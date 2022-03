Wohnungsmieten in deutschen Mittelstädten werden teurer

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Während sich die Steigerungen der Angebotsmieten in vielen deutschen Großstädten beruhigen, klettern die Mieten in mittelgroßen Städten laut einer neuen Erhebung weiter. Eine Untersuchung des Immobilienportals Immowelt von Wohnungen mit 40 bis 120 Quadratmetern (Bestand ohne Neubau) zeigt nach dessen Angaben, dass in 91 von 110 untersuchten Mittelstädten die Angebotsmieten im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind. 28 der untersuchten Städte verzeichneten einen Zuwachs von mehr als 5 Prozent und hätten sich somit stärker verteuert als die Inflation im gleichen Zeitraum.

Die höchsten Anstiege verzeichnen den Angaben zufolge Mittelstädte in Nordrhein-Westfalen. Minden befinde sich an der Spitze mit einem Plus von 19 Prozent. Der Quadratmeterpreis sei dort von 5,90 Euro im Vorjahr auf 7,00 Euro gestiegen. Mit einer Erhöhung von 1,10 Euro weise Minden ebenfalls den höchsten absoluten Anstieg auf. In Bergheim betrage die Angebotsmiete im Median 8,40 Euro, 14 Prozent höher als im vergangenen Jahr. Wesel am Rhein, Bad Salzuflen und Velbert wiesen ebenfalls eine starke Preisdynamik auf. Trotz großer prozentualer Anstiege seien die Angebotsmieten aber vergleichsweise niedrig.

Der Vorjahresvergleich zeige, dass weiterhin die Mittelstädte im Süden Deutschlands, vor allem in Baden-Württemberg, am teuersten seien. Konstanz bleibe mit einem Quadratmeterpreis von 12,90 Euro die teuerste mittelgroße Stadt in Deutschland. Die Preiskurve scheine sich allerdings abzuflachen, der Anstieg von 3 Prozent sei vergleichsweise gering. Dieser Effekt zeige sich auch in anderen Städten Baden-Württembergs. Die günstigsten Mietpreise gebe es im Osten. Plauen liegt laut den Angaben mit 4,60 Euro (plus 2 Prozent) noch unter der 5-Euro-Marke und bleibe somit die günstigste Mittelstadt in Deutschland. Görlitz sei, trotz eines Anstiegs von 9 Prozent, die zweitgünstigste Mittelstadt mit einem Quadratmeterpreis von 5,00 Euro.

