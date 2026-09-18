Wolford Aktie

Wolford für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 83400 / ISIN: AT0000834007

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Mandat verlängert 18.09.2026 17:56:00

Wolford-Aktie im Minus: Vorstand Polito bleibt bis Juli 2028

Wolford-Aktie im Minus: Vorstand Polito bleibt bis Juli 2028

Der Aufsichtsrat des Vorarlberger Textilunternehmens Wolford hat das Mandat von Vorstand Ralf Polito (COO) bis Juli 2028 verlängert.

Sein aktueller Vertrag wäre mit Ende diesen Jahres aufgelaufen, geht aus einer Ad-Hoc-Meldung von Wolford am Freitag hervor. Polito leitet den Konzern gemeinsam mit Vorstandschef (CEO) Marco Pozzo.

Im Wiener Handel zeigte sich die Wolford-Aktie zuletzt 0,93 Prozent tiefer bei 2,14 Euro.

APA

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Bildquelle: Wolford AG

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