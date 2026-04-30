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30.04.2026 06:31:29
Wolfden Resources stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Wolfden Resources hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Wolfden Resources hat für das abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust je Aktie von 0,010 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Redaktion finanzen.at
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