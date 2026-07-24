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24.07.2026 06:04:38
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 6. August 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 6. August
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FREITAG, DEN 24. JULI
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Atoss Software, Q2-Zahlen
07:00 CHE: Vontobel, Halbjahreszahlen
07:30 DEU: Volkswagen Group, Q2-Zahlen (9.00 Analysten- und Pressekonferenz)
07:30 FIN: Konecranes Oyj, Q2-Zahlen
08:00 CHE: Securitas, Q2-Zahlen
08:00 NLD: Signify, Q2-Zahlen
13:00 USA: Verizon Communications, Q2-Zahlen
13:00 USA: American Express, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: Verbraucherpreise 6/26
02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (1. Veröffentlichung)
07:00 FIN: Erzeugerpreise 6/26
08:00 SWE: Erzeugerpreise 6/26
08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz) 5/26
08:00 DEU: NIM-Konsumklima 8/26
08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 6/26
09:00 ESP: Erzeugerpreise 6/26
09:15 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (1. Veröffentlichung)
09:30 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (1. Veröffentlichung)
10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (1. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (1. Veröffentlichung)
12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid
15:00 BEL: Geschäftsklima 7/26
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (1. Veröffentlichung)
16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 6/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) in Bayern
+ 1015-1115 Besuch Hensoldt AG in Fürstenfeldbruck
+ 1400-1530 Besuch Robert Bosch GmbH in Bamberg
IRL: Informelles Treffen der Energieminister der EU-Staaten
IRL: 2. Tag Informelles Treffen der Umweltminister der EU-Staaten
GBR: Farnborough Airshow vom 20. bis 24. Juli
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MONTAG, DEN 27. JULI
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: Vodafone Group, Q1-Umsatz
08:00 GBR: AstraZeneca, Halbjahreszahlen
09:00 DEU: Audi, Q2-Zahlen
14:00 DEU: Hochtief, Q2-Zahlen
17:45 FRA: Michelin, Halbjahreszahlen
17:45 FRA: Rexel, Halbjahreszahlen
17:45 ITA: Saipem, Halbjahreszahlen
17:50 FRA: LVMH, Halbjahreszahlen
TERMINE KONJUNKTUR
03:30 CHN: Industriegewinne 6/26
07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 5/26 (endgültig)
07:00 FIN: Verbrauchervertrauen 7/26
10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 7/26
10:00 EUR: EZB Geldmenge M3
14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 6/26 (vorläufig)
16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitendes Industrie 7/26
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DIENSTAG, DEN 28. JULI
TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 CHE: Sulzer, Halbjahreszahlen
07:00 DEU: Mercedes-Benz Group, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Teamviewer, Q2-Zahlen
07:00 CHE: Sika AG, Halbjahreszahlen
07:00 FRA: Safran, Halbjahreszahlen
07:00 NLD: Philips, Halbjahreszahlen (10.00 Conference Call)
07:15 FRA: Air Liquide, Halbjahreszahlen
07:30 FRA: Orange, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Unilever, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Barclays, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: MAN Group, Halbjahreszahlen
11:30 USA: Pfizer, Hauptversammlung
12:00 USA: UPS, Q2-Zahlen
12:00 USA: Sherwin-Williams, Q2-Zahlen
12:55 USA: Coca-Cola, Q2-Zahlen
13:00 USA: American Tower, Q2-Zahlen
13:00 USA: Transunion, Q2-Zahlen
13:00 USA: Invesco Ltd, Q2-Zahlen
13:00 GBR: GSK, Halbjahreszahlen
13:15 USA: S&P Global, Q2-Zahlen
13:15 USA: Paypal, Q2-Zahlen
13:30 USA: Boeing, Q2-Zahlen
14:00 USA: Linde, Hauptversammlung
17:45 FRA: Kering, Halbjahreszahlen
18:00 FRA: EssilorLuxottica, Halbjahreszahlen
18:00 NLD: AMS International, Halbjahreszahlen
22:00 CHE: Logitech, Q1-Zahlen
22:00 USA: Visa, Q3-Zahlen
22:05 USA: Ford Motor, Q2-Zahlen
22:05 USA: Mondelez, Q2-Zahlen
22:10 USA: NXP Semiconductor, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 7/26
09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q2/26
09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 6/26
14:15 USA: ADP-Index
14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 6/26 (vorläufig)
15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 5/26
16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 7/26
16:00 USA: Verbrauchervertrauen 7/26
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Bundesgerichtshof prüft Jahresentgelt für Riester-Bausparvertrag, Karlsruhe
11:00 DEU: «Zukunftstag Nutzfahrzuge 2026» mit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) auf dem Dekra Lausitzring
EU(R: Informelles Treffen der Landwirtschaftsminister der EU-Staaten (Fischerei) (bis 29.7.26)
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MITTWOCH, DEN 29. JULI
TERMINE UNTERNEHMEN
00:30 GBR: Rio Tinto, Halbjahreszahlen
06:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen Q2/26
06:30 NLD: Redcare Pharmacy, Q2-Zahlen
06:45 DEU: Krones, Q2-Zahlen (13.00 Analystenkonferenz)
06:45 CHE: UBS, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Deutsche Bank, Q2-Zahlen (11.00 Analystenkonferenz)
07:00 DEU: BASF, Q2-Zahlen (detailliert) (8.30 Analystenkonferenz)
07:00 DEU: Porsche AG, Halbjahreszahlen (8.00 Analystenkonferenz)
07:00 DEU: DWS, Q2-Zahlen (10.00 Analystenkonferenz)
07:00 DEU: Nordex, Q2-Zahlen (14.00 Analystenkonferenz)
07:00 BEL: Solvay, Halbjahreszahlen
07:00 FRA: Nexans, Halbjahreszahlen
07:00 SWE: Electrolux, Q2-Zahlen
07:25 ITA: Telecom Italia, Halbjahreszahlen
07:30 DEU: Auto1 Group, Q2-Umsatz
07:30 DEU: Befesa, Q2-Zahlen
07:30 ESP: Telefonica, Q2-Zahlen
07:30 FRA: Legrand, Halbjahreszahlen
07:30 FRA: Remy Cointreau, Q1-Umsatz
07:30 FRA: Danone, Halbjahreszahlen
07:45 ITA: Eni, Halbjahreszahlen
08:00 CHE: Glencore, Q2-Umsatz
08:00 FRA: Hermes, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Aston Martin, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Sage Group, Q3-Umsatz
08:00 IRL: Kerry Group, Halbjahreszahlen
09:00 ESP: CaixaBank, Halbjahreszahlen
12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Halbjahreszahlen
12:30 USA: GE Healthcare Technologies, Q2-Zahlen
12:30 USA: Boston Scientific, Q2-Zahlen
12:45 USA: Biogen Inc., Q2-Zahlen
13:00 USA: Procter & Gamble, Q4-Zahlen
13:00 USA: General Dynamics, Q2-Zahlen
13:30 USA: Stanley Black & Decker, Q2-Zahlen
17:45 FRA: Vinci, Halbjahreszahlen
17:45 FRA: Kleppiere, Halbjahreszahlen
17:45 ITA: Pirelli, Halbjahreszahlen
17:45 NLD: Airbus, Halbjahreszahlen (18.30 Conference Call)
18:00 ESP: Endesa, Halbjahreszahlen
18:00 FRA: L' Oréal, Halbjahreszahlen
22:00 USA: Lam Research, Q4-Zahlen
22:00 USA: Microsoft, Q4-Zahlen
22:00 USA: Align Technology, Q2-Zahlen
22:00 USA: Qualcomm, Q3-Zahlen
22:05 USA: Meta, Q2-Zahlen
22:30 GBR: ARM Holding, Q1-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
ESP: ACS, Halbjahreszahlen
ITA: Banca Generali, Q2-Zahlen
USA: Fortinet, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin
08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 6/26 (endgültig)
11:00 BEL: BIP Q2/26 (vorab)
18:00 RUS: Arbeitslosenquote 6/26
20:00 USA: Fed Zinsentscheid (20.30 Pk mit Fed-Chef Kevin Warsh)
SONSTIGE TERMINE
IRL: Informelles Treffen der Landwirtschaftsminister der EU-Staaten (Fischerei), Cork (2. und letzter Tag)
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DONNERSTAG, DEN 30. JULI
TERMINE UNTERNEHMEN
02:00 KOR: Samsung Electronics, Q2-Zahlen
06:30 FRA: Societe Generale, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Siltronic, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Kion, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Alzchem, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Hella, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Wacker Chemie, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Nemetschek, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Heidelberg Materials, Halbjahreszahlen
07:00 DEU: Gerresheimer, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Knorr Bremse, Q2-Zahlen
07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Halbjahreszahlen
07:00 BEL: UCB, Halbjahreszahlen
07:00 CHE: Inficon, Halbjahreszahlen
07:00 CHE: DSM-Firmenich, Halbjahreszahlen
07:00 ESP: BBVA, Halbjahreszahlen
07:00 FRA: Renault, Halbjahreszahlen
07:00 FRA: Capgemini, Halbjahreszahlen
07:00 FRA: Scor, Halbjahreszahlen
07:00 LUX: ArcelorMittal, Halbjahreszahlen
07:30 DEU: Symrise, Q2-Zahlen
07:30 DEU: Drägerwerk, Q2-Zahlen
07:30 DEU: BMW, Halbjahreszahlen (8.30 Pk, 10.15 Analystenkonferenz)
07:30 DEU: Adidas, Q2-Zahlen
07:30 DEU: Aixtron, Q2-Zahlen
07:30 DEU: Baader Bank, Halbjahreszahlen
07:30 AUT: Andritz, Q2-Zahlen
07:30 AUT: Erste Group Bank, Q2-Zahlen (11.00 Pressegespräch)
07:30 FRA: Vallourec, Halbjahreszahlen
07:30 FRA: Veolia Environnement, Halbjahreszahlen
07:30 FRA: Schneider Electric, Halbjahreszahlen
07:30 FRA: Sanofi, Q2-Zahlen
07:30 FRA: Accor, Halbjahreszahlen
07:30 FRA: Bouygues, Halbjahreszahlen
07:30 KOR: LG Electronics, Q2-Zahlen
07:45 FRA: Air France-KLM, Q2-Zahlen
08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q2-Zahlen
08:00 AUT: Verbund, Q2-Zahlen
08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Shell, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Mondi, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Anglo American, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: BAE Systems, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Rolls-Royce, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Haleon, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Rentokil Initial, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Helios Towers, Q2-Zahlen
08:00 GBR: Willis Towers Watson, Q2-Zahlen
08:00 GBR: British American Tobacco, Halbjahreszahlen
08:00 INT: LSE, Halbjahreszahlen
08:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Halbjahreszahlen
08:00 NLD: ING Groep, Q2-Zahlen
08:00 NLD: Stellantis, Halbjahreszahlen (14.00 Presse- und Analystenkonferenz)
10:00 DEU: Deutsche Bahn, Halbjahres-Pressekonferenz
12:30 USA: International Paper, Q2-Zahlen
12:30 USA: Cigna, Q2-Zahlen
12:30 USA: Hershey, Q2-Zahlen
12:45 ITA: Ferrari, Q2-Zahlen
13:00 USA: Mastercard, Q2-Zahlen
13:00 USA: Altria Group, Q2-Zahlen
13:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q2-Zahlen
13:15 USA: Baxter International, Q2-Zahlen
13:30 USA: Southern Company, Q2-Zahlen
13:30 USA: Intercontinental Exchange, Q2-Zahlen
17:45 FRA: Atos, Halbjahreszahlen
18:00 FRA: Saint-Gobain, Halbjahreszahlen
18:00 ITA: Enel, Halbjahreszahlen
18:00 NLD: Euronext, Halbjahreszahlen
18:15 NLD: Universal Music Group, Q2-Zahlen
22:00 USA: Weyerhaeuser Co, Q2-Zahlen
22:00 USA: Edison International, Q2-Zahlen
22:05 USA: Stryker, Q2-Zahlen
22:30 USA: Apple, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Munich Re, Naturkatastrophenbericht 1. Halbjahr 2026
FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Halbjahreszahlen
ITA: Prada, Halbjahreszahlen
ITA: De Longhi, Halbjahreszahlen
PRT: EDP, Halbjahreszahlen
USA: KKR & Co, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
07:30 FRA: Konsumausgaben 6/26
07:30 FRA: BIP Q2/26 (vorab)
08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 6/26
08:00 DNK: Arbeitslosenquote 6/26
08:30 HUN: Handelsbilanz 6/26
08:30 HUN: BIP Q2/26 (vorab)
09:00 CHE: KOF Frühindikator 7/26
09:00 AUT: BIP Q2/26 (vorab)
09:00 ESP: BIP Q2/26 (vorab)
09:00 ESP: Verbraucherpreise 7/26 (vorab)
09:30 NLD: BIP Q2/26 (vorab)
10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 7/26
10:00 ITA: BIP Q2/26 (vorab)
10:30 PRT: BIP Q2/26 (vorab)
11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 7/26
11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 7/26 (endgültig)
11:00 ITA: Arbeitslosenquote 6/26
11:00 EUR: BIP Q2/26 (vorab)
11:00 EUR: Arbeitslosenquote 6/26
11:30 BEL: Verbraucherpreise 7/26
12:00 IRL: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)
13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid
14:00 DEU: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)
14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 6/26
14:30 USA: Realeinkommen 6/26
14:30 USA: PCE-Preisindex 6/26
14:30 USA: BIP Q2/26 (vorab)
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
SONSTIGE TERMINE
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FREITAG, DEN 31. JULI
TERMINE UNTERNEHMEN
05:00 JPN: Sony, Q1-Zahlen
06:30 CHE: Holcim, Halbjahreszahlen
07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Fuchs, Q2-Zahlen (10.00 Pk, 12.00 Analystenkonferenz)
07:00 AUT: OMV, Q2-Zahlen
07:00 CHE: Clariant, Halbjahreszahlen
07:00 FRA: Axa, Halbjahreszahlen
07:00 FRA: Credit Agricole, Halbjahreszahlen
07:30 DEU: Hensoldt AG, Halbjahreszahlen
07:30 AUT: Raiffeisen International, Q2-Zahlen
07:30 BEL: Umicore, Halbjahreszahlen
07:30 FRA: Forvia, Halbjahreszahlen
07:45 FRA: Engie, Halbjahreszahlen
08:00 DEU: Puma, Q2-Zahlen (9.30 Pk, 15.00 Analystenkonferenz)
08:00 ESP: Amadeus IT, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Pearson Group, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: International Consolidated Air, Halbjahreszahlen
08:00 IRL: Bank of Ireland, Halbjahreszahlen
08:00 SCO: Natwest, Halbjahreszahlen
12:00 GBR: Linde, Q2-Zahlen
12:30 USA: ExxonMobil, Q2-Zahlen
12:45 USA: Chevron Corporation, Q2-Zahlen
13:00 USA: Colgate-Palmolive, Q2-Zahlen
13:00 USA: Moderna, Q2-Zahlen
13:45 USA: AbbVie, Q2-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Eaton, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
JPN: BoJ, Zinsentscheid
01:30 JPN: Verbrauchervertrauen Tokio 7/26
01:30 JPN: Arbeitslosenquote 6/26
01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 6/26
01:50 JPN: Industrieproduktion 6/26 (vorläufig)
03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26
06:30 NLD: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)
07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 6/26
08:00 DEU: Erwerbstätigkeit Q2/26
08:00 NOR: Arbeitslosenquote 7/26
08:45 FRA: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)
08:45 FRA: Erzeugerpreise 6/26
09:00 AUT: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)
09:30 POL: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)
09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 7/26
10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 7/26
10:00 ITA: Economic Sentiment 7/26
11:00 EUR: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)
11:00 ITA: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)
14:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q2/26
15:45 USA: MNI Chicago PMI 7/26
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 7/26 (endgültig)
DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland, Dresden
SONSTIGE TERMINE
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MONTAG, DEN 3. AUGUST
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 LUX: Stabilus, Q3-Zahlen
13:00 USA: Marriott International, Q2-Zahlen
22:00 USA: Snap, Q2-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Loews, Q2-Zahlen
USA: Tyson Foods, Q3-Zahlen
USA: Palantir, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung)
03:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26
08:30 CHE: Verbraucherpreise 7/26
09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung)
09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26
09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26
09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung)
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung)
16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 7/26
16:00 USA: Bauinvestitionen 6/26
SONSTIGE TERMINE
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DIENSTAG, DEN 4. AUGUST
TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 DEU: Adtran Networks, Q2-Zahlen
07:00 DEU: LEG Immobilien, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Deutsche Lufthansa, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Zalando, Q2-Zahlen
07:00 DEU: FMC, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Hamborner Reit, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Evonik, Q2-Zahlen
07:00 AUT: AT&S, Q1-Zahlen
07:00 AUT: AMS Osram, Q2-Zahlen
07:10 DEU: Elmos Semiconductor, Q2-Zahlen
07:30 DEU: Hugo Boss, Q2-Zahlen
07:30 DEU: Bayer, Q2-Zahlen
07:30 DEU: Continental, Q2-Zahlen
08:00 GBR: Travis Perkins, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Smith & Nephew, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: BP, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: HSBC Holdings, Halbjahreszahlen
09:00 DEU: Bayer, Q2-Zahlen
12:00 DEU: Biontech, Q2-Zahlen
12:00 USA: DuPont de Nemours, Q2-Zahlen
12:00 USA: Spotify, Q2-Zahlen
12:30 USA: Kimberly-Clark, Q2-Zahlen
12:30 USA: Merck & Co, Q2-Zahlen
12:30 USA: Caterpillar, Q2-Zahlen
12:45 USA: Pfizer, Q2-Zahlen
13:00 USA: McDonalds, Q2-Zahlen
13:30 USA: Cummins, Q2-Zahlen
22:00 USA: Amgen, Q2-Zahlen
22:00 USA: Pinterest, Q2-Zahlen
22:00 USA: Booking Holdings, Q2-Zahlen
22:05 USA: Mattel, Q2-Zahlen
22:15 USA: AMD, Q2-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
ITA: Buzzi Unicem, Halbjahreszahlen
USA: The Mosaic, Q2-Zahlen
USA: SpaceX, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 7/26
10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 6/26
14:30 USA: Handelsbilanz 6/26
16:00 USA: Auftragseingang Industrie 6/26
16:00 USA: JOLTS Offene Stellen 6/26
16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 6/26 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Festakt Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) zum 75-jähriges Bestehen, Flensburg
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MITTWOCH, DEN 5. AUGUST
TERMINE UNTERNEHMEN
06:45 DEU: Basler, Q2-Zahlen
06:45 DEU: Fresenius, Q2-Zahlen
07:00 DEU: DHL Group, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Siemens Energy, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Vonovia Q2-Zahlen, Bochum
07:00 DEU: Klöckner & Co, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Sandoz, Halbjahreszahlen
07:00 NLD: Heineken, Halbjahreszahlen
07:30 DEU: Schaeffler, Q2-Zahlen
07:30 DEU: Infineon, Q3-Zahlen
07:30 AUT: Voestalpine, Q1-Zahlen
07:30 DNK: Novo Nordisk, Q2-Zahlen
07:30 NLD: Ahold Delhaize, Halbjahreszahlen
08:00 DEU: Beiersdorf, Halbjahreszahlen
08:00 CHE: Glencore, Halbjahreszahlen
08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Next, Q2-Zahlen
08:00 GBR: Legal + General Group, Halbjahreszahlen
08:00 NLD: Wolters Kluwer, Halbjahreszahlen
10:00 DEU: VDMA zum Auftragseingang Juni 2026 und 2. Quartal 2026
12:45 USA: Eli Lilly, Q2-Zahlen
12:45 USA: Walt Disney, Q3-Zahlen
13:00 USA: Kraft Heinz, Q2-Zahlen
13:00 USA: Uber Technologies, Q2-Zahlen
22:00 CHE: Transocean, Q2-Zahlen
22:00 NLD: Qiagen, Q2-Zahlen
22:00 USA: Ebay, Q2-Zahlen
22:00 USA: Ebay, Q2-Zahlen
22:00 USA: Sandisk, Jahreszahlen
22:15 USA: Allstate, Q2-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: KfW, Förder- und Geschäftszahlen 1. Halbjahr 2026
USA: BorgWarner, Q2-Zahlen
USA: Honeywell Aerospace, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung)
03:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26
08:45 FRA: Industrieproduktion 6/26
09:00 CZS: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)
09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26
09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26
09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung)
14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 7/26
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung)
16:00 USA: ISM Services Index 7/26
SONSTIGE TERMINE
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DONNERSTAG, DEN 6. AUGUST
TERMINE UNTERNEHMEN
06:45 CHE: Adecco, Q2-Zahlen
06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Halbjahreszahlen
07:00 DEU: Aareal Bank, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Fraport, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Commerzbank, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Aurubis, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q2-Zahlen
07:00 DEU: PVA TePla, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Ionos, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Siemens, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Aumovio, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Rational, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Merck KGaA, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Kontron, Q2-Zahlen
07:00 BEL: KBC Group, Q2-Zahlen
07:00 CHE: Swiss Re, Halbjahreszahlen
07:00 LUX: SAF Holland, Q2-Zahlen
07:00 NOR: Nordic Semiconductor, Q2-Zahlen
07:15 CHE: Swisscom, Q2-Zahlen
07:30 DEU: 1&1, Q2-Zahlen
07:30 DEU: Deutz, Q2-Zahlen
07:30 DEU: United Internet, Q2-Zahlen
07:30 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q2-Zahlen
07:30 DEU: Scout24, Q2-Zahlen
07:30 DEU: Renk, Q2-Zahlen
07:30 DEU: Henkel, Q2-Zahlen
07:30 DEU: Suss Mircotec, Q2-Zahlen
07:30 DEU: Dürr AG, Q2-Zahlen
07:30 DEU: GFT, Q2-Zahlen
08:00 DEU: OHB, Q2-Zahlen
08:00 GBR: Diageo, Jahreszahlen
08:00 GBR: Admiral, Halbjahreszahlen
08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Halbjahreszahlen
09:00 DEU: KSB, Halbjahreszahlen
13:00 USA: Conoco Phillips, Q2-Zahlen
14:00 DEU: Rheinmetall, Bericht zum 2. Quartal
14:00 USA: Fox Corp, Q4-Zahlen
22:00 USA: Lyft, Q2-Zahlen
22:00 USA: Airbnb, Q2-Zahlen
22:00 USA: American International Group, Q2-Zahlen
22:00 USA: ResMed, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 SWE: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)
08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 6/26
08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 6/26
08:30 HUN: Industrieproduktion 6/26
09:00 CHE: Arbeitslosenquote 7/26
09:00 ESP: Industrieproduktion 6/26
10:00 ITA: Industrieproduktion 6/26
11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 6/26
12:00 IRL: Arbeitslosenquote 7/26
14:30 USA: Produktivität ex Agrar Q2/26 (vorläufig)
14:30 USA: Lohnstückkosten Q2/26 (vorläufig)
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 6/26 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
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Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die Wall Street zeigte sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. An den Märkten in Fernost ging es am Freitag bergab.