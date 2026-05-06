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06.05.2026 06:31:29
Wockhardt verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Wockhardt hat am 04.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 10,23 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -1,570 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 9,65 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,43 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 13,12 INR. Im Vorjahr hatte Wockhardt -3,020 INR je Aktie erwirtschaftet.
Wockhardt hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 33,73 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 29,15 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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