Wockhardt zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Wockhardt ließ sich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Wockhardt die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,85 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Wockhardt ein EPS von 4,81 INR je Aktie vermeldet.

Wockhardt hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,69 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,82 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at