Wockhardt stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Wockhardt äußerte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,55 INR gegenüber -5,530 INR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 9,29 Milliarden INR gegenüber 7,38 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at