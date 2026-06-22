Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
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22.06.2026 16:39:00
Wolfgang Porsche plant Verkauf seiner Villa Paschinger Schlössl in Salzburg
Salzburgs Bevölkerung hat sich gegen einen geplanten Privattunnel zu Wolfgang Porsches Anwesen gewehrt. Nun gibt der VW-Patriarch offenbar auf. Nach SPIEGEL-Informationen soll das »Paschinger Schlössl« verkauft werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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