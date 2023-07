Woidke: Müssen bei Ökostromausbau Fehlanreize bei Strompreisen beenden

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat das Bundeswirtschaftsministerium aufgefordert, dass Menschen vor Ort für den regionalen Ökostromausbau nicht länger mit höheren Strompreisen bestraft werden dürfen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) habe hier Änderungen versprochen, aber er habe noch keine Pläne zur Änderung der Strompreissystematik vorgelegt, wie Woidke im ARD-Morgenmagazin erklärte. Nach den aktuellen Regelungen können die Kosten für den Anschluss einer Windkraft- oder Solaranlage auf die Stromkunden umgelegt werden, was zu höheren Kosten für die Stromkunden führt.

Woidke beklagte einen eindeutigen "Fehlanreiz" in der deutschen Strompreissystematik, da etwa Menschen im Brandenburg, wo der Ausbau von Windanlagen deutlich schneller vonstattengeht als in Bayern, höhere Strompreise zahlen als die Stromkunden in dem südlichen Bundesland.

"Es werden die Anschlusskosten von Windenergieanlagen, beispielsweise aber auch von Solarstrom in der Region umgelegt, in der Region des Netzbetreibers", sagte Woidke. "Was wir erreichen wollen ist: regionale Nutzung und regionaler Nutzen. Die Menschen in der Region müssen an diesen günstigen Strompreisen der erneuerbaren Energien teilhaben können."

Man dürfe die Menschen in Brandenburg nicht bestrafen durch einen höheren Strompreis, weil sie neue Stromkraftanlagen aufstellten, sondern man müsse sie dafür belohnen, indem sie einen besseren Strompreis bekommen und indem sie von neuen gewerblichen und industriellen Arbeitsplätzen profitierten.

"Wenn allerdings die Menschen dafür bestraft werden, ist das ein eindeutiger Fehlanreiz" für den Ökostromausbau, sagte Woidke.

Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, dass bis 2030 der Bruttostromverbrauch zu mindestens 80 Prozent aus erneuerbaren Energien gedeckt werden soll. 2022 waren es 46,2 Prozent. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will den Ausbau der Windkraft beschleunigen, damit bis 2030 an Land im Schnitt vier bis fünf Windräder pro Tag gebaut werden.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/smh

(END) Dow Jones Newswires

July 18, 2023 03:33 ET (07:33 GMT)