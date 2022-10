Wohnungsbaugesellschaft in Berlin präsentiert aufgestockten Plattenbau

BERLIN (dpa-AFX) - Als ein Beispiel für das Aufstocken im Bestand präsentiert die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Howoge an diesem Mittwoch ein fertiges Bauprojekt im Berliner Stadtteil Buch. Auf das einst fünfgeschossige Plattenbau-Mehrfamilienhaus wurden in zwei Jahren Bauzeit drei weitere Etagen mit mehr als 20 neuen Wohnungen aufgebaut, wie die Howoge mitteilte. Unter Fachleuten gilt die Aufstockung im Bestand - etwa bei Plattenbauten, aber auch bei gewerblichen Gebäuden wie Super- oder Baumärkten - als wichtiges und nachhaltiges Instrument für den sozialen Wohnungsbau. Erwartet werden am Mittwoch auch Bundesbauministerin Klara Geywitz und Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey./maa/DP/zb