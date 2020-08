Woidke: Keine Verzögerung bei Tesla-Bau - Musk plant Deutschlandreise - Zusammenarbeit mit CureVac - Tesla-Aktie höher

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) rechnet nicht mit Verzögerungen bei den Bauarbeiten an der Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin.

Er sei optimistisch, dass im Sommer 2021 dort die ersten Autos vom Band rollen und in der letzten Ausbaustufe dann 12.000 Beschäftigte in der Fabrik arbeiten werden, sagte der Regierungschef der Zeitschrift "Super Illu". (Erscheinungstag: 3.9.2020). Die Baufortschritte führt er auf die gute Zusammenarbeit zwischen Land, Kommune und Unternehmen zurück. "In Grünheide ziehen alle Beteiligten an einem Strang", betonte Woidke.

Der US-Elektroautobauer will von Sommer 2021 an rund 500.000 Fahrzeuge im Jahr produzieren, etwa 12.000 Arbeitsplätze sind dafür geplant. Weil die umweltrechtliche Genehmigung für das Projekt durch das Land Brandenburg bisher noch nicht abgeschlossen ist, baut Tesla auf dem Gelände auf eigenes Risiko. Das Landesumweltamt gab bislang grünes Licht für das Fundament und den Rohbau mit einem vorzeitigen Beginn.

Naturschützer fürchten negative Folgen für die Umwelt. Unter anderem sehen sie durch den Wasserverbrauch von Tesla die Trinkwasserversorgung in Gefahr und werfen der Landesregierung dahingehend eine intransparente Vorgehensweise vor.

Woidke sagte dazu in dem Interview, dass der "Bau nach Recht und Gesetz umgesetzt" wird. Dafür stehe die für das Großprojekt eingerichtete Taskforce. Tesla gehe aktiv auf Bürger und Verbände zu und binde sie in die Prozesse ein. Auch die Diskussion um den Wasserverbrauch werde "konstruktiv gelöst".

Tesla-Chef Musk will nach Deutschland kommen

Tesla-Chef Elon Musk plant nach eigenen Angaben einen Besuch in Deutschland. Er komme wegen einer Zusammenarbeit mit dem Tübinger Unternehmen CureVac, das an einem Corona-Impfstoff arbeitet, und wegen des Baus der Elektroautofabrik in Grünheide bei Berlin, wie er am Sonntagabend auf Englisch bei Twitter ankündigte. "Tesla baut als Nebenprojekt RNA-Mikrofabriken für CureVac und möglicherweise andere", erklärte Musk. Deshalb und wegen der Fabrik "bin ich diese Woche auf dem Weg nach Deutschland". Tesla nannte zunächst keine Details wie Orte und Zeiten der Reisestationen. Einer der Geschäftsführer des CureVac-Hauptinvestors Dievini, Christof Hettich, sagte dem "Mannheimer Morgen" (Dienstag), Musk werde am Dienstag und Mittwoch in Deutschland sein.

Der US-Elektroautobauer will vom Sommer nächsten Jahres an in Grünheide rund 500 000 Fahrzeuge im Jahr produzieren, dafür sind etwa 12 000 Arbeitsplätze geplant. Die komplette umweltrechtliche Genehmigung für das Projekt durch das Land Brandenburg steht noch aus, deshalb baut Tesla auf dem Gelände auf eigenes Risiko. Musk will auch Gespräche zur Zusammenarbeit mit CureVac führen. Die EU-Kommission hatte sich bis zu 405 Millionen Dosen eines Corona-Impfstoffs der Tübinger Firma gesichert. Die "Bild"-Zeitung und die "Märkische Oderzeitung" hatten zuvor über die geplante Reise von Musk berichtet.

Die Tesla-Aktie tendiert nach dem 5-zu-1-Aktiensplit am Montag im NASDAQ-Handel zeitweise 9,93 Prozent im Plus bei 486,62 US-Dollar.

