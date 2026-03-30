Wolfe Research sieht Wachstumspotenzial bei CrowdStrike - Aktie legt zu

Nach einer deutlichen Kurskorrektur vom Freitag hebt Wolfe Research die Aktie von CrowdStrike auf "Outperform" - die Aktie reagiert prompt.

• Wolfe Research hebt CrowdStrike auf "Outperform"• Kursziel bei 450 US-Dollar• Wachstumstreiber: Konsolidierung von Sicherheitslösungen, KI-Innovationen

Die Experten des Analysehauses Wolfe Research haben ihre Einschätzung für CrowdStrike Holdings überarbeitet und blicken nun deutlich optimistischer auf das US-Cybersicherheitsunternehmen. Die Aktie reagiert prompt und legt vorbörslich an der NASDAQ 2,82 Prozent auf 380 US-Dollar zu. Damit kann ein Teil der deutlichen Abschläge vom vergangenen Freitag, als der Anteilsschein um 5,9 Prozent abgesackt war, wieder ausgeglichen werden.

Strategische Marktführerschaft überzeugt Analysten

In einer aktuellen Studie, aus der "Investing" zitiert, wurde die Aktie von "Peer Perform" auf "Outperform" hochgestuft, was einer klaren Kaufempfehlung entspricht. Damit einher geht eine massive Anhebung des Kursziels auf nunmehr 450,00 US-Dollar, womit die Analysten dem Papier ein erhebliches Wachstumspotenzial zutrauen.

Die Entscheidung für die Hochstufung gründet sich vor allem auf eine erkennbare Trendwende in der geschäftlichen Dynamik des Konzerns. Wolfe Research sieht CrowdStrike in einer hervorragenden Position, um seine dominierende Rolle im Bereich der Endpunktsicherheit weiter zu festigen. Ein wesentlicher Treiber für diese Entwicklung ist der anhaltende Trend bei Unternehmenskunden, ihre verschiedenen Sicherheitsprodukte auf einer einzigen, zentralen Plattform zu bündeln. Von dieser Konsolidierung profitiert CrowdStrike als integrierter Lösungsanbieter überproportional.

Starke Marktposition und preisliche Durchsetzungskraft

Trotz eines Marktes, der von intensivem Wettbewerb geprägt ist, bescheinigen die Analysten dem Unternehmen eine außergewöhnliche Stärke. Besonders hervorgehoben werden die ausgeprägte Preismacht sowie die hohe Loyalität der Bestandskunden, was eine stabile Basis für künftige Erträge bildet. Das ambitionierte Kursziel von 450,00 US-Dollar unterstreicht die Erwartung, dass CrowdStrike in der Lage sein wird, sowohl beim Umsatz als auch beim freien Cashflow Wachstumsraten zu erzielen, die deutlich über dem Branchendurchschnitt liegen.

Innovationskraft durch künstliche Intelligenz

Ein weiterer Pfeiler der positiven Bewertung ist die technologische Weiterentwicklung des Portfolios. Wolfe Research verweist auf die jüngsten Innovationen, insbesondere im Bereich der Cloud-Sicherheit und der KI-gestützten Erkennung von Bedrohungen. Diese technologischen Fortschritte ermöglichen es dem Unternehmen, einen immer größeren Anteil des gesamten adressierbaren Marktes für sich zu gewinnen. Die Finanzmärkte reagierten umgehend positiv auf diese Analyse, was sich bereits in Kurssteigerungen im vorbörslichen Handel widerspiegelte. Angesichts weltweit steigender Cyberbedrohungen bleibt der Schutz digitaler Infrastrukturen für Unternehmen eine Priorität, wovon CrowdStrike als einer der bevorzugten Akteure im Sektor nachhaltig profitiert.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at