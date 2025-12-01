Woden Venture Capital: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Woden Venture Capital lud am 28.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,020 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at