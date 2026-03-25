WOCHENVORSCHAU: Termine bis 7. April 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 7. April

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MITTWOCH, DEN 25. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 Call)

07:30 DEU: Hornbach, Q4-Umsatz

09:00 DEU: EnBW, Jahreszahlen und Update Strategie (10.30 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall)

10:00 DEU: Otto, Jahrespressekonferenz, Hamburg

10:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Hauptversammlung

10:30 DEU: Boehringer Ingelheim , Jahres-Pk und Ausblick auf 2026, Ingelheim

12:00 ESP: Enagas, Hauptversammlung

13:30 CHE: Swisscom, Hauptversammlung

15:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Hauptversammlung

16:00 SWE: Electrolux, Hauptversammlung

18:00 USA: Starbucks, Hauptversammlung

DEU: Commerzbank, Geschäftsbericht 2025

DEU: Fresenius, Geschäftsbericht 2025

DEU: LBBW, Jahres-Pk

CHN: Temu-Mutter PDD Holding, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 1/26 (endgültig)

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 2/26 (endgültig)

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Januar 2026

08:00 DEU: Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex), 4. Quartal und Jahr

2025

08:00 DEU: Güterverkehr in der Binnenschifffahrt, Jahr 2025

08:00 GBR: Verbraucherpreise 2/26

08:00 GBR: Erzeugerpreise 2/26

08:00 SWE: Erzeugerpreise 2/26

09:00 SWE: Wirtschaftstendenz 3/26

09:00 SWE: Verbrauchervertrauen 3/26

09:00 ESP: Erzeugerpreise 2/26

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 3/26

13:30 USA: Im- und Exportpreise 2/26

13:30 USA: Leistungsbilanz Q4/25

15:00 BEL: Geschäftsklima 3/26

15:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

17:00 RUS: Industrieproduktion 2/26

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Konferenz: «The ECB and Its Watchers», Frankfurt/M.

Mit einer Rede der Präsidentin der Europäische Zentralbank (EZB), Christine Lagarde (9.45 Uhr)

DEU: Bundestag

+ 14.00 Regierungsbefragung mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)

DEU: Hauptausschuss des Verbands der Chemischen Industrie (VCI) e.V., u.a. mit Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD), Berlin

+ 14.45 Rede Bundesumweltminister Schneider und Diskussionsrunde gemeinsam mit VCI-Präsident Steilemann

+ 18.00 Parlamentarischen Abend mit VCI-Präsident Markus Steilemann und Kanzleramtschef Thorsten Frei zum Thema «Wachstum oder Stillstand? Deutschland am Scheideweg»

17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zur Effektivität von Dienstleistungen in der EU

DEU: «Munich Space Summit» mit Rede von Ministerpräsident Markus Söder (CSU)

USA: Abschluss Energie-Konferenz «CERAWeek», u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) des Energieforschungs- und Beratungsunternehmen Cambridge Energy Research Associates (CERA), Houston

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DONNERSTAG, DEN 26. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Cewe Stiftung, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)

07:00 DEU: SMA Solar, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Wacker Neuson, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Eckert & Ziegler, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Kontron, Jahreszahlen

07:25 DEU: Medios, Jahreszahlen

07:30 DEU: Delivery Hero, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 Analystencall)

07:30 DEU: Deutz, Jahreszahlen (10.30 Call)

07:30 DEU: SFC Energy, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Jahreszahlen (11.30 Bilanz-Pk)

07:30 DEU: CTS Eventim, Jahreszahlen

07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Elringklinger, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk)

07:30 DEU: Keonig & Buaer, Jahreszahlen

07:30 DEU: Hensoldt, Geschäftsbericht

07:30 DEU: Scout24, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Dürr, Geschäftsbericht

08:00 DEU: PNE, Jahreszahlen

08:00 DEU: Jost Werke, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 Analystencall)

08:00 DEU: Cancom, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Jahreszahlen (10.00 Presse- und Analystenkonferenz)

08:00 GBR: Next, Jahreszahlen

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q1-Zahlen

09:00 DEU: KSB, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)

09:00 DEU: B. Braun, Bilanz-Pk, Melsungen

09:00 DEU: Bertelsmann SE & Co. KGaA, Jahreszahlen, Gütersloh

10:00 DEU: Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Bilanz-Pk (online)

10:00 DEU: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Bilanz-Pk (Präsenz und digital)

10:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Hauptversammlung

10:30 DEU: Deutsche Bahn, Jahreszahlen, Berlin

10:30 AUT: Andritz, Hauptversammlung

11:00 DEU: Rhön-Klinikum, Bilanz-Pk, Bad Neustadt/Saale

11:00 ESP: CaixaBank, Hauptversammlung

12:00 DEU: Sartorius, Hauptversammlung

12:00 ESP: Enagas, Hauptversammlung

14:00 DNK: Novo Nordisk, Hauptversammlung

15:00 DNK: Danske Bank, Hauptversammlung

16:30 ESP: Banco Santander, Hauptversammlung

17:50 ITA: Pirelli, Jahreszahlen

20:00 USA: Ciena Corporation, Hauptversammlung

DEU: Pfeiffer Vacuum, Jahreszahlen (detailliert)

DEU: Flatexdegiro, Geschäftsbericht

GBR: 3i Group, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)

08:00 SWE: Handelsbilanz 2/26

08:00 DEU: GfK-Konsumklima 4/26

08:45 FRA: Geschäftslima 3/26

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 3/26

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 3/26

09:00 ESP: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 3/26

10:00 ITA: Economic Sentiment 3/26

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 3/26

10:00 EUR: Geldmenge M3 2/26

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Online-Pk zur Konjunkturprognose 2026/27 des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf

13:00 DEU: Wohnungsbau-Tag 2026 u.a. mit Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD), Berlin

CMR: WTO-Ministerkonferenz, Yaounde

++ EU-Handelsministertreffen am Rande der WTO-Ministerkonferenz in Kamerun

FRA: Außenminister-Treffen der G7 in Frankreich geplant, Vaux-de-Cernay

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FREITAG, DEN 27. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Jungheinrich, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)

07:30 DEU: Sixt, Geschäftsbericht

07:30 DEU: GFT Technologies, Geschäftsbericht

08:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Jahreszahlen

10:00 DEU: KfW-Bankengruppe, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.

10:00 NLD: Randstad, Hauptversammlung

11:00 DEU: Rheinischer Sparkassen- und Giroverband (RSGV), Jahres-Pk, Düsseldorf

11:00 DEU: Deutsche Bahn, Bilanz-Pk

11:00 ESP: CaixaBank, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 3/26

02:30 CHN: Industriegewinne 2/26

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 2/26

08:00 NOR: Arbeitslosenquote 3/26

09:00 ESP: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)

13:30 USA: BIP Q4/25 (3. Veröffentlichung)

13:30 USA: Persönliche Einkommen und Ausgaben 2/26

15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 3/26 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH entscheidet über Pflicht zur Einholung von Vergleichsangeboten in Wohnungseigentümer-Gemeinschaften, Karlsruhe

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MONTAG, DEN 30. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:15 DEU: Suss Mircotec, Jahreszahlen

07:35 DEU: Secunet Security Networks, Jahreszahlen

11:00 DEU: Frankfurter Sparkasse, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 2/26

08:30 HUN: Handelsbilanz 2/26

09:00 CHE: KOF Frühindikator 3/26

09:00 AUT: Erzeugerpreise 2/26

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 2/26

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 3/26

10:00 ITA: Erzeugerpreise 2/26

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 3/26

11:00 EUR: Industrievertrauen 3/26

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 3/26 (endgültig)

11:30 BEL: Verbraucherpreise 3/26

12:00 IRL: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 3/26

SONSTIGE TERMINE

10:00 BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel

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DIENSTAG, DEN 31. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Dermapharm Holding, Jahreszahlen

07:10 DEU: Norma Group, Jahreszahlen

07:30 DEU: Energiekontor, Jahreszahlen

07:30 DEU: Auto1 Group, Jahreszahlen

07:30 DEU: Adesso, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk)

07:30 DEU: Friedrich Vorwerk, Jahreszahlen

07:50 DEU: MBB SE, Jahreszahlen

13:00 FIN: Fortum, Hauptversammlung

13:00 SWE: Volvo Cars, Hauptversammlung

14:00 SWE: Ericsson, Hauptversammlung

18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Jahreszahlen

22:15 USA: Nike, Q3-Zahlen

DEU: PSI, Jahreszahlen

ITA: UniCredit, Hauptversammlung (und außerordentliche Hauptversammlung)

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland

DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers

01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 3/26

01:30 JPN: Arbeitslosenuote 2/26

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 2/26

01:50 JPN. Industrieproduktion 2/26 (vorläufig)

03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26

06:30 NLD: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)

07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 2/26

08:00 GBR: BIP Q4/25 (endgültig)

08:00 GBR: Privatkonsum Q4/25 (endgültig)

08:00 GBR: Staatsausgaben Q4/25 (endgültig)

08:00 GBR: Im- und Exporte Q4/25 (endgültig)

08:45 FRA: Konsumausgaben 2/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)

09:00 AUT: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 3/26

10:00 POL: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)

10:30 PRT: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 1/26

15:45 USA: MNI Chicago PMI 3/26

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 3/26

16:00 USA: JOLTS Offene Stellen 2/26

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Jahres-Pressegespräch Fachvereinigung Edelmetalle, Pforzheim

INT: Informelles Treffen der Forschungsminister der EU-Staaten

JPN: Frankreichs Präsident Macron zu Besuch in Japan

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MITTWOCH, DEN 1. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

09:30 CHE: Clariant, Hauptversammlung

10:00 DEU: Deutsche Telekom, Hauptversammlung

10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang Februar 2026

10:30 DEU: VNG, Bilanz-Pk, Leipzig

12:30 DEU: Bayer, Pharma Media Day 2026

19:00 USA: Hewlett Packard Enterprise, Hauptversammlung

USA: Pkw-Absatz 3/26

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Tankan Q1/26

02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung)

03:45 CHN: RatingDog China PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26

09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26

09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26

09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26

09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 2/26

10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 2/26

14:15 USA: ADP Beschäftigung 3/26

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 3/26

16:30 USA: EIA, Ölbericht

18:00 RUS: Arbeitslosenquote 2/26

SONSTIGE TERMINE

CHN: China schafft Steuerrückerstattung für exportierte Photovoltaikprodukte ab, Peking

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DONNERSTAG, DEN 2. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

10:30 LUX: SES, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

08:30 CHE: Verbraucherpreise 3/26

10:00 EUR: EZB Monatsbericht

11:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 2/26

14:30 USA: Handelsbilanz 2/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 2/26

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 2/26 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pressefrühstück zum Thema «Kurs halten: Handelsbeziehungen und EU-Industriepolitik in stürmischen Zeiten - Auswirkungen auf Niedersachsen»

Unter anderen nimmt der Vorsitzende des Ausschusses für Internationalen Handel (INTA) und Vorsitzende der Konferenz der Ausschussvorsitzenden (CCC), Bernd Lange, teil.

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FREITAG, DEN 3. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

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TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung)

03:45 CHN: Rating Dog China PMI Dienste 3/26

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 3/26

15:45 USA: S&P Global Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Services 3/26

Feiertag "Karfreitag"

AUT, AUS, BEL, CHE, DEU, DNK, FRA, FIN, ESP, GBR, HKG, ITA, NLD, NOR, PRT, POL, SGP, SWE, USA Börsen geschlossen

Börsen Japan, Russland, China geöffnet

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MONTAG, DEN 6. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

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TERMINE KONJUNKTUR

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HINWEIS

Feiertag "Ostermontag"

AUT, AUS, BEL, DNK, DEU, FIN, FRA, GBR HGK, ITA, LUX, NLD, NOR, AUS, PRT, SWE, CHE, ESP, Börsen geschlossen

Börsen Japan, Korea, Russland und USA geöffnet

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DIENSTAG, DEN 7. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

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TERMINE KONJUNKTUR

ROU: Zentralbank, Zinsentscheid

07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 2/26 (vorläufig)

08:00 SWE: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)

09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 3/26

09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 3/26

09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 2/26 (vorläufig)

21:00 USA: Konsumentenkredite 2/26

SONSTIGE TERMINE

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