WOCHENVORSCHAU: Termine bis 9. Januar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 9. Januar 2026

^

---------------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 29. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

---

TERMINE KONJUNKTUR

BGR: Zentralbank, Zinsentscheid

07:00 RUS: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe 12/25

07:00 FIN: Verbrauchervertrauen 12/25

07:00 FIN: Geschäftsklima 12/25

08:00 SWE: Handelsbilanz 11/25

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 11/25

SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung Kongress des Chaos Computer Clubs (CCC), Hamburg

USA: Israels Ministerpräsident Netanjahu trifft US-Präsident Trump in Washington

---------------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 30. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

---

TERMINE KONJUNKTUR

09:00 CHE: KOF Frühindikator 12/25

09:00 AUT: Erzeugerpreise 11/25

09:00 ESP: Verbraucherpreise 12/25 (vorläufig)

15:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 10/25

15:45 USA: MNI Chicago PMI 12/25

17:00 RUS: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

20:00 USA: FOMC Sitzungprotokoll 10.12.25

SONSTIGE TERMINE

--

---------------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 31. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

---

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25

08:00 FIN: Handelsbilanz 10/25 (endgültig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 12/25 (vorläufig)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 12/25 (vorläufig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

--

---------------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 1. JANUAR

HINWEIS

Feiertag "Neujahr" - Börsen weltweit geschlossen

---------------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 2. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

---

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 NLD: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25

09:00 CZS: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

09:00 POL: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25

09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25

09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25

09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25

16:00 USA: Bauinvestitionen 11/25

SONSTIGE TERMINE

--

---------------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 5. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

---

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25

02:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 12/25

05:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 11/25

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 12/25

09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 1/26

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 12/25

SONSTIGE TERMINE

--

---------------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 6. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Next, Q4-Umsatz

DEU: 100. Jahrestag Gründung der Deutsche Luft Hansa AG. Vorgängergesellschaft der heutigen Deutsche Lufthansa AG

TERMINE KONJUNKTUR

08:45 FRA: Verbraucherpreise 12/25

09:15 SPA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25

09:45 ITA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25

09:50 FRA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung)

09:55 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen 12/25

10:00 EUR: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung)

10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 12/25

15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung)

SONSTIGE TERMINE

--

---------------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 7. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Grenke, Neugeschäft 2025

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung)

08:00 DEU: Destatis-Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), 11/25

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 11/25

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 12/25

09:30 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 12/25

09:55 DEU: Arbeitsmarktdaten 12/25

11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/25

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 12/25

16:00 USA: Industrie, Auftragseingang 10/25

16:00 USA: ISM Dienstleistungsindex 12/25

16:00 USA: Jolts, offene Stellen

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Hans-Böckler-Stiftung präsentiert Studie zum wirtschaftspolitischen Ausblick 2026

---------------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 8. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 FRA: Sodexo, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Tesco, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Marks & Spencer, Q3-Umsatz

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Industrie, Auftragseingang 11/25

08:45 FRA: Handelsbilanz 11/25

10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang 11/25

11:00 EUR: Arbeitsmarktdaten 12/25

11:00 EUR: Erzeugerpreise 11/25

11:00 EUR: Industrievertrauen 12/25

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 12/25 (2. Schätzung)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

14:30 USA: Handelsbilanz 10/25

14:30 USA: Produktivität, Q3/25

16:00 USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 10/25

21:00 USA: Konsumentenkredite 11/25

SONSTIGE TERMINE

17:00 DEU: Bankendialog Bundesverband deutscher Banken zur Frage, wie digitales Banking sicher bleibt

DEU: Startup-Verband legt neue Zahlen zur Gründungen im Jahr 2024 vor

DEU: Voraussichtlich erste Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt zwischen Bahn und GDL

---------------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 9. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Sainsbury, Q3-Umsatz

09:00 NOR: Yara, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Baupreise für Wohngebäude 11/25

08:00 DEU: Dienstleistungsbereich, Umsatz 10/25

08:00 DEU: Handelsbilanz 11/25

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 12/25

08:00 DEU: Industrieproduktion 11/25

08:45 FRA: Industrieproduktion 11/25

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 11/25

14:30 USA: Arbeitsmarktdaten 12/25

14:30 USA: Baubeginne und Genehmigungen 10/25

16:00 USA: Universität Michigan Stimmungsindikator 01/26

SONSTIGE TERMINE

--

---------------------------------------------------------------------------------------

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi