Shift4 Payment a Aktie
WKN DE: A2P57L / ISIN: US82452J1097
|
14.11.2025 01:43:55
Wolf Hill Nearly Liquidates $78 Million Shift4 Payments Stake: Is the Stock in Trouble?
On Nov. 13, 2025, Wolf Hill Capital Management, LP disclosed a significant sale of Shift4Payments (NYSE:FOUR), reducing its position by 788,852 shares, an estimated $78.41 million change.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated Nov. 13, 2025, Wolf Hill Capital Management reduced its stake in Shift4 Payments, selling 788,852 shares during the third quarter. The estimated value of the trade, based on quarterly average pricing, was $73.33 million. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
