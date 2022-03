WOCHENVORSCHAU: Termine bis 30. März 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 30. März

DONNERSTAG, DEN 17. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Grenke, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 h Call)

07:00 DEU: Hamborner Reit, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 h Call)

07:00 DEU: Demire Deutsche Mittelstand Real Estate, Jahreszahlen

07:30 DEU: SAF Holland, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Dürr AG, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Instone Real Estate, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Munich Re, Geschäftsbericht

07:30 DEU: Hensoldt, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 FRA: Veolia Environnement, Jahreszahlen

07:30 DEU: United Internet, Jahreszahlen

07:30 DEU: 1&1, Jahreszahlen

07:30 DEU: Suse, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Vossloh, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk, Frankfurt)

07:30 DEU: Rheinmetall, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 h Bilanz-Pk online)

07:45 DEU: Aurelius, Jahreszahlen

08:00 DEU: Elmos Semiconductor, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 AUT: Verbund, Jahreszahlen

08:00 GBR: Deliveroo plc, Jahreszahlen

08:00 GBR: Accenture, Q2-Zahlen

08:00 LUX: RTL, Jahreszahlen (11.00 h Pressecall)

09:30 DEU: BMW, Analyst und Investor Day

10:00 DEU: ZF Friedrichshafen, Bilanz-Pk (online)

10:00 DEU: Voltabox, ao Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: VCI, Wirtschafts-Pk mit Q4 Konjunkturbericht

10:30 DEU: Datev, Jahres-Pk

11:00 DEU: Audi, Jahres-Pk (online)

13:00 DEU: Morphosys, Telefonkonferenz zu den Jahreszahlen

17:50 ITA: Enel, Jahreszahlen

17:50 ITA: Pirelli, Jahreszahlen (detailliert)

21:00 USA: FedEx, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Swatch Group, Jahres-Pk

DNK: Danske Bank, Hauptversammlung

FRA: Believe Music, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 01/22

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 02/22

08:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 02/22

08:00 CHE: Handelsbilanz 02/22

09:00 AUT: Verbraucherpreise 02/22 (endgültig)

09:00 ESP: Arbeitskosten Q4/21

09:30 DEU: Kieler Institut für Weltwirtschaft veröffentlicht Konjunkturprognose für Deutschland, den Euroraum und die Weltwirtschaft

11:00 EUR: Verbraucherpreise 02/22 (endgültig)

11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q4/21

12:00 TRK: Zentralbank, Zinsentscheid

13:00 DEU: Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) versendet seine Konjunkturprognose zum Frühjahr 2022

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid

13:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 02/22

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

13:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 03/22

14:15 USA: Industrieproduktion 02/22

14:15 USA: Kapazitätsauslastung 02/22

SONSTIGE TERMINE

UKR/RUS/DEU: Entwicklung im Ukraine-Krieg

PARIS:

+ 11.00 Die OECD stellt ihre Analyse der Auswirkungen und Politikimplikationen des Krieges in der Ukraine vor

BERLIN:

+ 09.00 Videoansprache des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an den Bundestag

+ 11.30 Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Berlin; Statements vor dem Gespräch geplant

+ 15.00 Aktuelle Stunde im Bundestag zur Lage der ukrainischen Flüchtlinge

+ 1400 Ministerpräsidentenkonferenz, Themen sind u.a. die in Folge des Krieges gestiegenen Energiepreise sowie die Versorgung und Verteilung von Flüchtlingen

+ Türkischer Außenminister Cavusoglu reist in Ukraine

09:00 DEU: Bundestag

+ 09.00 Erste Beratung der Anträge zur allgemeinen Impfpflicht

+ 14.30 Verabschiedung Gesetz über Heizkostenzuschuss

+ weitere Themen u.a.: Aufarbeitung der SED-Diktatur, Beschleunigung von Verkehrsprojekten, Meinungsfreiheit im Internet, Medien- und Kommunikationsbericht, Mahnmal für die Opfer des Kommunismus, Parteispenden

09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Rechten von Leiharbeitnehmern.

Ein Leiharbeitnehmer, der fünf Jahre in der Motorenfertigung der Daimler AG beschäftigt war, klagt ein festes Arbeitsverhältnis ein. Er argumentiert, seine Überlassung sei nicht von vorübergehender Dauer gewesen. Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg bittet den Gerichtshof um Auslegung der Leiharbeitsrichtlinie sowie um Klärung des Begriffs «vorübergehend». Heute erfolgt das Urteil in dieser Sache.

09:30 DEU: Online-Pk Deutscher Industrie- und Handelskammertag zu Lieferkettenproblemen mit DIHK-Vizepräsident Ralf Stoffels und DIHK-Außenwirtschaftschef?Volker Treier

10:00 DEU: Bundesgerichtshof verkündet Urteil zu erster Entschädigungsklage wegen des Corona-Lockdowns

10:15 DEU: Konferenz: "The ECB and Its Watchers" (per Livestream)

u.a. mit einer Rede der Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, mit EZB-Chefvolkswirt Lane (11.15 h) und EZB-Direktorin Schnabel (13.45 h), Frankfurt

11:00 DEU: Pk Verband der Bau- und Rohstoffindustrie zur Rohstoffstrategie 2022

FRA: Informelle Konferenz der EU-Ministerinnen und Minister für Tourismus

EUR: Kohäsionsforum mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen

FREITAG, DEN 18. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fuchs Petrolub, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Vonovia, Jahreszahlen (7.30 h Presse-Call)

07:30 DEU: Bechtle, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 h Online-Pk)

09:30 DEU: Porsche AG, Jahres-Pk (online)

11:00 DEU: Bilanz-Pk Frankfurter Sparkasse (per Telefonkonferenz), Frankfurt/M.

11:00 DEU: Altana, Jahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: Eni, Präsentation der Strategie 2022-2025

TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ, Zinsentscheid

00:30 JPN: Verbraucherpreise 02/22

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten) 01/22

08:30 CHE: Erzeugerpreise 02/22

08:30 CHE: Importpreise 02/22

10:00 ITA: Handelsbilanz 01/22

10:00 POL: Industrieproduktion 02/22

10:00 POL: Erzeugerpreise 02/22

11:00 EUR: Handelsbilanz 01/22

11:00 EUR: Arbeitskosten Q4/21

15:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 02/22

15:00 USA: Frühindikator 02/22

EUR: S&P Ratingergebnis Kroatien, Spanien, Belarus, Belgien

EUR: Fitch Ratingergebnis Slowakei, Island, Zypern

EUR: Moody's Ratingergebnis Europäische Union, Griechenland

SONSTIGE TERMINE

DEU: DEU: Großer Verfallstag an der Börse, Frankfurt/M.

MONTAG, DEN 21. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 AUT: S&T, Jahreszahlen

07:30 DEU: Salzgitter, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 h Bilanz-Pk online)

21:15 USA: Nike, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Continental, Geschäftsbericht

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Erzeugerpreise 02/22

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 02/22

13:30 USA: CFNA-Index 02/22

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: SunExpress Pk zu Geschäftsjahr 2021 und Ausblick auf 2022 (online)

DEU: Auftakt der bundesweiten Tarifgespräche für die Chemie- und Pharmaindustrie, Hannover

BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel

USA: Bidens Nominierung für den Supreme Court: Anhörung des US-Senats beginnt, Washington

HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

DIENSTAG, DEN 22. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Amadeus Fire, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Nemetschek, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Hornbach Holding, Trading Statement 2021

08:00 GBR: Kingfisher, Jahreszahlen

14:00 FRA: Air Liquide, Capital Markets Day

18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Jahreszahlen

21:05 USA: Adobe, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Stada, Jahreszahlen

ESP: Iberdrola, Capital Markets Day und ESG Day

USA: Nvidia, Investor Day

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 03/22

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 02/22

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 01/22

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 03/22

12:00 IRL: Erzeugerpreise 02/22

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

15:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 03/22

21:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Dritte Runde Tarifverhandlungen Postbank, Frankfurt/M./Bonn

USA: Bidens Nominierung für den Supreme Court: Anhörung des US-Senats beginnt, Washington

MITTWOCH, DEN 23. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU Leoni, Jahreszahlen (detailliert)

07:10 DEU: Norma Group, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Auto1 Group, Jahreszahlen

07:30 DEU: Indus Holding, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: LPKF, Jahreszahlen

08:00 DEU: OHB, Jahreszahlen

08:00 GBR: Petrofac, Jahreszahlen

09:00 DEU: EnBW, Jahreszahlen (10.30 h Bilanz-Pk, Stuttgart)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Software, Geschäftsbericht

DEU: MTU, Geschäftsbericht

TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: Frühindikatoren 01/22 (endgültig)

06:30 NLD: Verbrauchervertrauen 03/22

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 02/22 (endgültig)

08:00 GBR: Verbraucherpreise 02/22

08:00 GBR: Preisindex Einzelhandel 02/22

10:00 DEU: Ifo Konjunkturprognose

10:00 POL: Arbeitslosenquote 02/22

15:00 USA: Verkauf neuer Häuser 02/22

15:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 03/22 (vorab)

SONSTIGE TERMINE

USA: Bidens Nominierung für den Supreme Court: Anhörung des US-Senats beginnt, Washington

DONNERSTAG, DEN 24. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Zur Rose, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Procredit Holding, Jahreszahlen

07:00 DEU: HeidelbergCement, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Rational, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Daimler Truck, Jahreszahlen (9.00 h Online-Pk, 10.00 h Analystencall)

07:30 DEU: SGL Carbon, Jahreszahlen (14.00 h Online-Pk)

07:30 DEU: CTS Eventim, Jahreszahlen

07:30 DEU: HHLA, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Scout24, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Zeal Network, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: SLM Solutions, Jahreszahlen (detailliert)

07:50 DEU: PVA TePla, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 GBR: Next, Jahreszahlen

08:00 DEU: Jost Werke, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Rhön-Klinikum, Jahreszahlen

08:00 DEU: PWO, Jahreszahlen (detailliert)

10:00 DEU: Dr. Hönle AG, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: DIC Asset, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Agravis Raiffeisen AG, Bilanz 2021 (online)

10:00 AUT: Palfinger, Hauptversammlung (online)

10:00 LUX: Stabilus, außerordentliche Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: Suse, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: B. Braun Melsungen, Bilanz-Pk (online)

10:30 DEU: BayWa, Bilanz-Pk (online)

12:00 ESP: Siemens Gamesa Renewable Energy, Hauptversammlung

13:30 DEU: Suse, Hauptversammlung (online)

18:00 DEU: Freenet, Jahreszahlen (detailliert)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Meyer Burger Technology, Jahreszahlen

DEU: Fresenius, Geschäftsbericht

DEU: Krones, Geschäftsbericht

DEU: Biotest, Jahreszahlen

DEU: Compugroup Medical, Geschäftsbericht

DEU: Berentzen Gruppe, Jahreszahlen

ITA: Saipem, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 03/22 (1. Veröffentlichung)

08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 02/22

08:45 FRA: Geschäftsklima 03/22

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 03/22

09:15 FRA: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 03/22 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 03/22 (1. Veröffentlichung)

09:30 CHE: SNB, Zinsentscheid

10:00 NOR: Norges, Zinsentscheid

10:00 EUR: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 03/22 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 03/22 (1. Veröffentlichung)

13:30 USA: Leistungsbilanz Q4/21

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

13:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 02/22 (vorläufig)

14:45 USA: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 03/22 (1. Veröffentlichung)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH verhandelt im VW-Dieselskandal zur Verjährung von Schadenersatz-Ansprüchen, Karlsruhe

DEU: Finanzministerkonferenz (FMK)

BEL: Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs, Brüssel

USA: Bidens Kandidation für den Supreme Court - Anhörung im US-Senat endet, Washington

FREITAG, DEN 25. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 DEU: Secunet Security Networks, Jahreszahlen (detailliert)

09:00 DEU: Vitesco, Jahres-Pk (online)

10:00 DEU: BayernLB, Bilanz-Pk

12:00 DEU: Sartorius, Hauptversammlung (online)

13:00 NLD: Steinhoff, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: Buzzi Unicem, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 03/22

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 03/22

06:30 NLD: BIP Q4/21 (2. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 02/22

09:00 ESP: Erzeugerpreise 02/22

09:00 ESP: BIP Q4/21 (2. Veröffentlichung)

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 03/22

10:00 EUR: EZB, Geldmenge M3

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 03/22

15:00 BEL: Geschäftsklima 03/22

15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 03/22 (endgültig)

EUR: S&P Ratingergebnis Deutschland

EUR: Moody's Ratingergebnis Ungarn, Schweden

EUR: Fitch Ratingergebnis Niederlande

SONSTIGE TERMINE

BEL: Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs, Brüssel

MONTAG, DEN 28. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 AUT: Bawag Group, Hauptversammlung

14:00 DEU: BASF, Investor Update

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Geschäftsbericht

DEU: Commerzbank, Geschäftsbericht

DEU: Hypoport, Geschäftsbericht

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 SWE: Handelsbilanz 02/22

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 02/22

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 02/22 (vorab)

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 03/22

SONSTIGE TERMINE

DEU: Global Solutions Summit u.a. mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundesfinanzminister Christian Lindner, Bundesumweltministerin Steffi Lemke, Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir und die Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Svenja Schulze. Zugeschaltet wird Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Berlin

DIENSTAG, DEN 29. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Encavis, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Wacker Neuson, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Flatexdegiro, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: About You, Jahreszahlen

07:30 DEU: Jenoptik Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Nordex, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: ElringKlinger, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht

07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Dermapharm Holding, Jahreszahlen (detailliert)

09:30 DEU: Kuka, Jahres-Pk (online)

10:00 DEU: Porsche SE, Jahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Wacker Chemie, Capital Markets Day mit Stategy Update

DEU: Cancom, Geschäftsbericht

DEU: HUK-Coburg Bilanz-Pk

FRA: Legrand, Capital Markets Day

FRA: Scor, Investor Day

LUX: Aroundtown S. A., Geschäftsbericht

USA: Micron Technology, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 02/22

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 04/22

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 02/22

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 03/22

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 02/22

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 01/22

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 03/22

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Start Fachkonferenz "3D-Druck Additive Fertigung in der Automobilindustrie" (Hybrid-Veranstaltung), Ludwigsburg

EUR: Treffen der EU-Gesundheitsminister

MITTWOCH, DEN 30. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Takkt, Jahreszahlen

07:25 DEU: Befesa, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Sixt SE, Jahreszahlen

07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Jahreszahlen

08:00 DEU: Biontech, Jahreszahlen

10:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Hauptversammlung (online)

10:00 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Investor Day

10:30 DEU: Sparkassenverband Rheinland-Pfalz, Jahres-Pk, Mainz

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Aareal Bank, Geschäftsbericht

DEU: Ströer, Geschäftsbericht

DEU: Stratec Biomedical, Geschäftsbericht

DEU: Basler, Geschäftsbericht

DEU: Deutsche Bahn, Hauptversammlung und AR-Sitzung

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 02/22

06:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 03/22

09:00 ESP: Verbraucherpreise 03/22 (vorläufig)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hesen, Bayern, Brandenburg 03/22

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 03/22

11:00 EUR: Industrievertrauen 03/22

11:00 EUR: Verbraucherpreise Sachsen 03/22

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 03/22

14:00 DEU: Verbraucherpreise 03/22 (vorläufig)

14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 03/22

14:30 USA: BIP Q4/22 (3. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q4/22 (3. Veröffentlichung)

SONSTIGE TERMINE

12:00 DEU: Jahres-Pk des Bundesverbands Erdgas, Erdöl und Geoenergie (online)

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi