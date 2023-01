Wolford-Aktie: Wolford stockt Grundkapital mit Kapitalerhöhung auf

Dazu werden in der Zeit vom 23. Jänner bis 6. Februar 3,359.575 neue Aktien zum Bezugspreis von 6 Euro je Aktie ausgegeben, wie aus einer Mitteilung von heute, Mittwoch, hervorgeht.

Bestehende Aktionäre erhalten, wie auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 1. Dezember 2022 beschlossen, für zwei Aktien das Bezugsrecht für eine neue Aktie. Die Bezugsrechte mit der ISIN AT0000A32430 werden den Anteilseignern am 23. Jänner 2023 den Angaben zufolge entsprechend dem Depotstand vom 20. Jänner eingebucht und können am 27., 30. und 31. Jänner gehandelt werden.

Neue Aktien, für die keine Bezugsrechte ausgeübt wurden, werden im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten. Zum Zug kommen Investoren, die im Rahmen des Bezugsangebotes zumindest 500.000 neue Aktien bezogen haben. Wolford-Mehrheitsaktionär ist die chinesische Fosun Fashion Group Wisdom mit etwa 58 Prozent, der Privatinvestor hält laut Wolford 28,27 Prozent der Anteile. Knapp 2 Prozent der Aktien gehören Wolford, der Rest befindet sich im Streubesitz.

