Wohu Port Storage Transportation: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Wohu Port Storage Transportation hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,070 CNY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,75 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 35,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Wohu Port Storage Transportation einen Umsatz von 7,20 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at