Wockhardt veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Wockhardt hat am 03.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Wockhardt hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,81 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,470 INR je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7,82 Milliarden INR – eine Minderung von 3,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8,09 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at