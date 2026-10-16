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16.10.2026 17:34:38
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 30. Oktober 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 30. Oktober
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MONTAG, DEN 19. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 AUT: Bawag, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Norma Group, Update Strategie
17:45 FRA: Vinci, Verkehrszahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
CHE: DSM-Firmenich, außerordentliche Hauptversammlung
USA: Jefferies, Investorentag
USA: Trade Desk, außerordentliche Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
04:00 CHN: BIP Q3/26
04:00 CHN: Industrieproduktion 9/26
04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 9/26
04:00 CHN: Investitionen in Sachanlagen und Immobilien bis 9/26
08:00 DEU: Auftragseingang Verarbeitendes Gewerbe 8/26
16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 10/16
SONSTIGE TERMINE
08:00 DEU: Pressefrühstück Bundesverband Beteiligungskapital e.V. (BVK) und Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) zum Investitionsstandort Deutschland
10:00 DEU: Online-Pk Bitkom «Digitale Souveränität - wie werden wir unabhängiger?»
DEU: Invest in Germany Summit - mit Bundeskanzler Friedrich Merz
LUX: Treffen der Arbeits- und Sozialminister der EU
CND: Kanadische Provinz Alberta stimmt über Referendum zu Abspaltung ab
HINWEIS
HKG: Feiertag, Börse geschlossen
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DIENSTAG, DEN 20. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
00:30 GBR: BHP, Produktionsbericht Q1
07:00 SWE: Tele2 AB, Q3-Zahlen
07:00 CHE: ABB, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Anglo American, Produktionsbericht Q3
12:30 USA: Hasbro, Q3-Zahlen
12:30 USA: GE Aerospace, Q3-Zahlen
12:30 USA: General Motors, Q3-Zahlen
12:30 USA: Northrop Grumman, Q3-Zahlen
12:30 USA: KeyCorp, Q3-Zahlen
12:45 USA: Halliburton, Q3-Zahlen
12:55 USA: RTX, Q3-Zahlen
13:30 USA: Ally Financial, Q3-Zahlen
13:45 DEU: Pressegespräch Fraport mit Fluggesellschaft Air Arabia, Frankfurt/M.
15:00 CHE: Givaudan, Investor Day
17:00 USA: Goldman Sachs, Hauptversammlung (außerordentliche)
17:30 FRA: Carrefour, Q3-Umsatz
17:30 FRA: Vivendi, Q3-Umsatz
17:45 FRA: Michelin, Q3-Umsatz
18:00 FRA: EssilorLuxottica, Q3-Umsatz
19:00 DEU: Deutsche Börse, Q3-Zahlen
22:01 USA: Netflix, Q3-Zahlen
22:05 USA: United Airlines, Q3-Zahlen
22:05 USA: Capital One Financial, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Zoom Video Communications (Investor Day)
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 CHE: Im- und Exporte 9/26
08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 8/26
08:00 DEU: Erzeugerpreise 9/26
09:30 POL: Industrieproduktion 9/26
09:30 POL: Erzeugerpreise 9/26
10:00 ESP: Handelsbilanz 8/26
10:00 EUR: EZB Leistungsbilaz 8/26
11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 10/26
11:00 EUR: Bauproduktion 8/26
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
14:15 USA: ADP Bericht (Woche)
14:30 USA: Philadelphia Fed Index 10/26
14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 9/26 (vorläufig)
16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 9/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Investorengipfel u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Berlin
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MITTWOCH, DEN 21. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 FIN: Elisa, Q3-Zahlen
07:00 LUX: Eurofins Scientific, Q3-Umsatz
07:00 NLD: Randstad, Q3-Zahlen
07:00 NLD: Akzo Nobel, Q3-Zahlen
07:00 NOR: DNB ASA, Q3-Zahlen
07:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Q3-Zahlen
07:00 SWE: SKF, Q3-Zahlen
07:00 SWE: Husqvarna, Q3-Zahlen
07:30 FRA: Atos, Q3-Umsatz
07:30 NOR: Storebrand, Q3-Zahlen
08:30 ESP: Iberdrola, Q3-Zahlen
12:00 USA: Danaher, Q3-Zahlen
12:30 USA: AT&T, Q3-Zahlen
12:30 USA: GE Vernova, Q3-Zahlen
13:00 USA: Philip Morris International, Q3-Zahlen
13:00 USA: CME Group, Q3-Zahlen
13:30 USA: Abbott Laboratories, Q3-Zahlen
14:00 DEU: Deutsche Börse, Analystenkonferenz zu den Q3-Zahlen
18:00 DEU: Flatexdegiro, Q3-Zahlen
18:00 FRA: Kleppiere, Q3-Umsatz
22:00 USA: IBM, Q3-Zahlen
22:00 USA: Lam Research, Q1-Zahlen
22:00 USA: Texas Instruments, Q3-Zahlen
22:00 USA: Southwest Airlines, Q3-Zahlen
22:05 DEU: SAP, Q3-Zahlen
22:05 USA: Tesla, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Intershop, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Handelsbilanz 9/26
08:00 GBR: Verbraucherpreise 9/26
08:00 GBR: Preisindex Einzelhandel 9/26
11:00 EUR: Staatsschuld/BIP-Verhältnis 2026 (endgültig)
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
SONSTIGE TERMINE
DEU: Frankfurt Finance & Future Summit, Frankfurt/M.
08:45 DEU: BGH entscheidet über Auskunftsanspruch gegen Schufa, Karlsruhe
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DONNERSTAG, DEN 22. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 EUR: Acea Kfz-Erstzulassungen 9/26
07:00 CHE: STMicro, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Sartorius, Q3-Zahlen
07:00 BEL: Argenx, Q3-Zahlen
07:00 CHE: Kuehne & Nagel, Q3-Zahlen
07:00 CHE: Roche, Q3-Umsatz (14.00 Uhr Call)
07:00 CHE: Nestle, Q3-Zahlen
07:00 CHE: Schindler, Q3-Zahlen
07:00 CHE: Galderma, Q3 Trading Update
07:00 FIN: Nokia, Q3-Zahlen
07:00 FRA: Rexel, Q3-Umsatz
07:00 FRA: Nexans, Q3-Umsatz
07:00 FRA: Thales, Q3-Umsatz
07:00 FRA: Nexans, Q3-Umsatz
07:00 ITA: Unicredit, Q3-Zahlen
07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Q3-Zahlen
07:00 NOR: Nordic Semiconductor, Q3-Zahlen
07:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q3-Zahlen
07:00 SWE: Telia Company AB, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Vossloh, Q3-Zahlen
08:00 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q3-Zahlen
08:00 FRA: Hermes, Q3-Umsatz
08:00 GBR: Pearson Group, Q3-Umsatz
08:00 GBR: InterContinental Hotels, Q3-Umsatz
08:00 GBR: Barclays, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Rentokil Initial, Q3-Umsatz
08:00 GBR: Sainsbury, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: LSE, Q3-Umsatz
08:00 IRL: Kerry Group, Q3-Umsatz
08:00 NOR: Yara, Q3-Zahlen
12:00 USA: Comcast, Q3-Zahlen
12:00 USA: Spotify, Q3-Zahlen
12:00 USA: Dow, Q3-Zahlen
12:30 USA: Honeywell International, Q3-Zahlen
12:30 USA: Valero Energy, Q3-Zahlen
13:00 USA: Procter & Gamble, Q1-Zahlen
13:00 USA: American International Group, Q3-Zahlen
13:00 USA: Nasdaq, Q3-Zahlen
13:30 USA: Lockheed Martin, Q3-Zahlen
14:00 USA: Norfolk Southern, Q3-Zahlen
17:45 FRA: Vinci, Q3-Umsatz
17:45 FRA: Accor, Q3-Umsatz
17:45 FRA: Kering, Q3-Umsatz
18:00 FRA: Valeo, Q3-Umsatz
18:00 FRA: L' Oréal, Q3-Umsatz
22:00 USA: Intel, Q3-Zahlen
22:05 USA: Verisign Inc., Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
ITA: Prada, Q3-Zahlen
USA: PG&E, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 9/26 (endgültig)
08:45 FRA: Geschäftsklima 19/26
08:45 FRA: Produzentenvertrauen 10/26
09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 9/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
16:00 USA: Frühindikator 9/26
16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/26 (vorläufig)
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Jahrestagung des Forum for Macroeconomics and Macroeconomic Policies (FMM) der Hans-Böckler-Stiftung (bis 24.10.), Berlin
10:00 DEU: Pk Förderbank KfW zum aktuellen Mittelstandspanel, Frankfurt/M.
11:00 DEU: Online-Pk Bankenverband VÖB: Kapitalmarktprognose
10:00 DEU: Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder, Berlin
11:00 DEU: Online-Pk des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) Baden-Württemberg, Stuttgart
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FREITAG, DEN 23. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Atoss Software, Q3-Zahlen
07:00 CHE: Sika AG, Q3-Zahlen
07:00 CHE: SGS, Q3-Umsatz
07:00 CHE: Holcim, Q3-Zahlen
07:00 FRA: Sodexo, Jahreszahlen
07:00 NOR: Norsk Hydro, Q3-Zahlen
07:00 SWE: Volvo Cars, Q3-Zahlen
07:00 SWE: Electrolux, Q3-Zahlen
07:20 SWE: Volvo AB, Q3-Zahlen
07:30 SWE: Saab, Q3-Zahlen
07:45 ITA: Eni, Q3-Zahlen
08:00 SWE: Securitas AB, Q3-Zahlen
08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q3-Zahlen
08:30 FRA: Safran, Q3-Umsatz
10:30 FIN: Konecranes Oyj, Q3-Zahlen
12:00 SWE: Autoliv, Q3-Zahlen
13:00 USA: American Express, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
LUX: Eurofins Scientific, Europe Investor Day
TERMINE KONJUNKTUR
01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 10/26
01:30 JPN: Verbraucherpreise 9/26
02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 9/26
09:15 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung)
09:30 POL: Arbeitslosenquote 9/26
09:30 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung)
10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung)
12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid
15:00 BEL: Geschäftsklima 10/26
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung)
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/26 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
DEU: EU-Kommission prüft Übernahme von MediaMarktSaturn-Mutter Ceconomy durch JD.com genauer - Ende der Frist, Düsseldorf
DEU: BGH verhandelt zur möglichen Pflicht des Immobilienverkäufers zur Aufklärung über eine Mangelbeseitigung in Eigenleistung, Karlsruhe
IRL: Informelles Treffen der Handelsminister der EU-Staaten
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MONTAG, DEN 26. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
12:00 USA: Verizon Communications, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
06:00 JPN: Frühindikatoren 8/26 (endgültig)
07:00 FIN: Erzeugerpreise 9/26
08:00 SWE: Erzeugerpreise 9/26
10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 10/26
13:30 USA: CFNA-Index 9/26
15:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 10/26
SONSTIGE TERMINE
CHN: Beginn des Fünften Plenums der Kommunistischen Partei China, Peking
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DIENSTAG, DEN 27. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Novartis, Q3-Zahlen
07:00 CHE: Inficon, Q3-Zahlen
07:00 CHE: SIG Group, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Porsche AG, Q3-Zahlen
07:30 FRA: Orange, Q3-Zahlen
07:30 SWE: Alfa Laval, Q3-Zahlen
08:00 DEU: Beiersdorf, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q3-Zahlen
08:00 GBR: HSBC Holdings, Q3-Zahlen
11:00 USA: UPS, Q3-Zahlen
11:00 USA: Sherwin-Williams, Q3-Zahlen
11:55 USA: Coca-Cola, Q3-Zahlen
12:00 USA: American Tower, Q3-Zahlen
12:00 USA: Invesco, Q3-Zahlen
12:15 USA: PayPal, Q3-Zahlen
12:30 USA: Boeing, Q3-Zahlen
17:45 CHE: Temenos Group, Q3-Zahlen
18:00 FRA: Saint-Gobain, Q3-Umsatz
18:00 NLD: ASM International, Q3-Zahlen
21:00 CHE: Logitech, Q2-Zahlen
21:00 USA: Visa, Q4-Zahlen
22:00 NLD: NXP Semiconductors, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Paccar, Q3-Zahlen
USA: Corning, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 10/26
09:00 SPA: Arbeitslosenquote Q3/26
10:00 EUR: Geldmenge M3 9/26
13:15 USA: ADP Arbeitslosenzahlen (Woche)
13:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 9/26 (endgültig)
14:00 USA: FHFA Hauspreisindex 8/26
15:00 USA: Verbrauchervertrauen 10/26
15:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 10/26
15:00 USA: Neubauverkäufe 9/26
SONSTIGE TERMINE
LUX: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Luxemburg
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MITTWOCH, DEN 28. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
05:00 GBR: Standard Chartered, Q3-Zahlen
07:00 DEU: BASF, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Deutsche Bank, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Sandoz, Q3-Umsatz
07:00 DEU: Mercedes-Benz, Q3-Zahlen
07:00 CHE: UBS, Q3-Zahlen
07:00 ESP: Banco Santander, Q3-Zahlen
07:00 FRA: BNP Paribas, Q3-Zahlen
07:00 NLD: Heineken, Q3-Zahlen
07:00 NOR: Equinor, Q3-Zahlen
07:00 NOR: Telenor, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Delivery Hero, Q3 Trading Update
07:30 DEU: Symrise, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Traton SE, Q3-Zahlen
07:30 FIN: Kone Oyj, Q3-Zahlen
07:30 FRA: Remy Cointreau, Q2-Umsatz
07:30 FRA: Dassault Systemes, Q3-Zahlen
07:30 FRA: Danone, Q3-Umsatz
07:30 NLD: Adyen, Q3-Umsatz
07:30 NLD: KPN, Q3-Zahlen
08:00 FIN: Fortum, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Unilever, Q3-Umsatz
08:00 GBR: Aston Martin, Q3-Zahlen
08:00 GBR: GSK, Q3-Zahlen
08:00 NLD: Stellantis, Q3-Zahlen
08:15 FRA: Danone, Q3-Umsatz
08:30 FIN: UPM Kymmene, Q3-Zahlen
09:00 ESP: Endesa, Q3-Zahlen
11:30 USA: International Paper, Q3-Zahlen
11:30 USA: Boston Scientific, Q3-Zahlen
11:45 USA: Biogen Inc., Q3-Zahlen
12:30 USA: GE Vernova, Q3-Zahlen
17:45 FRA: Airbus Group, Q3-Zahlen
21:00 USA: Align Technology, Q3-Zahlen
21:00 USA: Alphabet, Q3-Zahlen
21:00 USA: Microsoft, Q1-Zahlen
21:00 USA: Fortinet, Q3-Zahlen
21:00 USA: Ford Motor Co, Q3-Zahlen
21:00 USA: FedEx, Q3-Zahlen
21:00 USA: Ebay, Q3-Zahlen
21:05 USA: T-Mobile US, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: GE Healthcare Technologies, Q3-Zahlen
USA: Oracle, Investorentreffen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 11/26
11:00 ITA: Erzeugerpreise 9/26
13:30 USA: Lagerbestände Großhandel 9/26 (vorläufig)
17:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 9/26
17:00 RUS: Arbeitslosenquote 9/26
17:00 RUS: Industrieproduktion 9/26
19:00 USA: Fed-Zinsentscheid (19.30 Pk)
SONSTIGE TERMINE
DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin
10:00 DEU: BGH verhandelt zu Rechtsschutzversicherung für eine Dieselklage, Karlsruhe
CHN: Fortsetzung des Fünften Plenums der Kommunistischen Partei China, Peking
GBR: Britischer Finanzminister John Healey legt den Haushalt vor, London
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DONNERSTAG, DEN 29. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 NOR: Aker ASA, Q3-Zahlen
06:30 FRA: Societe Generale, Q3-Zahlen
06:30 NLD: Redcare Pharmacy, Q3-Zahlen
06:55 DEU: Kion, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Wacker Chemie, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Alzchem, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Knorr Bremse, Q3-Zahlen
07:00 AUT: OMV, Q3-Zahlen
07:00 AUT: Andritz, Q3-Zahlen
07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q3-Zahlen
07:00 CHE: STMicroelectronics, Q3-Zahlen
07:00 ESP: BBVA, Q3-Zahlen
07:00 FRA: Renault, Q3-Umsatz
07:00 FRA: Axa, Q3-Umsatz
07:00 NLD: ING Groep, Q3-Zahlen
07:20 FRA: Air Liquide, Q3-Umsatz
07:30 DEU: Volkswagen Group, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Adidas, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Aixtron, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Befesa, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Volkswagen, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Drägerwerk, Q3-Zahlen
07:30 DNK: Danske Bank, Q3-Zahlen
08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q3-Zahlen
08:00 DEU: LPKF, Q3-Zahlen
08:00 CHE: Glencore, Q3-Umsatz
08:00 DNK: Carlsberg, Q3-Umsatz
08:00 FRA: Totalenergies, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Haleon, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Shell, Q3-Zahlen
10:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Hauptversammlung und ao HV
11:00 GBR: Linde, Q3-Zahlen
11:30 USA: Merck & Co, Q3-Zahlen
11:30 USA: Caterpillar, Q3-Zahlen
11:30 USA: Intercontinental Exchange, Q3-Zahlen
11:45 USA: Eli Lilly, Q3-Zahlen
11:45 USA: Hershey, Q3-Zahlen
12:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q3-Zahlen
12:00 USA: Altria Group, Q3-Zahlen
12:00 USA: Harley-Davidson, Q3-Zahlen
13:00 USA: Mastercard, Q3-Zahlen
18:15 NLD: Universal Music Group, Q3-Zahlen
21:00 USA: Weyerhaeuser Co, Q3-Zahlen
21:00 USA: Edison International, Q3-Zahlen
21:00 USA: Intel, Q3-Zahlen
21:00 USA: Sandisk, Q1-Zahlen
21:00 USA: Starbucks, Q4-Zahlen
21:05 USA: Stryker, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
ESP: Repsol, Q3-Zahlen
GBR: Willis Towers Watson, Q3-Zahlen
USA: Baxter International, Q3-Zahlen
USA: ResMed, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 SWE: Verbrauchervertrauen 10/26
08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 9/26
08:30 HUN: Handelsbilanz 9/26
09:00 SPA: Einzelhandelsumsatz 9/26
10:00 ITA: Arbeitslosenquote 9/26
11:00 BEL: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 10/26
11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/26 (endgültig)
11:30 BEL: Verbraucherpreise 10/26
12:00 ITA: Index Verbrauchervertrauen 10/26
12:00 ITA: Produzentenvertrauen 10/26
13:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 9/26
13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
13:30 USA: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
13:30 USA: Privater Konsum Q3/26 (vorab)
13:30 USA: PCE-Kernrate Preisindex Q3/26 (vorab)
14:45 EUR: EZB Zinsentscheid
SONSTIGE TERMINE
CAN: Gipfeltreffen EU - Kanada
CHN: Ende des Fünften Plenums der Kommunistischen Partei China, Peking
LUX: Treffen der Energieminister der EU, Luxemburg
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FREITAG, DEN 30. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Hella, Q3-Umsatz
07:00 DEU: Fuchs, Q3-Zahlen
07:00 FRA: Capgemini, Q3-Umsatz
07:00 FRA: Scor, Q3-Zahlen
07:00 FRA: Credit Agricole, Q3-Zahlen
07:00 GRC: Alpha Bank, Q3-Zahlen
07:30 AUT: Erste Group Bank, Q3-Zahlen
07:30 FIN: Stora Enso, Q3-Zahlen
07:30 FRA: Sanofi, Q3-Zahlen
08:00 DEU: Puma, Q2-Zahlen
08:00 GBR: BP, Q3-Zahlen
08:00 GBR: AstraZeneca, Q3-Zahlen
08:00 SCO: Natwest, Q3-Zahlen
09:00 ESP: CaixaBank, Q3-Zahlen
11:45 USA: Chevron Corporation, Q3-Zahlen
12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Q3-Zahlen
12:00 USA: General Dynamics, Q3-Zahlen
12:00 USA: Colgate-Palmolive, Q3-Zahlen
12:45 USA: AbbVie, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
JPN: BoJ, Zinsentscheid
00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 10/26
00:30 JPN: Arbeitslosenquote 9/26
00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 9/26
00:50 JPN: Industrieproduktion 9/26 (vorläufig)
07:30 FRA: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
07:30 FRA: Konsumausgaben 9/26
08:00 NOR: Arbeitslosenquote 10/26
08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/26 (vorab)
08:45 FRA: Erzeugerpreise 9/26
09:00 CHE: KOF Frühindikator 10/26
09:00 AUT: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
09:00 SPA: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
09:00 SPA: Verbraucherpreise 10/26 (vorab)
09:30 NLD: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
09:30 POL: Verbraucherpreise 10/26 (vorab)
09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 10/26
10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 10/26
10:00 ITA: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
10:30 PRT: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
11:00 BEL: Arbeitslosenquote 9/26
11:00 EUR: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
11:00 ITA: Verbraucherpreise 10/26 (vorab)
11:00 EUR: Arbeitslosenquote 9/26
12:00 PRT: Verbraucherpreise 10/26 (vorab)
13:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q3/26
14:00 DEU: Verbraucherpreise 10/26 (vorab)
14:45 USA: MNI Chicago PMI 10/26
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Fortsetzung der Messe «Reisen & Caravan 2026», Erfurt
USA: Das G20-Außenministertreffen findet unter dem Vorsitz von US-Außenminister Marco Rubio statt, Atlanta
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SAMSTAG, DEN 31. OKTOBER
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26
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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ und ab 26.10. in MEZ./bwi
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Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.