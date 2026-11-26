|
26.11.2026 06:04:38
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 9. Dezember 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 9. Dezember
^
---------------------------------------------------------------------------------------
DONNERSTAG, DEN 26. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
08:30 DEU: Fresenius feiert 40 Jahre Börsenjubiläum, Frankfurt
Begrüßung durch Stephan Leithner, CEO Deutsche Börse AG, anschließend Ansprachen von Wolfgang Kirsch und Michael Sen.
DEU: Rheinmetall, Capital Markets Day (bis 27.11.26)
TERMINE KONJUNKTUR
DEU: DIW-Konjunkturbarometer
02:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid
08:00 NOR: BIP Q3/26
08:00 DEU: Nominallohn-/Reallohnindex Q3/26
08:00 DNK: Einzelhandelsumsatz 10/26
08:00 DEU: NIM-Konsumklima 12/26
08:45 FRA: Erzeugerpreise 10/26
10:00 EUR: Geldmenge M3 10/26
13:30 DEU: EZB Sitzungsprotokoll 28./29.10.26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Chemie- und Pharma-Summit, Berlin
Auf der Konferenz soll u.a. Covestro-Chef Markus Steilemann als Präsident des VCI wiedergewählt werden. Steilemann gehört seit März 2020 dem VCI-Vorstand an. Seit 30. September 2022 führt er den Verband als Präsident.
09:00 DEU: European Defence Capital Summit 2026, Frankfurt/M.
09:30 DEU: «Strategiedialog Automobilwirtschaft BW» mit Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) und Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU), Stuttgart
10:00 DEU: Pressegespräch Deutsche Bank: Kapitalmarktausblick 2027, Frankfurt/M.
11:00 DEU: Pressegespräch Dekabank: Kapitalmarkt- und Konjunkturausblick, Frankfurt/M.
12:00 DEU: Online-Veranstaltung Bundesverband deutscher Banken e.V. zu «Digital Money als geopolitisches Projekt»
14:00 DEU: Urteil erwartet im Prozess gegen die Drogeriemarktkette dm wegen des Angebots von Augenscreening in den Filialen, Karlsruhe
16:00 DEU: Verkündungstermin Oberlandesgericht Frankfurt zu Unterlassungsklage gegen Fluggesellschaft wegen Regelungen zum Handgepäck, Frankfurt/M.
DEU: Betriebsräteversammlung der Siemens AG mit rund 350 Betriebsräten aus allen deutschen Standorten des Unternehmens
+ 17.00 Kundgebung für die Tarifforderungen der IG Metall
BEL: EU-Sondergipfel zur langfristigen Finanzplanung und zur weiteren finanziellen Unterstützung der Ukraine, Brüssel
HINWEIS
USA: Feiertag, Börse geschlossen
---------------------------------------------------------------------------------------
FREITAG, DEN 27. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 BEL: Elia Group, Q3-Zahlen
DEU: Rheinmetall, Capital Markets Day (bis 27.11.26)
TERMINE KONJUNKTUR
00:30 JPN: Tokio Verbraucherpreise 11/26
07:00 FIN: BIP Q3/26
08:00 NOR: Arbeitslosenquote 11/26
08:00 SWE: Handelsbilanz 10/26
08:00 SWE: BIP Q3/26
08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig)
08:45 FRA: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung)
09:00 ESP: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig)
09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 10/26
09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 11/26
11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 11/26
11:00 EUR: Industrievertrauen 11/26
11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/26 (endgültig)
11:30 BEL: Verbraucherpreise 11/26
14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 10/26 (vorab)
SONSTIGE TERMINE
10:30 DEU: Bayerischer Bankentag 2026, München
Unter dem Motto «Verantwortung für wirtschaftliche Stärke und Wettbewerbsfähigkeit - Perspektiven aus Sicht von Finanzaufsicht und Wirtschaftswissenschaft».
U.a. mit Keynote von Mark Branson, Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), zum Thema «Wettbewerbsfähigkeit braucht Stabilität: Die Rolle der Finanzaufsicht».
BEL: EU-Sondergipfel zur langfristigen Finanzplanung und zur weiteren finanziellen Unterstützung der Ukraine - zweiter und letzter Tag, Brüssel
HINWEIS
USA: Verkürzter US-Handel Aktien und Anleihen
---------------------------------------------------------------------------------------
MONTAG, DEN 30. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
10:30 DEU: MTU Aero Engines, Capital Markets Day
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
GBR: Standard Life, Capital Markets Day
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 10/26
00:50 JPN: Industrieproduktion 10/26 (vorläufig)
02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/26
06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 10/26
08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 10/26
09:00 CHE: BIP Q3/26
09:00 CHE: KOF?Frühindikator 11/26
09:00 AUT: Erzeugerpreise 10/26
09:30 POL: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig)
09:30 POL: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 11/26
10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 11/26
10:00 ITA: Produzentenvertrauen 11/26
10:30 GBR: Hypothekenzusagen 10/26
11:00 BEL: BIP Q3/26 (endgültig)
11:00 ITA: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig)
12:00 PRT: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung)
12:00 PRT: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig)
12:00 IRL: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig)
14:00 DEU: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig)
15:45 USA: MNI Chicago PMI 11/26
16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 11/26
SONSTIGE TERMINE
BEL: Treffen der Verkehrsminister der EU, Brüssel
BEL: EU-Handelsministertreffen, Brüssel
---------------------------------------------------------------------------------------
DIENSTAG, DEN 1. DEZEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 DEU: KWS Saat, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
00:30 JPN: Arbeitslosenquote 10/26
00:50 JPN: Investitionen Q3/26
01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/26 (2. Veröffentlichung)
02:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/26
06:30 NLD: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig)
08:00 TUR: BIP Q3/26
08:30 HUN: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung)
09:00 AUT: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig)
09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/26
09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/26
09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/26
09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 ITA: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/26 (2. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/26 (2. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig)
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/26 (2. Veröffentlichung)
16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 11/26
16:00 USA: Bauinvestitionen 10/26
SONSTIGE TERMINE
14:00 DEU: Konferenz des Bundesverbands der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft e. V. (BDE) zu Verpackungsrecycling, Berlin
BEL: Treffen der EU-Minister für Telekommunikation, Brüssel
BEL: Treffen der für Entwicklungshilfe zuständigen EU-Minister, Brüssel
---------------------------------------------------------------------------------------
MITTWOCH, DEN 2. DEZEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Aurubis, Jahreszahlen
07:30 ESP: Inditex, 9Monatszahlen
22:00 USA: Salesforce, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Snowflake, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
POL: Zentralbank, Zinsentscheid
08:30 CHE: Verbraucherpreise 11/26
09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 11/26
10:00 ITA: Arbeitslosenquote 10/26
11:00 EUR: Arbeitslosenquote 10/26
12:00 IRL: Arbeitslosenquote 11/26
12:00 PRT: Industrieproduktion 10/26
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
14:15 USA: ADP-Beschäftigung 11/26
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
17:00 RUS: Arbeitslosenquote 10/26
SONSTIGE TERMINE
11:00 DEU: Pk der Spielwarenbranche 2026, Nürnberg
11:00 DEU: Hybride Jahrespressekonferenz Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller mit Präsidentin Labbé, Frankfurt am Main
---------------------------------------------------------------------------------------
DONNERSTAG, DEN 3. DEZEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
09:00 DEU: VDMA, Auftragseingang Oktober 2026
09:00 DEU: Jenoptik, Capital Markets Day
11:00 DEU: Alnatura, Jahres-Pk, Darmstadt
14:00 FRA: Scor, Investor Day
22:00 USA: Tesla, Hauptversammlung
22:05 DEU: Deutsche Börse, Überprüfung der DAX-Indizes
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Neuzulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamts, Flensburg
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 11/26 (2. Veröffentlichung)
02:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 11/26
08:00 TUR: Verbraucherpreise 11/26
08:00 TUR: Erzeugerpreise 11/26
09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 11/26
09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 11/26
09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 11/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 11/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 11/26 (2. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 11/26 (2. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Erzeugerpreise 10/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 11/26 (2. Veröffentlichung)
16:00 USA: ISM Services Index 11/26
16:00 USA: Auftragseingang Industrie 10/26
16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/26 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
BEL: Treffen der Innenminister der EU, Brüssel
10:00 BEL: Treffen der EU-Minister zu Binnenmarkt und zur Industrie, Brüssel
16:00 DEU: Auftakt Deutsch-Japanisches Forum 2025, Berlin
CHE: OSZE-Ministerkonferenz, Lugano
---------------------------------------------------------------------------------------
FREITAG, DEN 4. DEZEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 DEU: Verbio, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 SWE: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig)
08:45 FRA: Industrieproduktion 10/26
11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q3/26
11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 10/26
11:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 10/26
14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 11/26
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/26 (vorläufig)
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: BGH verhandelt zu Ausgleichsanspruch nach Beschädigung in Wohnungseigentümergemeinschaften, Karlsruhe
10:00 DEU: Streit um Grundsteuer in NRW: Oberverwaltungsgericht verhandelt Klage aus Bochum, Münster
11:00 DEU: Offizielle Inbetriebnahme der Gleichstromleitung «Ultranet», die zwischen NRW und BaWü auf einer Länge von 340 km Strom transportiert, Meerbusch
---------------------------------------------------------------------------------------
MONTAG, DEN 7. DEZEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: TKMS, Jahreszahlen
07:00 LUX: Stabilus, Jahreszahlen
10:00 DEU: VDMA, Jahres-Pk, Frankfurt/M.
12:00 CHE: Glencore, Investor Day
15:00 USA: Eli Lilly, Investor Day
TERMINE KONJUNKTUR
06:00 JPN: CI-Index Frühindikatoren 10/26 (vorläufig)
08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 10/26
08:30 HUN: Industrieproduktion 10/26
09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 11/26
09:00 CHE: Arbeitslosenquote 11/26
10:30 DEU: Sentix Investorvertrauen 12/26
11:00 EUR: BIP Q3/26 (3. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Staatsausgaben Q3/26
11:00 EUR: Beschäftigung Q3/26 (endgültig)
21:00 USA: Konsumentenkredite 10/26
SONSTIGE TERMINE
BEL: Treffen der EU-Arbeits- und Sozialminister, Brüssel
---------------------------------------------------------------------------------------
DIENSTAG, DEN 8. DEZEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Thyssenkrupp, Jahreszahlen
08:00 GBR: British American Tobacco, Q4-Umsatz
10:30 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Jahres-Pk, Frankfurt/M.
14:30 USA: Johnson & Johnson, Investor Day
17:30 USA: Microsoft, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
CHN: Handelsbilanz 11/25
00:30 JPN: Realeinkommen 10/26
00:50 JPN: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung)
00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 10/26
06:30 NLD: Verbraucherpreise 11/26 (endgültig)
08:00 DEU: Industrieproduktion 10/26
08:45 FRA: Handelsbilanz 10/26
14:15 USA: ADP-Beschäftigung
14:30 USA: Handelsbilanz 10/26
14:30 USA: Produktivität Q3/26 (endgültig)
14:30 USA: Lohnstückkosten Q3/26 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
DEU: Creditreform-Studie: Insolvenzen in Deutschland 2026
14:30 DEU: Deutscher Baugewerbetag des Zentralverband Deutsches Baugewerbe unter dem Motto «Infrastruktur für das Land - Zukunft für die Menschen», Berlin
15:00 DEU: Ryanair-Medientag am Flughafen u.a. zu hohen Standortkosten, Luftverkehrsteuer, Ineffizienzen in der Flugsicherung und Wachstumsperspektiven, Nürnberg
---------------------------------------------------------------------------------------
MITTWOCH, DEN 9. DEZEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Tui Group Jahreszahlen, Hannover
14:00 DEU: Deutsche Börse, Kapitalmarkttag
17:00 DEU: Dürr AG, Kapitalmarkttag
22:00 USA: Adobe, Q4-Zahlen
22:00 USA: Broadcom, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 CHN: Erzeugerpreise 11/26
02:30 CHN: Verbraucherpreise 11/25
08:00 DEU: Handelsbilanz 10/26
11:00 GRC: Verbraucherpreise 11/26
16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 11/26
16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 10/26 (endgültig)
17:00 RUS: Verbraucherpreise 11/26
20:00 USA: Fed Zinsentscheid
SONSTIGE TERMINE
12:00 DEU: Berenberg zu Wirtschaftsausblick 2027, Frankfurt/M.
19:00 DEU: Veranstaltung Flughafenverband ADV zu Luftverkehr u.a. mit Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU), Berlin
CHE: Schweizer Parlamentskammern wählen neuen Minister und Bundespräsidenten, Bern
---------------------------------------------------------------------------------------
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- ATX und DAX schließen deutlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.