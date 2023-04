Wolford-Aktie gefragt: Designierter COO Ralf Polito tritt sein Amt vorzeitig an

Bereits am 17. April soll er sein Mandat zum Vorstand für die Bereiche Supply Chain und Produktion, Legal, Investor Relations, IT sowie Projekt Management Office (PMO) antreten. Ursprünglich war der 1. Juli 2023 vorgesehen gewesen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Grund für den vorgezogenen Termin ist, dass Polito vorzeitig aus seiner bisherigen Anstellung ausscheiden konnte. Polito löst den Interims-COO Paul Kotrba ab, der eine Führungsposition in der Lanvin-Gruppe, dem Hauptaktionär von Wolford, übernehmen wird. Er scheidet mit 16. April aus dem Wolford-Vorstand aus. Kotrba hatte die Position des COO interimistisch seit 1. August 2022 inne.

In Wien klettert die Wolford-Aktie zwischenzeitlich um 5,00 Prozent auf 5,25 Euro.

