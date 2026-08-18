|
18.08.2026 06:04:38
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 31. August 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 31. August
^
---------------------------------------------------------------------------------------
DIENSTAG, DEN 18. AUGUST
TERMINE UNTERNEHMEN
00:30 AUS: BHP Group, Jahreszahlen
08:00 GBR: Klarna Group, Q2-Zahlen
08:30 DEU: Einhell, Q2-Zahlen
10:00 DEU: Elmos Semiconductor, Hauptversammlung (außerordentlich)
10:30 DEU: Verband der Sparda-Banken, Jahrespressegespräch, Frankfurt/M.
11:30 CHN: Xiaomi, Q2-Zahlen
12:00 USA: Home Depot, Q2-Zahlen
DEU: Mutares, Call zu den Halbjahreszahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Baugenehmigungen 6/26 und 1. Halbjahr 2026
08:00 DEU: Vierteljährliche Arbeitsmarktstatistik, tiefer gegliederte
Ergebnisse (Erwerbstätigenzahl, Arbeitszeit und -volumen, nach
Wirtschaftszweigen) Q2/26
08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 6/26
11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 8/26
14:15 USA: ADP Beschäftigung
14:30 USA: Im- und Exportpreise 7/26
14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 7/26
15:15 USA: Industrieproduktion 7/26
15:15 USA: Kapazitätsauslastung 7/26
16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 7/26
SONSTIGE TERMINE
--
---------------------------------------------------------------------------------------
MITTWOCH, DEN 19. AUGUST
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Straumann Holding, Halbjahreszahlen
07:00 CHE: Sunrise Communications, Halbjahreszahlen
07:00 CHE: Geberit, Q2-Zahlen
07:00 NLD: Docmorris, Halbjahreszahlen
07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q1-Zahlen (11.00 Pk)
08:00 DNK: Carlsberg, Halbjahreszahlen
13:00 USA: Analog Devices, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 6/26
08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 6/26
08:00 GBR: Verbraucherpreise 7/26
08:00 GBR: Erzeugerpreise 7/26
10:00 BGL: Leistungsbilanz 6/26
10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 6/26
11:00 EUR: Arbeitskosten Q2/26 (vorläufig)
11:00 EUR: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)
16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)
20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 29.7.26
---------------------------------------------------------------------------------------
DONNERSTAG, DEN 20. AUGUST
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 NLD: Aegon, Halbjahreszahlen
07:30 DEU: Tonies, Halbjahreszahlen (15.00 Analystencall)
08:00 GBR: Hays, Jahreszahlen
10:00 DEU: BayernLB, Halbjahreszahlen
11;30 CHN: Alibaba, Q2-Zahlen
13:00 USA: Walmart, Q2-Zahlen
17:45 DEU: CTS Eventim, Q2-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Deere & Co, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Handelsbilanz 7/26
06:30 NLD: Arbeitslosenquote 7/26
08:00 DEU: Erzeugerpreise 7/26
08:00 DEU: Außenhandel (Detailergebnisse) Juni und 1. Halbjahr 2026
08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe Juni und 1. Halbjahr 2026
08:00 DNK: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Im- und Exporte 7/26
09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid
09:30 POL: Industrieproduktion 7/26
09:30 POL: Erzeugerpreise 7/26
11:00 EUR: Bauproduktion 6/26
14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 8/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
16:00 USA: Frühindikator 7/26
SONSTIGE TERMINE
10:30 DEU: Jahrespressekonferenz des Verbands für Schiffbau und Meerestechnik (VSM), Hamburg
---------------------------------------------------------------------------------------
FREITAG, DEN 21. AUGUST
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Siegfried Holding, Halbjahreszahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 8/26
01:30 JPN: Verbraucherpreise 7/26 landesweit
02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 7/26
08:45 FRA: Geschäftsklima 8/26
08:45 FRA: Produzentenvertrauen 8/26
09:15 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung)
09:30 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung)
10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung)
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung)
16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 8/26 (vorläufig)
---------------------------------------------------------------------------------------
MONTAG, DEN 24. AUGUST
TERMINE UNTERNEHMEN
DEU: Deutz, außerordentliche Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 7/26
14:30 USA: CFNA-Index 7/26
SONSTIGE TERMINE
12:00 DEU: Branchentag Erneuerbare Energien & Energie-Sommerfest mit Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies und Energieminister Christian Meyer, Hannover
13:00 DEU: Preiserhöhungen bei Fernwärme: Mündliche Verhandlung im Fall der Sammelklage des Verbraucherzentrale Bundesverbandes gegen Eon
---------------------------------------------------------------------------------------
DIENSTAG, DEN 25. AUGUST
TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q2-Zahlen (detailliert)
09:30 DEU: VW-Betriebsversammlung mit Konzernchef Oliver Blume zu Plänen für weitere Sparmaßnahmen, Wolfsburg
10:00 DEU: DZ Bank, Pressegespräch anlässlich Veröffentlichung der Halbjahreszahlen, Frankfurt/M.
10:00 DEU: Dekabank, Halbjahreszahlen
22:00 USA: Zoom Video Communications, Q2-Zahlen
USA: Intuit, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 6/26 (endgültig)
07:00 FIN: Arbeitslosenquote 7/26
08:00 DEU: Staatsausgaben Q2/26
08:00 DEU: BiP Q2/26 (2. Veröffentlichung)
08:00 DEU: Privatkonsum Q2/26
08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 8/26
09:30 POL: Arbeitslosenquote 7/26
10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 8/26
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheidung
14:15 USA: ADP Beschäftigung
15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 6/26
15:00 BEL: Geschäftsklima 8/26
16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 8/26
16:00 USA: Neubauverkäufe 7/26
16:00 USA: Verbrauchervertrauen 8/26
SONSTIGE TERMINE
--
---------------------------------------------------------------------------------------
MITTWOCH, DEN 26. AUGUST
TERMINE UNTERNEHMEN
06:45 LUX: Aroundtown S. A., Q2-Zahlen
07:00 AUT: Vienna Insurance Group, Q2-Zahlen
09:30 DEU: VW-Betriebsversammlung mit Konzernchef Oliver Blume zu Plänen für weitere Sparmaßnahmen, Emden
10:00 DEU: NordLB, Halbjahreszahlen
10:00 NLD: Prosus, Hauptversammlung
13:30 USA: Abercrombie & Fitch, Q2-Zahlen
14:00 NOR: Equinor, Globaler Lieferantentag 2026
22:00 USA: HP Inc., Q3-Zahlen
22:00 USA: Salesforce, Q2-Zahlen
22:20 USA: Nvidia, Q2-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
KOR: Hyundai, CEO Investor Day mit Vorstellung Strategie
USA: Agilent Technologies, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 SWE: Erzeugerpreise 7/26
14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 7/26
14:30 USA: Realeinkommen 7/26
14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 7/26 (vorläufig)
14:30 USA: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)
14:30 USA: Privater Konsum Q2/26 (2. Veröffentlichung)
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
18:00 RUS: Industrieproduktion 7/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Gamescom, (bis 30.08.2026) Köln
10:00 DEU: Online-Talk des Bundesverbands Windenergie Offshore zu Auswirkungen der geplanten Änderungen des EU-Emissionshandels auf die Stahlindustrie, Berlin
10:30 DEU: Forschungspressekonferenz Chemieverband VCI, Frankfurt/M.
10:30 DEU: Hybrid-Pk Vorstellung des «Bau-Monitor 2026» zum Bau und Wohnungsmarkt (mit Länder-Zahlen), Berlin
---------------------------------------------------------------------------------------
DONNERSTAG, DEN 27. AUGUST
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Asta Energy Solutions, Halbjahreszahlen
07:30 DEU: Fielmann, Q2-Zahlen (detailliert)
07:30 DEU: Delivery Hero, Halbjahreszahlen (14.00 Pk und Analystencall)
07:30 FRA: Pernod Ricard, Jahreszahlen
10:00 DEU: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Halbjahreszahlen
10:00 CHE: Givaudan, Summer Investor Conference
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Autodesk, Q2-Zahlen
USA: Best Buy, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
03:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid
03:30 CHN: Industriegewinne 7/26
08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 7/26 (endgültig)
08:00 NOR: BIP Q2/26
08:00 SWE: Handelsbilanz 7/26
08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 9/26
08:45 FRA: Erzeugerpreise 7/26
10:00 EUR: EZB, Geldmenge M3 7/26
13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 22./23. Juli 2027
14:00 POL: Zentralbank, Zinsentscheidung
14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 7/26 (vorläufig)
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
SONSTIGE TERMINE
DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin
17:30 DEU: Zukunftsforum der EWR Aktiengesellschaft 2026 mit dem rheinland-pfälzischen Wirtschaftsminister Michael Ebling (SPD), Worms
---------------------------------------------------------------------------------------
FREITAG, DEN 28. AUGUST
TERMINE UNTERNEHMEN
08:30 DEU: Bertelsmann, Halbjahreszahlen, Gütersloh
DEU: LBBW, Halbjahreszahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 8/27
01:30 JPN: Arbeitslosenquote 7/26
07:00 FIN: BIP Q2/26
08:00 FIN: Handelsbilanz 6/26 (endgültig)
08:00 NOR: Arbeitslosenquote 8/26
08:00 SWE: BIP Q2/26
08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 7/26
08:45 FRA: Verbraucherpriese 8/26 (vorläufig)
08:45 FRA: Konsumausgaben 7/26
08:45 FRA: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)
09:00 CHE: KOF Frühindikator 8/26
09:00 CZS: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung)
09:00 ESP: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)
09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 7/26
09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 8/26
11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 8/26 (endgültig)
11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 8/26
11:00 EUR: Industrievertrauen 8/26
11:00 ITA: Verbrauchervertrauen 8/26 (endgültig)
11:00 ITA: Economic Sentiment 8/26
11:00 ITA: Produzentenvertrauen 8/26
11:30 BEL: Verbraucherpreise 8/26
15:45 USA: MNI Chicago PMI8/26
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/26 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
DEU: Caravan Salon Düsseldorf, Düsseldorf
---------------------------------------------------------------------------------------
MONTAG, DEN 31. AUGUST
TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 DEU: Sto, Halbjahreszahlen
13:00 FIN: UPM Kymmene, außerordentliche Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland
01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 7/26
01:50 JPN: Industrieproduktion 7/26 (vorläufig)
03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26
07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 7/26
08:00 DNK: Arbeitslosenquote 7/26
09:30 POL: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)
09:30 POL: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Sachsen, Brandenburg, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 8/26
11:00 BEL: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)
12:00 PRT: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)
12:00 PRT: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)
12:00 IRL: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)
14:00 DEU: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)
16:30 USA: Callas Fed Verarbeitende Industrie 8/26
SONSTIGE TERMINE
--
---------------------------------------------------------------------------------------
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht tiefer aus dem Handel -- DAX letztlich im Minus -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigte sich im Montagshandel schwächer. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Verluste. Auch an der Wall Street ging es abwärts. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.