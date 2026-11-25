FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 9. Dezember

^

---------------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 26. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

08:30 DEU: Fresenius feiert 40 Jahre Börsenjubiläum, Frankfurt

Begrüßung durch Stephan Leithner, CEO Deutsche Börse AG, anschließend Ansprachen von Wolfgang Kirsch und Michael Sen.

DEU: Rheinmetall, Capital Markets Day (bis 27.11.26)

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW-Konjunkturbarometer

02:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid

08:00 NOR: BIP Q3/26

08:00 DEU: Nominallohn-/Reallohnindex Q3/26

08:00 DNK: Einzelhandelsumsatz 10/26

08:00 DEU: NIM-Konsumklima 12/26

08:45 FRA: Erzeugerpreise 10/26

10:00 EUR: Geldmenge M3 10/26

13:30 DEU: EZB Sitzungsprotokoll 28./29.10.26

SONSTIGE TERMINE

DEU: Chemie- und Pharma-Summit, Berlin

Auf der Konferenz soll u.a. Covestro-Chef Markus Steilemann als Präsident des VCI wiedergewählt werden. Steilemann gehört seit März 2020 dem VCI-Vorstand an. Seit 30. September 2022 führt er den Verband als Präsident.

09:00 DEU: European Defence Capital Summit 2026, Frankfurt/M.

09:30 DEU: «Strategiedialog Automobilwirtschaft BW» mit Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) und Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU), Stuttgart

10:00 DEU: Pressegespräch Deutsche Bank: Kapitalmarktausblick 2027, Frankfurt/M.

11:00 DEU: Pressegespräch Dekabank: Kapitalmarkt- und Konjunkturausblick, Frankfurt/M.

12:00 DEU: Online-Veranstaltung Bundesverband deutscher Banken e.V. zu «Digital Money als geopolitisches Projekt»

14:00 DEU: Urteil erwartet im Prozess gegen die Drogeriemarktkette dm wegen des Angebots von Augenscreening in den Filialen, Karlsruhe

16:00 DEU: Verkündungstermin Oberlandesgericht Frankfurt zu Unterlassungsklage gegen Fluggesellschaft wegen Regelungen zum Handgepäck, Frankfurt/M.

DEU: Betriebsräteversammlung der Siemens AG mit rund 350 Betriebsräten aus allen deutschen Standorten des Unternehmens

+ 17.00 Kundgebung für die Tarifforderungen der IG Metall

BEL: EU-Sondergipfel zur langfristigen Finanzplanung und zur weiteren finanziellen Unterstützung der Ukraine, Brüssel

HINWEIS

USA: Feiertag, Börse geschlossen

---------------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 27. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 BEL: Elia Group, Q3-Zahlen

DEU: Rheinmetall, Capital Markets Day (bis 27.11.26)

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Tokio Verbraucherpreise 11/26

07:00 FIN: BIP Q3/26

08:00 NOR: Arbeitslosenquote 11/26

08:00 SWE: Handelsbilanz 10/26

08:00 SWE: BIP Q3/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig)

08:45 FRA: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 10/26

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 11/26

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 11/26

11:00 EUR: Industrievertrauen 11/26

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/26 (endgültig)

11:30 BEL: Verbraucherpreise 11/26

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 10/26 (vorab)

SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Bayerischer Bankentag 2026, München

Unter dem Motto «Verantwortung für wirtschaftliche Stärke und Wettbewerbsfähigkeit - Perspektiven aus Sicht von Finanzaufsicht und Wirtschaftswissenschaft».

U.a. mit Keynote von Mark Branson, Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), zum Thema «Wettbewerbsfähigkeit braucht Stabilität: Die Rolle der Finanzaufsicht».

BEL: EU-Sondergipfel zur langfristigen Finanzplanung und zur weiteren finanziellen Unterstützung der Ukraine - zweiter und letzter Tag, Brüssel

HINWEIS

USA: Verkürzter US-Handel Aktien und Anleihen

---------------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 30. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

10:30 DEU: MTU Aero Engines, Capital Markets Day

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

GBR: Standard Life, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 10/26

00:50 JPN: Industrieproduktion 10/26 (vorläufig)

02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/26

06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 10/26

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 10/26

09:00 CHE: BIP Q3/26

09:00 CHE: KOF?Frühindikator 11/26

09:00 AUT: Erzeugerpreise 10/26

09:30 POL: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig)

09:30 POL: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 11/26

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 11/26

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 11/26

10:30 GBR: Hypothekenzusagen 10/26

11:00 BEL: BIP Q3/26 (endgültig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig)

12:00 PRT: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig)

12:00 IRL: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig)

15:45 USA: MNI Chicago PMI 11/26

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 11/26

SONSTIGE TERMINE

BEL: Treffen der Verkehrsminister der EU, Brüssel

BEL: EU-Handelsministertreffen, Brüssel

---------------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 1. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: KWS Saat, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 10/26

00:50 JPN: Investitionen Q3/26

01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/26 (2. Veröffentlichung)

02:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/26

06:30 NLD: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig)

08:00 TUR: BIP Q3/26

08:30 HUN: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung)

09:00 AUT: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig)

09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/26

09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/26

09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/26

09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/26 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/26 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/26 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig)

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/26 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 11/26

16:00 USA: Bauinvestitionen 10/26

SONSTIGE TERMINE

14:00 DEU: Konferenz des Bundesverbands der Deutschen Entsorgungs-, Wasser - und Kreislaufwirtschaft e. V. (BDE) zu Verpackungsrecycling, Berlin

BEL: Treffen der EU-Minister für Telekommunikation, Brüssel

BEL: Treffen der für Entwicklungshilfe zuständigen EU-Minister, Brüssel

---------------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 2. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Aurubis, Jahreszahlen

07:30 ESP: Inditex, 9Monatszahlen

22:00 USA: Salesforce, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Snowflake, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

08:30 CHE: Verbraucherpreise 11/26

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 11/26

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 10/26

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 10/26

12:00 IRL: Arbeitslosenquote 11/26

12:00 PRT: Industrieproduktion 10/26

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:15 USA: ADP-Beschäftigung 11/26

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

17:00 RUS: Arbeitslosenquote 10/26

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Pk der Spielwarenbranche 2026, Nürnberg

11:00 DEU: Hybride Jahrespressekonferenz Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller mit Präsidentin Labbé, Frankfurt am Main

---------------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 3. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 DEU: VDMA, Auftragseingang Oktober 2026

09:00 DEU: Jenoptik, Capital Markets Day

11:00 DEU: Alnatura , Jahres-Pk, Darmstadt

14:00 FRA: Scor, Investor Day

22:00 USA: Tesla, Hauptversammlung

22:05 DEU: Deutsche Börse, Überprüfung der DAX-Indizes

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Neuzulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamts, Flensburg

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 11/26 (2. Veröffentlichung)

02:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 11/26

08:00 TUR: Verbraucherpreise 11/26

08:00 TUR: Erzeugerpreise 11/26

09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 11/26

09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 11/26

09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 11/26 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 11/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 11/26 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 11/26 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Erzeugerpreise 10/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 11/26 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Services Index 11/26

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 10/26

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/26 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

BEL: Treffen der Innenminister der EU, Brüssel

10:00 BEL: Treffen der EU-Minister zu Binnenmarkt und zur Industrie, Brüssel

16:00 DEU: Auftakt Deutsch-Japanisches Forum 2025, Berlin

CHE: OSZE-Ministerkonferenz, Lugano

---------------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 4. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Verbio, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 SWE: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig)

08:45 FRA: Industrieproduktion 10/26

11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q3/26

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 10/26

11:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 10/26

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 11/26

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/26 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH verhandelt zu Ausgleichsanspruch nach Beschädigung in Wohnungseigentümergemeinschaften, Karlsruhe

10:00 DEU: Streit um Grundsteuer in NRW: Oberverwaltungsgericht verhandelt Klage aus Bochum, Münster

11:00 DEU: Offizielle Inbetriebnahme der Gleichstromleitung «Ultranet», die zwischen NRW und BaWü auf einer Länge von 340 km Strom transportiert, Meerbusch

---------------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 7. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: TKMS, Jahreszahlen

07:00 LUX: Stabilus, Jahreszahlen

10:00 DEU: VDMA, Jahres-Pk, Frankfurt/M.

12:00 CHE: Glencore, Investor Day

15:00 USA: Eli Lilly, Investor Day

TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: CI-Index Frühindikatoren 10/26 (vorläufig)

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 10/26

08:30 HUN: Industrieproduktion 10/26

09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 11/26

09:00 CHE: Arbeitslosenquote 11/26

10:30 DEU: Sentix Investorvertrauen 12/26

11:00 EUR: BIP Q3/26 (3. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Staatsausgaben Q3/26

11:00 EUR: Beschäftigung Q3/26 (endgültig)

21:00 USA: Konsumentenkredite 10/26

SONSTIGE TERMINE

BEL: Treffen der EU-Arbeits- und Sozialminister, Brüssel

---------------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 8. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Thyssenkrupp, Jahreszahlen

08:00 GBR: British American Tobacco, Q4-Umsatz

10:30 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Jahres-Pk, Frankfurt/M.

14:30 USA: Johnson & Johnson, Investor Day

17:30 USA: Microsoft, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 11/25

00:30 JPN: Realeinkommen 10/26

00:50 JPN: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung)

00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 10/26

06:30 NLD: Verbraucherpreise 11/26 (endgültig)

08:00 DEU: Industrieproduktion 10/26

08:45 FRA: Handelsbilanz 10/26

14:15 USA: ADP-Beschäftigung

14:30 USA: Handelsbilanz 10/26

14:30 USA: Produktivität Q3/26 (endgültig)

14:30 USA: Lohnstückkosten Q3/26 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Creditreform-Studie: Insolvenzen in Deutschland 2026

14:30 DEU: Deutscher Baugewerbetag des Zentralverband Deutsches Baugewerbe unter dem Motto «Infrastruktur für das Land - Zukunft für die Menschen», Berlin

15:00 DEU: Ryanair-Medientag am Flughafen u.a. zu hohen Standortkosten, Luftverkehrsteuer, Ineffizienzen in der Flugsicherung und Wachstumsperspektiven, Nürnberg

---------------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 9. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Tui Group Jahreszahlen, Hannover

14:00 DEU: Deutsche Börse, Kapitalmarkttag

17:00 DEU: Dürr AG, Kapitalmarkttag

22:00 USA: Adobe, Q4-Zahlen

22:00 USA: Broadcom, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: Erzeugerpreise 11/26

02:30 CHN: Verbraucherpreise 11/25

08:00 DEU: Handelsbilanz 10/26

11:00 GRC: Verbraucherpreise 11/26

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 11/26

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 10/26 (endgültig)

17:00 RUS: Verbraucherpreise 11/26

20:00 USA: Fed Zinsentscheid

SONSTIGE TERMINE

12:00 DEU: Berenberg zu Wirtschaftsausblick 2027, Frankfurt/M.

19:00 DEU: Veranstaltung Flughafenverband ADV zu Luftverkehr u.a. mit Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU), Berlin

CHE: Schweizer Parlamentskammern wählen neuen Minister und Bundespräsidenten, Bern

---------------------------------------------------------------------------------------

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi