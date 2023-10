WOCHENVORSCHAU: Termine bis 9. November 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 09. November 2023

FREITAG, DEN 27. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 NOR: Aker ASA, Q3-Zahlen

06:30 CHE: Holcim, Q3 Trading Update

06:45 NOR: Equinor, Q3-Zahlen

06:55 DEU: Stratec, Q3-Zahlen (14.00 h Pk)

07:00 DEU: Fuchs, Q3-Zahlen (10.00 h Pk)

07:00 DEU: Covestro, Q3-Zahlen (15.30 h Analystenkonferenz)

07:00 NLD: Signify, Q3-Zahlen

07:00 FRA: Safran, Q3-Zahlen

07:15 FRA: Air France-KLM, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Remy Cointreau, Q2-Umsatz

07:30 FRA: Sanofi, Q3-Zahlen

07:45 ITA: Eni, Q3-Zahlen

08:00 DEU: MTU, Q3-Zahlen (9.30 h Pk)

08:00 DNK: Danske Bank, Q3-Zahlen

08:00 GBR: International Consolidated Air, Q3-Zahlen

08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Natwest, Q3-Zahlen

08:00 KOR: LG Electronics, Q3-Zahlen

09:00 DEU: Audi, Q3-Zahlen

10:00 ITA: UniCredit, Hauptversammlung

12:45 USA: Chevron Corporation, Q3-Zahlen

15:00 USA: AbbVie, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: PSI Software, Q3-Zahlen

DEU: Kuka, Q3-Zahlen

ESP: CaixaBank, Q3-Zahlen

SWE: Electrolux, Q3-Zahlen

SWE: SKF, Q3-Zahlen

USA: ExxonMobil, Q3-Zahlen

USA: Stanley Black & Decker, Q3-Zahlen

USA: Colgate-Palmolive, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Tokio Verbraucherpreise 10/23

08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen Q3/23

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 10/23

09:00 ESP: BIP Q3/23 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 9/23

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 10/23

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 10/23

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 9/23

12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/23 (vorab)

12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 9/23

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/23 (endgültig)

EUR: Moody's Ratingergebnis Belgien, ESM, EFSF

EUR: Fitch Ratingergebnis Bulgarien, Frankreich, Schweden

EUR: S&P Ratingergebnis Finnland, Schweden

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Besuch von Bundesfinanzminister Christian Lindner und Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) der Bildungsstätte Anne Frank

11:00 DEU: Pk mit Bahn-Personalvorstand Martin Seiler zur anstehenden Tarifrunde mit der GDL

14:00 DEU: Halbzeit-Wahlcheck der «Heilbronner Stimme» - mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP)

BEL: EU-Gipfel - 2. und letzter Tag, Brüssel

----------------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 30. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

05:00 GBR: HSBC Holdings, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Clariant, Q3-Zahlen

07:30 AUT: Erste Group Bank, Q3-Zahlen

08:00 CHE: Glencore, Q3 Produktionsbericht

08:00 DEU: Wintershall Dea, Q3-Zahlen

12:00 USA: McDonald's, Q3-Zahlen

21:05 NLD: Qiagen, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Grammer, Q3-Zahlen

FRA: Imerys, Q3-Zahlen

GBR: Pearson Group, Q3-Umsatz

TERMINE KONJUNKTUR

07:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 10/23

08:00 DEU: BIP Q3/23 (1. Veröffentlichung)

09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 10/23

09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/23 (vorläufig)

09:00 AUT: BIP Q3/23

09:00 AUT: Erzeugerpreise 9/23

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 10/23

11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 10/23

11:00 BEL: BIP Q3/23 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/23 (endgültig)

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 10/23

14:00 DEU: Verbraucherpreise 10/23 (vorläufig)

15:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 10/23

SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung eines Cum-Ex-Prozesses gegen einen früheren Top-Steueranwalt der Kanzlei Freshfields und zwei ehemalige Maple-Banker, Frankfurt/M.

----------------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 31. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

02:00 KOR: Samsung, Q3-Zahlen

06:00 CHE: Burckhard, Halbjahreszahlen

06:00 CHE: Vontobel, Q3-Umsatz

06:45 NLD: Redcare Pharmacy, Q3-Zahlen

06:55 ESP: BBVA, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Straumann, Q3-Zahlen

07:00 AUT: OMV, Q3-Zahlen0

07:00 AUT: AMS Osram AG, Q3-Zahlen

07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Knorr, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Teamviewer AG, Q3-Zahlen

07:00 DEU: BASF, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Klöckner & Co, Q3-Zahlen

07:25 CHE: SNB, 9Monatszahlen

07:30 DEU: Uniper, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Bouygues, Q3-Zahlen

08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Q3-Umsatz

08:00 DNK: Carlsberg, Q3-Umsatz

08:00 NLD: Stellantis, Q3-Umsatz

08:00 GBR: BP, Q3-Zahlen

09:00 ESP: Endesa, Q3-Zahlen

10:00 NLD: Qiagen, Call zu den Q3-Zahlen

12:30 USA: Caterpillar, Q3-Zahlen

12:45 USA: Pfizer, Q3-Zahlen

22:00 USA: Amgen, Q3-Zahlen

22:15 USA: AMD, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Singulus, Jahreszahlen

ESP: Ferrovial, Q3-Zahlen

FRA: Casino Guichard Perrachon, Q3-Umsatz

FRA: Thales, Q3-Umsatz

ITA: Prada, Q3-Umsatz

NLD: Randstad, Q3-Zahlen

PRT: EDP Renovaveis, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW Konjunkturbarometer

JPN: BoJ, Zinsentscheid

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 9/23

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 9/23

00:50 JPN: Industrieproduktion 9/23 (vorläufig)

02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/23

05:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 9/23

06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/23 (vorläufig)

07:30 FRA: BIP Q3/23 (1. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Im- und Exportpreise 9/23

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 9/23

08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 9/23

08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/23 (vorläufig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 9/23

09:00 TRK: Handelsbilanz 9/23

09:00 CZS: BIP Q3/23 (1. Veröffentlichung)

09:00 AUT: Verbraucherpreise 10/23 (vorläufig)

10:00 ITA: BIP Q3/23 (1. Veröffentlichung)

10:00 POL: Verbraucherpreise 10/23 (vorläufig)

10:30 PRT: Verbraucherpreise 10/23 (vorläufig)

10:30 PRT: BIP Q3/23 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: BIP Q3/23 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/23 (vorläufig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 10/23 (vorläufig)

12:00 ITA: Erzeugerpreise 9/23

13:30 USA: Beschäftigungskosten Q3/23

14:00 USA: FHFA Hauspreisindex 8/23

14:45 USA: MNI Chicago PMI 10/23

15:00 USA: Verbrauchervertrauen 10/23

----------------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 1. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:25 JPN: Toyota Motor, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Barry Callebaut, Jahreszahlen und Strategieupdate (CMD ab 14.00 h)

07:30 SWE: Skanska, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Next, Q3-Umsatz

08:00 GBR: GlaxoSmithKline, Q3-Zahlen

13:00 USA: Kraft Heinz, Q3-Zahlen

21:15 USA: Allstate, Q3-Zahlen

21:15 USA: Costco Wholesale, Q3-Zahlen

21:05 USA: Airbnb, Q3-Zahlen

21:05 USA: Mondelez, Q3-Zahlen

21:15 USA: PayPal, Q3-Zahlen

22:30 USA: Qualcomm, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Syzygy, Q3-Zahlen

GBR: Aston Martin , Q3-Zahlen

NLD: Wolters Kluwer, Q3-Umsatz

USA: Electronic Arts, Inc, Q2-Zahlen

USA: American International Group, Q3-Zahlen

USA: Edison International, Q3-Zahlen

USA: Avis Budget, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Jibun PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/23 (2. Veröffentlichung)

02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/23

07:00 NLD: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/23

09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/23

10:00 GRC: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/23

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/23 (2. Veröffentlichung)

13:15 USA: ADP Beschäftigung 10/23

14:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/23 (2. Veröffentlichung)

15:00 USA: Bauinvestitionen 9/23

15:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 10/23

15:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

17:00 RUS: Arbeitslosenquote 9/23

19:00 USA: FOMC Zinsentscheid (19.30 h Pk mit Fed-Chef Jerome Powell)

SONSTIGE TERMINE

CHE: Konferenz "The SNB and its Watchers" (ab 13.40 Uhr), Bern

RWA: 23. Weltgipfel des World Travel & Tourism Council (WTTC), Kigali

----------------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 2. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Adecco, Q3-Zahlen (9.30 h Call)

07:00 DEU: Fresenius, Q3-Zahlen (15.30 h Analystenkonferenz)

07:00 DEU: FMC, Q3-Zahlen (10.30 h Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Lufthansa, Q3-Zahlen (10.00 Call, 11.00 h Pk)

07:00 CHE: Geberit, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Valiant, Q3-zahlen

07:00 DEU: Zalando, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Drägerwerk, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Heidelberg Materials, Q3-Zahlen

07:00 FRA: Axa, Q3-Umsatz

07:00 NLD: ING Groep, Q3-Zahlen

07:15 CHE: Swisscom, Q3-Zahlen (9.00 h Call)

07:30 DEU: SGL Carbon, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Hugo Boss, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Scout24, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Cliq Digital, Q3-Zahlen

07:30 DNK: Novo Nordisk, Q3-Zahlen

07:55 DEU: PVA TePla, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Washtec, Q3-Zahlen

08:00 AUT: Verbund, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q3-Zahlen

08:00 FIN: Fortum, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Shell, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Haleon, Q3 Trading Statement

08:00 GBR: Smith & Nephew, Q3-Zahlen

08:00 GBR: BT Group, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: VDMA veröffentlicht Auftragseingang im Maschinenbau September 2023

21:05 USA: Starbucks, Q4-Zahlen

22:30 USA: Apple, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Biotest, Q3-Zahlen

AUT: Andritz, Q3-Zahlen

GBR: Sainsbury, Halbjahreszahlen

ITA: Ferrari, Q3-Zahlen

LUX: SES Gobal, Q3-Zahlen

SWE: Alfa Laval (Capital Markets Day)

USA: BorgWarner, Q3-Zahlen

USA: Conoco Phillips, Q3-Zahlen

USA: Coinbase Global, Q3-Zahlen

USA: Cigna, Q3-Zahlen

USA: Eli Lilly, Q3-Zahlen

USA: Stryker, Q3-Zahlen

USA: Cummins, Q3-Zahlen

USA: Baxter International, Q3-Zahlen

USA: Intercontinental Exchange, Q3-Zahlen

USA: Southern Company, Q3-Zahlen

USA: Booking Holdings, Q3-Zahlen

USA: Expedia Group, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland

08:30 CHE: Verbraucherpreise 10/23

09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen Q4/23

09:00 POL: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/23

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/23

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/23

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/23 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 10/23

09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/23 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/23 (2. Veröffentlichung)

13:00 GBR: BoE Zinsentscheid

13:30 USA: Produktivität Q3/23

13:30 USA: Lohnstückkosten Q3/23

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:00 USA: Auftragseingang Industrie 9/23

15:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 9/23 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Sechste Runde der Tarifverhandlung für die Beschäftigten im Einzel- und Versandhandel Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, Leipzig

DEU: Fortsetzung eines Cum-Ex-Prozesses gegen einen früheren Top-Steueranwalt der Kanzlei Freshfields und zwei ehemalige Maple-Banker, Frankfurt/M.

GBR: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) reist nach Großbritannien, London

----------------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 3. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 FRA: Societe Generale, Q3-Zahlen

06:45 DEU: Krones, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Swiss Re, Q3-Zahlen

07:00 CHE: PSP Swiss Property, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Kontron, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Vonovia, Q3-Zahlen

07:30 AUT: Raiffeisen International, Q3-Zahlen

07:30 DEU: BMW, Q3-Zahlen (10.00 h Pk, 14.00 h Analystenkonferenz)

08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Q3-Zahlen

09:00 CHE: Adecco, Investorentag, London

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

BEL: Solvay, Q3-Zahlen

ITA: Intesa Sanpaolo, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 10/23

07:45 CHE: Seco Arbeitsmarktdaten 10/23

08:00 TRK: Verbraucherpreise 10/23

08:00 DEU: Handelsbilanz 9/23

08:30 CHE: BFS Wohnimmobilienpreisindex Q3/24

08:45 FRA: Industrieproduktion 9/23

09:00 CHE: SNB: Devisenreserven 10/23

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 10/23

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 9/23

10:30 GBR: PMI Dienste 10/23 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 9/23

13:30 USA: Arbeitsmarktbericht 10/23

14:45 USA: PMI Dienste 10/23 (2. Veröffentlichung)

15:00 USA: ISM Services Index 10/23

EUR: Fitch Ratingergebnis Dänemark, Schweiz

EUR: Moody's Ratingergebnis Norgwegen, Rumänien

HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

----------------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 6. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 IRL: Ryanair, Q2-Zahlen

12:00 DEU: Biontech, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Sartorius, Capital Markets Day

NLD: NXP Semiconductors, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Jibun PMI Dienste 10/23 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 9/23

09:00 CHE: KOF Beschäftigungsindikator Q4/23

09:15 ESP: PMI Dienste 10/23

09:45 ITA: PMI Dienste 10/23

09:50 FRA: PMI Dienste 10/23 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Dienste 10/23 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 10/23 (2. Veröffentlichung)

10:30 DEU: Sentix Investorvertrauen 11/23

SONSTIGE TERMINE

DEU: Ministerpräsidentenkonferenz, Berlin

DEU: Fortsetzung eines Cum-Ex-Prozesses gegen einen früheren Top-Steueranwalt der Kanzlei Freshfields und zwei ehemalige Maple-Banker, Frankfurt/M.

----------------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 7. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: UBS, Q3-Zahlen

07:00 CHE: PEH, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: PSP Swiss Property, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Fraport, 9Monatszahlen

07:00 DEU: Evonik, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Norma, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Hella, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Wohnen, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Rational, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Schaeffler, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Daimler Truck, Q3-Zahlen

09:00 CHE: Adecco, Investorentag, London

13:00 DEU: Investorentag Deutsche Börse, Eschborn

14:00 DEU: Hochtief, Q3-Zahlen

17:00 DEU: Lufthansa Airlines Presse Talk mit Jens Ritter, CEO Lufthansa Airlines, München

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Alstria Office Reit AG, Q3-Zahlen

DEU: R. Stahl, Q3-Zahlen

DEU: Manz, Q3-Zahlen

DEU: ElringKlinger, Q3-Zahlen (detailliert)

USA: Gilead Sciences, Q3-Zahlen

USA: Uber Technologies, Q3-Zahlen

USA: Air Products and Chemicals, Q3-Zahlen

USA: Ebay, Q3-Zahlen

USA: The Mosaic, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Im- und Exporte 10/23

06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/23

07:45 CHE: Seco: Arbeitsmarktdaten 10/23

08:00 DEU: Industrieproduktion 9/23

08:00 NOR: Industrieproduktion 9/23

08:30 CHE: BFS Wohnimmobilienpreisindex Q3

09:00 CHE: SNB: Devisenreserven 10/23

09:00 ESP: Industrieproduktion 9/23

11:00 EUR: Erzeugerpreise 9/23

14:30 USA: Handelsbilanz 9/23

21:00 USA: Konsumentenkredite 9/23

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Das Bundesverwaltungsgericht verkündet ein Urteil über den Zugang zu einem tödlichen Medikament, Leipzig

10:30 DEU: Dekabank: «Kapitalmarkt- und Konjunkturausblick», Frankfurt/M.

10:30 DEU: Konferenz «Green Fuels Import» des Weltenergierat - Deutschland e.V., Berlin

12:00 DEU: Akademientag 2023 unter dem Motto «Was ist gerecht? Gerechtigkeitsvorstellungen im globalen Vergleich», Berlin

13:00 DEU: Deutscher Maschinenbaugipfel u.a. mit VDMA-Präsident Karl Haeusgen, Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Berlin

----------------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 8. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 DEU: Basler, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Swiss Life, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Lanxess, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Eon, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Munich Re, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Evotec, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Commerzbank, Q3-Zahlen (9.00 h Analystencall, 11.30 h Pk mit Strategie-Update für die Jahre bis 2027, 14.00 h Pk mit CEO)

07:30 DEU: Bayer, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Gea Group, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Adidas, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Auto1 Group, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Sixt SE, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Synlab, Q3-Zahlen

07:45 DEU: Elmos Semiconductor, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Deutsche Post, Q3-Zahlen

08:00 LUX: RTL Group, Q3-Zahlen

08:30 DEU: Continental, Q3-Zahlen

12:55 USA: Under Armour, Q3-Zahlen

18:00 DEU: Freenet, Q3-Zahlen

22:00 USA: Walt Disney, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Bet-at-Home.com, Q3-Zahlen

DEU: Bertelsmann Q3-Zahlen

DEU: Koenig & Bauer AG, Q3-Zahlen

DEU: Telefonica Deutschland, Capital Markets Day

DEU: Hawesko, Q3-Zahlen

USA: Lyft, Q3-Zahlen

USA: Kellogg, Q3-Zahlen

USA: Biogen, Q3-Zahlen

USA: Moderna AI Day

TERMINE KONJUNKTUR

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

ROU: Zentralbank, Zinsentscheid

06:00 JPN: Frühindikatoren 9/23 (vorläufig)

08:00 DEU: Verbraucherpreise 10/23 (endgültig)

08:45 FRA: Handelsbilanz 9/23 (vorläufig)

09:00 CHE: KOF Konjunkturumfragen 11/23

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 9/23

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 9/23 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Fidelity International, Aktienausblick 2024 - Mit welchen ETF-Strategien ins neue Jahr?

09:30 LUX: Urteil des EU-Gerichts zu Klage gegen Ukraine-Sanktionen, Luxemburg

11:00 DEU: Jahrespressekonferenz des Bundesverbandes Technik des Einzelhandels (BVT) u.a. mit Zahlen und Fakten der Branche sowie Highlight-Produkten des Jahres, Köln

JPN: Treffen der G7-Außenministerinnen und -Außenminister in Japan, Tokio

----------------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 9. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Q3-Zahlen

06:45 DEU: Wacker Neuson, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Merck KGaA, Q3-zahlen

07:00 DEU: Baywa Q3-Zahlen, München

07:00 DEU: Aareal Bank Q3-Zahlen, Wiesbaden

07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q3-Zahlen

07:00 DEU: SMA Solar, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Brenntag, Q3-Zahlen

07:00 DEU: KWS Saat, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Grenke, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Ströer, Q3-Zahlen

07:00 DEU: LEG Immobilien, Q3-Zahlen

07:00 GBR: Lastminute.com, Q3-Zahlen

07:20 DEU: New Work, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Hannover Rück, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Dürr AG, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Henkel, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Deutz, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Fielmann, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Rheinmetall, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Jenoptik, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Hensoldt AG, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Delivery Hero, Q3-Umsatz

08:00 DEU: Verbio, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Secunet Security Networks, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Cancom, Q3-Zahlen

10:00 DEU: MLP SE Q3-Zahlen, Wiesloch

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Rhön-Klinikum, Q3-Zahlen

DEU: Hapag-Lloyd, Q3-Zahlen

DEU: Mutares, Q3-Zahlen

DEU: GFT, Q3-Zahlen

DEU: Demire Deutsche Mittelstand Real Estate, Q3-Zahlen

DEU: OHB, Q3-Zahlen

DEU: Süss Microtec, Q3-Zahlen

DEU: Hamborner Reit, Q3-Zahlen

DEU: Compugroup Medical, Q3-Zahlen

DEU: KSB, Q3-Zahlen

DEU: Bastei Lübbe, Q2-Zahlen

DEU: Init, Q3-Zahlen

DEU: Instone Real Estate, Q3-Zahlen

DEU: Westwing Group, Q3-Zahlen

DEU: Delticom, Q3-Zahlen

DEU: KfW, Q3-Zahlen

GBR: Zeal Network, Q3-Zahlen

LUX: SAF Holland, Q3-Zahlen

USA: Groupon, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 9/23

02:30 CHN: Verbraucherpreise 10/23

02:30 CHN: Erzeugerpreise 10/23

12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/23

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zu irischen Beihilfen für Apple, Luxemburg

09:30 LUX: EuGH-Urteil zur Verhältnismäßigkeit von Kreditvollstreckungsverfahren, Luxemburg

10:00 DEU: Pk Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba): Konjunktur- und Kapitalmarktausblick, Frankfurt/M.

DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun, München

DEU: Fortsetzung eines Cum-Ex-Prozesses gegen einen früheren Top-Steueranwalt der Kanzlei Freshfields und zwei ehemalige Maple-Banker, Frankfurt/M.

BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel

----------------------------------------------------------------------------------------

