

USA: Zoom Video Communications, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Die Konsumforschungsinstitute GfK und NIM stellen ihre monatliche Studie zum Konsumklima in Deutschland vor, Nürnberg

08:00 LTN: Industrieproduktion 1/24

09:00 ESP: Erzeugerpreise 1/24

16:00 USA: Neubauverkäufe 1/24

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitendes Gewerbe 2/24

SONSTIGE TERMINE

ARE: 13. WTO-Ministerkonferenz, Abu Dhabi

ESP: Mobile World Congress, Barcelona

DIENSTAG, 27. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: PSP Swiss Property, Jahreszahlen

07:00 CHE: SIG Group, Jahreszahlen

07:00 CHE: Straumann, Jahreszahlen

07:00 DEU: Munich Re Jahreszahlen

07:30 FRA: Bouygues, Jahreszahlen

08:00 DEU: Puma, Jahreszahlen

08:00 GBR: Smith & Nephew, Jahreszahlen

10:30 DEU: Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen, Bilanz-Pk, Frankfurt

13:00 USA: American Tower, Q4-Zahlen

18:00 DEU: Flatexdegiro, Q4-Umsatz

18:00 NLD: ASM International, Jahreszahlen

22:30 CHE: Alcon, Jahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Dürr AG, Jahreszahlen

ESP: Ferrovial, Jahreszahlen

LUX: Eurofins Sientific, Jahreszahlen

USA: Agilent Technologies, Q1-Zahlen

USA: First Solar, Q4-Zahlen

USA: Ebay, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise 1/24

08:00 DEU: Gfk-Verbrauchervertrauen 3/24

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 2/24

10:00 EUR: Geldmenge M3 1/24

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 1/24 (vorläufig)

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 12/23

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 2/24

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 2/24

SONSTIGE TERMINE

DEU: Online-Pk zur Vorstellung der Umschlagzahlen 2023 des Hamburger Hafens, Hamburg

08:55 DEU: Dritte Konferenz zur Infrastrukturentwicklung im Lausitzer und Mitteldeutschen Revier mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Cottbus

10:00 DEU: E-Commerce-Mediengespräch der Otto Group, Hamburg

10:30 DEU: Jahres-Pk der Fondsgesellschaft Union Investment, Frankfurt/M.

10:30 DEU: Bilanz-Pk Rotkäppchen-Mumm - digital, Freyburg

MITTWOCH, 28. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Holcim, Jahreszahlen (9.00 h Pk)

07:00 BEL: UCB, Jahreszahlen

07:30 DEU: Scout24, Jahreszahlen (13.00 h Capital Markets Day)

08:00 DEU: Borussia Dortmund, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Jahreszahlen

08:00 GBR: Aston Martin , Jahreszahlen

09:30 DEU: Auto1 Group, Jahreszahlen

18:00 DEU: Freenet, Jahreszahlen

18:00 USA: Apple, Hauptversammlung

22:00 USA: Salesforce, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DNK: Royal Unibrew, Jahreszahlen

ESP: Amadeus IT, Jahreszahlen

FRA: Casino Guichard Perrachon, Jahreszahlen

ITA: Saipem, Jahreszahlen

NLD: Just Eat Takeaway.com, Jahreszahlen

PRT: EDP Renovaveis, Jahreszahlen

USA: HP Inc., Q1-Zahlen

USA: Universal Music Group, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin

06:00 JPN: Frühindikatoren 12/23 (vorläufig)

07:00 FIN: Erzeugerpreise 1/24

08:00 SWE: Erzeugerpreise 1/24

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 2/24

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 2/24

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 2/24 (endgültig)

11:00 BEL: BIP Q4/23 (2. Veröffentlichung)

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 1/24

14:30 USA: BIP Q4/23 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q4/23

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 1/24 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: «Tech-Forum» des US-Software-Unternehmens NetApp, Sinsheim

DONNERSTAG, 29. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Schott Pharma, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Aareal Bank, Jahreszahlen

07:00 DEU: Kion, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Covestro, Jahreszahlen

07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Jahreszahlen

07:00 CHE: Clariant, Jahreszahlen

07:15 FRA: Air France-KLM, Jahreszahlen

07:30 DEU: Aixtron, Jahreszahlen

07:30 DEU: Nordex, Geschäftsbericht

07:30 AUT: Erste Group Bank, Jahreszahlen

07:30 FRA: Veolia Environnement, Jahreszahlen

07:30 DEU: Befesa, Jahreszahlen

08:00 DEU: MTU, Jahreszahlen

08:00 DEU: Beiersdorf, Jahreszahlen

08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Jahreszahlen

08:00 GBR: International Consolidated Air, Jahreszahlen

08:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Jahreszahlen

10:00 DEU: Villeroy & Boch AG, Bilanz-Pk, Mettlach

10:30 DEU: DZ Bank, Bilanz-Pk, Frankfurt

17:45 DEU: Patrizia, Jahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Birkenstock, Q1-Zahlen

DEU: Puma, Capital Markets Day

AUT: Andritz, Jahreszahlen

CHE: Adecco, Jahreszahlen

FRA: Valeo, Jahreszahlen

FRA: Atos, Jahreszahlen

FRA: Saint-Gobain, Jahreszahlen

ITA: Leonardo, Jahreszahlen

LUX: SES Gobal, Jahreszahlen

USA: Hewlett Packard Enterprise, Q1-Zahlen

USA: Autodesk, Q4-Zahlen

USA: Dell, Q4-Zahlen

USA: Best Buy, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 1/24

00:50 JPN: Industrieproduktion 1/24 (vorläufig)

02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/24

06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 1/24

06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 1/24

08:00 SWE: BIP Q4/23

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 1/24

08:45 FRA: Verbraucherpreise 2/24 (vorläufig)

08:45 FRA: BIP Q4/23 (2. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 1/24

09:00 ESP: Verbraucherpreise 2/24 (vorläufig)

09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 2/24

09:00 CHE: Seco: BIP Q4/Gesamtjahr 2023

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 2/24

10:00 POL: BIP Q4/23 (2. Veröffentlichung)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 2/24

12:00 IRL: Verbraucherpreise 2/24 (vorläufig)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 2/24 (vorläufig)

12:00 PRT: BIP Q4/23 (2. Veröffentlichung)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 2/24 (vorläufig)

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 1/24

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: MNI Chicago PMI 2/24

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 1/24

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun, München

09:00 DEU: Im Schadenersatzprozess gegen das Lkw-Kartell verkündet das OLG München eine Entscheidung, München

10:00 DEU: Oberverwaltungsgericht Berlin verhandelt über Klage der Deutsche Umwelthilfe (DUH) zur Luftreinhaltung, Berlin

ARE: Abschluss Treffen des Rates für Auswärtige Angelegenheiten, Abu Dhabi

°