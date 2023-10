WOCHENVORSCHAU: Termine bis 3. November 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 03. November 2023

----------------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 23. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: Philips, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Atoss Software, Q3-Zahlen

16:00 DEU: Bayer, ESG Investor Webinar

SWE: Sandvik, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

11:00 EUR: Öffentliche Finanzen (2. Veröffentlichung) 2022

11:00 EUR: Öffentlicher Schuldenstand Q2/23

11:00 EUR: Öffentliches Defizit Q2/23

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/23 (vorläufig)

14:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 9/23

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen (vorab) 10/23

SONSTIGE TERMINE

10:00 ESP: Treffen der für Telekommunikation zuständigen EU-Minister

12:00 DEU: Spatenstich für den Bau der Erdkabeltrasse A-Nord mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Meppen

DEU: Fortsetzung eines Cum-Ex-Prozesses gegen einen früheren Top-Steueranwalt der Kanzlei Freshfields und zwei ehemalige Maple-Banker, Frankfurt/M.

DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun, München

LUX: Treffen der EU-Außenminister, Luxemburg

LUX: Treffen der EU-Landwirtschafts- und Fischereiminister, Luxemburg

HINWEIS

HKG: Feiertag, Börse geschlossen

----------------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 24. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

03:00 CHE: Logitech, Q2-Zahlen (Call 14.30 h)

07:00 DEU: Amadeus Fire, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Novartis, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Sandoz, 9Monatsumsatz

07:00 CHE: SIG Group, Q3-Umsatz

07:00 FRA: Orange, Q3-Zahlen

07:00 NOR: Norsk Hydro, Q3-Zahlen

07:00 ITA: UniCredit, Q3-Zahlen

07:30 FIN: Stora Enso, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Puma, Q3-Zahlen (15.00 h Analystenkonferenz)

08:00 FIN: Finnair, Q3-Zahlen

08:00 FRA: Hermes International, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Barclays, Q3-Zahlen

08:30 FIN: UPM Kymmene, Q3-Zahlen

09:00 GBR: Anglo American, Q3-Umsatz

12:00 USA: Danaher, Q3-Zahlen

12:00 USA: Spotify, Q3-Zahlen

12:20 USA: General Electric, Q3-Zahlen

12:30 USA: General Motors, Q3-Zahlen

12:55 USA: Coca-Cola, Q3-Zahlen

13:00 USA: Verizon Communications, Q3-Zahlen

14:00 USA: Dow, Q3-Zahlen

17:45 CHE: Temenos Group, Q3-Zahlen

17:45 FRA: Michelin, Q3-Umsatz

17:45 FRA: Kering, Q3-Umsatz

18:00 NLD: ASM International, Q3-Zahlen

22:00 USA: Microsoft, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Berentzen, Q3-Zahlen

ESP: Enagas, Q3-Zahlen

GBR: Travis Perkins, Q3-Umsatz

LUX: Eurofins Sientific, Q3-Umsatz

NLD: Randstad, Q3-Zahlen

USA: Corning, Q3-Zahlen

USA: Snap, Q3-Zahlen

USA: Kimberly-Clark, Q3-Zahlen

USA: Nucor, Q3-Zahlen

USA: Halliburton, Q3-Zahlen

USA: Nucor, Q3-Zahlen

USA: Visa, Q3-Zahlen

USA: Texas Instruments, Q3-Zahlen

USA: Paccar, Q3-Zahlen

USA: Alphabet, Q3-Zahlen

USA: Whirlpool, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/23 (1. Veröffentlichung)

08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 11/23

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/23 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/23 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/23 (1. Veröffentlichung)

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Philly Fed Non-Manufacturing Activity 10/23 (vorläufig)

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/23 (1. Veröffentlichung)

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 10/23

22:30 USA: API Ölbericht

----------------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 25. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Q3-Zahlen

06:50 ESP: Banco Santander, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Bank, Q3-Zahlen

07:00 DEU: DWS, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Sulzer, Q3-Zahlen

07:00 FRA: Air Liquide, Q3-Umsatz

07:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Alfa Laval, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Beiersdorf, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Symrise, Q3-Zahlen

07:30 NLD: KPN, Q3-Zahlen

08:00 NLD: Heineken, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Porsche AG, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Traton Q3-Zahlen (9.00 h Pk)

08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q3-Zahlen

11:30 FIN: Kone Oyj, Q3-Zahlen

13:00 USA: CME Group, Q3-Zahlen

13:30 USA: Boeing, Q3-Zahlen

17:45 FRA: Carrefour, Q3-Zahlen

22:00 USA: Align Technology, Q3-Zahlen

22:05 USA: Mattel, Q3-Zahlen

22:00 USA: T-Mobile US, Q3-Zahlen

22:05 USA: IBM, Q3-Zahlen

22:30 USA: Meta, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Intershop, Q3-Zahlen

DEU: DMG Mori, Q3-Zahlen

DEU: Takkt, Q3-Zahlen

FRA: Dassault Systemes, Q3-Zahlen

ITA: Saipem, Q3-Zahlen

NLD: Akzo Nobel, Q3-Zahlen

NOR: Storebrand, Q3-Zahlen

NOR: Telenor, Q3-Zahlen

NOR: Schibsted, Q3-Zahlen

USA: General Dynamics, Q3-Zahlen

USA: Norfolk Southern, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: Frühindikatoren 8/23 (endgültig)

09:00 ESP: Erzeugerpreise 9/23

10:00 DEU: Ifo Geschäftsklima 10/23

10:00 EUR: Geldmenge M3 9/23

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/23 (1. Veröffentlichung)

15:00 BEL: Geschäftsklima 10/23

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 9/23

16:00 CND: Zentralbank, Zinsentscheid

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

18:00 RUS: Industrieproduktion 9/23

SONSTIGE TERMINE

BEL: Beginn Wirtschaftsgipfel Baden-Württemberg - EU 2023 zum Thema "Transformation gestalten - Wettbewerbsfähigkeit sichern", Brüssel

----------------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 26. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Bucher, Q3-Zahlen

06:30 CHE: Swiss Steel, Q3-Zahlen

06:30 DEU: HelloFresh, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Software, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Kion, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Nemetschek, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Mercedes-Benz Group AG, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Ceconomy, Q4-Zahlen

07:00 DEU: Siltronic, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Wacker Chemie, Q3-Zahlen

07:00 FIN: Kesko, Q3-Zahlen

07:00 FRA: BNP Paribas, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Telenet, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Volvo Car, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Aixtron, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Volkswagen, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Befesa, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Vossloh, Q3-Zahlen

07:30 DEU: SNP Schneider-Neureither & Partner, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Schneider Electric, Q3-Umsatz

07:30 FRA: Danone, Q3-Umsatz

07:30 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q3-Umsatz

07:30 SWE: Saab, Q3-Zahlen

08:00 DEU: LPKF, Q3-Zahlen

08:00 ESP: Repsol, Q3-Zahlen

08:00 FRA: Totalenergies, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Standard Chartered, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Unilever, Q3-Zahlen

08:00 SWE: Vattenfall, 9Monatszahlen

08:00 IRL: Kerry Group, Q3-Zahlen

08:20 ESP: Iberdrola, Q3-Zahlen

10:30 DEU: Boehringer Ingelheim , Herbst-Pk

12:00 GBR: Linde, Q3-Zahlen

12:00 USA: UPS, Q3-Zahlen

12:30 USA: Merck & Co, Q3-Zahlen

13:00 FRA: Axa, außerordentliche Hauptversammlung

13:00 USA: American Tower, Q3-Zahlen

17:45 FRA: Accor, Q3-Umsatz

17:45 FRA: Vinci, Q3-Umsatz

18:00 FRA: Saint-Gobain, Q3-Umsatz

18:30 FRA: Valeo, Q3-Umsatz

22:10 USA: Ford Motor Co, Q3-Zahlen

22:30 USA: Intel, Q3-Zahlen

22:30 USA: Amazon, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Trumpf, Bilanz-Pk

DEU: Baader Bank, Q3-Zahlen

DEU: Medigene, Q3-Zahlen

CHE: STMicroelectronics, Q3-Zahlen

DNK: Novozymes, Q3-Zahlen

FRA: Sodexo, Q3-Zahlen

FRA: Atos, Q3-Zahlen

ITA: Mediobanca, Q1-Zahlen

NLD: BE Semiconductor Industries, Q3-Zahlen

USA: Harley-Davidson, Q3-Zahlen

USA: Weyerhaeuser Co, Q3-Zahlen

USA: Valero Energy, Q3-Zahlen

USA: Bristol Myers Squibb, Q3-Zahlen

USA: Mastercard, Q3-Zahlen

USA: Southwest Airlines, Q3-Zahlen

USA: International Paper, Q3-Zahlen

USA: Hershey, Q3-Zahlen

USA: ResMed, Q1-Zahlen

USA: Boston Scientific, Q3-Umsatz

USA: Altria Group, Q3-Zahlen

USA: Honeywell International, Q3-Zahlen

USA: Comcast, Q3-Zahlen

USA: Northrop Grumman, Q3-Zahlen

USA: Universal Music Group, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 9/23 (endgültig)

09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q3/23

13:00 TRK: Zentralbank, Zinsentscheid

14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 Pk mit Notenbank-Präsidentin Christine Lagarde )

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 9/23 (vorläufig)

14:30 USA: BIP Q3/23 (vorab)

14:30 USA: Privater Konsum Q3/23 (vorab)

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 9/23 (vorab)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 9/23

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: O2-Forum zu Digitalisierung in Deutschland, mit CEO Markus Haas und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, München

SONSTIGE TERMINE

BEL: EU-Gipfel , Brüssel (bis 27.0.23)

HINWEIS

AUT: Feiertag, Börse geschlossen

----------------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 27. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 NOR: Aker ASA, Q3-Zahlen

06:30 CHE: Holcim, Q3 Trading Update

06:45 NOR: Equinor, Q3-Zahlen

06:55 DEU: Stratec, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Fuchs, Q3-Zahlen (10.00 h Pk)

07:00 DEU: Covestro, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Signify, Q3-Zahlen

07:00 FRA: Safran, Q3-Zahlen

07:15 FRA: Air France-KLM, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Remy Cointreau, Q2-Umsatz

07:30 FRA: Sanofi, Q3-Zahlen

07:45 ITA: Eni, Q3-Zahlen

08:00 DEU: MTU Aero Q3-Zahlen (9.30 h Pk)

08:00 DNK: Danske Bank, Q3-Zahlen

08:00 GBR: International Consolidated Air, Q3-Zahlen

08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Natwest, Q3-Zahlen

09:00 DEU: Audi, Q3-Zahlen

10:00 ITA: UniCredit, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: PSI, Q3-Zahlen

DEU: Kuka, Q3-Zahlen

ESP: CaixaBank, Q3-Zahlen

SWE: Electrolux, Q3-Zahlen

SWE: SKF, Q3-Zahlen

USA: ExxonMobil, Q3-Zahlen

USA: AbbVie, Q3-Zahlen

USA: Stanley Black & Decker, Q3-Zahlen

USA: Colgate-Palmolive, Q3-Zahlen

USA: Chevron Corporation, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Tokio Verbraucherpreise 10/23

08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen Q3/23

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 10/23

09:00 ESP: BIP Q3/23 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 9/23

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 10/23

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 10/23

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 9/23

12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/23 (vorab)

12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 9/23

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/23 (endgültig)

EUR: Moody's Ratingergebnis Belgien, ESM, EFSF

EUR: Fitch Ratingergebnis Bulgarien, Frankreich, Schweden

EUR: S&P Ratingergebnis Finnland, Schweden

SONSTIGE TERMINE

BEL: EU-Gipfel - 2. und letzter Tag, Brüssel

----------------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 30. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Clariant, Q3-Zahlen

08:00 CHE: Glencore, Q3 Produktionsbericht

08:00 DEU: Wintershall Dea, Q3-Zahlen

08:00 GBR: HSBC Holdings, Q3-Zahlen

21:05 NLD: Qiagen, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Grammer, Q3-Zahlen

AUT: Erste Group Bank, Q3-Zahlen

FRA: Imerys, Q3-Zahlen

GBR: Pearson Group, Q3-Umsatz

USA: McDonald's, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

07:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 10/23

09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 10/23

09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/23 (vorläufig)

09:00 AUT: BIP Q3/23

09:00 AUT: Erzeugerpreise 9/23

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 10/23

11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 10/23

11:00 BEL: BIP Q3/23 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/23 (endgültig)

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 10/23

14:00 DEU: Verbraucherpreise 10/23 (vorläufig)

15:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 10/23

SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung eines Cum-Ex-Prozesses gegen einen früheren Top-Steueranwalt der Kanzlei Freshfields und zwei ehemalige Maple-Banker, Frankfurt/M.

----------------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 31. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Burckhard, Halbjahreszahlen

06:00 CHE: Vontobel, Q3-Umsatz

07:00 CHE: Straumann, Q3-Zahlen

07:00 AUT: OMV, Q3-Zahlen

07:00 AUT: AMS Osram AG, Q3-Zahlen

07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Knorr Bremse Q3-Zahlen, München

07:00 DEU: Teamviewer AG, Q3-Zahlen

07:00 DEU: BASF, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Klöckner & Co, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Uniper, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Bouygues, Q3-Zahlen

08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Q3-Umsatz

08:00 DNK: Carlsberg, Q3-Umsatz

08:00 GBR: BP, Q3-Zahlen

09:00 ESP: Endesa, Q3-Zahlen

12:45 USA: Pfizer, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Singulus, Jahreszahlen

ESP: BBVA, Q3-Zahlen

ESP: Ferrovial, Q3-Zahlen

FRA: Casino Guichard Perrachon, Q3-Umsatz

FRA: Thales, Q3-Umsatz

ITA: Prada, Q3-Umsatz

NLD: Stellantis, Q3-Umsatz

NLD: Randstad, Q3-Zahlen

NLD: Redcare Pharmacy, Q3-Zahlen

PRT: EDP Renovaveis, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW Konjunkturbarometer

JPN: BoJ, Zinsentscheid

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 9/23

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 9/23

00:50 JPN: Industrieproduktion 9/23 (vorläufig)

02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/23

05:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 9/23

06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/23 (vorläufig)

07:30 FRA: BIP Q3/23 (1. Veröffentlichung)

08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 9/23

08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/23 (vorläufig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 9/23

09:00 TRK: Handelsbilanz 9/23

09:00 CZS: BIP Q3/23 (1. Veröffentlichung)

09:00 AUT: Verbraucherpreise 10/23 (vorläufig)

10:00 DEU: BIP Q3/23 (1. Veröffentlichung)

10:00 ITA: BIP Q3/23 (1. Veröffentlichung)

10:00 POL: Verbraucherpreise 10/23 (vorläufig)

10:30 PRT: Verbraucherpreise 10/23 (vorläufig)

10:30 PRT: BIP Q3/23 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: BIP Q3/23 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/23

11:00 ITA: Verbraucherpreise 10/23 (vorläufig)

12:00 ITA: Erzeugerpreise 9/23

13:30 USA: Beschäftigungskosten Q3/23

14:00 USA: FHFA Hauspreisindex 8/23

14:45 USA: MNI Chicago PMI 10/23

15:00 USA: Verbrauchervertrauen 10/23

----------------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 1. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Barry Callebaut, Jahreszahlen und Strategieupdate (CMD ab 14.00 h)

07:30 SWE: Skanska, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Next, Q3-Umsatz

21:15 USA: Allstate, Q3-Zahlen

21:15 USA: Costco Wholesale, Q3-Zahlen

22:30 USA: Qualcomm, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Syzygy, Q3-Zahlen

GBR: Aston Martin , Q3-Zahlen

NLD: Wolters Kluwer, Q3-Umsatz

USA: Electronic Arts, Inc, Q2-Zahlen

USA: American International Group, Q3-Zahlen

USA: Edison International, Q3-Zahlen

USA: PayPal, Q3-Zahlen

USA: Kraft Heinz, Q3-Zahlen

USA: Avis Budget, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Jibun PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/23 (2. Veröffentlichung)

02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/23

07:00 NLD: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/23

09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/23

10:00 GRC: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/23

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/23 (2. Veröffentlichung)

13:15 USA: ADP Beschäftigung 10/23

14:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/23 (2. Veröffentlichung)

15:00 USA: Bauinvestitionen 9/23

15:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 10/23

17:00 RUS: Arbeitslosenquote 9/23

19:00 USA: FOMC Zinsentscheid (19.30 h Pk mit Fed-Chef Jerome Powell)

SONSTIGE TERMINE

CHE: Konferenz "The SNB and its Watchers" (ab 13.40 Uhr), Bern

RWA: 23. Weltgipfel des World Travel & Tourism Council (WTTC), Kigali

----------------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 2. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Adecco, Q3-Zahlen (9.30 h Call)

07:00 DEU: Fresenius, Q3-Zahlen

07:00 DEU: FMC, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Lufthansa, Q3-Zahlen (10.00 Call)

07:00 CHE: Geberit, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Valiant, Q3-zahlen

07:00 DEU: Zalando, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Drägerwerk, Q3-Zahlen

07:15 CHE: Swisscom, Q3-Zahlen (9.00 h Call)

07:30 DEU: SGL Carbon, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Hugo Boss, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Scout24, Q3-Zahlen

08:00 AUT: Verbund, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q3-Zahlen

08:00 FIN: Fortum, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Shell, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Smith & Nephew, Q3-Zahlen

08:00 GBR: BT Group, Halbjahreszahlen

22:30 USA: Apple, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Cliq Digital, Q3-Zahlen

DEU: Washtec, Q3-Zahlen

DEU: PVA TePla, Q3-Zahlen

DEU: Biotest, Q3-Zahlen

AUT: Andritz, Q3-Zahlen

DNK: Novo Nordisk, Q3-Zahlen

FRA: AXA, Q3-Umsatz

GBR: Sainsbury, Halbjahreszahlen

ITA: Ferrari, Q3-Zahlen

LUX: SES Gobal, Q3-Zahlen

NLD: ING Groep, Q3-Zahlen

SWE: Alfa Laval (Capital Markets Day)

USA: Starbucks, Q4-Zahlen

USA: BorgWarner, Q3-Zahlen

USA: Conoco Phillips, Q3-Zahlen

USA: Coinbase Global, Q3-Zahlen

USA: Cigna, Q3-Zahlen

USA: Eli Lilly, Q3-Zahlen

USA: Stryker, Q3-Zahlen

USA: Cummins, Q3-Zahlen

USA: Baxter International, Q3-Zahlen

USA: Intercontinental Exchange, Q3-Zahlen

USA: Southern Company, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland

08:30 CHE: Verbraucherpreise 10/23

09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen Q4/23

09:00 POL: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/23

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/23

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/23

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/23 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 10/23

09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/23 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/23 (2. Veröffentlichung)

13:00 GBR: BoE Zinsentscheid

13:30 USA: Produktivität Q3/23

13:30 USA: Lohnstückkosten Q3/23

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:00 USA: Auftragseingang Industrie 9/23

15:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 9/23 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Sechste Runde der Tarifverhandlung für die Beschäftigten im Einzel- und Versandhandel Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, Leipzig

DEU: Fortsetzung eines Cum-Ex-Prozesses gegen einen früheren Top-Steueranwalt der Kanzlei Freshfields und zwei ehemalige Maple-Banker, Frankfurt/M.

GBR: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) reist nach Großbritannien, London

----------------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 3. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 DEU: Krones, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Swiss Re, Q3-Zahlen

07:00 CHE: PSP Swiss Property, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Kontron, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Vonovia, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Heidelberg Materials, Q3-Zahlen

07:30 DEU: BMW, Q3-Zahlen

09:00 CHE: Adecco, Investorentag, London

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Raiffeisen International, Q3-Zahlen

BEL: Solvay, Q3-Zahlen

DNK: A.P. Moller-Maersk, Q3-Zahlen

FRA: Societe Generale, Q3-Zahlen

ITA: Intesa Sanpaolo, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 10/23

07:45 CHE: Seco Arbeitsmarktdaten 10/23

08:00 TRK: Verbraucherpreise 10/23

08:00 DEU: Handelsbilanz 9/23

08:30 CHE: BFS Wohnimmobilienpreisindex Q3/24

08:45 FRA: Industrieproduktion 9/23

09:00 CHE: SNB: Devisenreserven 10/23

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 10/23

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 9/23

10:30 GBR: PMI Dienste 10/23 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 9/23

13:30 USA: Arbeitsmarktbericht 10/23

14:45 USA: PMI Dienste 10/23 (2. Veröffentlichung)

15:00 USA: ISM Services Index 10/23

----------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi