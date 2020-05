WOCHENVORSCHAU: Termine bis 29. Mai 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 29. Mai:

MONTAG, DEN 18. MAI 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 LUX: ADO Properties, Q1-Zahlen (Call 15.00 h)

07:00 DEU: Adler Real Estate, Q1-Zahlen (Call 15.00 h)

07:00 IRL: Ryanair, Jahreszahlen

07:00 LUX: Grand City Properties, Q1-Zahlen

14:00 DEU: Krones, Hauptversammlung (online)

14:00 CHE: Nestle, Hauptversammlung (online)

15:00 NLD: ASM International, Hauptversammlung

ITA: Telecom Italia, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BIP Q1/20 (vorläufig)

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 05/20

16:00 USA: NAHB-Index 05/20

SONSTIGE TERMINE

DEU: Weitere Entwicklung in der Coronavirus-Krise

+ Corona-Kabinett, u.a. zu Vorschlägen von Arbeitsminister Hubertus Heil für den Arbeitsschutz in Schlachthöfen

+ Gremiensitzungen der Bundesparteien

+ 1200 Sonder-Videokonferenz der Justizminister u.a. zum Vorgehen in der Corona-Krise

+ 1300 Bundespressekonferenz

+ nachmittags Videokonferenz von Kanzlerin Angela Merkel mit Gewerkschaften und Spitzenverbänden der Wirtschaft

12:00 CHE: Verkürzte und virtuelle 73. Weltgesundheitsversammlung.

Die "World Health Assembly" (WHA), das höchste Entscheidungsgremium der Weltgesundheitsorganisation (WHO), tritt jedes Jahr in Genf zusammen. Die Jahrestagung findet in diesem Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie nur online statt.

+ 1230 Videobotschaft von Bundeskanzlerin Angela Merkel

13:00 DEU: Videokonferenz von Außenminister Heiko Maas und EU-Kollegen zu Reisefreiheit und Sommerurlaub

EUR: Treffen der Eurogruppe

EUR: Treffen des EU-Ministerrates für Bildung und Jugend

DIENSTAG, DEN 19. MAI 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Demire Deutsche Mittelstand Real Estate, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 20. KW

07:30 DEU: Dermapharm, Q1-Zahlen

07:30 DEU: KWS Saat, 9Monatszahlen

08:00 GBR: Imperial Brands, Halbjahreszahlen

09:30 NLD: ad pepper media, Hauptversammlung

10:00 DEU: Deutsche Börse, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Rheinmetall, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: 1&1 Drillisch, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: Uzin Utz, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Webasto, Jahres-Pk (online)

12:00 USA: Home Depot, Q1-Zahlen

13:00 USA: Walmart, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Orange, Hauptversammlung

GBR: Shell, Hauptversammlung

USA: Urban Outfitters, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 03/20

08:00 EUR: Acea, Pkw-Erstzulassungen 04/20

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten) 03/20

08:00 DEU: Vierteljährliche Arbeitsmarktstatistik, tiefer gegliederte

Ergebnisse (Erwerbstätigenzahl, Arbeitszeit und -volumen, nach

Wirtschaftszweigen), Q1/20

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 04/20

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 05/20

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 04/20

16:00 USA: Fed-Chef Jerome Powell, Rede (online) im Bankenausschuss des Senats zu "Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act"

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verkündet Urteil zur BND-Überwachung im Ausland

10:00 DEU: Pk Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) mit "Bericht zur Lage der Natur" mit Beate Jessel, Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz

10:00 DEU: Online-Pk Verband für Schiffbau und Meerestechnik zur Vorstellung des Jahresberichts und derzeitige Entwicklung im Schiffbau

MITTWOCH, DEN 20. MAI 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Tele Columbus, Q1-Zahlen

07:30 FIN: Ferratum, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Marks & Spencer, Jahreszahlen

08:00 DEU: Wintershall Dea, Q1-Zahlen

09:30 DEU: CTS Eventim, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Deutsche Bank, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: SAP, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Uniper, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Singulus, Hauptversammlung

10:00 DEU: Aixtron, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Pfeiffer Vacuum, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Süss MicroTec, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: PNE, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Telefonica Deutschland, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: Klöckner & Co, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: QSC, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: United Internet, Hauptversammlung (online)

11:00 LUX: SAF Holland, Hauptversammlung (online)

12:00 DEU: Singulus, Hauptversammlung (online)

14:00 USA: Analog Devices, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Schoeller-Bleckmann, Q1-Zahlen

NLD: Altice Europe, Q1-Zahlen

USA: Target Corp, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Kernmaschinenaufträge 03/20

06:30 NLD: Konsumausgaben 03/20

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 04/20

08:00 DEU: Erzeugerpreise 04/20

08:00 GBR: Verbraucherpreise 04/20

08:00 GBR: Erzeugerpreise 04/20

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 03/20

11:00 EUR: Verbraucherpreise 04/20 (endgültig)

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 05/20

11:30 DEU: Anleihe, Volumen 4 Mrd EUR, Laufzeit 10 Jahre

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 05/20 (vorab)

16:30 USA: EIA Energieministerium, Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 29.4.20

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Pk Dirk Messner, Präsident des Umweltbundesamtes, zum Aspekt des Umweltschutzes in den Corona-Konjunkturpaketen

18:30 DEU: Statement Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Videokonferenz mit den Vorsitzenden internationaler Wirtschafts- und Finanzorganisationen (ILO, IWF, OECD, Weltbank und WTO)

DONNERSTAG, DEN 21. MAI 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 ITA: Assicurazioni Generali, Q1-Zahlen

08:00 GBR: National Grid, Jahreszahlen

22:05 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q2-Zahlen

22:30 USA: NVIDIA Corporation, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

GBR: Wizz Air, Q1-Zahlen

GBR: Tate & Lyle, Jahreszahlen

GBR: Lloyds Banking Group, Hauptversammlung

USA: Agilent Technologies, Q2-Zahlen

USA: Pets at Home Group, Jahreszahlen

USA: Palo Alto Networks, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun PMi Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/20 (vorläufig)

10:00 PLD: Industrieproduktion 04/20

10:30 GBR: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/20 (vorläufig)

13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 30.4.20

14:00 PLD: Zentralbank Zinsentscheid

14:30 USA: Philly Fed Index 05/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/20 (vorläufig)

16:00 USA: Frühindikator 04/20

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 04/20

HINWEIS

D: Feiertag "Christi Himmelfahrt", Börse geöffnet

CHE /DNK / FIN / NOR / SWE: Feiertag, Börsen geschlossen

FREITAG, DEN 22. MAI 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Burberry, Jahreszahlen

10:00 DEU: Elmos, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: TAG Immobilien, Hauptversammlung (online)

12:45 CHN: Alibaba Group, Q4-Zahlen

ESP: CaixaBank, Hauptversammlung

USA: Deere & Co, Q2-Zahlen

USA: Foot Locker, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:01 DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 05/20

01:30 JPN: Verbraucherpreise 04/20

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 04/20

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/20 (vorläufig)

09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/20 (vorläufig)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/20 (vorläufig)

10:00 PLD: Einzelhandelsumsatz 04/20

13:30 EUR: EZB-Sitzungsprotokoll 30.4.20

EUR: Moody's Ratingergebnis Lettland

EUR: Fitch Ratingergebnis Portugal, Island

SONSTIGE TERMINE

CHN:Eröffnung der Tagung des chinesischen Volkskongresses, Peking

HINWEIS

USA: Anleihenmarkt verkürzter Handel bis 20.00 h

MONTAG, DEN 25. MAI 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: KfW Telefon-Pk zur Entwicklungszusammenarbeit 2019 und Ausblick auf das laufende Jahr

11:00 DEU: Schaltbau Holding, Hauptversammlung (online)

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: BIP Q1/20 (endgültig)

09:00 ESP: Erzeugerpreise 04/20

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 05/20

15:00 BEL: Geschäftsklima 05/20

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: BGH verkündet Urteil im Fall der ersten Klage eines vom VW-Abgasskandal betroffenen Diesel-Käufers

CHN: Fortsetzung der diesjährigen Tagung des chinesischen Volkskongresses, Peking

FRA: OECD-Ministertreffen

HINWEIS

USA / GBR: Feiertag, Börsen geschlossen

DIENSTAG, DEN 26. MAI 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 21. KW

08:00 JPN: Suzuki, Jahreszahlen

09:00 DEU: OHB, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Fraport, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Nordex, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Dr. Hönle, Hauptversammlung (online)

13:30 DEU: Basler, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Procredit Holding, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Dr. Hönle, Hauptversammung (online)

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 JPN: All Industry Activity Index 03/20

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 04/20 (endgültig)

08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 04/20

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 06/20

08:45 FRA: Geschäftsklima 05/20

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 05/20

10:00 PLD: Arbeitslosenquote 04/20

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: CFNA-Index 04/20

15:00 USA: FHFA-Index 03/20

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 05/20

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 04/20

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitendes Gewerbe Industrie 05/20

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verkündet Urteil zur Altersversorgung geschiedener Frauen

CHN: Fortsetzung der diesjährigen Tagung des chinesischen Volkskongresses

MITTWOCH, DEN 27. MAI 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Encavis, Q1-Zahlen

07:00 DEU: TLG Immobilien, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Aumann, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Douglas, Q2-Zahlen

10:00 DEU: Hornbach, Bilanz-Pk

10:00 DEU: Hugo Boss, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Vossloh, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Mainova, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Freenet, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: Otto-Group, Bilanz-Pk (online)

11:00 DEU: Nordzucker , Bilanz-Pk (online)

10:30 DEU: Aareal Bank, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Bechtle, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Morphosys, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN

AUT: Immofinanz, Q1-Zahlen

GBR: British Land Company, Jahreszahlen

LUX: Aroundtown S. A., Q1-Zahlen

USA: HP Inc., Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW-Konjunkturbarometer

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 04/20

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 05/20

10:00 DEU: VCI Konjunkturbericht Q1/20

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 05/20

20:00 USA: Fed Beige Book

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Plan W - Frauenwirtschaftskongress der "Süddeutschen Zeitung" u.a. zu der Frage, wie können Frauen und Männer zusammen Wirtschaft innovativer, kreativer und erfolgreicher machen? U.a. mit dem SPD-Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans

CHN: Fortsetzung der diesjährigen Tagung des chinesischen Volkskongresses

DONNERSTAG, DEN 28. MAI 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Knorr Bremse, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Windeln.de, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Instone Real Estate, Q1-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: Rocket Internet, Q1-Zahlen (detailliert)

09:30 DEU: Homag, Hauptversammlung

10:00 DEU: Merck KGaA, Hauptversammlung

10:00 DEU: Centrotec Sustainable, Hauptversammlung

10:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Hauptversammlung

12:00 DEU: Eon, Hauptversammlung

13:00 DEU: Euwax, Hauptversammlung

14:00 DEU: Dürr AG, Hauptversammlung

22:15 USA: Costco Wholesale, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Bertrandt, Q2-Zahlen

SWE: SAS, Q2-Zahlen

USA: Salesforce, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

09:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 05/20

09:00 ESP: Verbraucherpreise 05/20 (vorläufig)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 04/20

10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 05/20

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 05/20

10:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 05/20

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 05/20

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 05/20 (endgültig)

14:00 DEU: Verbrauchervertrauen 05/20

14:30 USA: BIP Q1/20 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q1/20 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 04/20 (vorläufig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 04/20

17:00 USA: EIA Energieministerium, Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH verkündet Urteil über Klage der Verbraucherzentralen zur Einwilligung in Cookies

09:00 DEU: BGH urteilt zu Maklervertrag: Darf sich ein Verkaufsauftrag ohne Kündigung automatisch immer weiter verlängern?

09:00 DEU: Datenschutz-Klage der Verbraucherzentralen gegen Facebook - BGH verkündet Entscheidung

FREITAG, DEN 29. MAI 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:15 DEU: Gesco, Q1-Zahlen (detailliert)

07:50 DEU: Isra Vision, Halbjahreszahlen

08:30 DEU: Brain Technology, Halbjahreszahlen

09:00 DEU: New Work, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Teamviewer, Hauptversammlung (online)

TERMINE KONJUNKTUR

00:01 GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 05/20

01:30 JPN: Verbraucherpreise 05/20

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 04/20

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 04/20

01:50 JPN: Industrieproduktion 04/20 (vorläufig)

08:00 DNK: BIP Q1/20 (vorläufig)

08:00 DNK: Arbeitslosenquote 04/20

08:45 FRA: Verbraucherpreise 05/20 (vorläufig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 04/20

08:45 FRA: BIP Q1/20 (endgültig)

09:00 HUN: BIP Q1/20 (endgültig)

09:00 AST: BIP Q1/20 (endgültig)

09:30 SWE: BIP Q1/20

10:00 EUR: Geldmenge M3 04/20

10:00 PLD: BIP Q1/20 (endgültig)

10:00 ITA: BIP Q1/20 (endgültig)

10:00 PLD: Verbraucherpreise 05/20 (vorläufig)

10:30 PRT: Verbraucherpreise 05/20 (vorläufig)

11:00 BEL: BIP Q1/20 (endgültig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 05/20 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 05/20 (vorläufig)

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 04/20 (vorläufig)

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 04/20

15:45 USA: MNI Chicago PMI 05/20

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 05/20 (endgültig)

EUR: S&P Ratingergebnis Bulgarien, Irland, Liechtenstein

EUR: Moody's Ratingergebnis Belgien, Schweiz

SONSTIGE TERMINE

CHE: Pharmakonferenz ASCO 2020 (online, bis 31.5.)

