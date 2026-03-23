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23.03.2026 06:04:39
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 3. April 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 3. April
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MONTAG, DEN 23. MÄRZ
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Salzgitter, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Pk)
07:00 DEU: Ströer, Jahreszahlen (detailliert)
DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Geschäftsbericht
DEU: Pro DV, Jahreszahlen
DEU: q.beyond, Investorenkonferenz zu Strategie 2028
DEU: Indexänderungen treten in Kraft:
Dax: keine Änderungen
MDax rein: Deutz, Jenoptik, Salzgitter
MDax raus: Carl Zeiss Meditec, Fielmann, Teamviewer
SDax rein: Carl Zeiss Meditec, Fielmann, Init, Teamviewer
SDax raus: Deutz, Jenoptik, PSI, Salzgitter
TecDax: keine Änderungen
TERMINE KONJUNKTUR
10:00 ESP: Handelsbilanz 1/26
12:00 DEU: Bundesbank Monatsbericht 3/26
13:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 2/26
15:00 USA: Bauinvestitionen 1/26
16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 3/26
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Jahrespressekonferenz des Verbands Deutscher Reeder (VDR)
11:00 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet über Klimaklagen für Verbrenner-Aus bei BMW und Mercedes
11:15 DEU: Einweihung neues Diagnostik-Distributionszentrum von Roche, Mannheim
DEU: Beginn Munich Space Summit 2026 (bis 27.03.)
ITA: Italien entscheidet in Volksabstimmung über Justizreform
USA: Energie-Konferenz «CERAWeek», u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) des Energieforschungs- und Beratungsunternehmen Cambridge Energy Research Associates (CERA), Houston
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DIENSTAG, DEN 24. MÄRZ
TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 DEU: Drägerwerk, Jahreszahlen (detailliert) (15.00 Analystencall)
07:30 DEU: Indus Holding, Jahreszahlen und Geschäftsbericht
08:00 GBR: Kingfisher, Jahreszahlen
08:00 GBR: Bellway, Halbjahreszahlen
10:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Hauptversammlung
10:00 DEU: Bilanz-Pk der bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken, München
DEU: HUK Coburg, Jahreszahlen
TERMINE KONJUNKTUR
00:30 JPN: Verbraucherpreise 2/26
01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung)
06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 2/26
07:00 FIN: Erzeugerpreise 2/26
07:00 FIN: Arbeitslosenquote 2/26
09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung)
09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung)
10:00 POL: Arbeitslosenquote 2/26
10:00 EUR: HCOB PMI Verabeitendes Gewerbe und Dienste 3/36 (1. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung)
13:30 USA: Produktivität Q4/25 (endgültig)
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
14:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung)
15:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 3/26
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Online-Diskussionsveranstaltung zu einer Studie zur Preisbildung beim öffentlichen Laden von Elektroautos
13:00 DEU: Dritte Tarifrunde auf Bundesebene für die 585.000 Beschäftigten der Chemie- und Pharmaindustrie
DEU: Munich Space Summit 2026 (bis 27.03.)
DNK: Parlamentswahl in Dänemark
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MITTWOCH, DEN 25. MÄRZ
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 Call)
07:30 DEU: Hornbach, Q4-Umsatz
09:00 DEU: EnBW, Jahreszahlen und Update Strategie (10.30 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall)
10:00 DEU: Otto, Jahrespressekonferenz, Hamburg
10:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Hauptversammlung
10:30 DEU: Boehringer Ingelheim, Jahres-Pk und Ausblick auf 2026, Ingelheim
12:00 ESP: Enagas, Hauptversammlung
13:30 CHE: Swisscom, Hauptversammlung
15:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Hauptversammlung
16:00 SWE: Electrolux, Hauptversammlung
18:00 USA: Starbucks, Hauptversammlung
DEU: Commerzbank, Geschäftsbericht 2025
DEU: Fresenius, Geschäftsbericht 2025
DEU: LBBW, Jahres-Pk
TERMINE KONJUNKTUR
06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 1/26 (endgültig)
07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 2/26 (endgültig)
08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Januar 2026
08:00 DEU: Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex), 4. Quartal und Jahr
2025
08:00 DEU: Güterverkehr in der Binnenschifffahrt, Jahr 2025
08:00 GBR: Verbraucherpreise 2/26
08:00 GBR: Erzeugerpreise 2/26
08:00 SWE: Erzeugerpreise 2/26
09:00 SWE: Wirtschaftstendenz 3/26
09:00 SWE: Verbrauchervertrauen 3/26
09:00 ESP: Erzeugerpreise 2/26
10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 3/26
13:30 USA: Im- und Exportpreise 2/26
13:30 USA: Leistungsbilanz Q4/25
15:00 BEL: Geschäftsklima 3/26
15:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)
17:00 RUS: Industrieproduktion 2/26
SONSTIGE TERMINE
09:30 DEU: Konferenz: «The ECB and Its Watchers», Frankfurt/M.
Mit einer Rede der Präsidentin der Europäische Zentralbank (EZB), Christine Lagarde (9.45 Uhr)
DEU: Munich Space Summit 2026 (bis 27.03.)
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DONNERSTAG, DEN 26. MÄRZ
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Cewe Stiftung, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)
07:00 DEU: SMA Solar, Jahreszahlen (detailliert)
07:00 DEU: Wacker Neuson, Jahreszahlen (detailliert)
07:00 DEU: Eckert & Ziegler, Jahreszahlen (detailliert)
07:00 DEU: Kontron, Jahreszahlen
07:25 DEU: Medios, Jahreszahlen
07:30 DEU: Delivery Hero, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 Analystencall)
07:30 DEU: Deutz, Jahreszahlen (10.30 Call)
07:30 DEU: SFC Energy, Jahreszahlen (detailliert)
07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Jahreszahlen (11.30 Bilanz-Pk)
07:30 DEU: CTS Eventim, Jahreszahlen
07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Jahreszahlen (detailliert)
07:30 DEU: Elringklinger, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk)
07:30 DEU: Keonig & Buaer, Jahreszahlen
07:30 DEU: Hensoldt, Geschäftsbericht
07:30 DEU: Scout24, Jahreszahlen (detailliert)
07:30 DEU: Dürr, Geschäftsbericht
08:00 DEU: PNE, Jahreszahlen
08:00 DEU: Jost Werke, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 Analystencall)
08:00 DEU: Cancom, Jahreszahlen (detailliert)
08:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Jahreszahlen (10.00 Presse- und Analystenkonferenz)
08:00 GBR: Next, Jahreszahlen
08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q1-Zahlen
09:00 DEU: KSB, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)
09:00 DEU: B. Braun, Bilanz-Pk, Melsungen
09:00 DEU: Bertelsmann SE & Co. KGaA, Jahreszahlen, Gütersloh
10:00 DEU: Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Bilanz-Pk (online)
10:00 DEU: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Bilanz-Pk (Präsenz und digital)
10:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Hauptversammlung
10:30 DEU: Deutsche Bahn, Jahreszahlen, Berlin
10:30 AUT: Andritz, Hauptversammlung
11:00 DEU: Rhön-Klinikum, Bilanz-Pk, Bad Neustadt/Saale
11:00 ESP: CaixaBank, Hauptversammlung
12:00 DEU: Sartorius, Hauptversammlung
12:00 ESP: Enagas, Hauptversammlung
14:00 DNK: Novo Nordisk, Hauptversammlung
15:00 DNK: Danske Bank, Hauptversammlung
16:30 ESP: Banco Santander, Hauptversammlung
17:50 ITA: Pirelli, Jahreszahlen
20:00 USA: Ciena Corporation, Hauptversammlung
DEU: Pfeiffer Vacuum, Jahreszahlen (detailliert)
DEU: Flatexdegiro, Geschäftsbericht
GBR: 3i Group, Capital Markets Day
TERMINE KONJUNKTUR
06:30 NLD: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
08:00 SWE: Handelsbilanz 2/26
08:00 DEU: GfK-Konsumklima 4/26
08:45 FRA: Geschäftslima 3/26
08:45 FRA: Produzentenvertrauen 3/26
08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 3/26
09:00 ESP: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 3/26
10:00 ITA: Economic Sentiment 3/26
10:00 ITA: Produzentenvertrauen 3/26
10:00 EUR: Geldmenge M3 2/26
10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid
13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Online-Pk zur Konjunkturprognose 2026/27 des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf
13:00 DEU: Wohnungsbau-Tag 2026 u.a. mit Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD), Berlin
CMR: WTO-Ministerkonferenz, Yaounde
++ EU-Handelsministertreffen am Rande der WTO-Ministerkonferenz in Kamerun
FRA: Außenminister-Treffen der G7 in Frankreich geplant, Vaux-de-Cernay
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FREITAG, DEN 27. MÄRZ
TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 DEU: Jungheinrich, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)
07:30 DEU: Sixt, Geschäftsbericht
07:30 DEU: GFT Technologies, Geschäftsbericht
08:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Jahreszahlen
10:00 DEU: KfW-Bankengruppe, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.
10:00 NLD: Randstad, Hauptversammlung
11:00 DEU: Rheinischer Sparkassen- und Giroverband (RSGV), Jahres-Pk, Düsseldorf
11:00 DEU: Deutsche Bahn, Bilanz-Pk
11:00 ESP: CaixaBank, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
01:01 GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 3/26
02:30 CHN: Industriegewinne 2/26
08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 2/26
08:00 NOR: Arbeitslosenquote 3/26
09:00 ESP: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
13:30 USA: BIP Q4/25 (3. Veröffentlichung)
13:30 USA: Persönliche Einkommen und Ausgaben 2/26
15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 3/26 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: BGH entscheidet über Pflicht zur Einholung von Vergleichsangeboten in Wohnungseigentümer-Gemeinschaften, Karlsruhe
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MONTAG, DEN 30. MÄRZ
TERMINE UNTERNEHMEN
07:15 DEU: Suss Mircotec, Jahreszahlen
07:35 DEU: Secunet Security Networks, Jahreszahlen
11:00 DEU: Frankfurter Sparkasse, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 2/26
08:30 HUN: Handelsbilanz 2/26
09:00 CHE: KOF Frühindikator 3/26
09:00 AUT: Erzeugerpreise 2/26
09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 2/26
10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 3/26
10:00 ITA: Erzeugerpreise 2/26
11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 3/26
11:00 EUR: Industrievertrauen 3/26
11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 3/26 (endgültig)
11:30 BEL: Verbraucherpreise 3/26
12:00 IRL: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
14:00 DEU: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 3/26
SONSTIGE TERMINE
10:00 BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel
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DIENSTAG, DEN 31. MÄRZ
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Dermapharm Holding, Jahreszahlen
07:10 DEU: Norma Group, Jahreszahlen
07:30 DEU: Energiekontor, Jahreszahlen
07:30 DEU: Auto1 Group, Jahreszahlen
07:30 DEU: Adesso, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk)
07:30 DEU: Friedrich Vorwerk, Jahreszahlen
07:50 DEU: MBB SE, Jahreszahlen
13:00 FIN: Fortum, Hauptversammlung
13:00 SWE: Volvo Cars, Hauptversammlung
14:00 SWE: Ericsson, Hauptversammlung
18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Jahreszahlen
22:15 USA: Nike, Q3-Zahlen
DEU: PSI, Jahreszahlen
ITA: UniCredit, Hauptversammlung (und außerordentliche Hauptversammlung)
TERMINE KONJUNKTUR
DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland
DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers
01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 3/26
01:30 JPN: Arbeitslosenuote 2/26
01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 2/26
01:50 JPN. Industrieproduktion 2/26 (vorläufig)
03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26
06:30 NLD: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 2/26
08:00 GBR: BIP Q4/25 (endgültig)
08:00 GBR: Privatkonsum Q4/25 (endgültig)
08:00 GBR: Staatsausgaben Q4/25 (endgültig)
08:00 GBR: Im- und Exporte Q4/25 (endgültig)
08:45 FRA: Konsumausgaben 2/26
08:45 FRA: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
09:00 AUT: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 3/26
10:00 POL: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
10:30 PRT: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
11:00 EUR: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
11:00 ITA: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 1/26
15:45 USA: MNI Chicago PMI 3/26
16:00 USA: Verbrauchervertrauen 3/26
16:00 USA: JOLTS Offene Stellen 2/26
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Jahres-Pressegespräch Fachvereinigung Edelmetalle, Pforzheim
INT: Informelles Treffen der Forschungsminister der EU-Staaten
JPN: Frankreichs Präsident Macron zu Besuch in Japan
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MITTWOCH, DEN 1. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
09:30 CHE: Clariant, Hauptversammlung
10:00 DEU: Deutsche Telekom, Hauptversammlung
10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang Februar 2026
10:30 DEU: VNG, Bilanz-Pk, Leipzig
12:30 DEU: Bayer, Pharma Media Day 2026
19:00 USA: Hewlett Packard Enterprise, Hauptversammlung
USA: Pkw-Absatz 3/26
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Tankan Q1/26
02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung)
03:45 CHN: RatingDog China PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26
09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26
09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26
09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26
09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 ITA: Arbeitslosenquote 2/26
10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Arbeitslosenquote 2/26
14:15 USA: ADP Beschäftigung 3/26
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung)
16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 3/26
16:30 USA: EIA, Ölbericht
18:00 RUS: Arbeitslosenquote 2/26
SONSTIGE TERMINE
CHN: China schafft Steuerrückerstattung für exportierte Photovoltaikprodukte ab, Peking
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DONNERSTAG, DEN 2. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
10:30 LUX: SES, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
08:30 CHE: Verbraucherpreise 3/26
10:00 EUR: EZB Monatsbericht
11:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 2/26
14:30 USA: Handelsbilanz 2/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
16:00 USA: Auftragseingang Industrie 2/26
16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 2/26 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Pressefrühstück zum Thema «Kurs halten: Handelsbeziehungen und EU-Industriepolitik in stürmischen Zeiten - Auswirkungen auf Niedersachsen»
Unter anderen nimmt der Vorsitzende des Ausschusses für Internationalen Handel (INTA) und Vorsitzende der Konferenz der Ausschussvorsitzenden (CCC), Bernd Lange, teil.
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FREITAG, DEN 3. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
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TERMINE KONJUNKTUR
02:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung)
03:45 CHN: Rating Dog China PMI Dienste 3/26
14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 3/26
15:45 USA: S&P Global Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung)
16:00 USA: ISM Services 3/26
Feiertag "Karfreitag"
AUT, AUS, BEL, CHE, DEU, DNK, FRA, FIN, ESP, GBR, HKG, ITA, NLD, NOR, PRT, POL, SGP, SWE, USA Börsen geschlossen
Börsen Japan, Russland, China geöffnet
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