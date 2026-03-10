PATRIZIA Aktie
WKN DE: PAT1AG / ISIN: DE000PAT1AG3
|
10.03.2026 16:58:38
Wohnraumkrise in der EU: Parlament will Bau ankurbeln
STRASSBURG (dpa-AFX) - Das Europäische Parlament fordert Maßnahmen wie weniger Bürokratie und steuerliche Anreize, um gegen Wohnungsmangel in Europa vorzugehen. In einer - rechtlich nicht bindenden - Resolution sprach sich die Mehrheit der Abgeordneten in Straßburg für einen Plan gegen die Wohnungskrise aus.
Die Resolution sieht Vereinfachungen für Baugenehmigungen vor: Sie sollten innerhalb von 60 Tagen erteilt werden, schlugen die Parlamentarierinnen und Parlamentarier vor. Außerdem sprachen sie sich für einen stark reduzierten Mehrwertsteuersatz auf die Bereitstellung und den Bau von Wohnraum aus. Das Parlament verurteilte laut Mitteilung darüber hinaus die illegale Besetzung von Häusern und fordert strengere Maßnahmen zum Schutz der Eigentümer.
Europaabgeordnete der Union dafür - Linke und Grüne üben Kritik
Der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber betonte: "Bezahlbares Wohnen gelingt nur, wenn wieder mehr gebaut wird." Nun sei die Europäische Kommission am Zug. Angesichts hoher Wohnkosten hatte die Europäische Kommission im Dezember einen Plan gegen die Wohnungskrise vorgelegt. Wohnen ist primär Sache der EU-Länder. Die Kommission plant, lokalen Behörden Maßnahmen zur Regulierung von Kurzzeitvermietungen an die Hand zu geben. Die Brüsseler Behörde will außerdem Investitionen in den Wohnungsbau sowie Renovierungen anschieben.
Kritik an dem Beschluss des EU-Parlaments gab es etwa von Linken und Grünen. Der Co-Vorsitzende der Linken-Fraktion, Martin Schirdewan, bemängelte eine "Deregulierung zugunsten der Immobilienkonzerne und großen Investoren" auf Kosten von Mieterinnen und Mietern. Er sprach sich zudem gegen die Steuersenkungen ohne Auflagen für sozialen und bezahlbaren Wohnraum aus./vni/DP/stw
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PATRIZIA SE
|
06.03.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
06.03.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX am Freitagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
06.03.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX mit Kursplus (finanzen.at)
|
05.03.26
|EQS-PVR: PATRIZIA SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
05.03.26
|EQS-PVR: PATRIZIA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
05.03.26
|PATRIZIA-Aktie gefragt: Gewinn höher als erwartet - Dividende soll steigen (dpa-AFX)
|
05.03.26
|ROUNDUP: Patrizia verdient mehr als erwartet - Aktie im Plus (dpa-AFX)
|
04.03.26
|NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 24.250 Pkt - Patrizia nach Zahlen gesucht (Dow Jones)
Analysen zu PATRIZIA SE
|09.03.26
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|PATRIZIA Kaufen
|DZ BANK
|05.03.26
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|15.12.25
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.03.26
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|PATRIZIA Kaufen
|DZ BANK
|05.03.26
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|15.12.25
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.03.26
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|PATRIZIA Kaufen
|DZ BANK
|05.03.26
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|15.12.25
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
|14.05.25
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
|24.03.25
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
|14.11.24
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
|14.08.24
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Wohnen SE
|21,25
|0,00%
|LEG Immobilien
|63,85
|0,08%
|PATRIZIA SE
|7,44
|0,95%
|TAG Immobilien AG
|14,86
|0,27%
|Vonovia SE
|25,62
|0,16%