Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
02.12.2025 18:07:31
Wohnhäuser, Fitnesscenter, Pub: Elon Musk baut sich eine zweite Stadt
Elon Musk beginnt die Eroberung des Weltraums mit der Privatisierung eines Teils von Texas. Nach Starbase im Süden stampft er mit Snailbrook eine zweite "Company Town" rund um seine Tunnelfirma Boring Company im Norden des Bundesstaats aus dem Boden.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|369,55
|-0,08%
