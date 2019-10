Wohnung in Langen nach Limburger Lkw-Tat durchsucht

BERLIN (Dow Jones)--Nach dem Lkw-Vorfall in Limburg ist im hessischen Langen im Landkreis Offenbach eine Wohnung durchsucht worden. Die Maßnahmen in der Nacht stünden im Zusammenhang mit den Geschehnissen in Limburg, sagte die Sprecherin des Polizeipräsidiums Südosthessen, Andrea Ackermann, zu Dow Jones Newswires.

Bei dem Tatverdächtigen, der sich in Polizeigewahrsam befindet, handelt es sich um einen 32-jährigen Syrer. Er sei im November 2015 nach Deutschland eingereist, sagte der Pressesprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main, Alexander Badle. Einen Bericht, wonach Ermittler von einer Tat mit terroristischem Hintergrund ausgehen, bestätigte Badle nicht.

Der Syrer hatte am Montagabend einen Lkw gestohlen, fuhr an einer Kreuzung in mehrere Fahrzeuge und schob sie ineinander. Dabei wurden acht Personen und er selbst verletzt. Der Mann wurde noch an Ort und Stelle in einem Rettungswagen behandelt. Die acht Personen hatten leichte Verletzungen erlitten und seien inzwischen alle wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden, erklärte die Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Westhessen, Andrea Götz.

October 08, 2019 06:37 ET (10:37 GMT)