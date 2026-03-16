Wolford Aktie
WKN: 83400 / ISIN: AT0000834007
|Umsatzrückgang
|
16.03.2026 11:30:00
Wolford-Aktie rutscht ab: 2025 mit Umsatzrückgang
Umsatzeinbußen gab es in allen Regionen. Am stärksten betroffen war Nordamerika mit einem Minus von 19 Prozent, gefolgt von Greater China mit minus 18 Prozent und EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika) mit minus 12 Prozent.
Umsatzrückgänge im Retail und online
Nach Vertriebskanälen ging es im Retail- und Outlet-Bereich um 27 Prozent nach unten. Grund waren den Angaben zufolge Schließungen von nicht-profitablen Filialen. Das vergleichbare Filialnetz habe im Jahresvergleich jedoch ein Wachstum im mittleren einstelligen Bereich verzeichnet, so das Unternehmen. Der Online-Absatz schrumpfte um 15 Prozent zum Jahr 2024, während der Großhandel um 17 Prozent wuchs.
Im laufenden Jahr will das Unternehmen seine neue Produktstrategie umsetzen und die Markenrevitalisierung weiter ankurbeln. Wolford steckt bereits seit mehreren Jahren in der Krise. Für 2024 hatte das Unternehmen einen Verlust von rund 52 Mio. Euro gemeldet. Die Jahreszahlen 2025 sollen am 30. April veröffentlicht werden.
Wolford-Mehrheitsaktionär ist die chinesische Fosun Fashion Group Wisdom mit knapp 75 Prozent, der deutsche Privatinvestor Ralph Bartel hält rund 20 Prozent der Anteile. Die Wolford AG verfügt über knapp 1 Prozent der Aktien als eigene Aktien, der Rest ist im Streubesitz.
Die Worldford-Aktie verliert im Heimathandel zeitweise 6,54 Prozent auf 2,86 Euro.
bel/kre
ISIN AT0000834007 WEB http://www.wolford.com
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Wolford AG
|
09:59
|EQS-Adhoc: Wolford AG: Wolford AG gibt Umsatzzahlen für das Geschäftsjahr 2025 bekannt (EQS Group)
|
09:29
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at)
|
13.03.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime verbucht am Freitagnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
13.03.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime präsentiert sich zum Start des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
12.03.26
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime beendet die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
12.03.26
|Minuszeichen in Wien: So performt der ATX Prime am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
11.03.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime schwächelt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
11.03.26
|Handel in Wien: ATX Prime mit Abgaben (finanzen.at)