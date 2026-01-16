|
16.01.2026 06:04:38
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 29. Januar 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 29. Januar 2026
^
---------------------------------------------------------------------------------------
FREITAG, DEN 16. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 12/25 und Gesamtjahr 2025
07:00 NOR: Aker BP ASA, Q4-Umsatz
09:00 DEU: Porsche, Auslieferungen 2025
10:00 DEU: voraussichtlich Daimler Truck, Q4- und Jahresabsatz
12:30 USA: PNC Financial Services, Q4-Zahlen
13:30 USA: State Street, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Baugenehmigungen 11/25
08:00 DEU: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)
10:00 ITA: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)
15:15 USA: Industrieproduktion 12/25
15:15 USA: Kapazitätsauslastung 12/25
16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 01/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: 90. Internationale Grüne Woche, Berlin (bis 25.1.26)
10:00 EUR: Online-Pressebriefing der Eurogruppe und dem ECOFIN mit Staatssekretärin Schwamberger
---------------------------------------------------------------------------------------
MONTAG, DEN 19. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 DEU: Douglas, Trading Statement
09:30 CHE: Coca-Cola HBC, außerordentliche Hauptversammlung, Steinhausen
22:30 GBR: BHP, Q2-Produktionsbericht
TERMINE KONJUNKTUR
ROU: Zentralbank, Zinsentscheid
00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 11/25
03:00 CHN: BIP Q4/25
03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 12/25
03:00 CHN: Industrieproduktion 12/25
03:00 CHN: Sachinvestitionen ex Landwirtschaft bis 12/25
05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 11/25
05:30 JPN: Industrieproduktion 11/25 (endgültig)
09:00 AUT: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)
11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)
SONSTIGE TERMINE
09:30 DEU: Pressefrühstück Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) zur bundespolitischen Bedeutung der deutschen Seehäfen, Berlin
11:00 DEU: Economic Dialogue u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) und dem französischen Finanz- und Wirtschaftsminister Roland Lescure
BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel
CHE: Eröffnung der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos
HINWEIS
USA: Feiertag, Börse geschlossen
---------------------------------------------------------------------------------------
DIENSTAG, DEN 20. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 NLD: DocMorris, Q4-Umsatz
10:30 DEU: Schott, Jahreszahlen
11:00 DEU: Volkswagen Group, German Corporate Conference mit Veröffentlichung der Jahreszahlen, Frankfurt
12:30 USA: KeyCorp, Q4-Zahlen
12:30 USA: U.S. Bancorp, Q4-Zahlen
15:00 USA: 3M, Q4-Zahlen
17:45 FRA: Vinci, Q4-Umsatz
22:01 USA: Netflix, Q4-Zahlen
22:30 GBR: Rio Tinto, Q4-Umsatz
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Erzeugerpreise 12/25
08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 11/25
08:30 CHE: Erzeugerpreise 12/25
08:30 CHE: Importpreise 12/25
11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 1/26
SONSTIGE TERMINE
BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel
CHE: Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos
+ 10.50 Rede EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen
+ 11.30 Rede He Lifeng, Vizepremierminister Chinas
---------------------------------------------------------------------------------------
MITTWOCH, DEN 21. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Barry Callebaut, Q1-Umsatz
07:30 FRA: Alstom, Q3-Umsatz
08:00 GBR: Burberry, Q3-Umsatz
12:45 USA: Halliburton, Q4-Zahlen
12:45 USA: Johnson & Johnson, Q4-Zahlen
13:00 USA: Travelers, Q4-Zahlen
16:00 USA: United Airlines, Q4-Zahlen
17:45 FRA: Atos, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 GBR: Verbraucherpreise 12/25
08:00 GBR: Erzeugerpreise 12/25
14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 11/25 (vorläufig)
16:00 USA: Frühindikator 12/25
16:00 USA: Bauinvestitionen 10/25
16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 12/25
SONSTIGE TERMINE
CHE: Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos
---------------------------------------------------------------------------------------
DONNERSTAG, DEN 22. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 DNK: Tryg, Jahreszahlen
08:00 GBR: Associated British Foods (ABF), Trading Update
08:00 SWE: Investor, Jahreszahlen
12:30 USA: GE Aerospace, Q4-Zahlen
13:00 USA: Procter & Gamble, Q2-Zahlen
13:30 USA: Abbott Laboratories, Q4-Zahlen
17:00 USA: Intuit, Hauptversammlung
22:00 USA: Alcoa, Q4-Zahlen
22:00 USA: Intel, Q4-Zahlen
22:05 USA: Capital One Financial, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: Handelsbilanz 12/25
10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid
10:00 POL: Industrieproduktion 12/25
10:00 POL: Erzeugerpreise 12/25
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: BIP Q3/25 (3. Veröffentlichung)
16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 1/26 (vorab)
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
SONSTIGE TERMINE
11:00 DEU: Pressegespräch BNP Paribas Real Estate zu Marktdaten Gewerbeimmobilien Frankfurt Jahr 2025, Frankfurt/M.
CHE/USA: US-Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird wirksam, Genf/Washington
CHE: Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos
---------------------------------------------------------------------------------------
FREITAG, DEN 23. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 SWE: Ericsson, Jahreszahlen
TERMINE KONJUNKTUR
JPN: BoJ, Zinsentscheid
01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 1/26
00:30 JPN: Verbraucherpreise 12/25
01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 12/25
08:45 FRA: Produzentenvertrauen 1/26
09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung)
09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung)
10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung)
14:00 RUS: Handelsbilanz 11/25
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung)
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 1/26 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
10:30 DEU: Jahresauftakt-Pk Sparkassenverband Rheinland-Pfalz und Wiedereröffnungsfeier von Schloss Waldthausen, Budenheim
CHE: Abschluss der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos
---------------------------------------------------------------------------------------
MONTAG, DEN 26. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 IRL: Ryanair, Q3-Zahlen
07:00 LUX: Stabilus, Q1-Zahlen
22:30 USA: Nucor, Q4-Zahlen
USA: Steel Dynamics, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
06:00 JPN: CI-Index Frühindikatoren 11/25 (endgültig)
07:00 FIN: Erzeugerpreise 12/25
10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 12/25
10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 1/26
14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 11/25 (vorläufig)
15:00 BEL: Geschäftsklima 1/26
16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 1/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Gipfeltreffen der Nordsee-Anrainerstaaten, Hamburg
10:00 DEU: Jahresauftakt-Pk ZVEI Verband der Elektro- und Digitalindustrie, Frankfurt/M.
14:00 DEU: Das OLG verkündet seine Entscheidung im Prozess gegen Astrazeneca um Schmerzensgeld nach Corona-Impfung, Bamberg
---------------------------------------------------------------------------------------
DIENSTAG, DEN 27. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 12/25
08:00 GBR: Sage Group, Q1-Umsatz
08:00 SWE: Sandvik, Jahreszahlen
09:00 GBR: Reckitt Benckiser, außerordentliche Hauptversammlung
12:00 SWE: Atlas Copco, Jahreszahlen
12:00 USA: UPS, Q4-Zahlen
12:00 USA: UnitedHealth Group, Q4-Zahlen
12:30 USA: Kimberly-Clark, Q4-Zahlen
12:30 USA: General Motors, Q4-Zahlen
12:55 USA: RTX (vormals Raytheon), Q4-Zahlen
13:00 DEU: Invesco, Q4-Zahlen
13:00 USA: Visa, Hauptversammlung
13:30 USA: Boeing, Q4-Zahlen
13:45 USA: Union Pacific, Q4-Zahlen
17:30 USA: Visa, Hauptversammlung
22:00 CHE: Logitech, Q3-Zahlen
22:00 USA: Texas Instruments, Q4-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Northrop Grumman, Q4-Zahlen
USA: Paccar, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26
02:45 CHN: Rating China PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26
07:00 CHN: Maschinenwerkzeugaufträge 12/25 (endgültig)
07:00 FIN: Arbeitslosenquote 12/25
08:00 SWE: Erzeugerpreise 12/25
08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 1/26
09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q4/25
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 11/25
16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 1/26
16:00 USA: Verbrauchervertrauen 1/26
SONSTIGE TERMINE
09:30 DEU: «Handelsblatt»-Energiegipfel u.a. mit Wirtschaftsministerin Reiche, Berlin
+9.40 Uhr Keynote Wirtschafts- und Energieministerin Katherina Reiche
+ 10:05 Uhr: Energieversorgung im Wandel, u.a. mit RWE-Chef Markus Krebber und Klaus Müller, Präsident Bundesnetzagentur
11:00 DEU: Online-Pk der Stiftung Offshore Windenergie «Status des Offshore-Windenergieausbaus in Deutschland 2025», Hamburg
11:00 DEU: Online-Pk Bilanz nach 15 Jahren erster deutscher Offshore-Windpark Alpha Ventus, Bremerhaven
15:00 DEU: Neujahrsgipfel des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) und Report der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) 2026, Berlin
u.a. mit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU)
-------------------------------------------------------------------------------------
MITTWOCH, DEN 28. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Lonza, Jahreszahlen
07:00 SWE: Tele2 AB, Jahreszahlen
07:00 NLD: ASML Holding, Jahreszahlen
07:20 SWE: Volvo AB, Jahreszahlen
07:30 NLD: KPN, Jahreszahlen
10:30 GBR: Imperial Brands, Hauptversammlung
12:30 USA: GE Vernova, Q4-Zahlen
12:00 USA: Danaher, Q4-Zahlen
13:00 USA: AT&T, Q4-Zahlen
22:00 USA: IBM, Q4-Zahlen
22:00 USA: Lam Research, Q2-Zahlen
22:00 USA: Microsoft, Q2-Zahlen
22:05 USA: Tesla, Q4-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Birkenstock, Capital Markets Day
USA: Southwest Airlines, Q4-Zahlen
USA: General Dynamics, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
DEU: DIW-Konjunkturbarometer
08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 1/26
10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 1/26
10:00 ITA: Economic Sentiment 1/26
10:00 ITA: Produzentenvertrauen 1/26
12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 12/25
16:00 USA: Baugenehmigungen 11/25 (endgültig)
20:00 USA: Fed-Zinsentscheid (20.30 Pk mit Fed-Chef Jerome Powell)
SONSTIGE TERMINE
DEU: Dritte Tarifverhandlungsrunde bei der Deutschen Bahn mit der Lokführergewerkschaft GDL, Berlin
DEU: Fortsetzung «Handelsblatt»-Energiegipfel, Berlin
14.30 Uhr Rede Bundesumweltminister Carsten Schneider
10:00 DEU: Pk Finanzaufsicht Bafin: «Risiken im Fokus 2026», Frankfurt/M.
12:00 DEU: Bundesgerichtshof urteilt zur Frage, ob eine gewinnbringende Untervermietung einer Wohnung zulässig ist, Karlsruhe
15:00 DEU: Lufthansa-Tochter Discover stellt neue Kabinenausstattung (ab 2027) für die Langstrecken-Flugzeuge vor - hybrid mit CEO Ulrich Lindner, Frankfurt
---------------------------------------------------------------------------------------
DONNERSTAG, DEN 29. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 DEU: SAP, Jahreszahlen
06:00 CHE: Bucher, Q4-Umsatz
06:30 SWE: Nordea Bank, Jahreszahlen
06:30 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Jahreszahlen
07:00 DEU: Deutsche Bank, Jahreszahlen
07:00 DEU: DWS, Jahreszahlen
07:00 CHE: ABB, Q4-Zahlen
07:00 CHE: STMicroelectronics, Jahreszahlen
07:00 CHE: ABB, Jahreszahlen
07:00 CHE: Roche, Jahreszahlen
07:00 CHE: Givaudan, Jahreszahlen
07:00 CHE: Glencore, Q4-Umsatz
07:00 FIN: Nokia, Jahreszahlen
07:00 LUX: Eurofins Scientific, Jahreszahlen
07:00 NLD: ING Groep, Jahreszahlen
07:30 FRA: Sanofi, Jahreszahlen
07:30 FRA: Remy Cointreau, Q3-Umsatz
08:00 GBR: 3i Group, Q3-Umsatz
08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Jahreszahlen
08:00 GBR: Easyjet, Q1-Zahlen
08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Jahreszahlen
08:00 SWE: Telia Company AB, Jahreszahlen
12:00 USA: Dow, Q4-Zahlen
12:30 USA: Valero Energy, Q4-Zahlen
12:30 USA: International Paper, Q4-Zahlen
12:30 USA: Caterpillar, Q4-Zahlen
12:30 USA: Honeywell International, Q4-Zahlen
13:00 USA: Sherwin-Williams, Q4-Zahlen
13:00 USA: Mastercard, Q4-Zahlen
13:00 USA: Nasdaq, Q4-Zahlen
13:00 USA: Blackstone, Q4-Zahlen
13:00 USA: Comcast, Q4-Zahlen
13:30 USA: Lockheed Martin, Q4-Zahlen
14:00 USA: Norfolk Southern, Q4-Zahlen
22:00 USA: ResMed, Q2-Zahlen
22:00 USA: Weyerhaeuser Co, Q4-Zahlen
22:05 USA: Stryker, Q4-Zahlen
22:30 USA: Apple, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:30 HUN: Handelsbilanz 12/25
09:00 SWE: Wirtschaftstendenz - Umfrage 1/26
09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 12/25
09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid
10:00 EUR: Geldmenge M3, 12/25
11:00 BEL: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
11:00 GRC: Einzelhandelsumsatz 11/25
11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 1/26
11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 1/26 (endgültig)
11:30 BEL. Verbraucherpreise 1/26
14:30 USA: Produktivität ex Agrar Q3/25 (endgültig)
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Handelsbilanz 11/25
16:00 USA: Auftragseingang Industrie 11/25
16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 11/25 (endgültig)
16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 11/25
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Konferenz der Versicherungsaufsicht EIOPA, Frankfurt/M.
10:30 BEL: Jahrespressekonferenz der Europäischen Investitionsbank, Brüssel
BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission veröffentlicht den Jahresbericht über Binnenmarkt und Wettbewerbsfähigkeit 2026, Brüssel
BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Strategie für Asly- und Migrationspolitik vor, Brüssel
BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission präsentiert Vorschlag für Industrie-Beschleunigungsgesetz, Brüssel
BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel
---------------------------------------------------------------------------------------
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.