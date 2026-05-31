31.05.2026 17:13:38

Woidke zeigt sich besorgt vor Wahl in Sachsen-Anhalt

BAD SAAROW (dpa-AFX) - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat sich angesichts einer möglichen Regierungsverantwortung der AfD nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt beunruhigt gezeigt. "Ich mache mir große Sorgen, dass eines unserer Nachbarländer eine in Teilen europafeindliche, in Teilen extremistische Partei in die Regierung kommen könnte", sagte Woidke beim Auftakt des Ostdeutschen Wirtschaftsforums in Bad Saarow, ohne die AfD beim Namen zu nennen.

Der SPD-Regierungschef sagte, er wisse, dass auch die Wirtschaft dies sehr kritisch einschätze. "Deswegen würde ich mich freuen, wenn Sie noch stärker Partei ergreifen - nicht für eine Partei, aber für Demokratie und Freiheit als Basis für unseren Wohlstand."

In Sachsen-Anhalt wird am 6. September ein neuer Landtag gewählt. Die AfD lag in einer Umfrage des Instituts Infratest dimap in Sachsen-Anhalt zuletzt mit 41 Prozent deutlich vor der CDU (26 Prozent). Die AfD strebt eine Alleinregierung an. Sie ist in Sachsen-Anhalt wie in Brandenburg vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft worden.

Manager und Politiker beraten über Krisen

Bei dem Treffen in der Gemeinde am Scharmützelsee beraten Manager und Politiker bis Dienstag über die Folgen geopolitischer Krisen und den Reformkurs der Bundesregierung. Zum Auftakt kamen neben Woidke unter anderem die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Elisabeth Kaiser (SPD), und der Botschafter Polens in Deutschland, Jan Tombinski. Am Dienstag wird Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erwartet. Das Forum steht unter dem Motto "Eine neue (Un)Ordnung".

SPD-Regierungschef dringt auf schnelle Reformen

Woidke rief die schwarz-rote Bundesregierung zu schnellen Reformen in der Wirtschaftskrise auf. "Ohne wachsende Wirtschaft werden wir nicht in der Lage sein, diesen Sozialstaat, diese Sozialsysteme so zu erhalten", sagte der Regierungschef. "Deswegen muss die Wirtschaft wachsen."

Der SPD-Regierungschef wies zurück, dass die Krisen in der Welt nur von außen gelöst werden können. "Wir tragen dafür die Verantwortung - deswegen brauchen wir auch den Mut, Dinge zu verändern", sagte Woidke. Nötig seien für niedrigere Energiepreise die Nutzung erneuerbarer Energien vor Ort, schnellere Abläufe bei Verkehrsprojekten und mehr Investitionen in Forschung und Technologie.

Der Bundesverband der Deutschen Industrie sieht derzeit nicht die richtigen Voraussetzungen für einen Aufbruch. "In jeder Krise steckt eine Chance", sagte Hauptgeschäftsführer Holger Lösch. "Aber wenn natürlich die Rahmenbedingungen, um die Chancen zu nutzen, nicht funktionieren, dann wird es kritisch."/vr/mow/DP/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:31 Gold, Öl & Co. in KW 22: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16:29 Bitcoin, Ether & Co. im Mai 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
16:01 Zurich Insurance: Diese US-Titel standen im ersten Quartal im Portfolio
14:43 Mai 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
31.05.26 KW 22: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX tiefer -- DAX fällt zurück -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen letztlich uneins - KOSPI dank KI-Euphorie mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendiert tiefer. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen