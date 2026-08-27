Wohu Port Storage Transportation: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Wohu Port Storage Transportation hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,050 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,19 Milliarden CNY – ein Plus von 40,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wohu Port Storage Transportation 6,54 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at